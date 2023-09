Le défenseur genevois Simon Le Coultre lors de la reprise de l'entrainement, le 9 août dernier aux Vernets. Image: KEYSTONE

«C'est comme si on ne savait plus comment jouer au hockey»

Genève-Servette voyage mal ces temps: le champion a perdu 6-1 à Lausanne, 7-1 à Fribourg et encore 7-2 mardi à Davos. S'il est trop tôt pour parler de crise, une certaine inquiétude est de mise dans le vestiaire.

Dans la station grisonne mardi, les Genevois étaient pourtant bien partis. Ils menaient 2-1 contre Davos avant qu'un autogoal de Josh Jooris ne les fasse dérailler. «Ce n'est pas simple de comprendre ce qui est ensuite arrivé, dit le défenseur Simon Le Coultre. C'est comme si on ne savait plus comment jouer au hockey.»

Le tenant du titre a aussi perdu cette saison à Langnau, qui n'a battu encore personne d'autre. Lors de ses six premiers matches, Genève-Servette n'a inscrit que dix buts. Il n'en a mis qu'une fois plus que deux, lors de la victoire 3-1 contre Ajoie.

Pourtant, pendant la préparation, les Grenat affichaient une très grosse confiance et affirmaient ne pas vouloir se contenter d'un titre. «Dire certaines choses est facile, mais il faut ensuite les réaliser. On doit regarder les faits et les résultats, car il n'y a que cela qui compte en fin de saison. Et pour le moment, les résultats ne sont pas là», admet l'entraîneur Jan Cadieux, interrogé par Keystone-ATS.

Le coach grenat, agacé, à Fribourg. Image: KEYSTONE

Les statistiques illustrent les raisons de la disette actuelle. Les Genevois ont jusqu'ici la moins bonne attaque et la deuxième moins bonne défense. Le power-play est aussi en panne (12e sur 14 équipes), ainsi que le jeu à cinq contre cinq (13e). Les valeurs sont meilleures dans les engagements (6e) et en infériorité numérique (8e). «Nous avons beaucoup parlé ces derniers jours de notre début de saison. Nous ne sommes pas prêts dans la tête. C'est comme si nous n'avions mentalement pas encore commencé la saison. Nous faisons trop d'erreurs et les payons cher», résume l'entraîneur grenat.

Jan Cadieux s'inquiète aussi du fait que son équipe est celle qui tire le moins au but, alors qu'elle était en tête de cette statistique la saison dernière. De quoi se demander si les joueurs sont bien toujours les mêmes. «Est-ce qu'on a tout laissé sur la glace dans le 7e match de la finale des play-off?», s'est-il demandé le week-end dernier après la claque reçue à Fribourg.

L'entraîneur ne cache pas une certaine impatience après deux semaines de compétition et déjà quatre défaites. La saison dernière, son équipe n'avait perdu son troisième match après 60 minutes qu'en décembre.

«Penser que nous avons encore le temps serait la plus mauvaise attitude. Ce serait même de l'arrogance» Jan Cadieux

Les trois prochains matches permettront de voir si le champion parvient à réagir et à briser la spirale négative. Genève-Servette recevra Rapperswil (vendredi) avant d'aller à Zoug (samedi) et d'accueillir Kloten (mardi). (ats)