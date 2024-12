Ce fléau fait mal au tennis ++ Prison ferme pour Mathias Pogba

Marchand va s'entraîner en Australie "deux à trois mois" Léon Marchand va s'entraîner en Australie durant 2-3 mois Image: KEYSTONE/AP/NATACHA PISARENKO Star des JO de Paris 2024, Léon Marchand partira en Australie en janvier pour "deux à trois mois". Le Français prévoit de s'y entraîner avec un nouveau coach, a-t-il annoncé jeudi à Saint-Denis de La Réunion. "Je vais essayer de voir une autre culture, de m'entraîner avec un nouveau coach, et ensuite je rejoindrai Bob Bowman à Austin dans l'année", a expliqué à la presse le quintuple médaillé olympique, de passage à La Réunion pour participer au meeting de natation de l'océan Indien. Le nageur de 22 ans, entraîné depuis deux ans et demi par Bob Bowman aux Etats-Unis, a expliqué avoir envie de "voir autre chose, surfer, profiter de l'Australie". "J'ai prévu de partir deux à trois mois", a précisé le quadruple champion olympique. Spécialiste du 200 m dans les épreuves de 4 nages, de brasse et de papillon, Léon Marchand compte également se frotter aux compétitions de nage libre et à d'autres distances afin d'éviter de se "lasser". Se disant "épuisé", Marchand avait renoncé fin novembre aux Mondiaux en petit bassin (10-15 décembre à Budapest) après avoir remporté cet été à Paris quatre médailles d'or et une de bronze (relais 4x100 m 4 nages), expliquant vouloir "prendre du recul" afin de préparer ses "futurs défis".

Une Vuelta originale en 2025 pour ses 90 ans Le parcours de la prochaine Vuelta a été dévoilée Image: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER LIZON Un départ d'Italie, quatre Etats traversés et deux contre-la-montre dont un par équipes: le parcours du Tour d'Espagne propose des variations à sa traditionnelle orgie de montagnes. En espérant que cela finira par convaincre Tadej Pogacar de s'aligner. On savait depuis début décembre que cette 90e édition de la Vuelta allait s'élancer de la région italienne du Piémont qui accueillera les trois premières étapes dans leur intégralité à partir du 23 août. On connait désormais la suite du parcours, présenté jeudi soir au Palacio Municipal IFEMA à Madrid, et il réserve quelques originalités. Après l'Italie, le peloton fera une courte halte d'un jour en France, en escaladant les cols de Montgenèvre et du Lautaret, bien connus par le Tour de France, avant de descendre vers Voiron, ville de 20'000 habitants dans l'Isère qui deviendra la 15e cité française de l'histoire à accueillir une étape de la Vuelta. Les coureurs vont ensuite monter dans un avion pour se diriger vers l'Espagne - des transferts de plus en plus décriés pour leur empreinte carbone - afin de disputer dès le lendemain la 5e étape, un contre-la-montre par équipes de 20 kilomètres à Figueres, ville connue pour abriter le musée Salvador Dali. Cet exercice collectif, très spectaculaire, est devenu rare sur les grands Tours. Le lendemain, place à la première grande étape de montagne qui arrivera à Andorre, quatrième État traversé par la Vuelta en 2025. Hommage à la tradition Pour ses 90 ans, le Tour d'Espagne veut "rendre hommage à la tradition en incluant quelques cols qui ont marqué son histoire", comme Morredero, Cerler ou Valdezcaray, note son directeur Javier Guillen. Des ascensions plus récentes, mais déjà cultes, font également partie du menu, dont l'effrayant Angliru, une des ascensions les plus difficiles au monde, qui attendra les coureurs lors de la 13e étape, la plus longue de l'édition 2025. Au total, cinq étapes de haute montagne et six de moyenne montagne sont au programme. A quatre jours de la fin, Valladolid, la ville qui a accueilli l'arrivée de la 1re étape de la première Vuelta en 1935, accueillera un contre-la-montre individuel potentiellement décisif. Sachant qu'une ultime étape de montagne jusqu'au Bola del Mundo est prévue pour la veille de l'arrivée finale à Madrid le 14 septembre. Les organisateurs espèrent que ce tracé plaira à Tadej Pogacar. Le Slovène, troisième en 2019 pour sa première et seule participation, a dit qu'il attendrait les parcours de la Vuelta et du Tour d'Italie, dévoilé en janvier, pour décider lequel de ces deux grands Tours il disputera en 2025 à côté de l'incontournable Tour de France.

"Environ 12'000" messages abusifs repérés en 2024 Plus de 12'000 messages abusifs ont été repérés en 2024 dans le tennis mondial Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Depuis le lancement en janvier d'un outil de détection des publications et commentaires abusifs visant les joueurs, "environ 12'000" messages abusifs ont été repérés. "Les auteurs de messages abusifs ne doivent pas se faire d'illusions: nous demanderons des poursuites en justice quand nous le pourrons, nous chercherons à leur interdire l'accès aux plus grands réseaux sociaux de la planète et à nos tournois", a écrit jeudi sur X la Fédération internationale (ITF). L'instance de gouvernance du tennis mondial s'est associée en 2023 avec le circuit féminin WTA, les organisateurs de Wimbledon et ceux de l'US Open pour "combattre la haine en ligne contre les joueurs, les autorités et la famille du tennis au sens large", selon un communiqué publié mardi par les quatre organisations. Entre janvier et octobre 2024, leur outil Threat Matrix a analysé près de 2,5 millions de publications sur X, Instagram, YouTube, Facebook et TikTok. "Environ 12'000 publications et commentaires ont été considérés comme abusifs et signalés" aux responsables des différents réseaux sociaux "pour être retirés, ou dans les cas les plus graves, pour que le compte soit supprimé", détaille le communiqué. Quinze propriétaires de comptes auteurs de messages abusifs ont été signalés à la justice de leur pays. Parieurs frustrés Les quatre instances relèvent par ailleurs que les "parieurs en colère", qui misent sur des matches et laissent éclater leur dépit sur les réseaux sociaux quand leurs paris échouent représentent 48% des messages abusifs détectés en 2024. "Un volume accru de contenus abusifs a été observé pendant les tournois du Grand Chelem", qui permettent à leurs auteurs de jouir d'une plus grande "visibilité" vu "le regain d'intérêt" suscité par le tennis durant ces quinzaines. Les chiffres révélés par les quatre instances ne sont sans doute que la partie émergée de l'iceberg, puisque l'outil de détection ne protège pas les joueurs du circuit masculin (ATP). Deux des quatre tournois du Grand Chelem (Open d'Australie et Roland-Garros) ne se sont par ailleurs pas associés à l'initiative Threat Matrix. Au total, 7739 joueurs du circuit ITF (la 2e division du tennis mondial) et 563 participantes aux tournois WTA sont couverts à l'heure actuelle par cet outil de détection, qui mêle selon ses initiateurs "intelligence artificielle et expertise humaine" et fonctionne dans "39 langues".

Mathias Pogba condamné à un an de prison ferme Mathias Pogba a été reconnu coupable de tentative d'extorsion. Image: KEYSTONE/EPA Le tribunal correctionnel de Paris a rendu jeudi son verdict dans l'affaire de séquestration du footballeur français Paul Pogba. Son frère a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis. Cette peine d'un an ferme sera aménagée sous bracelet électronique. Le tribunal a également condamné Mathias Pogba à une amende d'environ 19'000 francs pour avoir participé à la tentative d'extorsion en 2022 de plus d'une dizaine millions de francs visant son frère. Il a aussi exercé de nombreuses pressions sur l'international français, sa famille et ses relations professionnelles en vue d'obtenir ce paiement. Peines plus lourdes Les cinq autres prévenus, amis d'enfance ou connaissances de Paul Pogba ont été reconnus coupables d'extorsion, séquestration et détention ainsi que pour la participation à une association de malfaiteurs délictuelle et condamnés à des peines allant jusqu'à huit ans de prison, à des amendes de 19 à 37'500 francs. Seul le chef d'enlèvement n'a pas été retenu comme l'avait suggéré le ministère public. Roushdane K., considéré comme le cerveau de l'affaire, le seul à comparaître détenu, a été condamné à huit ans de prison comme l'avait requis le parquet. Adama C. a été condamné à cinq ans de prison avec mandat de dépôt. L'un des plus proches ami d'enfance du footballeur a quitté la salle menotté et escorté par des policiers. Mamadou M. a lui écopé de cinq ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis. Enfin, Machikour K. et Boubacar C. ont été condamnés à quatre ans de prison dont deux ans avec sursis pour l'un et trois de sursis pour l'autre. "L'affaire Pogba" "L'affaire Pogba" a démarré dans la nuit du 19 au 20 mars 2022 par un guet-apens monté à l'encontre de Paul Pogba dans un appartement de Montévrain (Seine-et-Marne). Deux hommes cagoulés l'avaient braqué sous la menace d'armes à feu dans le but de soutirer 13 millions d'euros au milieu de terrain, qui évoluait à l'époque des faits à Manchester United puis à la Juventus Turin. L'affaire avait été révélée après la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux en août 2022 de Mathias Pogba dans lesquelles ce dernier accusait notamment Paul d'avoir marabouté Kylian Mbappé. La plupart des avocats de la défense, furieux des peines qu'ils jugent trop lourdes ont fait part de leur intention de faire appel.

L'intime conviction de Stéphane Henchoz Stéphane Henchoz ne veut pas s'enflammer après l'excellent automne du LS (archives). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Alvyn Sanches est parti pour rester au Lausanne-Sport ce printemps: telle est l'intime conviction de son directeur sportif Stéphane Henchoz. "Nous allons tout faire pour qu’il reste", a indiqué l’ancien défenseur de l’équipe de Suisse jeudi. "Le convaincre de la pertinence de notre projet sportif. Alvyn va, bien sûr, nous quitter pour jouer dans un grand championnat. Mais le faire en janvier plutôt qu’en juin est-il le plus judicieux? Ne voudrait-il pas graver son nom parmi les légendes du club si nous réussissons quelque chose de grand ce printemps?" "A un juste prix" Stéphane Henchoz a rappelé que le Lausanne-Sport n’est pas forcé, grâce au soutien de son propriétaire, de finaliser à tout prix le transfert d’Alvyn Sanches cet hiver. "Nous le céderons seulement à un juste prix, affirme Stéphane Henchoz. Il est possible qu’un club propose une offre en janvier susceptible de répondre aux attentes d'Alvyn et aux nôtres. Mais je suis optimiste. Alvyn a, au fond de lui, l’envie de terminer la saison avec nous." L’interview accordée par le joueur mercredi à Sky laisse penser qu’il portera toujours les couleurs de son club de cœur le 31 janvier au soir de l’ultime journée du mercato. Avec Alvyn Sanches à la baguette, le Lausanne-Sport aura sa chance dans la course au titre. "Nos fans ont le droit de rêver, admet Stéphane Henchoz. C’est vrai, nous ne sommes qu’à un point du leader. Mais l’objectif demeure une place dans le top 6. Il n’en reste que deux à prendre dans la mesure où je suis convaincu que Lugano, Bâle, Servette et Young Boys termineront dans les quatre premiers..." Trois interrogations Stéphane Henchoz avance trois arguments pour justifier cette prudence qui semble un peu excessive. "La trêve pourrait couper notre élan. Serons-nous toujours dans le bon rythme à la reprise le 19 janvier?", s’interroge le Fribourgeois. "Il faudra aussi attendre l’issue du mercato. Si nous perdons Alvyn Sanches, nous ne pourrons pas vraiment le remplacer qualitativement dans l'immédiat, même si nous avons anticipé ce cas de figure. Enfin, l’équipe aura-t-elle la maturité suffisante pour faire face à la pression? Cet été, elle a entamé le championnat sur une superbe victoire à Bâle avant de vivre un véritable naufrage à Sion. Mais depuis, la culture de la gagne a heureusement changé. Avant elle jouait bien une semaine sur trois. Maintenant, elle performe tous les trois jours. Pourra-t-elle conserver un tel niveau pendant trois ou quatre mois?" "C’est vrai, ce championnat nous offre une grande opportunité", poursuit Stéphane Henchoz. "Je suis sans doute plus réaliste que rêveur. J’ai vu des performances fort maîtrisées à Yverdon, à Winterthour en Coupe et contre Zurich à la Tuilière. D’autres moins abouties, comme les premières périodes chez nous contre Sion ou à Bâle. Elles soulignent que cela peut aussi tourner dans l’autre sens." Oui, mais depuis plus de deux mois, le Lausanne-Sport ne suit qu’un seul sens: le bon.

Singo s'excuse après avoir involontairement blessé Donnarumma Gianluigi Donnarumma a été piétiné au visage par le Monégasque. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le défenseur de l'AS Monaco Wilfried Singo a blessé au visage le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma mercredi en Ligue 1. Il s'est publiquement excusé envers l'Italien jeudi sur les réseaux sociaux. "Je tiens à présenter mes excuses à Gianluigi Donnarumma. Mon geste n'était évidemment pas volontaire, mais j'ai pu constater par la suite qu'il avait une blessure importante au visage", a écrit le Monégasque dans une +story+ Instagram, avant de s'adresser directement à l'Italien: "Je te souhaite un bon rétablissement". A la 17e minute du match, remporté par le PSG (4-2, malgré un but de Breel Embolo) au stade Louis-II, Wilfried Singo n'a pas maîtrisé son geste et a écrasé ses crampons sur la joue du gardien parisien, sonné, qui a dû céder sa place à Matvey Safonov. Pas de carton Déjà sanctionné d'un carton jaune pour une faute précédente, Singo n'a pas été exclu, ne recevant pas de carton rouge direct ni de deuxième jaune synonyme d'exclusion. L'arbitre François Letexier a jugé que le geste "était dans la continuité de l'action" selon les dires du capitaine parisien Marquinhos. Des agrafes ont dû être posées sur la joue complètement ouverte de Gianluigi Donnarumma, victime d'un "traumatisme facial avec de multiples plaies" comme annoncé dans le point médical du PSG à l'issue de la rencontre. L'Italien passera jeudi "des examens médicaux et devra rester inactif pendant plusieurs jours", a précisé le communiqué du club.

Liam Lawson avec Max Verstappen chez Red Bull en 2025 Liam Lawson sera le nouveau coéquipier de Max Verstappen. Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Liam Lawson sera le coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine au sein de Red Bull, a annoncé l'écurie autrichienne jeudi. Le pilote néo-zélandais remplace Sergio Pérez. Issu de la filière jeunes pilotes de Red Bull, Lawson (22 ans), qui a pris part aux six dernières courses de la saison 2024 avec l'écurie soeur Racing Bulls, remplacera donc Sergio Pérez, dont le départ a été confirmé mercredi. "C'est un rêve de toujours pour moi, c'est quelque chose que j'ai voulu et pour lequel j'ai travaillé depuis l'âge de huit ans", a souligné Lawson dans un communiqué, lui qui a fait ses débuts en F1 avec cinq courses disputées en 2023 au sein de l'écurie AlphaTauri, renommée Racing Bulls cette saison. Selon Christian Horner, le patron de l'écurie Red Bull, les deux passages du Néo-Zélandais dans la catégorie reine du sport automobile en 2023 et 2024 "ont démontré qu'il n'est pas seulement capable d'obtenir de bons résultats, mais qu'il est aussi un vrai pilote, qui n'a pas peur de se mêler aux meilleurs et de sortir vainqueur". "Son arrivée s'inscrit dans la longue tradition de promotion de l'équipe au sein du programme Red Bull Junior et il suit les traces de pilotes vainqueurs de championnats et de courses tels que Sebastian Vettel et, bien sûr, Max Verstappen", a rappelé le Britannique.

Gut-Behrami et Odermatt en favoris Marco Odermatt fera-t-il le quatre à la suite? (archives) Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Les nommés pour les trophées de sportif et sportive suisse de l'année 2024 sont connus. Vainqueurs sortants de ces Sports Awards, Lara Gut-Behrami et Marco Odermatt s'avancent à nouveau comme favoris. En remportant le classement général de la Coupe du monde, les deux skieurs fournissent à nouveau de solides arguments pour s'imposer, mais ils feront face à une concurrence elle aussi très décorée. Chez les femmes, Lara Gut-Behrami sera défiée par la triathlète Julie Derron, vice-championne olympique à Paris, la freestyleuse Mathilde Gremaud, qui a presque tout raflé la saison dernière dans sa discipline, la championne olympique de tir Chiara Leone et les championnes d'Europe d'athlétisme Mujinga Kambundji (200 m) et Angelica Moser (perche). Chez les hommes, Marco Odermatt, qui a remporté le trophée de sportif suisse de l'année ces trois dernières années, sera opposé au cavalier Steve Guerdat, médaillé d'argent à Paris avec sa jument Dynamix, aux deux athlètes Simon Ehammer (longueur/décathlon) et Dominic Lobalu (fond) ainsi qu'à un duo de nageurs, le Genevois Roman Mityukov et le Tessinois Noè Ponti. La cérémonie aura lieu le 5 janvier prochain à Zurich et sera retransmise en direct sur la RTS. Les téléspectateurs auront l'occasion de participer au vote durant la soirée. Les trophées "équipe", "athlète paralympique", "entraîneur" et "MVP d'une équipe", dont les nommés avaient été annoncé précédemment, seront également décernés.

Pas de Suisse victorieux Pas de victoire pour Nino Niederreiter (à gauche) et les Jets sur la glace d'Anaheim. Image: KEYSTONE/AP/Tony Avelar Aucun Suisse n'a connu les joies de la victoire mercredi sur les patinoires de NHL. Nino Niederreiter, Pius Suter et Lian Bichsel ont tous été battus avec leurs équipes respectives. Les Jets de Winnipeg de l'attaquant grison se sont fait renverser sur la glace d'Anaheim (3-2) alors qu'ils menaient encore 2-1 à cinq minutes de la sirène finale. L'ailier des Ducks Frank Vatrano s'est montré décisif en marquant le 2-2 et en délivrant un assist sur le 3-2 signé Troy Terry. En déplacement dans l'Utah, Suter et les Canucks de Vancouver ont aussi flanché alors que le tableau d'affichage indiquait 2-0 en leur faveur dans le troisième tiers-temps. Après avoir vu leur adversaire revenir à égalité, ils ont cédé en toute fin de prolongation sur un but de Mikhail Sergachev (3-2 ap). Enfin, Bichsel et Dallas ont perdu 5-3 devant leur public face à Toronto malgré une domination largement en leur faveur (39 tirs à 19). Les Texans sont tombés sur un Joseph Woll à son affaire, tandis que le leur portier Jake Oettinger a été chassé de son but après avoir encaissé quatre buts en seulement 12 lancers cadrés.

Lugano peut finir sur une bonne note Cinquième de la phase de ligue, Lugano a l'occasion de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Conference League jeudi. Les Tessinois accueillent les Chypriotes de Paphos à Thoune. Avec 12 points en cinq matches dans la compétition (4 victoires, 1 défaite), les hommes de Mattia Croci-Torti sont bien placés pour terminer parmi les huit premiers. Un match nul jeudi (21h00) devrait suffire pour ainsi éviter la case barrages, mais nul doute que les Luganais auront envie de terminer leur automne européen sur une bonne note. Les Bianconeri devront toutefois se méfier des surprenants Chypriotes qui occupent la 12e place du classement de la C4. Leaders de leur championnat, ils n'ont perdu que deux fois en Conference League contre des équipes plus huppées, sans démériter (3-2 contre la Fiorentina, 1-0 contre Heidenheim). Saint-Gall aussi termine son automne marathon (33e match également) par un dernier déplacement à Heidenheim (21h00). A la 30e place de la phase de ligue, les Brodeurs ont à tout prix besoin d'une victoire dans le sud de l'Allemagne pour espérer disputer les barrages d'accession aux huitièmes de finale.

Ligue 1: Embolo buteur contre le PSG Embolo au duel avec Pacho Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Breel Embolo a inscrit son troisième but de la saison en Ligue 1 lors de la 16e journée. Il n'a cependant pas permis à l'AS Monaco d'éviter la défaite 4-2 chez lui contre le Paris Saint-Germain. Embolo a signé le 2-1 provisoire à la 60e. Mais le PSG, qui est toujours invaincu cette saison en championnat, a retourné la situation avec des réussites de Dembélé (64e/97e) et Ramos (83e), qui ont trompé un Philipp Köhn auteur par ailleurs de plusieurs arrêts. Les Parisiens comptent 10 points d'avance sur Marseille, qui a joué un match de moins, et sur Monaco.mon

Un petit carton pour le LHC face à Ambri-Piotta Théo Rochette devance Jesse Virtanen pour signifier qu'il est bien de retour. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne est reparti du bon patin. Battus à quatre reprises lors de leurs cinq derniers matches avant la pause internationale, les Vaudois ont signé un succès probant devant Ambri-Piotta. Sur leur glace, ils se sont imposés 5-0 grâce aux réussites de Tim Bozon (9e), de Ken Jäger (26e et 58e) et de Théo Rochette (49e et 56e). Avec ce doublé, l’attaquant international, passeur sur le 2-0, n’a pas raté son retour aux affaires après avoir été blessé pendant un mois. Face à des Tessinois qui restaient sur deux victoires contre Zurich et Davos, Lausanne a livré une performance très aboutie. Auteur de 21 arrêts, Kevin Pasche a refait le plein de confiance avec ce clean-sheet, son deuxième du mois déjà après celui réalisé il y a treize jours contre Bienne (1-0). Vendredi, Kevin Pasche, Théo Rochette et leurs coéquipiers devront témoigner du même brio lors du choc au sommet contre Davos dans les Grisons. Le leader devra, en effet, se faire pardonner son couac de mercredi soir. Il s’est incliné 3-0 sur sa glace devant Langnau. Menés au score après seulement 55’’ de jeu sur un but de Harri Pesonen, les Davosiens se sont brisés sur un Stéphane Charlin des grands soirs. Le portier des Tigers a stoppé 44 tirs pour rappeler, après sa parenthèse malheureuse en équipe de Suisse, qu’il demeurait bien l’un des plus grands talents du pays. Dans les deux autres rencontres de la soirée, Rapperswil-Jona et son nouvel entraîneur en chef Johan Lundskog ont battu Berne 4-2 pour mettre un terme à une série de 8 défaites de rang. Enfin à Kloten, Lugano s’est incliné 6-3, trahi une fois de plus par une défense trop erratique.

Le Real Madrid bat Pachuca en finale de la Coupe intercontinentale Mbappé a ouvert le score pour le Real Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Le Real Madrid a facilement remporté la Coupe internationale. A Doha, les Espagnols ont dominé le club mexicain de Pachuca 3-0. Les stars du club merengue ont fait la différence. Mbappé (37e), Rodrygo (53e) et Vinicius Jr (84e/pen) ont marqué pour ajouter ce trophée sur l'étagère du Real, qui a conquis ainsi un deuxième titre après la Supercoupe d'Europe en août. La Coupe intercontinentale remplace l'ancien Mondial des clubs, qui aura désormais lieu tous les quatre ans. En tant que vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA, le Real Madrid était automatiquement qualifié pour la finale. Les Mexicains s'étaient eux hissés en finale après avoir battu Botafogo puis Al Ahly.

Formule 1: Sergio Perez ne conduira plus pour Red Bull Sergio Perez ne sera plus au volant d'une Red Bull en 2025 Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri Comme c'était attendu depuis plusieurs jours, Sergio Perez ne roulera plus pour l'équipe Red Bull de formule 1 en 2025. Un accord a été trouvé entre l'écurie et le pilote mexicain âgé de 34 ans. Perez avait pourtant signé un nouveau contrat de deux ans en cours de saison, soit jusqu'à fin 2026. Mais ses performances ont été très décevantes au cours du championnat 2024, au point qu'il n'a fini que 8e du classement des pilotes, à 285 points de son coéquipier et champion du monde Max Verstappen. Le Mexicain a remporté cinq Grands Prix lors de ses quatre saisons avec Red Bull, tous sur des circuits urbains: Azerbaïdjan 2021 et 2023, Monaco 2022, Singapour 2022 et Arabie saoudite 2023. Il a fini 2e du championnat en 2023 et 3e en 2022. Red Bull devrait prochainement annoncer le nom du successeur de Perez. Le choix se portera sur le Néo-Zélandais Liam Lawson, qui est le favori, ou sur le Japonais Yuki Tsunoda.