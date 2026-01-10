neige soutenue
Ski alpin: Odermatt gagne à Adelboden et établit un record

Switzerland&#039;s Marco Odermatt celebrates winning an alpine ski, men&#039;s World Cup downhill, in Val Gardena, Italy, Thursday, Dec. 18, 2025. (AP Photo/Gabriele Facciotti)
Marco Odermatt a remporté le slalom géant d'Adelboden, ce samedi. Image: keystone

Marco Odermatt établit un record à Adelboden

Le Nidwaldien est devenu le premier skieur à remporter cinq fois de suite le géant d'Adelboden, samedi. Meillard et Aerni ont également terminé dans le top 10.
10.01.2026, 14:2310.01.2026, 14:53

Marco Odermatt a remporté le slalom géant d'Adelboden, ce samedi, son 51e succès en Coupe du monde. Le Nidwaldien devient le premier skieur à s'imposer cinq fois de suite sur la mythique piste bernoise du Chuenisbärgli. Loïc Meillard (6e) et Luca Aerni (10e) ont également terminé dans le top 10.

«Odi» égale du même coup le record du nombre de victoires à Adelboden (5), que détenait Ingemar Stenmark. Le Suédois brillait dans l'Oberland bernois dès la fin des années 1970: il y avait remporté les éditions 79, 80, 81, 82 et 84. Mais le Scandinave n'avait donc, lui, pas réussi à aligner cinq succès consécutifs, le Suisse Pirmin Zurbriggen lui volant la vedette en 1983.

Samedi, Marco Odermatt a aussi égalé deux autres légendes suisses, Vreni Schneider et Michael von Grünigen, avec un 46e podium en géant.

epa12639994 Marco Odermatt of Switzerland in action during the first run of the men&#039;s Giant Slalom race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup in Adelboden, Switzerland, 10 January 2026. EPA/ANTH ...
Marco Odermatt, premier skieur à s'imposer cinq fois de suite à Adelboden.image: Keystone

Cette victoire, sa 29e en géant, permet aussi au Nidwaldien de reprendre la première place de la Coupe du monde de la spécialité au détriment de Stefan Brennsteiner. Il possède une marge de 95 unités sur l'Autrichien, qui a perdu gros samedi en connaissant l'élimination en deuxième manche.

Conditions difficiles et fans survoltés

«Odi» a dû s'employer dans la deuxième manche, disputée dans des conditions de visibilité difficiles. Il s'est imposé avec 0''49 d'avance sur le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen (2e), le surprenant Français Léo Anguenot complétant le podium (à 0''68). Mais ses autres rivaux ont lâché plus d'une seconde.

Switzerland&#039;s Marco Odermatt, center, winner of an alpine ski, men&#039;s World Cup giant slalom, poses with second placed Brazil&#039;s Lucas Pinheiro Braathen, left, and third placed France&#03 ...
Le podium du jour: Pinheiro Braathen (2e), Odermatt (1er) et Anguenot (3e). Image: keystone

Interrogé à la fin de la course sur la recette de ses succès, Marco Odermatt, tout sourire, a pointé les tribunes pleines d'Adelboden, en train de chanter à la gloire du héros local:

«C'est ça, la recette! Ce surplus de motivation et de pression m'aide à performer»

Respectivement 1er et 2e dans la discipline à Val d'Isère devant Odermatt, Loïc Meillard et Luca Aerni ont donc également pris place dans le top 10. Le skieur d'Hérémence, 10e le matin, s'est montré bien plus à son avantage sur une seconde manche qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à la première.

Switzerland&#039;s Marco Odermatt speeds down the course on his way to win an alpine ski, men&#039;s World Cup giant slalom, in Adelboden, Switzerland, Saturday, Jan. 10, 2026. (AP Photo/Gabriele Facc ...
Malgré une mauvaise visibilité, Odermatt a été impeccable lors de la seconde manche.Image: keystone

Quatrième Suisse qualifié pour la manche finale, Thomas Tumler a pris la 11e place grâce à une belle «remontada». Le vice-champion du monde 2025 de la spécialité, 24e de la première manche, est cependant toujours en quête de confiance cette saison: il n'a terminé qu'une seule fois dans le top 10 (9e à Copper Mountain).

(yog/ats)

La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
