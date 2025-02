Deux Suisses sur le podium en géant (mais ce n'est pas Odermatt)

On ne jouera plus au hockey de la même façon à Morges

Les deux Helvètes, Thomas Tumler et Loïc Meillard, ont terminé respectivement 2e et 3e du slalom géant des Mondiaux de Saalbach. Une course remportée par l'Autrichien Raphael Haaser, qui a terminé avec 23 centièmes d'avance sur Tumler.

La nouvelle course des Mondiaux séduit les stars du ski

Nouveauté au programme cette année, le combiné par équipes fait son entrée aux Championnats du monde de ski alpin mardi à Saalbach et le format, testé avant son introduction aux JO 2026, enthousiasme les athlètes peu habitués aux épreuves par équipes.

La nouvelle épreuve, disputée en duo non mixte avec un descendeur et un slalomeur d'un même pays, remplace le combiné individuel, épreuve traditionnelle du circuit qui sacrait le skieur le plus polyvalent mais qui peinait à se renouveler alors que les athlètes sont de plus en plus spécialisés.