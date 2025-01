Red Bull veut imiter la Patrouille Suisse à Kitzbühel

Le HC Bienne s'est procuré la recette miracle

Huitièmes de National League avant leur déplacement à Kloten samedi (19h45), les Biennois, à l'effectif pourtant totalement remanié, parviennent miraculeusement à faire aussi bien que la saison dernière, grâce à un plan de jeu particulier, indécelable par la simple analyse des statistiques.

Le renouvellement du HC Bienne est assez spectaculaire. Parmi les joueurs vainqueurs 3-2 contre Ambri il y a très exactement un an, seuls huit ont participé au succès des Seelandais jeudi sur le même score face à Lausanne. Même l'entraîneur principal et ses assistants ne sont plus là. Les blessures, les démissions et les transferts ont provoqué un tel remaniement de l'effectif. Malgré cela, Bienne se trouve pratiquement au même niveau qu'il y a 365 jours: 8e avec 55 points en poche (87/87), contre 54 points en 38 matchs (101/99) début 2024.