L'Argovienne Chiara Leone a décroché en France l'unique médaille d'or de la Suisse. Image: KEYSTONE

Voici le tableau complet des médailles (et le classement final de la Suisse)

Les compétitions de Paris 2024 terminées, il est temps de faire les comptes. Découvrez le classement des médailles et la position de l'équipe helvétique.

La finale de basket féminin entre la France et les Etats-Unis, remportée par Team USA, a marqué dimanche après-midi la fin des épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024. En attendant la cérémonie de clôture, à partir de 21h au Stade de France, l'heure est au bilan.

Swiss Olympic se dit satisfait de sa quinzaine. Avec huit médailles, l'objectif minimal est atteint. Le chef de mission, Ralph Stöckli, avait prévenu depuis longtemps que les 13 breloques de Tokyo 2021 ne seraient pas égalées. «Nous avons cumulé neuf médailles lors des derniers Championnats du monde dans les disciplines olympiques», a rappelé le St-Gallois.

«Nous en sommes plus ou moins là. Ces huit médailles constituent un résultat d'ensemble solide» Ralph Stöckli

Outre les médailles, la délégation helvétique retient surtout le nombre de diplômes olympiques, ceux attribués aux huit premiers de chaque épreuve, plus représentatifs de la santé du sport suisse. Il y en a eu 32 à Paris, dont une dizaine de quatrièmes places. Oui, on aime le chocolat!

Seul petit bémol: le fait qu'il y ait eu une seule et unique médaille d'or (contre trois à Tokyo), en l'occurence celle de Chiara Leone à la carabine à 50 mètres 3 positions. Cela se traduit par une timide 48e place au classement purement indicatif du Comité international olympique (CIO), alors que la Suisse était 24e à Tokyo, 23e à Rio et 33e à Londres. Il s'agit en fait de la moins bonne position de l'histoire, si l'on retire 1908 et 1912, éditions lors desquelles la délégation n'était pas parvenue à monter sur le podium et n'a donc pas été classée. La Suisse fait néanmoins beaucoup mieux au total de médailles. Elle se classe 26e aux côtés de la Grèce, de la Turquie et de la Norvège, ces nations ayant elles aussi décroché huit breloques.

Les Etats-Unis terminent en tête du tableau des médailles. Ils devancent la Chine de justesse, grâce à ce titre olympique acquis dimanche après-midi contre la France en basket et à un nombre supérieur de breloques en argent. Team USA est toutefois largement devant au total de médailles. Les Américains ont engrangé 126 breloques et ont été les seuls capables de dépasser la barre des 100.

Avec 20 titres olympiques, le Japon complète le podium. Mais c'est le Royaume-Uni, septième, qui repart avec le troisième meilleur total. La France, pays hôte, se classe cinquième. Elle bat son record de médailles d'or et le plus grand total de son histoire.

