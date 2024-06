Alcaraz en finale ++ En beach-volley, un revers qui coûte cher

Une première finale à Roland-Garros pour Alcaraz Carlos Alcaraz remercie le public parisien après sa victoire face à Jannik Sinner Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Carlos Alcaraz disputera dimanche sa première finale à Roland-Garros. L'Espagnol de 21 ans, déjà titré à deux reprises en Grand Chelem, a dominé le futur no 1 mondial Jannik Sinner 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 dans la première demi-finale vendredi après-midi. Attendu comme LE grand choc de ce tournoi, ce duel long de 4h09' n'a pas atteint les sommets espérés sur le plan technique. Mais l'intensité fut grande, et le suspense au rendez-vous sur le Court Philippe-Chatrier avec un scénario improbable. Impressionnant dès les premiers échanges, Jannik Sinner a ainsi mené tranquillement 6-2 2-0 face à un Carlos Alcaraz dépassé et peu inspiré. Victime de crampes à la main droite dans la troisième manche, l'Italien de 22 ans a profité de la passivité de son adversaire pour empocher ce troisième set. Dos au mur, Carlos Alcaraz s'est cependant accroché après la perte de cette manche. Et il a su élever son niveau de jeu dans le "money time", signant l'unique break du quatrième set dans le dixième et dernier jeu grâce notamment à un smash "facile" manqué par Jannik Sinner qui menait alors 30/15. L'Espagnol, qui avait lui-même souffert de crampes - dues au stress - l'an dernier en demi-finale à Paris face à Novak Djokovic, a poursuivi sur sa lancée avec un break réussi dès le deuxième jeu de la manche décisive. Et il a conservé jusqu'au bout cet avantage, concluant sur sa troisième balle de match. Face à Zverev ou Ruud Devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire à 19 ans et 4 mois après son sacre à l'US Open 2022, Carlos Alcaraz affiche désormais un impressionnant bilan de 10 succès pour une seule défaite dans des cinquièmes sets. Egalement titré l'été dernier à Wimbledon, il disputera face à Alexander Zverev (ATP 4) ou à Casper Ruud (ATP 7) sa troisième finale majeure.

Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder manquent le coche à Ostrava Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder n'iront pas à Paris cet été Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Médaillées de bronze en 2021 à Tokyo, Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder ne disputeront pas les JO 2024. L'élimination de la Bernoise et de la Vaudoise en phase de poule à Ostrava fait le bonheur du duo Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré, qui accompagnera Tanja Hüberli/Nina Brunner cet été à Paris. Le miracle ne s'est donc pas produit pour Anouk Vergé-Dépré - dont les malheurs profitent donc à sa soeur cadette - et Joana Mäder. Les deux femmes ont même largement manqué le coche à Ostrava, où elles devaient atteindre le dernier carré pour devancer Böbner/ Vergé-Dépré dans la course au deuxième ticket olympique suisse. Vergé-Dépré/Mäder ont été battues lors de leurs trois matches de poule en République tchèque. Elles avaient démarré ce tournoi de la pire des manières jeudi, s'inclinant face aux Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon après avoir pourtant bénéficié d'une balle de match.

Equipe de Suisse: Andi Zeqiri écarté Kwadwo Duah a trouvé grâce aux yeux de Murat Yakin, mais pas Andi Zeqiri Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Murat Yakin a tranché: Andi Zeqiri ne verra pas l’Allemagne. L’attaquant de Genk est le dernier joueur écarté par le sélectionneur de l'équipe de Suisse pour l'Euro 2024. Le Vaudois, qui jouait encore en championnat de Belgique, est sans aucun doute la victime "indirecte" de l’éclosion de Kwadwo Duah. Malgré une mi-temps qui n’était pas totalement aboutie mardi contre l’Estonie, le Bernois a, en effet, trouvé grâce auprès du sélectionneur. 18 joueurs présents lors de la Coupe du monde au Qatar à l’automne 2022 figurent dans cette liste des 26. Yvon Mvogo, Leonidas Stergiou, Cédric Zesiger, Zeki Amdouni, Kwadwo Duah, Dan Ndoye, Vincent Sierro et Steven Zuber sont les "nouveaux entrants". Parmi ces huit joueurs, seuls Mvogo et Zuber possèdent un vécu dans un tournoi majeur. En phase de reprise, Breel Embolo et Denis Zakaria seront également de la partie. Mais les deux joueurs de l’AS Monaco n’entreront pas en ligne de compte pour le premier match contre la Hongrie le 15 juin à Cologne. Murat Yakin espère toutefois qu’Embolo, en premier lieu, et que Denis Zakaria seront en mesure d’intégrer l’équipe au fil du tournoi. Si un joueur de champ se blesse avant le premier match, Murat Yakin aura la possibilité de le remplacer jusqu'au 14 juin au soir.

CE de Rome: Ehammer saut 8m41 en qualification Une belle performance pour Simon Ehammer Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Simon Ehammer (24 ans) a parfaitement lancé les championnats d'Europe de Rome pour la délégation suisse. En qualification de la longueur, l'Appenzellois a réussi 8m41 dès son premier essai. Il s'agit tout simplement de la meilleure performance mondiale de l'année. Ehammer s'est approché à 4 cm de son record de Suisse établi en 2022 dans le cadre du décathlon de Götzis. A Rome, il disputera uniquement le saut en longueur.

Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder: un revers qui coûte cher Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder: Paris s'éloigne Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder auront besoin d'un petit miracle pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris. A Ostrava, le duo a aussi été battu dans son deuxième match de groupe. Les Suissesses, qui avaient obtenu la médaille de bronze des JO 2021 à Tokyo, ont perdu face aux Tchèques Barbora Hermannova/Marie-Sara Stochlova (CZE) en deux manches, 21-19 23-21. Elles s'étaient déjà inclinées jeudi contre les Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon après avoir pourtant bénéficié d'une balle de match. Elles ont encore une petite chance d'atteindre les 8es de finale à Ostrava, mais devront absolument battre les Canadiennes Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson. Pour obtenir un billet olympique, elles doivent arriver en demi-finale. Cela leur permettrait de devancer leurs compatriotes Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré. La première place suisse pour les JO a été assurée depuis longtemps par la paire Tanja Hüberli/Nina Brunner.

Les anneaux olympiques accrochés à la tour Eiffel La Tour Eiffel est prête pour les JO Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ A moins de 50 jours des Jeux olympiques de Paris, les anneaux olympiques ont été accrochés dans la nuit de jeudi à vendredi à la tour Eiffel. Il a fallu plusieurs grues et une équipe de cordistes. Les trente tonnes d'acier, confectionnées par le sidérurgiste Arcelor Mittal, sont arrivées en morceaux. Elles ont été assemblées cette semaine avant d'être hissées dans la nuit entre le premier et le deuxième étage du monument qui est le symbole de Paris. Les anneaux mesurent 29 mètres de long et 13 mètres de haut. Ils seront éclairés en blanc chaque nuit et comprennent 100'000 LED, a indiqué le comité d'organisation des JO. Ils sont fixés sur les éléments les plus robustes de la tour Eiffel, a précisé à la presse Alain Dumas, directeur technique de la Société d'exploitation de la tour Eiffel. Une quinzaine de cordistes ont participé à l'opération d'accrochage ainsi que plusieurs grues.

Violences conjugales: abandon du procès contre Zverev Alexander Zverev: fin de son procès Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG La justice allemande a annoncé l'abandon du procès contre le tennisman Alexander Zverev (ATP 4). Un accord à l'amiable a été passé avec son ex-compagne qui l'accusait de violences conjugales. Le joueur devra toutefois s'acquitter d'un montant de 200'000 euros dans le délai d'un mois, a annoncé la juge Barbara Lüders au troisième jour d'audience de cette affaire devant un tribunal de Berlin. Alexander Zverev (27 ans) et son ex-compagne Brenda Patea "sont arrivés à la conclusion qu'ils souhaitaient résoudre pacifiquement ce conflit, également dans l'intérêt de leur enfant commun", a expliqué une porte-parole du tribunal. Le tribunal a validé cette demande, sans dévoiler le contenu de l'accord extrajudiciaire entre les deux parties. La star allemande avait contesté un jugement de première instance, qui lui a infligé en octobre 2023 une amende de 450'000 euros pour "coups et blessures" contre son ancienne compagne. La justice lui reprochait d'avoir, en mai 2020 à Berlin, "maltraité physiquement" la plaignante dans le cadre d'une dispute et "d'avoir porté atteinte à sa santé", selon le tribunal. La défense d'Alexander Zverev, absent des premières audiences et dont la présence n'était pas exigée par le tribunal, avait contesté toute maltraitance. Elle avait dénoncé des "allégations peu fiables et contradictoires", selon l'avocat du joueur Alfred Dierlamm.

Boston prend les commandes face à Dallas Kristaps Porzingis s'est montré décisif pour son retour aux affaires Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Boston a pris un départ de rêve en finale des play-off de NBA. Les Celtics ont dominé Dallas 107-89 jeudi dans l'acte I d'une série prévue au meilleur des sept matches. Le match no 2 est programmé dimanche, toujours dans le Massachusetts. Meilleure équipe de la saison régulière, Boston a fait la différence grâce à un partiel de 44-16 réalisé en l'espace de 14 minutes qui lui a permis de mener 58-29 à 4'11 de la mi-temps. Les Celtics ont vu Dallas revenir à huit longueurs (72-64) au troisième quart, mais ont alors assommé les Mavs avec un 14-0. Absent lors des dix derniers matches en raison d'une blessure à un mollet, l'intérieur Kristaps Porzingis s'est montré décisif pour son retour aux affaires. Le Letton a inscrit 20 points (à 8/13 au tir) en sortant du banc, ajoutant 6 rebonds et 3 contres. Le meilleur marqueur des C's fut Jaylen Brown (22 points), alors que Jayson Tatum a cumulé 16 points, 11 rebonds et 5 passes décisives. Du côté de Dallas, les 30 points de Luka Doncic constituent le seul motif de satisfaction sur le plan offensif. Le Slovène s'est montré maladroit derrière l'arc (4/12 à 3 points), Kyrie Irving terminant lui avec un 0/5 dans cet exercice (12 points au total). Les Mavs n'ont rentré que sept tirs primés - contre 16 pour les Celtics - et n'ont été crédités que de 9 passes décisives au final.

Alcaraz-Sinner, acte IX et finale avant l'heure L'Italien Jannick Sinner, prochain no 1 mondial, et l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 3) s'affrontent vendredi à Roland-Garros. Leur demi-finale a déjà des allures de classique. Le Norvégien Casper Ruud (ATP 7), finaliste des deux dernières éditions, affrontera l'Allemand Alexander Zverev (ATP 4), dans l'autre affiche du dernier carré. L'un de ces quatre joueurs ajoutera pour la première fois son nom au palmarès dimanche. En attendant, Sinner-Alcaraz, c'est un peu une finale avant la lettre, tant la rivalité entre ces diamants bruts de 22 et 21 ans a déjà atteint des sommets. Ce sera leur neuvième duel et pour l'heure, chacun compte quatre victoires, presque toujours obtenues de haute lutte. "Ce gamin est juste trop bon" "C'est toujours très difficile contre Jannik. Et en ce moment, il joue le meilleur tennis au monde. Ce sera une bataille difficile", a déclaré mardi soir "Carlitos", après avoir surclassé Stefanos Tsitsipas en quarts. Sinner, dont ce sera la première demie à Roland-Garros, n'a pas eu l'occasion de lui rendre la politesse, mais Tsitsipas s'est chargé de le faire pour lui, ne tarissant d'éloge, à la fois impressionné et résigné. "Carlos a une qualité dans ses coups que je ne vois pas chez les autres. Je n'ai pas trouvé comment le contrer, je n'ai jamais ressenti cela sur le court. Il a un QI tennis incroyable. Ce gamin est juste trop bon", a-t-il soufflé. La génération intermédiaire Avec ces deux jeunes champions, la relève du "Big 3", qui s'est longtemps fait attendre, est enfin là, même si Djokovic n'a évidemment pas encore dit son dernier mot. Quant à la génération intermédiaire, elle tente de se faire une place, à l'image de Zverev (27 ans) et Ruud (25 ans), qui, à force de flirter avec le titre à Paris, espèrent bien enfin conclure. L'Allemand, qui va disputer sa quatrième demie d'affilée Porte d'Auteuil, avance tant bien que mal dans ce tournoi. Après un premier tour compliqué face à Rafael Nadal, Zverev a disputé deux autres matches éprouvants arrachés en cinq sets, alors que son procès en appel pour violences conjugales se déroule en parallèle à Berlin. Reste à savoir s'il aura assez de fraîcheur, physique et mentale, pour le "Ruud" combat qui l'attend. Le Norvégien, vainqueur du Geneva Open la semaine précédant Roland-Garros, espère atteindre pour la troisième fois de suite la finale du tournoi parisien. L'an dernier, Ruud était d'ailleurs sorti vainqueur de la même affiche face à Zverev avant de buter sur la dernière marche contre Djokovic.

Deux lieutenants de Vingegaard blessés Blessé, Steven Kruijswijk ne devrait pas être au départ du Tour de France Image: KEYSTONE/EPA REUTERS POOL Coup dur pour Jonas Vingegaard et l'équipe Visma-Lease a bike avant le Tour de France. Blessés, Dylan van Baarle et Steven Kruijswijk ne pourront pas participer. L'équipe cycliste a annoncé jeudi soir que les deux coureurs néerlandais impliqués dans une chute collective lors de la 5e étape du Dauphiné avaient été transportés à l'hôpital. Les examens ont révélé que van Baarle (32 ans) s'était "cassé la clavicule et devait être opéré", a indiqué l'équipe. Il aurait dû jouer un rôle central dans le Tour de France (à partir du 29 juin) en tant que lieutenant du double vainqueur Vingegaard. Kruijswijk, 36 ans, a souffert d'une "petite fracture à la hanche qui guérira avec du repos". Remco Evenepoel et Primoz Roglic ont également été impliqués dans la chute massive à 21 kilomètres de l'arrivée sur une chaussée mouillée par la pluie. On ne sait pas encore si Vingegaard participera au Tour. Le vainqueur de 2022 et 2023 avait lourdement chuté lors du Tour du Pays Basque en avril et avait souffert de fractures et d'une contusion pulmonaire. Ce n'est que début mai que le Danois de 27 ans a pu remonter sur son vélo.

L'Angleterre laisse Grealish et Maguire à la maison Jack Grealish ne sera pas à l'Euro Image: KEYSTONE/EPA REUTERS POOL Gareth Southgate a décidé de renoncer à Jack Grealish et Harry Maguire pour l'Euro. Ces deux hommes étaient encore des éléments-clés lors de la qualification de l'Angleterre en finale il y a 3 ans. L'attaquant de Manchester City et le défenseur de Manchester United ne font pas partie de la sélection définitive de l'Angleterre pour l'Euro. Celle-ci a été réduite de sept noms à 26 joueurs. Southgate renonce à Grealish pour des raisons de performance, tandis que Maguire ne s'est pas suffisamment remis d'une blessure au mollet subie en avril. Grealish et Maguire étaient sur le terrain il y a trois ans, lorsque l'Angleterre avait perdu la finale de l'Euro contre l'Italie à Wembley après les tirs au but. Lors du prochain tournoi, les "Three Lions" affronteront dans le groupe C la Serbie (16 juin), le Danemark (20 juin) et la Slovénie (25 juin).

Swiatek en finale Iga Swiatek à nouveau en finale de Roland-Garros Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Iga Swiatek (WTA 1) est à nouveau en finale de Roland-Garros. La double tenante du titre a facilement remporté son duel contre l'Américaine Coco Gauff (WTA 3) 6-2 6-4. Avec sa 20e victoire consécutive, Swiatek poursuit sa belle série à Roland-Garros et rejoint Steffi Graf. Il manque toutefois encore neuf victoires à la Polonaise pour atteindre le record de l'Américaine Chris Evert dans le Grand Chelem parisien. Dans un remake du quart de finale de l'an dernier, Gauff n'a pas pesé lourd face à la Polonaise. La gagnante de l'US Open a connu sa meilleure phase au début de la deuxième manche, lorsqu'elle a réalisé son seul break (à 3-1). Mais Swiatek a répliqué avec sang-froid et a remporté quatre jeux d'affilée. Après près de 100 minutes, la joueuse de 23 ans a finalement concrétisé sa quatrième balle de match. Il s'agissait de sa onzième victoire contre Gauff, son meilleur total face à une joueuse du circuit WTA. Samedi, Swiatek peut s'emparer de sa quatrième couronne à Roland-Garros après celles de 2020, 2022 et 2023. Il s'agirait de son cinquième titre du Grand Chelem. L'adversaire de Swiatek en finale sera soit la Russe de 17 ans Mirra Andreeva, soit l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 15). Comme l'une comme pour l'autre, cette qualification pour les demi-finales représente de loin leur plus grand succès en carrière.

Manuel Akanji se montre prudent Manuel Akanji se montre prudent Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Un peu plus de deux semaines avant le début de l'Euro, Manuel Akanji ne se risque pas à évaluer les possibilités de la Suisse. "Nous verrons dans quelle direction ça ira." Détendu et apparemment remis de sa longue saison avec Manchester City, Akanji a répondu aux questions des médias au camp de l'équipe de Suisse à Saint-Gall. Le défenseur central est l'un des quatre joueurs de l'équipe nationale, avec Granit Xhaka, Yann Sommer et Kwadwo Duah, qui ont commencé cette préparation en tant que vainqueur de son championnat. "J'étais cassé après cette longue saison, a admis Akanji. Mais après quelques jours de repos, la motivation était de retour." Le Zurichois espère maintenant pouvoir jouer contre l'Autriche, comme il l'a fait contre l'Estonie. "J'ai envie de jouer", dit-il. Mardi à Lucerne, il a disputé son 50e match de la saison. Avec Manchester City, la saison s'est déroulée de manière exceptionnelle. Au cours de cette année, ils n'ont été battus que deux fois. Les deux défaites ont toutefois été particulièrement douloureuses, en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid et en finale de la Coupe contre Manchester United. C'est peut-être en raison de ces récentes déconvenues qu'Akanji choisit précisément ses mots lorsqu'il s'agit d'évaluer les chances de la Suisse à l'Euro. Il ne fixe logiquement pas d'objectifs trop élevés. "Je ne veux pas parler de quart de finale et perdre ensuite les deux premiers matches, explique-t-il. Il est important de prendre un bon départ. Nous verrons ensuite dans quelle direction nous irons."

Hüberli/Brunner se paient les championnes du monde Tanja Hüberli et Nina Brunner ont remporté un match de prestige à Ostrava Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Tanja Hüberli et Nina Brunner ont frappé un grand coup dès le début du tournoi Elite16 à Ostrava. Les championnes d'Europe ont battu les championnes du monde Sara Hughes/Kelly Cheng 21-16 21-11. Hüberli/Brunner semblent avoir digéré leur amère défaite en finale à Espinho il y a deux semaines. Elles ont fait preuve d'une grande maîtrise et n'ont laissé aucune chance aux championnes du monde américaines. Vendredi, Hüberli/Brunner disputeront leurs deux autres matches de groupe face au duo allemand Laura Ludwig/Louisa Lippmann et aux Chinoises Chen Xue/Xinyi Xia. Vergé-Dépré/Mäder proches de la surprise Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder ne sont pas passées loin de l'exploit, mais elles ont finalement dû s'incliner 16-14 au set décisif face aux Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon. Les Suissesses ont manqué une balle de match contre les quatrièmes mondiales à 14-13. Vergé-Dépré/Mäder doivent atteindre les demi-finales en Tchéquie si elles veulent encore distancer leurs compatriotes Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré au classement olympique et se rendre à Paris. Vendredi, les médaillées de bronze des JO de Tokyo devront remporter au moins un de leurs deux matches de groupe face aux Tchèques Barbora Hermannova/Marie-Sara Stochlova et au duo canadien Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson pour atteindre la phase à élimination directe. Hüberli/Brunner ont déjà obtenu leur ticket pour Paris 2024 et chaque pays n'a droit qu'à deux places.