Le HC Uni Neuchâtel décline son cadeau empoisonné

Même sans répondre aux critères sportifs, le HC Université Neuchâtel était encore en mesure de rejoindre la MyHockey League, en raison d'un concours de circonstances. Or les Aigles viennent de renoncer à la promotion. Lucide, le manager général Marc Gaudreault nous en dit plus au sujet de ce refus.

Battu par Wiki-Münsingen dès les quarts de finale des play-offs de 1re Ligue, à savoir le quatrième échelon du hockey suisse, le HC Université Neuchâtel est en vacances depuis un mois déjà. Cette élimination précoce signifie que les hommes d'Eric Lamoureux ne peuvent pas accéder sportivement à la MyHockey League, soit la troisième division nationale.

Or la montée est devenue envisageable ces derniers jours, par voie administrative, puisqu'il manquait une équipe à l'appel en MHL, en vue de la saison prochaine. Cette situation s'explique par le fait que le HC Arosa a récemment été autorisé à jouer en Swiss League, tandis qu'aucun club de deuxième division n'a été relégué à l'échelon inférieur. Le championnat de troisième division a donc dû se tourner vers la 1re Ligue afin de dénicher la formation manquante.

Problème: 17 des 23 équipes de niveau quatre «ont annoncé dans les délais leur renoncement à une promotion», nous a appris dans un communiqué paru en début de semaine la Fédération suisse de hockey sur glace. Le HC Université Neuchâtel, lui, s'était laissé une chance.

«A la vue des résultats de l’équipe cette saison, nous ne pensions pas atteindre les conditions sportives nous permettant de monter. Dans la mesure où le club reste ambitieux, nous n’avons pas directement fermé la porte», explique à watson Marc Gaudreault, manager général des Aigles.

Mais puisque les autres clubs tentés par une expérience au niveau supérieur n'ont pas non plus atteint les critères sportifs (trois ont joué le tour de relégation, les deux autres ont été éliminés dès le premier tour des play-offs, à l'instar de Neuchâtel), les quarts-de-finalistes HC Université Neuchâtel, EHC Oberthurgau et Argovia Stars se sont vu proposer un ticket, quand bien même ils ne remplissaient pas les critères sportifs.

Finalement, seul le club thurgovien a accepté la proposition faite par la fédération. Il jouera l'an prochain en MyHockey League, sa situation financière ayant ensuite été jugée suffisamment «solide». Le HCV Martigny et le HC Franches-Montagnes resteront donc les deux seules formations romandes de troisième division.

Mais pourquoi le club du Littoral, qui n'a jamais caché son désir de retrouver un jour le plus haut niveau amateur, et n'a pas renoncé dans un premier temps à l'accession, a-t-il décliné ce cadeau? «Notre club vit en ce moment-même une réorganisation structurelle», concède d'abord Marc Gaudreault. Les Neuchâtelois viennent en effet de communiquer des changements majeurs dans leur organigramme. Dorénavant, la présidence sera assumée par Jean-François Bauer et Isabelle Augsburger. Le binôme succède à l'illustre Claude Borel, qui avait assuré l'intérim après le départ précipité de l'ancienne présidente en début de saison.

La nouvelle équipe en place travaille désormais sur un projet ambitieux, bientôt présenté aux licenciés et à la presse. Un projet «sur cinq ans, pour la 1re équipe, mais également pour le mouvement junior», précise le manager général des Aigles. Ce plan a pour but de préparer de manière confiante le HC Uni Neuchâtel à la MHL.

«Après avoir examiné les tenants et aboutissants d’une promotion, il nous est apparu déraisonnable de l'envisager pour la saison prochaine, tant financièrement que sportivement, l’équipe constituée n’étant pas encore prête pour monter. Nous préférons d’abord renforcer notre structure et nos finances pour envisager plus sereinement, ces prochaines saisons, une promotion en MyHockey League. Pour cette saison, cela serait prématuré» Marc Gaudreault

Les Aigles ont donc fait le choix de la sagesse, et cela semble être la meilleure décision. Septièmes de la saison régulière, ils n'ont jamais véritablement inquiété Wiki-Münsingen en quart de finale des play-offs. La série a même pris fin sur le score de trois à zéro.