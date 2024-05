Ce grand club de rugby a un rituel particulier avant ses matchs européens

Le Stade Toulousain a pris l'habitude de faire venir une personnalité extérieure au vestiaire pour mettre toutes les chances de son côté.

Plus de «Sport»

Le Stade Toulousain dispute le match européen le plus important de sa saison contre le Leinster, ce samedi en finale de la Coupe des champions (dès 15h45 au Tottenham Hotspur Stadium). Et pour que sa belle série de victoires dans la compétition se poursuive, il a décidé de ne rien changer à ses habitudes: comme avant chaque match du plus prestigieux tournoi continental, il a sollicité l'aide d'un arbitre.

Sur la pelouse d'honneur du stade Ernest-Wallon, lundi matin à l'entraînement, les journalistes accrédités auprès du Stade Toulousain ont ainsi aperçu Mathieu Raynal (42 ans), l'un des meilleurs sifflets français. L'idée des dirigeants du sud-ouest est toujours la même: «Le but est de maîtriser au mieux toutes les phases de jeu et les spécificités arbitrales de la compétition, et éventuellement de tester auprès d’un directeur de jeu la moindre nouveauté voulue par le staff», renseigne RMC Sport.

M. Raynal a ainsi passé deux jours, lundi et mardi, auprès d'Antoine Dupont et de ses coéquipiers.

L'arbitre français lors d'un match de Champions Cup en décembre dernier. Image: CameraSport

Avant lui cette saison, d’autres directeurs de jeu (Pierre Brousset, Luc Ramos et Tual Trainini) étaient déjà venus pour assister les champions de France en titre lors de leur préparation en Coupe d'Europe.

Le Stade Toulousain est bien placé pour savoir que le respect du règlement peut faire basculer un match. Il avait payé très cher son indiscipline la saison dernière, lors de sa défaite en demi-finale justement face au Leinster (41-22). Les Français avaient écopé de deux cartons jaunes (contre Ramos puis Neti). Durant les deux exclusions, ils avaient encaissé la bagatelle de 28 points.

Les clubs de foot font pareil

Il n'y a pas que le rugby qui sollicite l'expertise d'arbitres pour préparer ses échéances importantes. En football, des clubs ont pris l'habitude d'engager à grands frais des directeurs de jeu à la retraite.

«Chaque année, le football édicte de nouvelles règles», nous expliquait Sébastien Pache (234 matchs parmi l'élite) en 2022. Très souvent, ces règles ont une influence directe sur la tactique (...) L’œil d'un arbitre aide à comprendre ce qui est permis ou non, d'en évaluer les avantages.»

On saura très vite, samedi après-midi, si le Stade Toulousain a appris de ses erreurs de la saison dernière, et si ses joueurs sauront tirer avantage de leur connaissance pointue du règlement.