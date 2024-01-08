Camille Rast part à la faute, Julia Scheib fait coup double

Godon gagne une 7e étape tronquée Jonas Vingegaard a conservé la tête du général de Paris-Nice à la veille de l'arrivée Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le champion de France Dorian Godon a remporté samedi à Isola la 7e étape de Paris-Nice.

Cette étape a été réduite à seulement 47 kilomètres à cause des conditions climatiques difficiles dans la région niçoise.

Dorian Godon s'est imposé au sprint devant l'Erythréen Biniam Girmay et le Néerlandais Cees Bol après seulement une heure de course environ pour apporter à la France sa première victoire dans cette 84e édition. Le coureur de l'équipe Ineos s'était révélé lors du Tour de Romandie 2024 en s'adjugeant les deux sprints massifs.

A la veille de l'arrivée finale à Nice, Jonas Vingegaard est toujours en tête du classement général. Le Danois possède une avance énorme de 3'22 sur le Colombien Dani Martinez, l'Allemand Georg Steinhauser pointant au 3e rang à 5'50.

Les organisateurs avaient dès vendredi décidé de raccourcir l'étape puisque les chutes de neige rendaient impossible l'arrivée initialement à Auron, située à 1600 m d'altitude. Ils ont encore réduit le kilométrage samedi matin alors que des trombes d'eau s'abattaient sur Nice, rendant la première partie du parcours initial trop dangereuse, surtout dans les descentes.



Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double Camille Rast a connu une rare élimination dans le géant d'Are Image: KEYSTONE/EPA/PONTUS LUNDAHL Leader après le premier tracé, Camille Rast a connu l'élimination en deuxième manche dans le géant de Coupe du monde d'Are.

L'Autrichienne Julia Scheib en a profité pour s'imposer et pour s'assurer le globe de la discipline. Meilleure Suissesse, Vanessa Kasper a terminé 16e.

Camille Rast, qui devait devancer Julia Scheib pour mettre l'Autrichienne sous pression avant le géant des finales en Norvège, doit déchanter. La vice-championne olympique et championne du monde de slalom a pris tous les risques sur le second tracé mais est partie à la faute dans un dévers.

Cet échec est rare. La skieuse de Vétroz avait en effet terminé les 17 dernières courses qu'elle avait disputées sur le front de la Coupe du monde, terminant au pire 15e. Et elle restait sur 14 top 10 consécutifs, sept en géant et sept en slalom. Elle tentera d'effacer cette déception dès dimanche en slalom.

Le sacre de Julia Scheib, qui s'est imposée avec 0''36 d'avance sur Paula Moltzan (2e) et 0''75 sur Alice Robinson (3e) samedi, est néanmoins mérité. L'Autrichienne, décevante 5e du géant olympique, a décroché samedi son cinquième succès de la saison en Coupe du monde dans la discipline.

Déception pour Sue Piller Cinq Suissesses ont néanmoins pu marquer des points samedi en Suède, mais aucune d'entre elles n'a pu se hisser parmi les 15 premières. Vanessa Kasper s'est classée 16e, assurant néanmoins sa place dans le géant des finales de la Coupe du monde (top 25).

La Grisonne a devancé d'un centième Stefanie Grob (17e), qui inscrit pour la première fois des points en géant. Wendy Holdener doit se contenter d'un 19e rang, qui lui permet toutefois de conserver sa place dans le top 25 de la discipline. La "teenager" bernoise Dania Allenbach s'est, elle, classée 24e

Sue Piller a pour sa part vécu une nouvelle déception, deux jours après avoir terminé 25e du géant des Mondiaux juniors dont elle occupait la 2e place à l'issue de la manche initiale. Elle a commis une faute rédhibitoire en deuxième manche, perdant toute sa vitesse.

La Fribourgeoise de 20 ans, brillante 6e à Spindleruv Mlyn le 24 janvier pour son premier top 10 en Coupe du monde, n'a pas pu éviter la 27e et dernière place à l'issue du second parcours. Elle recule du 25e au 27e rang du classement de la discipline, à quatre points du bonheur.



Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen Nadja Kälin (ici à Goms) a terminé 8e du 5o km d'Oslo/Holmenkollen Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Nadja Kälin n'a pas signé d'exploit dans le 50 km en skating d'Oslo/Holmenkollen, samedi en Coupe du monde. Mais la Grisonne a obtenu un nouveau top 10, se classant 8e.

Inattendue médaillée de bronze sur la distance - et dans la même technique - lors des JO de Milan-Cortina, Nadja Kälin a pris la 8e place d'une course survolée par la Suédoise Frida Karlsson, laquelle a devancé de 1'48''0 sa dauphine et compatriote Linn Svahn. La 3e place est revenue à une autre Suédoise, Jonna Sundling.

Prudente comme elle l'avait été dans le 50 km des Jeux, Nadja Kälin n'a pas pu se mêler à la bagarre pour le podium. Dans un brouillard dense, elle a terminé ce 50 km au sein du groupe qui luttait pour la 8e place, le réglant au sprint à 3'03''9 de la gagnante.

Les autres Suissesses ont comme prévu terminé beaucoup plus loin dans la "Mecque" du ski nordique. La Grisonne Giuliana Werro, 2e du marathon de l'Engadine six jours plus tôt à S-chanf, a terminé au 30e rang à plus de 7 minutes de Frida Karlsson. Marina Kälin a pour sa part fini 36e.

Octuplé norvégien chez les messieurs L'absence du roi Johannes Hösflot Klaebo, forfait après sa chute et sa commotion subies lors du sprint de Drammen jeudi, n'a pas empêché les Norvégiens d'imposer leur loi dans le 50 km messieurs. Ils ont même signé un octuplé devant leur public.

Spécialiste de biathlon au départ, Einar Hedegart a triomphé en devançant au sprint Harald Amundsen. Le Norvégien de 24 ans, quadruple médaillé aux JO de Milan-Cortina (avec deux titres, en relais et en sprint par équipe), avait remporté le marathon de l'Engadine dimanche dernier.

Meilleur Suisse, Beda Klee a franchi la ligne d'arrivée en 17e position, à 1'54''1. Le Fribourgeois Antonin Savary a terminé au 29e rang, à 3'35''1, les futurs retraités Jason Rüesch et Candide Pralong se classant respectivement 30e et 44e.



Swim Cup: Mityukov brille sur 200 m dos Roman Mityukov a brillé vendredi à Lausanne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Roman Mityukov tient la forme en ce début de saison en grand bassin.

Le médaillé de bronze des JO 2024 a signé la meilleure performance mondiale de l'année sur 200 m dos, sa discipline fétiche, vendredi lors de la Lausanne Swim Cup.

Le Genevois de 25 ans a réalisé un chrono prometteur de 1'56''07 pour s'imposer, devançant nettement ses premiers poursuivants Mewen Tomac (2e en 1'59''25) et Thomas Ceccon (3e en 1'59''61). Son record de Suisse, établi en demi-finales des Mondiaux 2025, est de 1'54''83.



Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche Camille Rast a signé le meilleur temps de la 1re manche à Are Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Camille Rast a réussi le meilleur temps de la première manche du géant d'Are samedi matin. La Valaisanne devance de 0''11 l'Autrichienne Julia Scheib. La deuxième manche est prévue à 13h.

La skieuse de Vétroz a donc signé un retour tonitruant, 24 jours après avoir cueilli à Cortina la médaille d'argent du slalom olympique, malgré un petit travers après le premier intermédiaire. Elle vise un deuxième succès en Coupe du monde de géant après celui fêté à Kranjska Gora en janvier dernier.

La lutte s'annonce belle en deuxième manche. Leader du classement de la discipline avec une marge de 89 unités sur sa dauphine Camille Rast, Julia Scheib peut s'assurer le petit globe en cas de succès dans cet avant-dernier géant de la saison. Respectivement 3e et 4e, Paula Moltzan et Alice Robinson pointent à 0''56 et 0''60.

Aucune autre skieuse n'a perdu moins d'une seconde. Mais le meilleur chrono aurait pu (dû) être l'oeuvre de Mikaela Shiffrin. L'Américaine, qui comptait une demi-seconde d'avance sur Camille Rast au dernier intermédiaire, a commis une grosse faute sur le dernier mouvement de terrain. Elle a concédé au final 2''29.

Mikaela Shiffrin (12e provisoire) a toutefois fait mieux que les autres Suissesses en lice. Vanessa Kasper a perdu 2''79 pour se retrouver 18e après le passage de 30 concurrentes, la Fribourgeoise Sue Piller lâchant pour sa part 3''40 (22e). Wendy Holdener pointe quant à elle au 23e rang à 3''52.



Le super-G prévu samedi a été annulé Les conditions météo empêchent la tenue du super-G samedi à Courchevel Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Le super-G programmé samedi dès 11h à Courchevel a été annulé, ont annoncé les organisateurs vers 10h. Les chutes de neige et le brouillard empêchent la tenue de cette course.

Tout va être mis en oeuvre pour que le super-G prévu dimanche à 10h45 dans la station française puisse se disputer, souligne le communiqué. Mais la neige devrait continuer à tomber tout au long de la journée de samedi, précise-t-on.

Ce super-G, qui devait remplacer celui annulé le 1er mars à Garmisch-Partenkirchen, ne sera de toute manière pas remplacé au calendrier. Il reste donc normalement deux courses à disputer dans la discipline dans cette Coupe du monde 2025/26, le dernier étant fixé au 22 mars dans le cadre des finales.

Leader du classement de super-G après six épreuves, Marco Odermatt voit donc ses chances de conquérir un quatrième globe consécutif dans la spécialité augmenter encore. Leader avec 158 points d'avance sur son dauphin Vincent Kriechmayr, il pourra se contenter d'un 5e rang dimanche. Et une nouvelle annulation lui offrirait ce globe.



Une première pole pour Antonelli à Shanghai Kimi Antonelli a décroché samedi sa première pole dans un GP de F1 Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Kimi Antonelli (Mercedes) a signé la pole position du GP de Chine samedi à Shanghai. L'Italien a devancé de 0''222 son coéquipier George Russell lors de la troisième partie des qualifications.

Les Flèches d'Argent continuent donc d'impressionner en ce début de saison. L'écurie Mercedes, qui a signé le doublé dimanche passé en Australie dans la première course de la saison, a placé ses deux pilotes en première ligne à Shanghai, comme elle l'a fait pour le sprint en Chine et comme elle l'avait fait à Melbourne.

Mais c'est Kimi Antonelli qui a cette fois-ci pris le dessus. L'Italien, qui aura 20 ans en août prochain, est devenu le plus jeune pilote de l'histoire de la F1 à décrocher une pole position. Il bat ainsi un record détenu depuis 2008 par Sebastian Vettel, qui avait déjà 21 ans à l'heure d'obtenir sa première position de pointe.

Antonelli a su profiter des malheurs de George Russell, vainqueur en Australie ainsi que dans le sprint à Shanghai. Le Britannique, victime d'un problème de moteur, a dû rentrer prématurément au stand en début de Q3. Il a pu ressortir au dernier moment, mais a tout de même réalisé le 2e temps sur son unique tour chronométré.

La deuxième ligne sur la grille sera occupée par les Ferrari de Lewis Hamilton (3e à 0''351) et de Charles Leclerc (4e à 0''364). Les McLaren d'Oscar Piastri (5e à 0''486) et du champion du monde en titre Lando Norris (6e à 0''544) se partageront la troisième ligne. Max Verstappen (Red Bull/8e) a concédé près d'une seconde.



SUI-CZE: La Tchéquie avec Noskova et Bouzkova Linda Noskova sera la leader de l'équipe tchèque face à la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO La République tchèque ne pourra pas compter sur son no 1 Karolina Muchova (WTA 13) pour affronter la Suisse en qualification de la Billie Jean King Cup les 10 et 11 avril à Bienne.

Linda Noskova (WTA 14), qui s'est hissée en demi-finale du WTA 1000 d'Indian Wells, sera en revanche bien de la partie.

La capitaine tchèque Barbora Strycova pourra également compter sur Marie Bouzkova (WTA 33), Sara Bejlek (WTA 40) et Tereza Valentova (WTA 47) pour une rencontre dont le vainqueur décrochera son ticket pour le tournoi final prévu en septembre en Chine. La spécialiste de double Katerina Siniakova ne sera donc pas non présente dans la Swiss Tennis Arena.

La sélection suisse est connue depuis plus d'une semaine. Le capitaine Heinz Günthardt alignera à Bienne la St-Galloise Belinda Bencic (WTA 12), la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 75), la Bâloise Rebeka Masarova (WTA 110) - laquelle effectuera ses débuts en équipe de Suisse - et la Schwytzoise Céline Naef (WTA 228).



Durant donne la victoire aux Rockets Kevin Durant a brillé vendredi face aux Pelicans Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Un panier inscrit par Kevin Durant à 7''6 du "buzzer" a permis à Houston de battre La Nouvelle-Orléans 107-105 vendredi en NBA.

Les Rockets de Clint Capela sont ainsi repassés provisoirement au 3e rang de la Conférence Ouest, avec 41 victoires pour 25 défaites.

Kevin Durant fut l'homme du match avec ses 32 points, 6 rebonds et 5 assists. La superstar des Rockets a ainsi parfaitement su réagir après sa piètre performance (11 points) livrée deux jours plus tôt dans un match perdu face à Denver. Amen Thompson (23 points, 12 rebonds, 8 passes décisives) a également brillé face aux Pelicans.

En l'absence du pivot titulaire Alperen Sengun, touché au dos, Clint Capela a passé 22 minutes sur le parquet. L'intérieur genevois a fait son job, cumulant 9 points - à 4/6 au tir - 5 rebonds, 4 contres et 2 assists.

Les Rockets disputaient vendredi le premier des cinq matches consécutifs qu'ils doivent jouer à domicile. L'occasion peut-être d'enchaîner enfin à nouveau deux succès d'affilée: la franchise texane n'y est pas parvenue dans ses huit dernières sorties, connaissant à chaque fois une défaite suivie d'une victoire.



Les Blues de Pius Suter renversent les Oilers Pius Suter (22, au centre) a inscrit son 10e but de la saison vendredi Image: KEYSTONE/AP/Kyusung Gong Les Blues de Pius Suter ont cueilli un précieux succès vendredi en NHL. St. Louis a battu Edmonton 3-2 après prolongation, grâce notamment à un but de son centre zurichois.

Menés 2-0 à 10'04 de la fin du temps réglementaire après un but de la superstar d'Edmonton Connor McDavid, les Blues ont renversé une situation des plus compromises. Ils ont ainsi pu signer un sixième succès dans leurs sept dernières sorties.

C'est Pius Suter qui a sonné la révolte pour les Blues. L'international suisse a réussi son 10e but de la saison - et son 21e point - en reprenant à bout portant une superbe passe de Jonathan Breggren pour le 2-1 à la 53e minute.

St. Louis a égalisé à 2-2 à 3'46 de la fin du troisième tiers, avant de forcer la décision à 9'' de la fin de la période supplémentaire grâce à un but de Robert Thomas. Les Blues (64 points en 66 matches) restent ainsi à cinq longueurs de la 8e et dernière place disponible pour les play-off dans la Conférence Ouest.



Une finale Sabalenka - Rybakina, comme à Melbourne Elena Rybakina (à gauche) et Aryna Sabalenka se retrouveront dimanche en finale à Indian Wells Image: KEYSTONE/AP/DAR YASIN Aryna Sabalenka (WTA 1) retrouvera Elena Rybakina (WTA 3) dimanche en finale du WTA 1000 d'Indian Wells, dans un grand classique du tennis féminin contemporain.

La Bélarusse reste sur deux défaites face à la Kazakhe, dont une en finale du dernier Open d'Australie.

Vendredi, Aryna Sabalenka a tout d'abord écarté sans difficulté la jeune Tchèque Linda Noskova (21 ans, WTA 14) 6-3 6-4. Elena Rybakina l'a rejointe en finale en battant l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 9) 7-5 6-4. Elle est ainsi assurée de grimper à la 2e place mondiale lundi en doublant Iga Swiatek.

Sabalenka atteint ainsi pour la troisième fois la finale du tournoi californien, qu'elle n'a encore jamais remporté. Avant sa défaite l'an passé contre la Russe Mirra Andreeva, la Bélarusse avait été dominée en 2023 par... Elena Rybakina.

La Kazakhe de 26 ans a conquis les deux derniers grands titres du circuit, les deux fois contre Aryna Sabalenka en finale: le Masters en novembre puis l'Open d'Australie en janvier. Sabalenka mène toutefois 8-7 dans leurs confrontations.

"J'en ai assez de perdre des grandes finales. J'ai affronté des joueuses qui ont développé un tennis incroyable lors de ces finales, j'ai l'impression d'avoir manqué beaucoup d'opportunités", a-t-elle prévenu en conférence de presse. "Contre Elena c'est toujours hyper agressif, les premiers coups de raquette sont les plus importants, c'est du tennis très rapide", a-t-elle encore expliqué.



Russell remporte le premier sprint de la saison George Russell salue le public après sa victoire dans le sprint à Shanghai Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong George Russell a remporté samedi un sprint haletant au Grand Prix de Chine. Cette première course de 100 km disputée avec les nouvelles Formule 1 a été marquée par plusieurs changements de leader.

Charles Leclerc (Ferrari), a terminé 2e, tandis que son coéquipier Lewis Hamilton, vainqueur du sprint à Shanghai l'année dernière, a franchi la ligne d'arrivée en 3e position. Le champion du monde Lando Norris a terminé 4e au volant de sa McLaren et son coéquipier Oscar Piastri 6e.

Kimi Antonelli, au volant de la deuxième Mercedes, était 3e avant d'écoper d'une pénalité de 10 secondes dans la voie des stands pour avoir provoqué une collision dans le premier tour, ce qui l'a fait chuter à la 7e place. Il a finalement terminé 5e.

Russell et Hamilton - qui a pris un départ fulgurant, passant de la 4e à la 2e place - se sont livré une bataille acharnée en tête, échangeant leurs places à plusieurs reprises au cours des cinq premiers tours, tandis que Leclerc les talonnait de près, en 3e position.

Hamilton s'est retrouvé en tête dès le début du deuxième tour, son coéquipier mettant la pression sur Russell. Mais ce dernier a fini par prendre le large en tête, laissant les deux pilotes Ferrari se disputer la 9e place. Les pneus d'Hamilton ayant beaucoup souffert des premiers échanges, Leclerc en a profité pour dépasser son coéquipier à la fin du neuvième tour.

Verstappen 9e La veille, le quadruple champion Max Verstappen (Red Bull) s'était emporté en déclarant que "toute la journée avait été un désastre" après avoir terminé 8e des qualifications du sprint. Son humeur ne s'est surement pas améliorée samedi, après un départ catastrophique, son moteur ayant perdu en régime, qui l'a relégué à la 13e place à mi-parcours du sprint. Il a finalement terminé 9e, hors des points.



SL: Sion face au FC Zurich pour reprendre sa marche en avant Sion se rend au Letzigrund samedi pour affronter le FC Zurich pour la 30e journée de Super League (18h00). Les hommes de Didier Tholot ont l'occasion de garder les places européennes dans son viseur.

À quatre journées avant la scission du championnat en deux groupes, les Sédunois (5es, 42 points) sont en ballotage favorable dans la lutte au top 6, avec six points d'avance sur la 7e place. En cas de victoire sur les bords de la Limmat face à un adversaire qui reste sur trois défaites de rang, Sion peut garder le contact sur Bâle (4e, 46 points) et un top 4 synonyme de campagne européenne la saison prochaine. Après trois matches sans victoire, les Valaisans doivent réagir face au mal classé du FC Zurich (10e, 31 points).

Vainqueur 2-1 à Berne lors de sa précédente sortie, le solide leader Thoune (68 pts) accueille Grasshopper, 11e et avant-dernier du championnat à 18h00. Enfin, Lugano (3e, 49 unités) se rend à Saint-Gall (2e, 54 points) pour tenter d'effectuer un rapproché vers la 2e place (20h30).



Coupe du monde: Odermatt peut classer l'affaire en super-G L'antépénultième super-G messieurs de la saison est programmé samedi à 11h à Courchevel. Leader de la Coupe du monde de la discipline, Marco Odermatt peut classer l'affaire.

Lauréat des trois derniers petits globes dans la spécialité, Marco Odermatt mène le bal avec 158 points d'avance sur l'Autrichien Vincent Kriechmayr. Si le Nidwaldien venait à s'imposer samedi, Kriechmayr devrait donc terminer au pire 3e pour entretenir un semblant de suspense.

Difficile néanmoins d'imaginer une autre issue qu'un nouveau sacre de Marco Odermatt, qui s'est assuré la veille de remporter le classement général et celui de la descente. Depuis sa 28e place de Kvitfjell en mars 2022, il affiche un 7e rang comme plus mauvais résultat dans un super-G de Coupe du monde. Et cette saison, il a terminé les six courses disputées jusqu'ici dans le top 5, triomphant deux fois.

Sacré dans la discipline - ainsi qu'en descente et en combiné par équipe - aux JO de Milan-Cortina, Franjo von Allmen devrait à nouveau être l'un des ses principaux contradicteurs, au même titre qu'Alexis Monney et Stefan Rogentin. Et les Français ont forcément à coeur de briller devant leur public.

Ce super-G remplace celui qui avait dû être annulé à Garmisch-Partenkirchen le 1er mars. Un deuxième super-G est prévu dimanche à Courchevel, où la descente a été avancée à vendredi en raison des mauvaises conditions météorologiques pour samedi.

Rast en quête d'une troisième victoire cette saison Chez les dames, le Cirque blanc a fait halte à Aare en Suède avant de rallier la Norvège et Lillehammer pour les finales, avec un géant au programme samedi (1re manche 10h, 2e manche 13h). Principal atout de l'équipe de Suisse, la Valaisanne Camille Rast a l'opportunité de glaner un 3e succès cette saison après ceux obtenus en géant et en slalom à Kranjska Gora début janvier.

Depuis, la Suissesse n'a jamais été moins bien classée que 4e en Coupe du monde. L'Autrichienne Julia Scheib et la Suédoise Sarah Hector, vainqueures des deux derniers géants, figurent également parmi les favorites.

