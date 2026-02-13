Le Suisse Nils Rhyner et la Norvégienne Anni Karava ont un point commun visuel aux JO 2026. IMAGES: KEYSTONE, DR

Ce détail vestimentaire peut être «dangereux» pour les athlètes

Vous l’aurez peut-être aussi remarqué durant les épreuves de slopestyle ou de halfpipe au JO 2026: les athlètes ont une manière bien à eux d’apprivoiser leur dossard. «Gênant surtout en switch», nous explique l’ancien freestyler suisse Nicolas Vuignier.

En freestyle, tout est freestyle. Ou presque. Il faut savoir que les athlètes n’ont pas à porter de combinaison officielle et certains, comme le Finlandais Kuura Koivisto, profitent à fond de cette liberté. Samedi, le spécialiste de slopestyle a profité d’un rayon de soleil pour dévoiler un bout de peau durant son run.

Un petit air de Viking hollywoodien qui n’est vraiment pas passé inaperçu.

Si la dégaine de Kuura Koivisto reste peu courante, même pour s’envoyer en l’air sur des skis, une autre originalité est, elle, beaucoup plus répandue sur la neige italienne cette année.

Du Suisse Nils Rhyner, aux Norvégiens Anni Karava et Tormod Frostad, en passant par l’Autrichien Matěj Švancer, un certain nombre de freestylers ont empoigné leur run avec le dossard enfilé de travers.

Si l’une des bretelles est placée correctement, l’autre passe sous l’aisselle des skieurs et des snowboardeurs. Sur les réseaux sociaux, ça s’écharpe sur les raisons de ce réflexe vestimentaire. Certains parlent simplement d’un style pour se démarquer, d’autres évoquent la sécurité. Selon les spécialistes, le look n’a rien à voir dans tout ça, même si les Jeux se déroulent dans la capitale italienne de la mode.

A commencer par Craig McMorris, expert en snowboard pour la chaîne canadienne CBC Olympic, qui explique que «ces dossards remontent souvent dans les yeux, c’est pourquoi beaucoup de riders les rentrent sous leur bras».

«C'est très dangereux» Craig McMorris, expert en snowboard pour la chaîne canadienne CBC Olympic

Autre exemple récent, la Japonaise Kokomo Murase a, elle aussi, glissé l'une de ses bretelles de dossard sous le bras pour remporter l’or à la finale de Big Air à Livigno lundi soir.

Si l’expert en snowboard Craig McMorris considère que ce problème est «dangereux», un ancien freestyler suisse tempère: «Oui, cela peut poser quelques problèmes durant le run, mais ce n’est pas gravissime à mon avis», rassure Nicolas Vuignier au téléphone.

«Cette année, les manches sont assez carrées et elles flottent. En switch (en arrière), on regarde par-dessus l’épaule et c’est là que le dossard peut parfois remonter sur le visage et obstruer la vue» Nicolas Vuignier, ancien champion suisse de slopestyle et de halfpipe, aujourd’hui créateur de contenus et réalisateur.

S’il a «surtout croisé pas mal de snowboardeurs portant le dossard ainsi» durant sa carrière, Nicolas Vuignier ne l’a jamais fait. Pour lui, c’est «de l’ordre du détail». Un désagrément qui se gère «très bien personnellement» et qui ne demande «pas forcément de modification officielle au niveau du CIO».

En conclusion, l’ancien champion suisse de slopestyle et de halfpipe nous rappelle qu’à l’époque, les «freestylers portaient le même style de dossard que les skieurs alpins, beaucoup trop serrés pour nos mouvements spécifiques».