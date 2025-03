L'écurie suisse Sauber débauche un pilier de Red Bull

Jonathan Wheatley va devenir le nouveau team principal de l'écurie Sauber. image: Getty

Sauber débauche un pilier de Red Bull

Il se nomme Jonathan Wheatley et a mené l'équipe de Milton Keynes à de nombreux titres à son poste de directeur sportif. Il prendra les rênes de l'écurie suisse Sauber plus vite que prévu.

Plus de «Sport»

Ce ne sera pas un poisson d'avril. Mardi prochain, le 1er du mois donc, Jonathan Wheatley rejoindra Sauber, équipe qu'il dirigera en qualité de team principal.

Sa venue avait été communiquée il y a huit mois. Or le Britannique n'était pas attendu à Hinwil dans le canton de Zurich avant le milieu de l'été.

Wheatley n'occupe plus le poste de directeur sportif de l'écurie Red Bull depuis la fin de la saison dernière. Il est cependant toujours sous contrat avec l'équipe de Milton Keynes et a été placé en «congé de jardinage», afin qu'il ne puisse pas emporter avec lui de précieuses informations utiles à Sauber.

La formation helvétique a néanmoins obtenu de Red Bull qu'elle libère plus tôt Jonathan Wheatley, et ce dernier sera en poste dès le prochain Grand Prix, couru au Japon. Il bénéficiera ainsi de plus de temps pour préparer la transition à venir, transition qui fera de Sauber l'écurie d'usine Audi à partir de 2026.

Cette arrivée fait suite à celle du Lausannois Mattia Binotto, ancien directeur de Ferrari, désormais directeur des opérations et directeur technique chez Sauber. Voilà un binôme à la hauteur des ambitions du projet mené avec le célèbre constructeur allemand.

Jonathan Wheatley remplacera à la tête de l'équipe Alessandro Alunni Bravi, parti en janvier dernier. C'est Mattia Binotto qui a assuré l'intérim. image: Keystone

Il faut dire que Jonathan Wheatley est une figure emblématique de la Formule 1. L'homme a fait ses armes dans l'écurie Benetton devenue Renault, où il a exercé en tant que mécanicien junior puis chef mécanicien.

Le Britannique a ensuite rejoint Red Bull en 2006, où il a d'abord porté la casquette de chef d'équipe, partageant son temps entre l'usine de Milton Keynes et les pistes de F1. Il assurait entre autres la gestion et la formation du personnel.

Wheatley a par la suite été nommé directeur sportif en 2018, et sous sa houlette, Red Bull a longtemps détenu le record de l'arrêt au stand le plus rapide (1"82).

Vidéo: youtube

Avec l'équipe anglo-autrichienne, qu'il a aidé à faire grandir, l'Anglais totalise six titres constructeurs ainsi que huit victoires au championnat du monde des pilotes, obtenues avec l'aide de Sebastian Vettel et d'un certain Max Verstappen. Tout cela laisse présager de belles choses pour Sauber et Audi.