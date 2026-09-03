assez ensoleillé24°
DE | FR
burger
Sport
Ski nordique

La suppression du combiné nordique fait déjà des victimes

La suppression du combiné nordique fait déjà des victimes en Suisse
Finn Kempf doit ranger ses skis de fond pour pouvoir intégrer l'école de recrues pour sportifs d’élite Image: keystone

La suppression de ce sport fait déjà des victimes en Suisse

Le combiné nordique a été rayé cet été du programme des Jeux d’hiver. Pour les athlètes, les conséquences sont déjà lourdes, y compris en Suisse.
03.09.2026, 19:1403.09.2026, 19:15
Rainer Sommerhalder / ch media

Le 7 juillet, plusieurs centaines d’athlètes à travers le monde attendaient avec inquiétude la décision du Comité international olympique. Le verdict fut terrible: le combiné nordique ne figurera pas au programme des Jeux olympiques d’hiver de 2030. La discipline n’avait pourtant jamais manqué à l’appel depuis la première édition en 1924.

Cette décision s’inscrit dans le programme de réforme «Fit for Future». Le CIO entend désormais sélectionner les disciplines selon une nouvelle méthodologie et revoir leur présence dans un horizon de sept ans. L’objectif est de rendre le programme olympique «plus pertinent, plus flexible et plus durable».

Ce Suisse milite pour sauver son sport aux JO
Ce Suisse milite pour sauver son sport aux JO

Les seize sports au programme des Jeux de Milan-Cortina ont été soumis, pour la première fois, à une évaluation reposant sur 14 indicateurs, répartis en cinq grandes catégories: audiences, impact sur les réseaux sociaux, intérêt du public et rayonnement mondial, affluence et couverture médiatique. Un économiste spécialisé dans le ski a déclaré à CH Media, groupe auquel watson appartient, qu’il ne comprenait pas les critères d’évaluation.

Dans ce classement, le combiné nordique occupe de loin la dernière place. Tout en haut figurent le hockey sur glace, le patinage artistique et le snowboard. Pour d’autres disciplines, les feux sont à l’orange. C’est notamment le cas des trois sports pratiqués sur piste de glace: le bobsleigh, la luge et le skeleton.

Image

Des jeunes femmes voient leur nouveau rêve s’envoler

La parité entre les sexes figure également parmi les objectifs clés du CIO. Il y a quelques années, la Fédération internationale de ski (FIS), qui représente le combiné nordique, avait été priée d’accélérer le développement de la pratique féminine dans cette discipline.

A Cortina, le combiné est pourtant resté le seul sport sans épreuve féminine, officiellement faute de participantes suffisamment compétitives. Dans plusieurs pays, dont la Suisse, des jeunes femmes se sont toutefois tournées vers le combiné nordique ces dernières années, notamment parce qu’on leur faisait miroiter le rêve olympique. Ce rêve s'est désormais envolé.

Le ski ouvre la porte aux athlètes russes
Le ski ouvre la porte aux athlètes russes

Certes, le CIO entend prendre une nouvelle décision pour 2034, toujours selon cette logique d’un horizon de sept ans. Mais les critères resteront les mêmes et ne devraient donc pas favoriser le retour du combiné nordique.

Plus généralement, cette vision à court terme peut être critiquée. «La mise en place des bases nécessaires au développement d’un sport prend nettement plus de dix ans. Le CIO empêche purement et simplement toute forme de développement dans le temps», estime un haut responsable du ski, qui souhaite rester anonyme. «Le CIO ne comprend pas la complexité de l’existence de ces sports», ajoute-t-il, soulignant que la Fédération internationale de ski (FIS) n’a pratiquement pas encore mis en place de structures solides pour le freeride, une discipline nouvellement intégrée au programme.

Il révèle comment des sauteurs à ski truquent leur pénis
Il révèle comment des sauteurs à ski truquent leur pénis

Mi-août, une réunion de crise réunissant les nations phares du combiné nordique, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la Norvège et le Japon, ainsi que la direction de la FIS s’est tenue à Oberstdorf, en Allemagne. Il s’agissait de trouver comment redonner vie au combiné, alors que celui-ci est quasiment sur son lit de mort, mais aussi de panser les plaies. Les conséquences sont particulièrement dramatiques dans les pays voisins de la Suisse.

Comme chez nous, le soutien au sport de haut niveau est lié au statut olympique d’une discipline. En Allemagne, plusieurs millions de francs de financement vont ainsi disparaître. Dès lors, comment un sport disposant de moyens financiers considérablement réduits peut-il se lancer dans une course contre la montre pour retrouver sa place aux Jeux olympiques? «Avec cette manière de procéder et ses conséquences, la promotion de la relève est encore davantage sacrifiée», déplore un autre dirigeant du ski.

«C’est comme si l’on disait à un cycliste qu’il doit rivaliser avec Pogacar à l’Alpe d’Huez, mais qu’on lui donne pour cela un vélo avec seulement trois vitesses»

Les athlètes sont convoités dans le cyclisme

Il est encore difficile de déterminer combien de figures quitteront le navire en train de sombrer. Les premiers indices sont peu encourageants. Sans aides financières, ce sport très exigeant physiquement devient difficilement viable.

A cela s’ajoute le fait que les athlètes ne sont pas seulement recherchés en saut à ski, en ski de fond ou en biathlon. Quelques jours seulement après la décision du CIO, les premières offres concrètes pour les attirer vers d’autres disciplines sont également venues du cyclisme. Depuis que Primoz Roglic, ancien sauteur à ski, a brillé sur les Grands Tours, le profil d’un athlète issu de la double pratique du saut à ski et du ski de fond, alliant explosivité et qualités d’endurance, apparaît particulièrement prometteur.

epa12919132 Primoz Roglic from Slovenia of team Red Bull BORA hansgrohe competes during the Prologue of the Tour de Romandie over 3.2km from Villar-sur-Glane to Villar-sur-Glane, Switzerland, 28 April ...
Primoz Roglic est l’un des nombreux cyclistes issus du ski nordique.image: Keystone

L’Etat contribue aussi à accélérer la disparition de la discipline. En Autriche, même des héros olympiques du combiné ont été licenciés par leur employeur, car les postes au sein de la gendarmerie, des douanes ou de l’armée sont liés au statut olympique de la discipline.

En Suisse, il a été annoncé au plus grand talent de la discipline, Finn Kempf, qu’il ne pourra intégrer l’école de recrues pour sportifs d’élite qu’à condition de se tourner vers le saut à ski. Son soutien financier a également été retiré immédiatement après la décision du CIO.

Il convient aussi de s’intéresser aux infrastructures d’entraînement. En Suisse comme à l’étranger, les tremplins bénéficient massivement du soutien de l’Etat, car ils ne peuvent pratiquement pas être exploités de manière rentable. En Allemagne et en Autriche, le combiné nordique représente environ la moitié de l’activité, contre 20% en Suisse. Il y a quelques années, Swiss-Ski avait établi dans une étude qu’un sauteur à ski était l’athlète le plus coûteux du système, devant les skieurs alpins. Les coûts continueront d’augmenter sans le partage des infrastructures avec le combiné.

epa12655936 Finn Kempf of Switzerland in action during the ski jumping portion of the Men Individual Compact Normal Hill/7.5km at the FIS Nordic Combined World Cup event in Oberhof, Germany, 17 Januar ...
Finn Kempf dans les airs.image: Keystone

Le directeur du nordique met le ski face à ses responsabilités

On ignore encore comment le combiné nordique va évoluer au sein de Swiss-Ski. Une chose est certaine: la discipline sera immédiatement et fortement rétrogradée par Swiss Olympic. Ce n’est qu’en 2025 que l’organisation avait, pour la première fois depuis plusieurs années, réengagé un entraîneur national, en la personne de l’ancien spécialiste Tim Hug. Pour l’instant, Swiss-Ski attend de la FIS qu’elle affiche clairement son engagement en faveur de la discipline. Le directeur du ski nordique, Jürg Capol, envisage trois scénarios:

«Soit on renonce à poursuivre le soutien. Soit on continue et on cherche de nouvelles collaborations d’entraînement avec d’autres nations. Soit on transforme les six athlètes sous statut de cadre en entrepreneurs indépendants, en leur mettant une certaine somme à disposition pour qu’ils s’organisent eux-mêmes.»
Jürg Capol, directeur du ski nordique chez Swiss-Ski

Capol critique lui aussi la décision du CIO. Mais en tant qu’ancien directeur marketing de la FIS, il estime également que le ski doit prendre ses responsabilités. «Il y a beaucoup de traditionalistes dans le nordique. Mais nous devons nous réveiller et ne pas passer à côté des évolutions en cours. Nous devons réfléchir à la manière d’adopter une approche tournée vers les jeunes. Nous devons rendre les compétitions plus attractives et avoir le courage de discuter des formats de nos sports, notamment de leur organisation dans des stades.»

Plus d'articles sur le sport
«On a refusé d&#039;inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
«On a refusé d'inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
de Yoann Graber
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
de Julien Caloz
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
de Martin probst et Marcel Kuchta
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
1
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
de Romuald Cachod
«La VAR a modifié notre manière d’analyser les matchs»
«La VAR a modifié notre manière d’analyser les matchs»
de Julien Caloz
Yakin en mission désespérée pour retenir la pépite du foot suisse
Yakin en mission désespérée pour retenir la pépite du foot suisse
de Romuald Cachod
Chers clubs suisses, arrêtez de vous plaindre!
1
Chers clubs suisses, arrêtez de vous plaindre!
de Sebastian Wendel
Ce Portugais a «appris le ski sur YouTube» et vit son rêve en Romandie
Ce Portugais a «appris le ski sur YouTube» et vit son rêve en Romandie
de Yoann Graber
Alex Frei se bat pour régler un gros problème de la Nati
1
Alex Frei se bat pour régler un gros problème de la Nati
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Très mauvaise nouvelle pour le football suisse
Très mauvaise nouvelle pour le football suisse
de Jakob Weber
La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l&#039;Italie
1
La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l'Italie
de Julien Caloz
Il organise son record de France... en Suisse
Il organise son record de France... en Suisse
de Romuald Cachod
«Voir ma famille souffrir après mon licenciement de la Nati a été difficile»
1
«Voir ma famille souffrir après mon licenciement de la Nati a été difficile»
de Etienne Wuillemin
Le cyclisme suisse franchit un nouveau cap
Le cyclisme suisse franchit un nouveau cap
de Romuald Cachod
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
1
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
de Julien Caloz
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
de Yoann Graber
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
1
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
de Romuald Cachod
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
de Julien Caloz
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
de Yoann Graber
Cette technologie de la Fifa vous trompe
Cette technologie de la Fifa vous trompe
de Jan Schultz
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
de Klaus Zaugg
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
1
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
de Julien Caloz
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
1
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
de Romuald Cachod
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
de Klaus Zaugg
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l&#039;US Open fait scandale
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l'US Open fait scandale
de Yoann Graber
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
de Sven Papaux
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
de Yoann Graber
«C&#039;est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
«C'est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
de Yoann Graber
Thèmes
Les nouvelles images de GTA VI
1 / 25
Les nouvelles images de GTA VI
partager sur Facebookpartager sur X
Attaque mortelle à Times Square: «Je préférerais vous tuer»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Mirka Federer affiche Andy Roddick avec une pique savoureuse
Mirka Federer a fait sensation avec son discours en l'honneur de son mari, intronisé au panthéon du tennis. Une prise de parole qui contenait un petit tacle croustillant envers Andy Roddick.
Qui d’autre que Mirka pour présenter Roger lors de la cérémonie qui lui était consacrée, à Newport, dans la nuit de samedi à dimanche, pour son intronisation au Hall of Fame du tennis?
L’article