Camille Rast a remporté dimanche le slalom de Killington. image: Keystone

Doublé des skieuses suisses à Killington! Un truc de fou

Les slalomeuses suisses ont brillé dimanche aux Etats-Unis et ont parfaitement su profiter des absences de Shiffrin et Vlhová. Camille Rast a remporté sa première victoire en Coupe du monde et s'empare de la première place du classement général. Wendy Holdener est deuxième, ex æquo avec Anna Swenn Larsson.

La vie en rose pour Camille Rast! Après deux troisièmes places, en slalom à Gurgl et samedi en géant à Killington, la skieuse de Vétroz est allée chercher la plus belle des positions: la première. Et avec la manière qui plus est.

«C'est fou, tout va si vite, je suis tellement heureuse, je ne sais que dire», a répondu Rast au micro de la FIS au terme de la course. Interrogée sur le fait qu'elle est désormais en tête du classement du slalom et du général de la Coupe du monde, la Valaisanne a reconnu qu'elle ne «réalisait pas encore». «Je sais que ce n'est que le début de saison, a poursuivi la gagnante du jour. Je me suis dit: fais-le pour toi et amuse-toi. Et puis je suis tellement heureuse d'être sur le podium avec Wendy et que Mélanie ne soit pas loin.»

Troisième de la première manche, Rast a réussi la troisième meilleure deuxième manche pour s'imposer avec 0''57 d'avance sur un duo composé de Wendy Holdener et Anna Swenn Larsson. Pour l'anecdote, les deux femmes avaient fini ensemble à la première place du slalom en 2022. 9e du tracé matinal avec une erreur, Wendy Holdener s'est très bien reprise pour son second effort.

La Schwytzoise a rendu une excellente copie avec le meilleur temps de la seconde manche.

Le résultat d'ensemble des Suissesses est encore meilleur grâce à la 5e place de Mélanie Meillard. La skieuse d'origine neuchâteloise enchaîne elle aussi les bons résultats sur le virage court après sa 7e place à Levi et sa 10e à Gurgl. On peut dire que les représentantes de Swiss-Ski ont su profiter des absences de Mikaela Shiffrin, blessée la veille en géant, et de Petra Vlhova, pas encore remise de sa blessure de l'an dernier.

Aline Höpli a elle eu le bonheur de marquer ses premiers points en Coupe du monde. 25e de la première manche, elle termine finalement au 15e rang. Cinquième Helvète classée, Michelle Gisin a finalement hérité de la 19e place. Nicole Good, Aline Danioth et Elena Stoffel ont été éliminées en première manche.

Le Top 10 du slalom de Killington 1. Rast 1'46''87

2. Holdener et Swenn Larsson à 0''57

4. Dürr à 0''60

5. Meillard à 0''77

6. Ljutic à 1''27

7. St-Germain à 1''42

8. Colturi à 1''46

9. Liensberger à 1''56

10. Slokar à 1''61

(ats/roc)