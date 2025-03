Les ZSC Lions ont battu Kloten 1-0 sur un but des plus rocambolesques. Image: KEYSTONE

Faut-il introduire la VAR dans le hockey suisse?

Contrairement à la NHL ou au football, il n'y a aucun protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage dans notre hockey. Jusqu'à présent, cela était accepté par tous. Or depuis le but très curieux inscrit lundi par les ZSC Lions, la question de l'instauration de la VAR en National League mérite d'être posée.

Les ZSC Lions mènent 3-0 dans leur série face à Kloten, depuis leur victoire à domicile lundi soir sur le plus petit des scores. C'est le capitaine Patrick Geering qui a inscrit le but libérateur, que personne n'avait vu, et que les arbitres n'ont reconnu qu'après avoir étudié la vidéo.

Cette situation pose question: est-il normal que les directeurs de jeu présents sur la glace, en sueur et essoufflés, qui plus est entourés des dirigeants qui composent l'équipe locale, doivent se rendre à la table de marque pour examiner des actions litigieuses puis prendre des décisions lourdes de conséquences?

Ne serait-il pas préférable que les images soient revues par des experts situés en dehors de la patinoire, dans un lieu neutre (VAR room), et que ces derniers soient en charge de la prise de décision, comme en NHL ou dans la ligue suédoise, afin de décharger les arbitres? Si cela n'est pas possible durant la saison régulière, au moins durant les play-offs?

La VAR n'est pas à l'ordre du jour

La question suivante s'adresse au patron de la National League Denis Vaucher: y a-t-il des efforts faits dans ce sens? «Non, pas pour le moment», répond-il. Le dirigeant ne voit aucune place pour la VAR et explique pourquoi.

«De toutes les ligues européennes, nous avons probablement les meilleures images, qui sont à la disposition des arbitres dans la patinoire, sur de bons écrans et sans aucune restriction. Dans une "VAR Room", les images ne seraient pas meilleures. Les arbitres veulent garder la souveraineté de leurs décisions et ne pas les déléguer» Denis Vaucher, patron de la National League

Denis Vaucher ne voit pas non plus de problème lié à la pression exercée par les locaux, ni même à l'atmosphère pesante au sein de la patinoire. «Les installations sont suffisantes et ont encore été améliorées pour cette saison», affirme-t-il.

Le problème n'est pas seulement une question de coût. «Nous n'aurions même pas assez d'experts à placer dans une "VAR Room" pour surveiller les matchs», ajoute Vaucher. Que pense-t-il enfin de ce curieux but inscrit par les ZSC Lions? «On ne peut pas partir du principe qu'une autre décision aurait été prise avec la VAR.»