S'il n'a pas toujours eu la vie facile à Munich, le gardien suisse continue de se sentir parfaitement à l'aise avec la Nati.

«Yann Sommer a été traîné dans la boue»

Yann Sommer ne vit pas une année 2023 facile. Après son transfert du Borussia Mönchengladbach au FC Bayern l'hiver dernier, le gardien de l'équipe nationale a fait l'objet de critiques inhabituelles. La saison s'est certes terminée sur une note positive avec le titre de champion d'Allemagne, mais le joueur de 34 ans a quitté le club de Bundesliga après seulement six mois et garde désormais les buts de l'Inter Milan.

Bien que Sommer lui-même n'ait jamais fait de commentaires négatifs sur son passage au FC Bayern, l'entraîneur de la Nati Murat Yakin a sévèrement critiqué le «Rekordmeister» (le surnom du club munichois) dans un entretien avec Sport1.

«Yann a été traîné dans la boue. Il ne méritait pas ça (...) Quand il est arrivé en équipe nationale, j'ai bien sûr parlé avec lui. Ce n'était pas le Yann que je connais» Murat Yakin

Le portier et son sélectionneur. Image: KEYSTONE

Sommer n'a pas eu la confiance dont il avait besoin au Bayern pour être performant à 100 %. Les nombreuses critiques (notamment celles sur sa taille) ont aussi pesé sur lui. «Je ne les ai pas comprises, a déclaré Yakin. Tout le monde connaissait Yann. Il a montré ce dont il était capable et ne s'est jamais plaint.» Le fait que Sommer, malgré toutes les attaques dont il a fait l'objet, ait malgré tout résisté à la pression, «montre aussi à quel point il est costaud», a souligné le sélectionneur.

Le coach bâlois, qui considère l'Inter Milan comme le «bon club» pour Sommer, a également donné au gardien quelques garanties en équipe nationale, et ce malgré la forte concurrence de Gregor Kobel:

«Tant que Yann est en forme et qu'il fournit des prestations, c'est selon moi un titulaire» Murat Yakin

Kobel et Sommer à l'entraînement. Image: KEYSTONE

Des éloges pour Xhaka

Lors de son entretien avec Sport1, Yakin a également parlé d'un autre joueur de la Nati: Granit Xhaka. Le milieu de terrain a convaincu jusqu'à présent par ses excellentes performances au Bayer Leverkusen. «Granit vaut de l'or pour chaque équipe dans laquelle il évolue», a déclaré le sélectionneur en expliquant pourquoi:

«C'est un type super, un footballeur de classe et un leader sur le terrain» Murat Yakin

Tous les entraîneurs rêvent d'avoir un joueur de 31 ans comme capitaine. Xhaka, arrivé d'Arsenal, ne l'est pas (encore) à Leverkusen, mais il a aussi joué un rôle de leader lors des trois victoires du début de saison en Bundesliga, et c'est bel et bien lui qui portera le brassard avec la Suisse au Kosovo et contre Andorre.

Xhaka (au centre) cette semaine à l'entraînement. Image: KEYSTONE

Enfin, Yakin a aussi évoqué son propre avenir et son envie, un jour, de traverser la frontière. «J'aimerais bien coacher une équipe de Bundesliga, mais pas maintenant. J'ai un travail passionnant en Suisse et j'y suis très heureux.» C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a refusé des offres en provenance d'Arabie saoudite cet été. (nih)