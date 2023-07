Ramona Bachmann lors de la célébration de son but le 11 octobre 2022 face au Pays de Galles. Image: KEYSTONE

«L'intérêt pour le foot féminin est là, maintenant il faut investir»

Ramona Bachmann, capitaine de la Nati, a reçu watson pour évoquer les ambitions suisses au Mondial féminin (20 juillet-20 août) et la réalité de son sport.

Ramona Bachmann, quelle est l'ambiance au sein de l'équipe après des matchs amicaux plutôt décevants (5 nuls et 1 défaite)?

Elle est toujours très bonne. L'impatience est énorme et nous travaillons très dur. Nous avons passé des semaines difficiles à l'entraînement, c'est pourquoi nous avions les jambes lourdes lors des matches. Nous ne sommes donc pas encore très inquiètes et restons convaincues de nos qualités.

Les premiers mois sous Inka Grings ne se sont pas déroulés comme prévu. L'équipe nationale n'a toujours pas gagné. La transition est-elle difficile?

Ce n'est pas une situation facile pour l'équipe d'avoir une nouvelle entraîneuse en janvier, qui veut mettre en place un système de jeu différent de celui de son prédécesseur, mais qui n'a que très peu de temps pour le faire. Néanmoins, nous avons vécu deux camps de préparation très intéressants, au cours desquels nous avons beaucoup travaillé et essayé. Il ne reste que quelques problèmes de timing et de communication dans le jeu, qui peuvent être facilement résolus.



La période de préparation pour la Coupe du monde est inhabituellement longue puisque le tournoi ne débutera que le 20 juillet. La longue pause après la saison en club est-elle un avantage ou plutôt un inconvénient?

J'aurais préféré une pause plus courte ou pas de pause du tout. Les deux semaines de vacances que j'ai obtenues sont certes bonnes pour la tête, mais on ne peut pas vraiment se déconnecter, surtout physiquement.

Vous jouez au PSG depuis 2020, vous avez été champion, vainqueur de la Coupe et avez atteint deux fois les demi-finales de la Ligue des champions. Pourtant, quand on parle du PSG, on pense d'abord à Mbappé ou Neymar. A côté de ces stars mondiales, quelle place et quelle attention sont réservées à l'équipe féminine?

Les différences sont évidemment énormes, mais nous sommes sur la bonne voie. Il y a quelques années, de nombreux clubs de haut niveau n'avaient même pas d'équipe féminine. Aujourd'hui, le Camp Nou ou le Parc des Princes sont à guichets fermés lors des matches de haut niveau. Pourtant, nous sommes encore loin d'être là où nous voudrions être.

Que faut-il faire pour y arriver?

Il faut faire beaucoup de choses, par exemple dans le marketing. C'est dommage que les gens viennent dans les boutiques et qu'il n'y ait pas de maillots féminins à acheter. Pourtant, l'intérêt serait là, on le voit dans les chiffres. Il faut aussi des investissements, c'est indispensable.

Lorsque vous discutez avec vos coéquipières des conditions dans les clubs, quelles différences constatez-vous?

Certains clubs n'ont pas accordé assez d'attention au football féminin mais au PSG, je ne peux pas me plaindre, un nouveau terrain d'entraînement est en train d'être construit pour toutes les équipes. De manière générale, on remarque que le club veut faire bouger les choses.

La dernière fois que vous avez participé au Mondial, vous avez atteint les 8es de finale. La Nati peut-elle faire mieux cette fois-ci?

Ce serait cool, mais le niveau général de la Coupe du monde est encore plus élevé. On va donc prendre les choses par étapes, en essayant de se sortir de la phase de groupes pour essayer ensuite d'aller le plus loin possible. Mais pour cela, nous avons besoin d'un bon départ contre les Philippines.

Le calendrier de la Nati au Mondial Groupe A 21 juillet à 7h: Philippines-Suisse

25 juillet à 10h: Suisse-Norvège

30 juillet à 9h: Suisse-Nouvelle-Zélande

Le premier et le deuxième de chaque groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale.



Votre femme, que vous avez récemment épousée, vous soutiendra-t-elle sur place?

Non, elle ne peut malheureusement pas nous accompagner en Nouvelle-Zélande, car elle est encore en phase d'examen pour son master. Mais elle suivra bien sûr tous les matches depuis la maison.

Que vous reste-t-il à faire, à vous et à l'équipe nationale, avant le début du tournoi?

Nous nous sommes envolées dimanche pour la Nouvelle-Zélande, où nous avons entamé la dernière partie de la préparation.