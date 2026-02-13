larges éclaircies
JO 2026: Marco Odermatt est très attendu au slalom géant

KEYPIX - Gold medal winner Franjo von Allmen of Switzerland, front, and bronze medal winner Marco Odermatt of Switzerland during a press conference after the men&#039;s alpine skiing Super-G race at t ...
Marco Odermatt est un peu dans l'ombre de Franjo von Allmen lors des ces Jeux olympiques. Mais le géant de samedi 14 février pourrait lui valoir de l'or. image: Keystone

Marco Odermatt rejoue Pékin 2022

Le phénomène de Nidwald est scruté lors de ces Jeux olympiques de Milan-Cortina. S'il compte deux médailles, il n'a pas encore d'or. Un schéma qui rappelle quelque peu Pékin 2022.
13.02.2026, 19:5713.02.2026, 19:57
Sven Papaux
Sven Papaux

On le décrivait le visage fermé avant la descente, encore déçu d'avoir perdu son duel avec Giovanni Franzoni sur la Streif. On le disait même abattu après sa 4e place du samedi 7 février lors de la descente olympique.

Il avait réagi lors de l'épreuve du combiné par équipe (3e), avant que Loïc Meillard ne vienne parachever l'œuvre en décrochant l'argent. Puis il a accroché le bronze en super-G. Pourtant, tout le monde parle de crise pour le Nidwaldien.

Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures

C'est simple: dès qu'il ne gagne pas, Marco Odermatt est annoncé en difficulté. Normal, c'est le numéro un mondial, avec une avance écrasante au classement général de la Coupe du monde. Tout ce qui compte, c'est le trône: pour lui comme pour les médias.

Pékin 2022, le trou noir avant la lumière

Mais souvenez-vous de Pékin 2022, lorsqu'il filait vers une médaille olympique en super-G avant de se faire surprendre dans la dernière compression.

Il était effondré contre les barrières, abattu dans l'aire d'arrivée chinoise, la tête baissée. Ce fichu pied droit qui lui a coûté une part de gloire lui a sans doute insufflé une hargne nouvelle. Une détermination féroce qui le pousse à appuyer sur l'accélérateur.

epa09724237 Marco Odermatt of Switzerland reacts during the Men&#039;s Downhill Training at the Yanqing National Alpine Skiing Centre for the Beijing 2022 Olympic Winter Games in Beijing, China, 03 Fe ...
Marco Odermatt avait aligné deux déceptions avant de briller en glanant l'or en géant à Pékin.image: Keystone

Difficile de ne pas relier 2022 à 2026. A Bormio, on repense encore à son visage défait lorsque Dominik Paris lui a soufflé cette médaille de bronze samedi dernier. Des réminiscences, des signaux d'alerte. Au fond, ne pas voir Odermatt au sommet de l'affiche relève de l'anomalie.

Cette conviction imprègne l'inconscient collectif: c'est le fardeau de tous les champions hors norme.

Mais Odi peut connaître un jour de malchance, essuyé un petit coup bas du destin. Il avait même publié sur ses réseaux sociaux un térébrant «skiracing can be hard» («le ski peut être cruel») après sa déconvenue sur la neige (artificielle) chinoise. Il connaît les coups durs.

Switzerland&#039;s Marco Odermatt poses with the bronze medal of a men&#039;s super-G race, at the 2026 Winter Olympics, in Bormio, Italy, Wednesday, Feb.11, 2026. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) M ...
Des yeux tournés vers les médailles.image: Keystone

Dans la foulée, l'auteur de ces lignes avait même rédigé un article pour expliquer qu'Odi était attendu comme le Messie, mais qu'il risquait fort de passer au travers de ses JO chinois. A l'image de Hirscher ou Shiffrin, qui ont souvent déçu lors des joutes olympiques, il rejoindrait cette longue lignée d'athlètes ultradominateurs qui se heurtent à la pression olympique.

Analyse
Odermatt était attendu comme le messie, et si Meillard était l'atout?

La victoire pékinoise en géant du roi d'Hergiswil, arrachée au forceps, a révélé que l'homme est taillé dans un bois autrement plus noble – un bois impérial que le temps ne saurait corroder. Faut-il encore rappeler qu'il règne sur la discipline et qu'il aligne déjà trois victoires cette saison?

Pour Odermatt, à l'image de Tadej Pogačar en cyclisme, la victoire n'est pas un objectif, c'est une exigence. Un entraîneur proche du Nidwaldien nous a confié:

«Marco, avec son statut, il vise l'or. Mais avec du recul, il est conscient de l'importance de ces deux médailles (argent et bronze) glanées.»

Ce ne sont pas les commentaires de la presse sur cet Odi en demi-teinte, qui peine à livrer son récital habituel, qui inquiéteront le Suisse. Pendant que les fans s'enflamment pour Franjo von Allmen après sa moisson record sur les pentes italiennes, Marco Odermatt pourrait mettre les bouchées double pour décrocher une troisième médaille en quatre courses, surtout qu'il se dit «satisfait, mais pas comblé» de ses JO avant d'entamer sa dernière épreuve olympique.

Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
