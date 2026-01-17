en partie ensoleillé
«C'est fou»: scénario incroyable pour l'arrivée du Dakar moto

«C&#039;est Fou»: scénario incroyable pour l&#039;arrivée du Dakar moto
Luciano Benavides a remporté le Dakar moto.Image: keystone

«C'est fou»: scénario incroyable pour l'arrivée du Dakar moto

Profitant d’une erreur du leader Ricky Brabec lors de la dernière étape, Luciano Benavides a remporté ce samedi le Dakar moto pour seulement deux petites secondes.
17.01.2026, 10:0117.01.2026, 10:23

L'Argentin Luciano Benavides (KTM) a remporté le rallye moto Dakar 2026 à l'issue d'une 13e et dernière étape à suspense autour de Yanbu, en Arabie saoudite, enlevée par l'Espagnol Edgar Canet (KTM).

Benavides, deuxième de l'étape, s'est imposé à 30 ans pour la première fois sur le Dakar avec seulement deux secondes d'avance au général sur l'Américain Ricky Brabec (Honda), qui rate un troisième titre après ceux de 2020 et 2024 à cause d'une erreur de navigation. L'Espagnol Tosha Schareina (Honda) a pris la troisième place de l'étape et du général.

Polémique sur le Dakar après un violent accident «criminel»

A son arrivée, le plus jeune des frères Benavides – son aîné Kevin a été couronné en 2021 et 2023 – a fait vrombir sa machine avant d'être félicité par son écurie.

Au contraire de l'équipe Honda, restée silencieuse à l'arrivée autour de Brabec, qui s'est longtemps pris la tête dans les mains. L'Américain avait pratiquement course gagnée avant la dernière étape qui comptait 105 kilomètres de parcours chronométré.

Une petite révolution change la vie des motards sur le Dakar

Le Français Adrien van Beveren (Honda), cinquième de la dernière étape et qui termine sixième du général, a expliqué au micro de L'Equipe avoir fait la même erreur que Brabec en prenant le mauvais chemin, mais s'être aperçu assez vite de sa bévue, contrairement à l'Américain. C'est «fou», titre Eurosport au sujet de ce renversement de dernière minute.

Benavides, qui a gagné trois étapes (5e, 7e et 8e), était considéré comme un outsider avant cette 48e édition du mythique rallye-raid.

(afp/roc)

