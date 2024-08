Getty Images Europe

Les JO de Paris, c'est fini! Tom Cruise a filé vers LA

Après deux semaines de sueur, de sang et de larmes, les JO se sont achevés ce dimanche à Paris avec une cérémonie tout en faste et en apparat. Trop occupé à barboter dans le lac ou finir d'engloutir votre barbecue? On vous résume ça en moins de temps qu'il n'en faut pour avaler un 100 mètres.

Plus de «Sport»

A cinq minutes du lancement, c'est avec un pincement au coeur qu'on retrouve Laurent Delahousse et toute la clique de France 2 pour clore ces Jeux de Paris avec un spectacle qui s'annonce, Tom Cruise oblige, furieusement épique.

Déjà nostalgique? Le résumé de la cérémonie d'ouverture... La cérémonie d'ouverture la plus grandiose de l'histoire des JO

C'est à la Française Zaho de Sagazan, jardins des Tuileries et musée du Louvre en toile de fond, d'ouvrir le bal sur Edith Piaf et Sous le Ciel de Paris (puisque vous le demandez, il est clément, ça les changera de la cérémonie d'ouverture).

Zaho de Sagazan, au sec et dans le jardin des Tuileries. Getty Images Europe

En parlant de truc humide! Voilà la coqueluche de ces Jeux et prodige de la natation, Léon Marchand, tout en costume Vuitton (on l'aurait préféré en maillot, cela dit) pour éteindre la vasque olympique, l'air solennel.

Remarquez, la cravate lui va très bien aussi. Getty Images Europe

Direction le stade de France pour la suite des festivités. Bien installés dans leur loge, Emmanuel Macron et le président du CIO, Thomas Bach, font coucou à la plèbe qui s'agite joyeusement dans les gradins. En guise de coup d'envoi, une version de la Marseillaise revisitée et triste à chialer, digne d'un film de Noël. On nous prédit toutefos sur X qu'il devrait y avoir un sacrifice humain au milieu de la soirée, ça risque de devenir un peu méchant d'ici peu.

En attendant, les porte-drapeaux des quelque 205 délégations entament un dernier tour de piste sur une planisphère à la sauce Star Wars. Une scène bien différente de la Seine précédente et, faute d'eau, forcément plus conventionnelle.

Mais ça en jette. Getty Images Europe

Une fois bien les porte-drapeaux bien installés, une marée de quelque 9000 athlètes, muscles tranchants et sourires saillants, entre à son tour, menée par la délégation canadienne. Ils n'ont même pas eu la décence d'entrer dans l'ordre alphabétique. Bah, c'est l'occasion de réviser notre géographie - et de découvrir, au passage, que le trampoline faisait partie des disciplines olympiques et qu'on a lamentablement loupé ça.

Les organisateurs de cette cérémonie avaient peut-être la trouille que l'ambiance soit un peu ronflante dans le stade de France, parce qu'ils décident de lancer un karaoké géant. C'est délicieusement gênant, mais qui ne s'ambiance pas sur Emmenez-moi de Charles Aznavour (au bout de la Terreeeeeeeuuu)? Sans oublier des classiques inoubliables: Les Champs-Elysées de Joe Dassin (cocorico!), Gala et son increvable Feed from Desire ou encore We are the champions de Queen. On se croirait à un apéro de boîte vers 22h10, au bout du vingtième verre de blanc.

Pour remettre un peu de droiture dans tout ça, les trois championnes du marathon féminin, fraîchement médaillées du matin-même, s'avancent au milieu du stade pour recevoir leur dû.

Sifan Hassan, Tigist Assefa et Hellen Obiri ont reçu leur médaille. Getty Images Europe

22h11. Les intermèdes musicaux se succèdent, on lâche un premier baillement, vivement Tom Cruise. Lui aussi, peut-être qu'il s'est attardé à l'apéro au siège parisien d'Eglise de scientologie à Paris - ou qu'il a profité de faire la queue pour distribuer des tracts.

En attendant, c'est le «golden voyageur», accessoirement homme-caoutchouc-Ninja-Danseur-Contortionniste-Architecte-Photographe de son état, qui doit assurer le show. Flashs lumineux, jets de brume, roulement de tambour... Et le voilà! Dans un costume scintillant signé du seul et unique styliste valaisan Kevin Germanier, s'il vous plaît.

Certains murmurent que Xavier Dupont-de-Ligonnès se cachait sous ce costume. Getty Images Europe

Une chorégraphie en grande pompe plus tard pour combler le retard de Tom Cruise (qui pensait que les scientologues étaent de telles pipelettes?), au tour du pianiste Alain Roche d'entamer un petit morceau la tête en bas. Ces Valaisans, toujours là où on ne les attend pas.

Getty Images Europe

Trois feux d'artifices, des anneaux olympiques qui flottent dans le stade et un nouveau clip rétrospectif grandiloquent, avant d'amorcer le grand final et la partie musicale - non sans un petit problème logistique, les athlètes étant cordialement priés de quitter la scène tout de suite pour laisser Phoenix jouer.

Succèdent Angèle, dont on avait un peu oublié l'existence, le rappeur cambodgien VannDa, puis le groupe new-yorkais Vampire Weekend. Los Angeles se profile dangereusement à l'horizon. Toujours pas de traces de Tom Cruise. Alors, pour combler l'attente, le président de Paris 2024 Tony Estanguet se fend d'un discours vibrant, fier et patriotique.

Après nous avoir rappelé le match retour des Jeux paralympiques qui commencent le 28 août, il cède la place à Thomas Bach. Bonne nouvelle, Tom Cruise a finalement trouvé le chemin du stade.

Image: Anadolu

Pendant ce temps, on chante l'hymne olympique à pleins poumons, on se file le drapeau de maire de Paris en maire de Los Angeles, on l'agite avec le même enthousiasme que lorsqu'Anne Hidalgo a plongé dans la Seine. L'Américaine H.E.R. entame l'hymne américain... quand enfin, le voilà.

TOOOOOOOM!

La légende vivante de 62 ans enfourche sa moto avec panache. Direction toute, Hollywood.

Yihaaaaaaa!

En moins de temps qu'il n'en faut pour dire «Maverick», nous voilà propulsés sur une plage gorgée de soleil et de palmiers, à Venice Beach, pour un show brûlant des Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish et Snoop Dogg - déjà de retour à la maison.

Un shot de vitamine D et de bonne humeur bienvenue, avant la gueule de bois sévère qui attend les Parisiens.

Une couche supplémentaire de déprime? Voici le tableau complet des médailles (et le classement final de la Suisse)

Nous n'en sommes pas encore là. En France, Léon Marchand, torche à la main, achève son pèlerinage pour éteindre la flamme olympique. Et nous donner rendez-vous dans quatre ans.