Ce joueur a marqué l'histoire de l'équipe de Suisse samedi

En claquant un triplé lors des 29 premières minutes de jeu contre la Biélorussie (5-0), Renato Steffen a fait ce qu'aucun Helvète n'avait encore réussi.

Renato Steffen a inscrit le hat-trick le plus rapide de l'histoire de l'équipe de Suisse, samedi contre la Biélorussie.

L'ailier de Lugano, qui n'avait jusque-là scoré qu'une seule fois en 29 sélections (!), a marqué à la 4e, à la 17e et à la 29e, permettant à la Nati de passer une soirée plutôt tranquille pour son entrée en lice dans la campagne de qualifications à l'Euro 2024.

Pep Guardiola aurait sans doute sorti Steffen à la mi-temps (😜); Murat Yakin lui a encore accordé plusieurs minutes de jeu en seconde période, espérant (en vain) que l'international réalise le quadruplé. Le Luganais a été sorti à la 58e sans avoir droit à l'ovation du public, puisque la partie se disputait à huis clos et sur terrain neutre -celui de Novi Sad, en Serbie.

Après le numéro de Renato Steffen, la Suisse a eu le mérite de ne pas lever le pied en seconde période. Appliquée, concentrée et inspirée, elle a salé l'addition grâce à Granit Xhaka, pour son 13e but le soir de sa 112e sélection, et par Zeki Amdouni. Introduit à la 58e pour Steffen, le joueur du FC Bâle a signé le 5-0 à la 65e avec une percée sur le flanc gauche. Zeki Amdouni a ainsi ouvert son compteur avec l'équipe nationale. Buteur pour la onzième fois déjà en 2023, le Genevois a su saisir la chance qui lui a été offerte à Novi Sad.

Renato Steffen, Zeki Amdouni et leurs coéquipiers s'efforceront de poursuivre sur leur lancée mardi à Genève lors de la venue d'Israël pour le deuxième match de ce tour préliminaire. On ignore encore si la victoire de Novi Sad sera comptabilisée au classement en raison de la menace d'exclusion de la Biélorussie lors du prochain Comité exécutif de l'UEFA. Mais l'on sait que le match de Genève s'annonce comme un premier tournant dans cette campagne.

Tenu en échec 1-1 à Tel Aviv par le Kosovo d'Alain Giresse, Israël ne peut pas vraiment se permettre le luxe d'une défaite si elle entend contester la suprématie de ce groupe I à la Suisse et à la Roumanie. (jcz/ats)