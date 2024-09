Leon Draisaitl va décrocher le jackpot. Keystone

5 choses à savoir sur le joueur le mieux payé de NHL

Les Edmonton Oilers ont prolongé de huit ans le contrat de Leon Draisaitl avec, à la clé, un salaire annuel moyen de 14 millions de dollars.

Plus de «Sport»

Il dépassera Matthews

Auston Matthews (Toronto Maple Leafs) était jusqu'ici le joueur le mieux payé de NHL avec un salaire annuel de 13,25 millions de dollars. C'est donc Leon Draisaitl qui figurera bientôt en tête de la liste des hockeyeurs les mieux rétribués de la Ligue nord-américaine. L’accord qu’il vient de signer entrera en vigueur dès la saison 2025-26.

Leon Draisaitl ne devrait toutefois rester le joueur le mieux payé de la Ligue que durant un an. Son coéquipier Connor McDavid aura en effet besoin d'un nouveau contrat à partir de l'été 2026 et deviendra alors probablement le premier élément de NHL à gagner 15 millions ou plus par an.

Il vise la Coupe Stanley

Le contrat entre Draisaitl et son club a réjoui le directeur général de la franchise basée en Alberta. «C'est une journée historique pour les Oilers d'Edmonton», a déclaré Stan Bowman, précisant que le désir du joueur «de contribuer à ramener la Coupe Stanley à Edmonton est au cœur de tout ce qu'il fait, tant sur la patinoire qu'à l'extérieur ce celle-ci».

Avec 106 points (dont 41 buts) en 81 matchs de saison régulière l'an passé, Draisaitl avait contribué au bon classement des Oilers en saison régulière. La star avait même hissé son équipe en finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 2006 grâce à ses 10 buts et 21 passes lors des 25 matchs éliminatoires. Edmonton s'était incliné au 7e match face aux Panthers de Floride, mais ce retour au premier plan est peut-être parti pour durer.

Il sort avec une comédienne

L'attaquant est en couple avec Celeste Desjardins, «connue pour ses talents de comédienne», selon le Journal de Montréal, qui précise que la jeune femme «a notamment joué le rôle principal de Picture Perfect Romance en 2022 et a aussi effectué des apparitions dans Taken (2017), Skate God et Haven (2010), entre autres».

Le couple a un chien qui possède son propre compte Instagram Image: Instagram

Leon et Celeste devraient prochainement se marier puisque le hockeyeur a fait sa demande cet été dans les îles Baléares et que celle-ci a évidemment été acceptée.

Il a de qui tenir

Leon est le fils de Peter Draisaitl, un ancien joueur et entraîneur né en Tchécoslovaquie, mais qui a grandi dans la région de Mannheim, en Allemagne. Champion national avec Cologne en 1995, il a été un joueur dominant dans son pays d'adoption. Il a aussi revêtu le chandail de la sélection allemande durant 146 matchs officiels, participant à trois éditions des JO, sept Mondiaux et une Coupe du monde. Il est resté tristement célèbre pour son tir au but en quart de finale des JO 1992 face au Canada. Après un très beau mouvement, il trompa le gardien mais la rondelle s'immobilisa sur la ligne rouge. Or pour que le but soit validé, le puck doit franchir totalement la ligne. Son échec précipita la défaite des siens.

Son numéro n'est pas dû au hasard

Le «German Gretzky», le surnom donné par les Canadiens lors de l'arrivée de Leon Draisaitl au pays à l'âge de 18 ans, a toujours porté le numéro 29. Un hommage à un joueur méconnu: Ben Thomson, un Canadien qui a évolué en 2e division allemande, dans une équipe (Ravensburg) entraînée par le père de Leon Draisaitl. «C'était mon joueur préféré à l'époque. Il était toujours super correct avec moi», a raconté un jour la superstar du hockey, citée par le media Ispo.