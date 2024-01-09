Corinne Suter blessée +++ Ponti en demi-finale

Corinne Suter sur le flanc pour quelques semaines La poisse pour Corinne Suter Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI Décidément le sort s'acharne sur les spécialistes helvétiques de la vitesse. Après Lara Gut-Behrami, c'est Corinne Suter qui s'est blessée lors d'un entraînement à St-Moritz.

Selon un communiqué de Swiss-Ski, la Schwytzoise de 31 ans s'est blessée mercredi. Elle souffre d'une déchirure musculaire au mollet gauche, d'une contusion du genou gauche et d'une fracture non déplacée à l'arrière du pied droit.

La championne olympique en titre de descente a eu de la chance dans son malheur puisque aucune intervention chirurgicale n'est nécessaire. Mais la Schwytzoise va devoir attendre un mois avant de pouvoir remonter sur les skis. Elle devrait donc être en mesure de défendre son titre à Cortina en février.



Moto3: Noah Dettwiler veut privilégier sa guérison Noah Dettwiler a renoncé à un guidon en Moto3 pour 2026 Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Noah Dettwiler (20 ans) a renoncé à un guidon en Moto3 pour la saison 2026. Le Soleurois veut privilégier sa complète guérison après son grave accident en Malaisie le 26 octobre.

L'équipe italienne SIC58 de Paolo Simoncelli lui avait réservé une place pour l'an prochain. "Pour le moment, il n'est pas encore clair de savoir quand je serai totalement remis", a indiqué le pilote suisse sur Instagram. Dettwiler estime dès lors que ce ne serait pas correct de s'engager sans avoir la certitude de retrouver l'intégralité de ses moyens.

Le Soleurois va tout mettre en oeuvre pour guérir, car le sport motorisé reste sa grande passion. Mais son avenir en championnat du monde semble désormais plutôt incertain.



100 m papillon: Ponti en demi-finale aux Européens de Lublin Noè Ponti a un programme bien chargé à Lublin Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti s'est qualifié sans problème pour les demi-finales du 100 m papillon aux Européens en petit bassin à Lublin. Le Tessinois a signé le troisième temps des séries en 49''68.

Un jour après avoir conquis l'or sur 50 m papillon, Ponti n'a pas eu à forcer son talent. Il avait indiqué vouloir économiser autant d'énergie que possible. Il a concédé 0''10 au plus rapide, le Français Maxime Grousset.

En soirée, le champion tessinois sera engagé à deux reprises. D'abord en finale du 100 m 4 nages, où il peut viser un nouveau titre, puis en demi-finale du 100 m papillon.

Tous les autres Suisses engagés jeudi matin en Pologne n'ont pas franchi le cap des séries.



National League: Zach Sanford jusqu'en 2028 avec Lugano Zach Sanford a convaincu avec le maillot de Lugano Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ L'attaquant américain Zach Sanford (31 ans) se plaît à Lugano. Arrivé en août, il a signé un nouveau contrat avec les bianconeri qui court jusqu'au terme de la saison 2027/28.

En 28 matches avec Lugano, Sanford a inscrit 8 buts et donné 15 assists. Il est actuellement le topscorer de son équipe qui occupe le 6e rang de National League.



NHL: tous les Suisses alignés mercredi ont perdu Une défaite pour Nico Hischier (à droite) et les New Jersey Devils Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Les joueurs suisses de NHL ont vécu un mercredi à vite oublier. Tous ceux qui ont été alignés ont perdu, et aucun n'a fait gonfler ses statistiques avec un but ou un assist.

Avec le trio Nico Hischier - Timo Meier - Jonas Siegenthaler, les New Jersey Devils ont été battus 3-0 chez eux par les Dallas Stars, qui évoluaient sans Lian Bichsel blessé. Les Devils ont concédé leur troisième défaite consécutive.

Les Winnipeg Jets et Nino Niederreiter ont eux perdu 3-2 tab à Montréal contre les Canadiens. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs sept derniers matches. Philipp Kurashev et les San Jose Sharks ont subi un lourd revers sur leur glace, s'inclinant 7-1 contre les Washington Capitals pour qui Alex Ovechkin a inscrit un doublé.



NBA: Capela et Niederhäuser gagnent Clint Capela à l'échauffement Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Les Houston Rockets ont fêté un neuvième succès sur leurs onze derniers matches en NBA. Chez eux, ils ont battu les Sacramento Kings 121-95. Le Genevois Clint Capela a marqué 4 points en jouant 9'28.

Le rookie fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser a aussi gagné avec les Los Angeles Clippers, victorieux 112-95 à Atlanta face aux Hawks. Aligné pendant 2'36, Niederhäuser n'a pas marqué de point. Les Clippers ont ainsi mis fin à une série de cinq défaites.



Coupe de Suisse: un déplacement périlleux pour le FC Sion Les deux derniers 8es de finale de la Coupe de Suisse figurent au programme ce soir. Ils opposeront Grand-Sacconnex et Bâle (18h30) d'une part, Aarau et Sion de l'autre (20h30).

Le FC Sion devra se méfier de son déplacement au Brügglifeld. Aarau, deuxième de Challenge League à égalité de points avec le leader Vaduz, a montré de belles capacités au tour précédent en sortant les Young Boys (1-0). Les Valaisans, spécialistes de la compétition avec treize titres, espèrent bien ajouter le numéro quatorze en 2026. Leur dernière Coupe remonte à 2015.

Grand-Saconnex, club de Promotion League, affrontera pour sa part le FC Bâle (18h30). Les Genevois ont renoncé à l'avantage du terrain pour des raisons financières et d'infrastructures, et le match se jouera donc au Parc Saint-Jacques. Sur le papier, il n'y a pas match entre le champion de Suisse, vainqueur sortant de la Coupe, et l'avant-dernier de troisième division.



Yverdon élimine Lausanne et file en quart de finale Désillusion pour Lausanne en Coupe de Suisse à Yverdon Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le LS s'est incliné 2-1 après prolongation à Yverdon en 8es de finale de Coupe de Suisse. Face des Nord-Vaudois galvanisés par l'enjeu, les Lausannois ont été trop attentistes pour espérer plus.

Dans la grisaille du Stade municipal, les hommes d'Adrian Ursea ont remporté un derby vaudois longtemps indécis. Après l'égalisation en deuxième période, Yverdon a signé l'exploit de la soirée grâce à la réalisation de Golliard à la 115e, et a éliminé une seconde équipe de Super League en Coupe de Suisse après Servette au tour précédent.

Au coup d'envoi, Yverdon a tenté de prendre le match directement en mains, procurant aux 3220 spectateurs leurs premiers frissons avec le bon centre de Pasche pour Rodrigues, dont le tir a terminé largement au-dessus à la 15e. Après avoir maîtrisé les premiers assauts, ce fut au tour du LS de Peter Zeidler de se projeter et même d'ouvrir la marque par Bair à la 25e.

Parfaitement servi par Lekoueiry qui est parvenu à glisser le ballon dans la surface yverdonnoise, l'attaquant canadien a conclu d'une frappe au ras du sol. Surpris, les protégés d'Adrian Ursea ont ensuite tenté de prendre de la vitesse en menant plusieurs contre-attaques en fin de période pour trouver leur buteur Marchesano, sans succès.

Yverdon n'a pas lâché l'affaire en deuxième mi-temps, poussant même le gardien Letica à une parade décisive sur un tir de Sessolo à la 65e. Le portier lausannois n'a en revanche rien pu faire pour empêcher l'égalisation par Sorgic à la 71e.



Le Real Madrid corrige Bilbao avec un doublé de Mbappé Kylian Mbappé intenable Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER ZORRILLA Porté par Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et passeur décisif, le Real Madrid a renoué avec le succès en Liga mercredi. Ceci en domptant l'Athletic Bilbao à San Mamés (3-0).

Cela lui permet de revenir à un point de son éternel rival, Barcelone, toujours leader. Le club madrilène (2e, 36 points) reste au contact du Barça (1er, 37 points), champion en titre, qui a remporté mardi (3-1) le choc face à l'Atlético (4e, 31 points) en match avancé de la 19e journée.

Dos au mur après trois nuls consécutifs en championnat, le géant espagnol a chassé le brouillard qui s'épaississait autour de son entraîneur Xabi Alonso avec une performance collective enfin convaincante.

En grande partie grâce à son homme providentiel Kylian Mbappé, auteur d'un superbe doublé (7e, 59e) et passeur décisif pour son coéquipier en équipe de France Eduardo Camavinga (42e), confortant un peu plus son statut de leader de la Maison Blanche avec ses 24e et 25e réalisations de la saison.



Pas le soir des Romands Davos a secoué Genève Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER La soirée de National League de mercredi n'a pas souri aux Romands. Genève a perdu 6-2 à Davos, Fribourg s'est incliné 4-2 face à Rappi et Bienne a été battu 6-2 à Berne.

Samedi, Genève avait vu Davos revenir en fin de match pour arracher la prolongation. Puljujärvi avait clos les débats dans le temps supplémentaire. Un scénario bien éloigné de celui vu ce mercredi dans les Grisons. Davos n'avait vraiment pas envie de laisser planer le doute.

Les joueurs de Josh Holden ont ouvert la marque à la 8e en infériorité numérique grâce au meilleur buteur du championnat, Matej Stransky. Granlund égalisera environ trois minutes plus tard, mais ce sera la seule lueur des Aigles. A cinq secondes de la fin de la première période, Nussbaumer a pu redonner l'avantage à ses couleurs. Puis lors du tiers médian, Fora a inscrit le 3-1 à la 22e et Tim Bozon a dû rentrer au vestiaire pour un coup de genou. Et logiquement en power-play, Davos a ajouté deux buts pour faire passer le score à 5-1 et classer l'affaire. Le dernier tiers fut cosmétique.

Fribourg surpris en fin de match Fribourg n'a pas enchaîné un troisième succès consécutif à l'occasion de la venue de Rapperswil. Dans un affrontement entre deux coaches suédois, Rönnberg face à Lundskog, c'est le boss des Lakers qui a eu le dernier mot. Mais Gottéron aurait très bien pu gagner les trois points. Menés 2-0 après quarante minutes, les Dragons ont refait surface dans le dernier tiers via leur nouvel étranger Kyle Rau (43e), puis via leur top scorer Marcus Sörensen (53e).

Mais une toute petite inattention à la 57e a permis à Malte Strömwall de plonger la patinoire fribourgeoise dans l'incrédulité. Les Lakers ont ajouté un quatrième but dans la cage vide. Ce résultat fait que Gottéron demeure à la 3e place à trois points de Lausanne. Rapperswil en profite pour passer devant le GSHC.

Etait-ce parce qu'ils étaient un peu plus désespérés de quitter la 13e place que les Bernois ont pris le meilleur sur les Biennois (6-2) dans ce derby cantonal? Peut-être. Bienne a connu un début de rencontre plus que poussif. Menés 2-0 après neuf minutes, les Seelandais ont sorti la tête de l'eau par Sallinen (12e). Berne a repris deux longueurs d'avance (Graf, 25e), mais Kneubühler a entretenu l'espoir (27e). Les joueurs de Filander ont fini par rompre aux 55e, 58e et 59e sur des buts d'Ejdsell et Bemström, par deux fois.



Zoug battu par Lukko Rauma Mike Künzle, ici contre le Sparta Prague, a marqué le seul but zougois en Finlande Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Il n'y aura probablement pas de passe de trois pour les clubs suisses au palmarès de la Champions League. Zoug s'est incliné 3-1 face à Lukko Rauma au match aller des quarts de finale.

Les chances sont minces pour les Zougois d'imiter Genève en 2024 et Zurich en 2025, vainqueurs ces deux dernières années.

Mike Künzle a inscrit le but des joueurs de Michael Liniger. Leonardo Genoni, de retour après deux semaines de pause, n'a pas été aussi déterminant que lorsqu'il est "dans la zone".

Mais les joueurs de Suisse centrale peuvent tout de même y croire à domicile.



La très attendue patinoire de Milan inaugurée début janvier La patinoire de Milan prête en janvier Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Les organisateurs des JO 2026 de Milan-Cortina ont confirmé mercredi que la patinoire de Milan sera inaugurée début janvier. Un petit soulagement.

"Du 9 au 11 janvier 2026, l'Arena Santagiulia sera officiellement inaugurée en accueillant les Final Four du Championnat d'Italie et de la Coupe d'Italie", ont-ils indiqué dans un communiqué.

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants de l'IIHF et de la NHL ont fait part de leurs inquiétudes sur cette patinoire, regrettant notamment qu'aucun plan B n'ait été mis en place par les organisateurs.

L'Arena Santagiulia est un complexe multisports construit par un promoteur privé, EVENTIM, qui a prévu à l'issue des JO d'y organiser notamment des matches de basket et des concerts.

EVENTIM a indiqué, via un porte-parole, que la patinoire serait prête "en janvier" et que "580 ouvriers" travaillaient "sur le chantier sur deux shifts".

L'épreuve-test qui permet aux organisateurs des JO 2026 de contrôler le fonctionnement technique d'un site de compétition mais aussi la gestion des flux de spectateurs, devait initialement avoir lieu en décembre. Elle a été reculée d'un mois en raison des retards pris dans les travaux.

L'Arena Santagiulia, d'une capacité de 16'000 places, est l'une des patinoires prévues pour le hockey sur glace. Elle sera notamment le cadre de la finale du tournoi féminin le 19 février, puis du tournoi masculin le 22.

Les JO 2026 marquent le retour, après leur absence en 2018 et 2022, des joueurs évoluant en NHL.



Noè Ponti en or sur 50 m papillon Noè Ponti célèbre son titre européen Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a remporté la médaille d'or sur 50 m papillon lors des Championnats d'Europe en petit bassin à Lublin en Pologne. Il a nagé en 21''54.

Le détenteur du record du monde sur cette distance a défendu son titre obtenu il y a deux ans. En finale, il a devancé le Hongrois Szabo et le Français Grousset.

Ponti sera également le favori des épreuves du 100 m et du 200 m papillon dans les prochains jours.



L'Allemagne organisera l'Euro féminin en 2029 L'Allemagne organisera l'Euro 2029 féminin Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO L'Allemagne organisera l'Euro 2029 féminin, préférée mercredi par l'UEFA à la Pologne et au tandem Suède-Danemark. Le but est d'accélérer l'essor du football féminin.

Géant du football féminin avec ses huit titres continentaux et déjà deux Euros organisés (1989, 2001), le pays paraissait d'autant plus favori qu'il reste sur l'accueil largement salué du Championnat d'Europe masculin en 2024.

Revancharde après avoir vu la FIFA lui préférer en 2024 le Brésil pour accueillir le Mondial 2027, l'Allemagne ambitionne "d'aider à réaliser (...) l'énorme potentiel encore inexploité" du football féminin, selon son dossier.

"Nous avons les grandes arènes et je suis convaincu que nous pouvons les remplir", avançait récemment Bernd Neuendorf, le patron de la fédération, alors que l'Allemagne présente huit stades surpassant nettement les exigences de jauge de l'UEFA.

Si celui de Wolfsburg offre seulement 26'000 sièges, Leipzig, Cologne et Hanovre dépassent les 40'000, Düsseldorf et Francfort les 50'000, Dortmund et l'Allianz Arena de Munich les 60'000.

Au total, l'Allemagne vise "plus d'un million de billets vendus" contre 657'291 cet été en Suisse, un critère important puisque l'Euro féminin demeure déficitaire pour l'UEFA malgré son succès populaire croissant.

Le pays met également en avant sa centralité et son réseau ferroviaire dense, un atout déjà apprécié en Suisse qui avait réussi à acheminer 86% de ses détenteurs de billets en transports publics, à pied ou à vélo.

Candidate malheureuse face à la Suisse pour l'édition 2025, la France n'avait pas retenté sa chance, à la différence de la Pologne et du tandem Danemark-Suède - cette fois sans ses voisins finlandais et norvégiens.

Italie et Portugal avaient pour leur part retiré leurs dossiers pour se concentrer sur la co-organisation de deux tournois masculins, respectivement l'Euro 2032 avec la Turquie et le Mondial 2030 avec l'Espagne et le Maroc.

