Coup dur pour YB++Naser à Athletissima

Young Boys: Filip Ugrinic tente sa chance en Espagne Cap sur l'Espagne pour Filip Ugrinic Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le milieu offensif Filip Ugrinic (26 ans) quitte les Young Boys. L'international suisse va tenter sa chance en Espagne. Il a signé un contrat de quatre ans avec Valence.

Pour ce transfert, le club espagnol va verser une somme de trois millions de francs, plus divers bonus estimés à deux millions. Ugrinic était arrivé à Berne en été 2022 en provenance de Lucerne, où il a été formé. En 122 matches avec YB, il a marqué 15 buts et donné 20 passes décisives. Il compte trois sélections en équipe de Suisse.

Filip Ugrinic a été deux fois champion de Suisse avec YB (2023 et 2024). Il a aussi gagné la Coupe de Suisse à deux reprises, d'abord avec Lucerne (2021) puis avec YB (2023).Footba



Athletissima: le plateau s'étoffe encore Salwa Eid Naser sera à la Pontaise le 20 août Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Les organisateurs d'Athletissima ont quasiment bouclé leur plateau pour le meeting du 20 août à la Pontaise. Ils ont notamment annoncé vendredi la présence de Salwa Eid Naser sur 400 m.

L'athlète de Bahreïn détient la troisième meilleure performance de tous les temps sur le tour de piste en 48''14. La course sur le tour de piste, estampillé Diamond League, devrait être royale avec comme principales autres concurrentes la Néerlandaise Lieke Klaver et l’Américaine Isabella Whittaker.

Le 5000 m sera aussi très dense. Le Suisse Dominic Lobalu, champion d’Europe du 10'000 m, se mesurera à une armada éthiopienne emmenée par Hagos Gebrhiwet (2e performer mondial de tous les temps) et aux Américains Grant Fisher, double médaillé de bronze olympique, et Graham Blanks, une des révélations de la saison pour ses débuts sur le circuit professionnel.

Sur le 100 m masculin, Courtney Lindsey, 2e des Trials américains en 9’’82, viendra défier son compatriote Noah Lyles et le Jamaïcain Kishane Thompson, déjà annoncés. Sur le 200 m féminin, l’Américaine McKenzie Long ainsi que la Dominicaine Marileydi Paulino complètent un plateau bien fourni.



Young Boys: Christian Fassnacht blessé et absent plusieurs semaines Christian Fassnacht: plusieurs semaines sur le flanc Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Mauvaise nouvelle pour les Young Boys: le club bernois sera privé pour trois à quatre semaines de son milieu de terrain Christian Fassnacht (31 ans). Il s'est blessé mercredi à Bâle.

Fassnacht souffre d'une blessure musculaire à un mollet, a indiqué YB dans un communiqué. Il devrait être absent entre trois et quatre semaines et manquer notamment les play-off de l'Europa League.



Lewandowski blessé et incertain pour le début de saison du Barça Robert Lewandowski blessé et incertain pour le début de saison avec le Barça Image: KEYSTONE/EPA EFE L'attaquant star du FC Barcelone Robert Lewandowski est blessé à la cuisse gauche et incertain pour le début de saison. C'est ce qu'a annoncé vendredi le club catalan.

"Robert Lewandowski souffre d'une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche", écrit le Barça dans un communiqué, sans préciser la durée d'indisponibilité du buteur polonais.

L'attaquant de 36 ans est "forfait" pour le match amical prévu dimanche contre Côme, et incertain pour la première journée de Liga, contre Majorque, le 16 août prochain.



Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys Les sex-toys lancés durant les récents matches de WNBA sont en fait des outils promotionnels pour une cryptomonnaie Image: KEYSTONE/AP/Steve Marcus Les promoteurs d'une cryptomonnaie ont revendiqué les récents lancers de sex-toys sur des parquets de WNBA. Ils ont assuré avoir voulu se faire de la publicité, selon la presse américaine.

Selon le quotidien "USA Today", un porte-parole anonyme d'un groupe derrière la cryptomonnaie Green Dildo Coin a affirmé que le but était de faire le buzz pour attirer l'attention.

"Nous savions que pour nous faire entendre (...) nous devions créer l'événement et faire un buzz viral, afin de ne pas avoir à payer tous ces influenceurs en sacrifiant notre âme et le sort du projet", a dit ce porte-parole, cité par "USA Today".

Depuis fin juillet, plusieurs matches du championnat de basket féminin ont dû être brièvement interrompus après le lancer de sex-toys depuis les tribunes.

"Pour l'avenir, nous avons beaucoup d'autres plaisanteries en réserve, mais elles seront beaucoup plus légères et de meilleur goût", a déclaré la source anonyme à "USA Today".

Deux personnes ont été arrêtées, à Atlanta et Phoenix, dans le cadre de l'enquête sur ces incidents, mais aucune source officielle n'a évoqué l'hypothèse d'une action liée aux cryptomonnaies.



Wout van Aert absent des Mondiaux Wout van Aert n'ira pas aux Mondiaux au Rwanda Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Wout van Aert ne participera pas aux Championnats du monde sur route cet automne au Rwanda. Son équipe Visma-Lease a Bike justifie le forfait du Belge par une saison intense.

Celle-ci a déjà commencé avec les courses de cyclo-cross en hiver et s'est poursuivie avec les classiques du printemps et deux Grands Tours.

Le vainqueur de la dernière étape du Tour de France souhaite terminer sa belle saison en participant à la course d'un jour "Super 8 Classic" dans son pays natal le 20 septembre. Il est également prévu qu'il prenne le départ du Tour d'Allemagne et des deux courses canadiennes du World Tour à Québec et Montréal.



Venus Williams sortie au 1er tour à Cincinnati Venus Williams n'a pas signé d'exploit à Cincinnati Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Venus Williams a été sortie d'entrée à Cincinnati jeudi.

L'Américaine de 45 ans, qui avait fait sensation en remportant un match à Washington il y a deux semaines, s'est inclinée 6-4 6-4 face à l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro.

Agée de 45 ans, l'aînée des soeurs Williams n'a pas pu réitérer sa performance du WTA 500 de Washington, où elle avait battu sa compatriote Peyton Stearns. Cet exploit, 16 mois après son dernier match, avait fait d'elle la deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire à gagner un match sur le circuit WTA.

Jeudi, elle a subi la loi d'une joueuse en pleine confiance: Jessica Bouzas Maneiro a en effet atteint les quarts de finale à Montréal. "Ca n'a pas été facile du tout. Elle est une légende, c'est un honneur d'avoir pu l'affronter", a commenté l'Espagnole, 51e du classement WTA.

Il y a un an, Venus Williams avait subi l'ablation de fibromes utérins, des tumeurs bénignes mais qui la faisaient souffrir depuis des dizaines d'années. Plus de trente ans après ses débuts sur le circuit WTA (en 1994), elle est désormais attendue lors du tournoi de double mixte revisité par l'US Open, au côté du géant américain Reilly Opelka.



Grande première en Masters 1000 pour Ben Shelton Ben Shelton a remporté son premier Masters 1000 jeudi à Toronto Image: KEYSTONE/AP/Chris Young Ben Shelton a fait parler sa puissance jeudi à Toronto. Le gaucher américain a remporté l'Open du Canada, son premier trophée en Masters 1000 et le troisième au total sur le circuit principal.

"Big Ben" (22 ans) a dominé l'expérimenté Russe Karen Khachanov (ATP 16), qui avait remporté un tournoi de cette catégorie en 2018 à Paris-Bercy, 6-7 (5/7) 6-4 7-6 (7/3) en 2h48'. Ce titre lui permettra de passer de la 7e à la 6e place du classement ATP.

La décision s'est faite dans le tie-break d'une troisième manche dans laquelle aucune balle de break n'a été enregistrée. Ben Shelton a survolé les débats dans ce deuxième jeu décisif pour cueillir son troisième titre après Tokyo 2023 et Houston 2024.

A 22 ans, Shelton est le plus jeune Américain à s'imposer sur un tournoi de ce niveau depuis le titre d'Andy Roddick à Miami en 2004. Il sera à la fin du mois l'un des outsiders de l'US Open, quatrième levée du Grand Chelem, dont il avait atteint les demi-finales en 2023.

"Je n'aurais peut-être pas dû" En l'absence des cadors Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, cet Open du Canada a pu s'ouvrir à des outsiders, proposant une finale entre cogneurs aux solides gabarits (1m93 pour Shelton, 1m98 pour Khachanov).

"J'avais discuté avec ton père il y a trois ans, tu jouais encore à l'université, je lui avais conseillé de te faire jouer sur le circuit principal. Je n'aurais peut-être pas dû", a plaisanté le Russe lors de la cérémonie, rendant hommage à son adversaire, "bien entouré, bien éduqué, l'un des gars les plus sympas du circuit".

Shelton, demi-finaliste à l'Open d'Australie et quart de finaliste à Wimbledon en 2025, a, lui, remercié "un père qui croit en moi, qui me pousse, en étant toujours honnête avec moi". Bryan Shelton avait remporté deux titres sur le circuit ATP au début des années 1990, mais n'avait jamais pu se hisser au-delà de la 55e place mondiale.



Victoria Mboko va au bout de son rêve Victoria Mboko a remporté à 18 ans son premier WTA 1000 Image: KEYSTONE/EPA/GRAHAM HIUGHES La sensation Victoria Mboko est allée au bout de son rêve à Montréal.

La jeune Canadienne de 18 ans a remportant l'Open du Canada jeudi au Québec, où Naomi Osaka a semblé perdre ses moyens pour son retour en finale d'un tournoi WTA 1000.

Portée par un public bouillant, Victoria Mboko a réussi l'exploit de remporter à domicile son premier tournoi sur le circuit principal, après avoir vaincu quatre lauréates de Grand Chelem. Notamment Naomi Osaka, ex-no 1 mondial, battue 2-6 6-4 6-1 en finale.

"Merci Montréal je vous aime", a lancé, en français à l'issue d'un discours en anglais, la nouvelle pépite du tennis canadien, qui fêtera ses 19 ans à la fin du mois. Et qui passera de la 85e à la 25e place du classement WTA grâce à ses exploit montréalais.

Née aux Etats-Unis de parents ayant quitté en 1999 la République démocratique du Congo, Victoria Mboko, encore 350e mondiale fin 2024, réussit une immense année 2025 (quatre autres tournois gagnés sur le circuit secondaire, 3e tour à Roland-Garros).

Osaka baisse les bras A Montréal, elle a notamment éliminé Coco Gauff (WTA 2) en 8e de finale. Jeudi, le conte de fées a pourtant semblé devoir s'arrêter lorsque la Canadienne, peu en rythme et souvent à la faute, a été largement dominée lors de la première manche par une Naomi Osaka très solide.

Mais la Japonaise a semblé gênée par le regain d'énergie du public, qui applaudissait lourdement ses fautes, avant de complètement baisser les bras. Un deuxième set chaotique a vu Naomi Osaka balancer des balles sans conviction et enchaîner au service sans respirer.

Victoria Mboko n'est dans un premier temps pas parvenue à complètement en profiter, offrant des jeux à grand renfort de doubles fautes (13 au total. Mais lorsque la Canadienne a retrouvé son rythme, elle a pu dérouler en troisième manche en profitant des erreurs de Naomi Osaka.

"Merci, j'imagine" La Japonaise n'a plus été titrée depuis son sacre à l'Open d'Australie en janvier 2021, le quatrième en Grand Chelem (Australie 2019, US Open 2018 et 2020). Malgré son bon tournoi canadien, elle a paru jeudi submergée par ses émotions, elle qui avait fait état dans le passé de problèmes de santé mentale.

"Merci, j'imagine (...) j'espère que vous avez passé une bonne soirée", a lancé Naomi Osaka, grinçante, au public, lors d'un mini-discours sans un mot pour son adversaire, adressé les larmes aux yeux.



FC Sion: Anthony Racioppi veut enfin trouver la stabilité Anthony Racioppi (26 ans) tente un nouveau départ à Sion. Il y a deux ans, le Genevois était aux portes de l'équipe de Suisse. Mais sa carrière a ensuite déraillé.

Le gardien espère surtout pouvoir vivre une saison pleine, sans blessure. Il veut se développer et trouver enfin la stabilité.

Formé à Lyon, Racioppi a ensuite été titulaire à Dijon avant d'être relégué sur le banc. Arrivé aux Young Boys, il a connu le même scénario: il a détrôné David von Ballmoos et connu la Ligue des champions avec les Bernois. En prime, après 12 sélections en M21, il a été appelé en équipe de Suisse. Tout semblait alors bien se présenter pour lui.

Mais le portier, capable d'arrêts remarquables, avait aussi une tendance à commettre des erreurs malheureuses. C'est ce qui a décidé Raphaël Wicky à réinstaller von Ballmoos comme numéro un. Le coup a été dur pour Racioppi, qui a demandé à quitter Berne en fin de saison 2023/24.

Une expérience à l'étranger qui a mal tourné Tenter à nouveau sa chance à l'étranger semblait un pas logique. Mais son passage à Hull City, en 2e division anglaise, a été raté. Il n'a joué qu'un match en Coupe de la Ligue, commettant une erreur qui a précipité la défaite 2-1 de son équipe. Au mercato d'hiver, il a été prêté à Cologne, en 2e Bundesliga. Mais il n'a pas disputé le moindre match avec le club allemand.

Anthony Racioppi dit cependant ne rien regretter. "Cela a été une importante expérience pour moi. J'ai beaucoup appris avec le haut niveau affiché à l'entraînement en Angleterre et en Allemagne", relève-t-il.

Mais il était clair qu'il devait retrouver un club qui lui fasse confiance. Cette assurance a été fournie par Barthélémy Constantin. Le directeur sportif du FC Sion lui a proposé un contrat de quatre ans, que le Genevois a volontiers signé.

Un certain calme Le FC Sion est-il vraiment le bon endroit pour trouver la stabilité? Il y a quelques années, le doute aurait été légitime. Mais depuis le retour en Super League, le club semble habité par un certain calme.

Même les incessants changements d'entraîneur paraissent appartenir au passé. Didier Tholot a ainsi entamé sa troisième saison consécutive sur le banc valaisan. Les joueurs affichent leur bien-être, à l'image de Benjamin Kololli qui a récemment déclaré que son retour à Sion était l'une des meilleures décisions de sa carrière.

Racioppi est aussi très content. Son travail avec l'entraîneur des gardiens Massimo Colomba est qualifié de "super", de même que les rapports avec le remplaçant Francesco Ruberto. "Il y a un très bon esprit d'équipe", constate-t-il.

Ne pas trop s'enthousiasmer Les deux victoires remportées en début de saison ont montré les ressources des Sédunois. Notamment celle de la 1re journée à Zurich. Menés de deux longueurs, les Valaisans ont fini par l'emporter 3-2 en fin de match. Ils ont ensuite enchaîné en dominant Lugano 4-0.

"Il ne faut maintenant pas trop s'enthousiasmer. La saison est encore longue", relativise le gardien. Il retrouvera dimanche à Berne son ancien employeur. Et Sion a historiquement de la peine en championnat dans la capitale: le bilan de 37 défaites en 44 matches lors des trois dernières décennies parle de lui-même...

Racioppi ne ressent pas d'esprit de revanche à l'idée d'affronter les Young Boys. "Les souvenirs sont malgré tout positifs. J'ai gagné trois titres à Berne et joué la Ligue des champions. Je me réjouis de ce retour."



Une quatrième défaite de rang pour les Grenat Jo Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le choc psychologique espéré ne s’est pas produit. Trois jours après le renvoi de Thomas Häberli, le Servette FC a concédé une quatrième défaite de rang.

Malgré l’ouverture du score de Jérémy Guillemenot à la 12e minute, les Grenat se sont inclinés 3-1 au Stade de Genève devant le FC Utrecht en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. Surclassés après le repos par une équipe poussée par ses 2000 supporters, ils n’auront pratiquement rien à espérer au match retour aux Pays-Bas. Leur avenir européen, déjà bien plombé par leur élimination face au Viktoria Plzen, semble bien sombre avec la perspective d’un barrage en Conference League contre le Shakhtar Donetzk ou Panathinaïkos.

Appelé à assurer l’intérim à la tête de l’équipe avec Alexandre Alphonse, Bojan Dimic n’a pas pu faire de miracles. Privée de son patron Steve Rouiller blessé, sa défense a cédé à trois reprises en l’espace de dix minutes en seconde période. Elle a payé tout simplement le manque de rigueur des quatre joueurs alignés devant Joël Mall, désormais le gardien titulaire tant en Coupes d’Europe qu’en championnat.

Les autres secteurs de jeu sont à l’avenant. Timothé Cognat et Miroslav Stevanovic ont de plus en plus de peine à tenir la distance. Quant aux nouvelles recrues Giotto Morandi et Lamine Fomba, leur apport demeure bien modeste. S’il entend jouer à nouveau les premiers rôles en Super League, le Servette FC doit impérativement se montrer plus entreprenant sur le marché des transferts. Aujourd’hui, le constat est sans appel : le Servette FC est bien moins fort que la saison dernière. Ses renforts n’en sont pas et l’ombre d’une saison noire est de plus en plus envahissante.







Lausanne en bonne position Jamie Roche heureux après l'ouverture du score lausannoise Image: KEYSTONE/Valentin Flauraud Lausanne a fait un bon pas vers les play-off de la Conference League. Les Vaudois ont battu le FC Astana 3-1 lors du match aller du 3e tour qualificatif.

Avant d'avaler les 5500 kilomètres qui séparent la ville olympique de la capitale kazakhe, les Vaudois espéraient pouvoir sur un petit matelas. Mais pour cela, il fallait que les joueurs de Peter Zeidler marquent des buts.

Ce qu'ils ont fait dès la 24e grâce à Roche. Mieux, les Lausannois ont doublé la mise juste avant la mi-temps. Kaly Sène a profité d'une erreur de la défense adverse pour piquer le ballon dans le but.

Le LS a cependant eu très chaud en deuxième période lorsqu'Astana a trouvé le poteau et que le montant a gentiment redonné le ballon au portier Letica. Mais heureusement, les "Bleu et blanc" ont pu inscrire le 3-0 à la 72e. Le centre de Poaty a trouvé Ajdini qui a vu le ballon lui rebondir sur le tibia.

Ajdini aurait pu mettre son équipe définitivement à l'abri quelques minutes plus tard, mais l'attaquant du Kosovo a trop ouvert son pied.

Pire, à la 91e, c'est un coup de canon de Basic, heureux de ne pas avoir été expulsé en début de match, qui a permis à Astana de rentrer au Kazakhstan avec seulement deux buts de retard.



Neuf joueurs du PSG dont Dembélé dans la liste des 30 nommés Ousmane Dembelé parmi les favoris au Ballon d'Or Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Neuf joueurs du PSG, dont Ousmane Dembélé, figurent dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'or, révélée jeudi. Le lauréat sera connu le 22 septembre.

Jamais un club n'avait eu autant de joueurs nommés que le PSG, auteur d'un quadruplé historique (Ligue des champions, Championnat de France, Coupe de France et Trophée des champions).

Dembélé, principal favori avec l'Espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal, est accompagné par ses coéquipiers Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz et Gianluigi Donnarumma.

Outre Yamal, 18 ans, le club catalan a trois autres nommés: Robert Lewandowski, Pedri et Raphinha.

Kylian Mbappé, meilleur buteur européen, figure pour la huitième fois dans la liste pour ce trophée qu'il n'a jamais remporté.

Il y aura d'ailleurs un nouveau Ballon d'or car les précédents lauréats (Rodri en 2024, Lionel Messi en 2023 et Karim Benzema en 2022) ne sont pas dans la liste.

La liste des 30 nommés:

Ousmane Dembélé (FRA/PSG), Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG), Jude Bellingham (ENG/Real Madrid), Désiré Doué (FRA/PSG), Denzel Dumfries (NED/Inter Milan), Serhou Guirassy (GUI/Dortmund), Erling Haaland (NOR/Manchester City), Viktor Gyökeres (SUE/Arsenal), Achraf Hakimi (MAR/PSG), Harry Kane (ENG/Bayern), Khvicha Kvaratskhelia (GEO/PSG), Robert Lewandowski (POL/Barça), Alexis Mac Allister (ARG/Liverpool), Lautaro Martinez (ARG/Inter Milan), Scott McTominay (SCO/Naples), Kylian Mbappé (FRA/Real Madrid), Nuno Mendes (POR/PSG), Joao Neves (POR/PSG), Pedri (ESP/Barça) Cole Palmer (ENG/Chelsea), Michael Olise (FRA/Bayern), Raphinha (BRE/Barça), Declan Rice (ENG/Arsenal), Fabian Ruiz (ESP/PSG), Virgil van Dijk (NED/ Liverpool), Vinicius (BRE/Real Madrid), Mohamed Salah (EGY/Liverpool), Florian Wirtz (GER/Liverpool), Vitinha (POR/PSG), Lamine Yamal (ESP/Barça)



Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin Richard Chassot a concocté un Tour de Romandie féminin très montagneux Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La 4e édition du Tour de Romandie féminin débutera le 15 août avec un chrono inédit. Demi Vollering et Elise Chabbey assureront le spectacle sur trois étapes entre le Chablais vaudois et valaisan.

Après un Tour de France Femmes qui a battu des records d'audience et un Euro 2025 qui a attiré les foules dans les stades, le Tour de Romandie féminin (TDRF) espère surfer sur la vague en proposant un parcours montagneux. Pour sa quatrième édition, la boucle romande innove avec un contre-la-montre en côte de 4,4 km, une première dans l'histoire du TDRF. L'arrivée à Villars-sur-Ollon avec une pente régulière de 295m de dénivelé promet des premiers écarts, "sans tuer la course", a promis Richard Chassot en conférence de presse jeudi.

Montée décisive vers La Tsoumaz Suivra une étape de montagne de 123,2 km et près de 1650 m de dénivelé positif, avec en point d'orgue une montée sèche vers La Tsoumaz qui devrait être décisive pour le général. L'étape finale de 122,1 km et 1404 m de dénivelé, réparti sur cinq montées, se disputera autour d'Aigle. Elle a été pensée pour les attaques de baroudeuses, telles que la Genevoise Elise Chabbey qui a coché l'étape

Disputé avant les Mondiaux de VTT disputés en Valais, le TDRF doit s'adapter et fait exceptionnellement suite au Tour de France Femmes (TDFF) cette année. Elise Chabbey, qui a gagné le maillot à pois de l'épreuve, avoue ressentir une certaine fatigue. "J'effectue ce jeudi ma première sortie depuis le Tour, et je me sens encore en phase de récupération" a déclaré la Genevoise.

Reusser incertaine Au moment de désigner la favorite de l'épreuve, Demi Vollering fait figure d'épouvantail. La Néerlandaise a déjà remporté l'épreuve en 2023. Cette saison, elle a gagné le Tour d'Espagne et a terminé à la deuxième place finale du TDFF.

De son côté, la Bernoise Marlen Reusser, lauréate du Tour de Suisse, est incertaine à la suite de son forfait lors du Tour de France, où elle était malade. La Belge Lotte Kopecky, victorieuse sur les routes romandes l'an passé, aura de la peine à récidiver. La Belge vit une saison compliquée, à l'image de sa Grande Boucle où elle a été transparente.

Au total, les coureuses devront parcourir près de 250 kilomètres en trois jours. Deux équipes suisses figurent au départ, Roland et Nexetis. Cette dernière, nouvelle venue dans le monde du cyclisme professionnel, est la seule équipe du niveau continental à s'aligner sur la ligne de départ.

