Des tribunes vides lors du match Suisse-Hongrie. image: www.imago-images.de

Voici pourquoi les patinoires sont vides au Mondial

Aucun autre Championnat du monde de hockey n'attire aussi peu de spectateurs. Cela n'empêche pas les organisateurs de réaliser un bénéfice et les fans de prendre du bon temps.

Klaus Zaugg Suivez-moi

A l'origine, les organisateurs du Championnat du monde de hockey sur glace, une société créée conjointement par la fédération locale et l'agence de marketing Infront, avaient prévu d'organiser le tournoi uniquement à Copenhague. Cependant, la ville n'était pas disposée à le financer en intégralité, et les frais de location de l'arène s'avéraient trop élevés.

En 2018, le Mondial à Copenhague, avec Herning comme site secondaire, avait attiré en moyenne 8 133 spectateurs par match. Cette année, ces chiffres ne seront pas atteints, car à Herning, pour la moitié des matchs, la patinoire de 10 500 places a été loin d'être pleine.

C'est précisément à Herning que la Suisse a disputé tous ses matchs, avant de se diriger vers Copenhague pour les demi-finales. Cette ville, passionnée de sport, compte environ 50 000 habitants et se trouve à près de 400 kilomètres à l'Ouest de Copenhague.

Grâce à une subvention de deux millions d'euros provenant de fonds publics et à la mise à disposition quasi gratuite de l'arène, un joli bénéfice est réalisé malgré l'affluence réduite. Le président de la Fédération danoise de hockey sur glace, Henrik Bach Nielsen, avait d'ailleurs annoncé un an avant le début du tournoi, avant même la vente du premier billet, que les résultats financiers seraient positifs.

Les organisateurs – comme le murmure la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) – ont donc naturellement réduit leurs efforts en matière de marketing. La subvention publique a entraîné ce qu'on pourrait qualifier, pardonnez l'expression, une certaine «paresse».

Etant donné que le hockey sur glace au Danemark est un sport marginal, au contraire du football et du handball, seules les rencontres des Danois suscitent un véritable intérêt. Ce Championnat du monde génère sur place un engouement comparable à une Coupe du monde de basket à Berne.

Cependant, les fans qui ont fait le déplacement à Herning s'y sont sentis à leur aise. Les organisateurs ont peut-être négligé les efforts de publicité, mais ils n'ont pas lésiné sur l'accueil des visiteurs. Ce sont des hôtes amicaux et serviables, et ils ont transformé le tournoi en un Mondial «bien-être», sans le moindre stress.

La fan zone en ville est la plus vaste jamais installée pour un Mondial. Toutefois, en raison de l'absence de publicité, l'affluence est restée modeste. Les fans de hockey se sont donc retrouvés entre eux pour célébrer dans la joie leur rendez-vous annuel. L'ambiance rappelle celle d'une Fête fédérale de lutte. La police n'est pas là pour faire régner l'ordre, mais plutôt pour orienter les spectateurs vers les toilettes, les stands de pizza et les parkings gratuits à profusion. C'est probablement l'événement sportif international le plus calme.

En raison de l'absence d'intérêt local, les fans suisses jouent un rôle central dans ce tournoi. A chaque match à Herning, ils étaient facilement 1 000 dans l'arène.

Peter von Ballmoos organise depuis 1999 des voyages de fans pour le Championnat du monde. Comme chaque année, il s'occupe d'un groupe d'environ 40 personnes et d'un secteur de 150 supporters. Certains viennent juste pour deux ou trois matchs, d'autres réservent pour tout le tournoi. «Nous sommes bien traités», raconte-t-il.

Peter von Ballmoos organise des séjours sportifs. image: klaus zaugg

Cependant, les fans suisses ne peuvent pas déployer leur gigantesque drapeau de 6x10 mètres, destiné à recouvrir leur secteur. C'est interdit par le responsable incendie. «Mais il y a ici quelques arrangements spéciaux», témoigne von Ballmoos.

Il suffit simplement de faire quelques vérifications à l'avance, comme pour les nombreuses cloches. Il donne également un exemple particulier: «Janine est malvoyante et a besoin d'un chien guide. En Suisse, elle ne peut pas l'amener avec elle dans la patinoire. Mais ici à Herning, après quelques démarches préalables, nous avons obtenu une autorisation et le chien a pu entrer». Alf dort tranquillement pendant le match et le bruit dans le stade ne le dérange pas.

«Sauf lorsque Janine et les autres fans chantent l'hymne national. A ce moment-là, il se lève et aboie un peu en chœur» Peter von Ballmoos

Le grand drapeau suisse n'est pas autorisé au Danemark. image: keystone

Combien coûte un voyage à Herning? Le prix reste constant au fil des années, quel que soit le mode de transport. «Un premier tour avec sept matchs revient à environ 1 500 francs pour l'hébergement et les billets, soit environ 100 francs par jour», précise von Ballmoos.

Peter von Ballmoos travaille à plein temps dans la logistique à l'hôpital universitaire de Berne, mais il a transformé l'organisation de voyages pour les Championnats du monde et les matchs internationaux en véritable passion.

Grâce à son expérience et à ses contacts directs, avec les fans et les organisateurs, il connaît probablement mieux que beaucoup de voyagistes professionnels les particularités des déplacements liés au hockey. Depuis 1999, il a organisé des séjours vers des destinations compliquées comme Saint-Pétersbourg (2000) ou Minsk (2014), nécessitant des démarches administratives complexes.

Aujourd'hui, «Vobi» est une légende parmi les fans. De nombreux supporters le suivent depuis des années. Certains ont non seulement exploré de nombreux pays, mais en plus, ils ont aussi vécu l'aventure la plus folle de l'histoire du hockey sur glace international: celle de l'équipe de Suisse, qui est passée de l'anonymat d'un Mondial «B» à des places en finale.