Fanny Smith sur le podium ++ Dembélé et Bonmati honorés

Encore un podium pour Fanny Smith, troisième à Arosa Fanny Smith est montée une fois de plus sur le podium en Coupe du monde. La Vaudoise a pris la troisième place de l'épreuve d'Arosa, derrière la Suédoise Sandra Näslund et l'Allemande Daniela Maier.

Dans les Grisons, la championne du monde en titre de la discipline a été impériale pour rallier la finale. Elle a remporté trois courses de suite entre les 8es et les demi-finales, avant de tomber sur plus forte qu'elle au moment décisif.

Malgré un excellent temps de réaction, Smith s'est rapidement retrouvé derrière Näslund et Maier, et n'a pas réussi à les dépasser sur ce circuit particulièrement court. Elle a toutefois assuré le coup pour devancer la Française Mylène Ballet Bat et signer son 86e podium en Coupe du monde.

Deux fois victorieuse à Val Thorens pour l'ouverture de la saison, Näslund montre qu'elle est bien de retour au plus haut niveau un après une blessure à une jambe qui lui avait fait manquer une bonne partie de la saison ainsi que les Mondiaux. La Suédoise, qui compte désormais 42 succès en Coupe du monde, sera très difficile à battre cet hiver...

Grise mine chez les hommes Deux autres Suissesses ont bien performé dans la station grisonne. La Genevoise Sixtine Cousin et la Grisonne Talina Gantebein ont respectivement terminé aux 6e et 7e rangs.

La grise mine est en revanche de rigueur chez les hommes. Aucun représentant de Swiss-Ski n'a en effet passé le cap des 8es de finale devant le public helvétique. Le vainqueur se nomme Reece Howden: le Canadien s'est imposé en finale devant l'Autrichien Johannes Aujesky et le Suédois David Moaberg.



"The Best": Ousmane Dembélé et Aita Bonmati sacrés Ousmane Dembélé a tout gagné avec le PSG en 2025 (archives). Image: KEYSTONE/EPA Ousmane Dembélé et Aitana Bonmati ont remporté les trophées de meilleurs joueurs de la cérémonie "The Best" de la FIFA, mardi à Doha (Qatar). Les deux avaient déjà remporté le Ballon d'or cette année.

Dembélé, 28 ans, était déjà devenu en septembre le sixième Français à soulever le Ballon d'or, récompense d'une saison exceptionnelle avec le PSG, avec à la clé la première Ligue des champions de l'histoire du club de la capitale.

"Je voulais remercier mes coéquipiers. Le travail paie, ça a été une année fantastique pour moi, individuellement et collectivement", a réagi Dembélé après la cérémonie, qui s'est déroulée à la veille de la finale de la Coupe intercontinentale entre le PSG et Flamengo, qui se tient également au Qatar.

Le double triplé de Bonmati Meneuse de Barcelone et de l'Espagne, Aitana Bonmati a été sacrée chez les femmes pour la troisième fois d'affilée, quelques mois après avoir décroché son troisième Ballon d'or consécutif, même si elle a perdu les deux finales européennes, C1 et Euro.

Le technicien espagnol du PSG Luis Enrique a sans surprise été nommé meilleur entraîneur d'une équipe masculine, face notamment à Hansi Flick (FC Barcelone) et Arne Slot (Liverpool).

Pour le football féminin, la Néerlandaise Sarina Wiegman a elle aussi été logiquement sacrée, après avoir remporté un troisième Euro d'affilée cet été (2017 avec les Pays-Bas, 2022 et 2025 avec l'Angleterre).

Donnarumma meilleur gardien Elle a battu notamment la Française Sonia Bompastor, sélectionnée dès sa première saison brillante à la tête de Chelsea (triplé Championnat, Coupe de la Ligue et Coupe d'Angleterre).

Des prix ont également été remis aux gardiens de but: chez les hommes, l'Italien Gianluigi Donnarumma, depuis parti à Manchester City, a été récompensé pour sa saison éblouissante avec le PSG, tandis que l'Anglaise de Chelsea Hannah Hampton, également sacrée à l'Euro 2025, a remporté le trophée chez les femmes.

Les lauréats ont été désignés par un vote des supporters, de représentants des médias, des capitaines et des sélectionneurs des équipes nationales.



Slalom de Courchevel: Rast derrière l'intouchable Shiffrin Camille Rast dans le coup au slalom de Courchevel Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Camille Rast peut viser le podium à l'issue de la première manche du slalom nocturne de Courchevel. La championne du monde n'a été devancée que par Mikaela Shiffrin.

La skieuse de Vétroz a réussi une très belle manche en donnant l'impression d'être toujours stable et en contrôle. Mais cela n'a pas suffi pour virer en tête, la faute à Mikaela Shiffrin qui a repoussé la concurrence à 0''83. Alors que Colturi, Ljutic et Liensberger se sont fait piéger et n'ont pas rejoint l'arrivée, l'Américaine a réalisé une nouvelle démonstration de force et préparé la table pour sa 105e victoire en Coupe du monde. Rast est la seule dans la même seconde.

Pas forcément sur sa piste préférée, Wendy Holdener occupe le 8e rang à 1''69. La mise en action de la Schwytzoise fut pour le moins heurtée avec plus d'1''20 perdue après 28 secondes de course.

Partie juste après Shiffrin, Mélanie Meillard continue de donner l'impression de traîner son spleen. La Valaisanne d'origine neuchâteloise se retrouve au 15e rang provisoire à 3''06.

Quatrième Suissesse du top 30, Eliane Christen a elle perdu près de 4 secondes. 20e provisoire, elle espère pouvoir s'élancer en deuxième manche.



NL: Genève-Servette engage Derick Brassard j L'ex-attaquant de NHL Derick Brassard a signé au GHSC jusqu'au terme de la saison en cours. Image: KEYSTONE/AP Genève-Servette a officialisé mardi l'arrivée de l'attaquant canadien Derick Brassard. Âgé de 38 ans, il a disputé 1131 matches de NHL, et a signé jusqu'au terme de la saison en cours chez les Aigles.

Champion du monde en 2016 avec le Canada, Brassard a passé 16 ans dans la ligue nord-américaine pour totaliser 613 points (dont 240 buts et 373 assists). Le Québecois avait mis fin à sa carrière à la suite d'une blessure à la cheville en 2023, alors qu'il évoluait chez les Ottawa Senators en NHL.

Désormais guéri et désireux de retrouver la glace, son CV a convaincu les dirigeants genevois. "Son leadership affirmé sera un atout majeur sur la glace comme dans le vestiaire, afin d'aider le groupe à atteindre ses objectifs", a notamment déclaré le directeur sportif du GHSC Marc Gautschi, cité dans le communiqué de presse.



F1: Le Grand Prix du Portugal de retour au calendrier Lewis Hamilton, alors pilote chez Mercedes, avait remporté la dernière édition du GP du Portugal en 2021. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ Le circuit de Portimao au Portugal fera son retour au calendrier du championnat du monde de Formule 1 en 2027, a annoncé mardi le promoteur du championnat. Il remplace le Grand Prix des Pays-Bas.

Un accord de deux ans a été conclu entre la Formule 1 et l'Autodromo Internacional do Algarve de Portimao, liant le tracé portugais jusqu'en 2028. Situé dans l'extrême sud du Portugal, le circuit de 4,6 km "offre aux pilotes un défi technique avec des changements d'altitude spectaculaires, culminant dans une descente vers le dernier virage à droite qui mène à la ligne droite des stands", explique la F1 dans un communiqué.

Disparu du calendrier depuis 2022 Pour l'heure, aucune date n'a encore été annoncée mais le GP du Portugal doit remplacer celui des Pays-Bas disputé fin août et déjà assuré de disparaître du calendrier après 2026. L'Autodromo Internacional do Algarve a fait ses débuts comme circuit du Championnat du monde de F1 en octobre 2020, lors de la pandémie de Covid-19, mais a quitté le calendrier après une dernière édition en 2021.

Avant cela, le Portugal a accueilli son premier GP à Porto en 1958 avant de visiter en 1959 le circuit de Monsanto (à la frontière espagnole) puis celui d'Estoril, près de Lisbonne, entre 1984 et 1996.



NHL: Troisième but de Moser cette saison, deux assists pour Josi Roman Josi (à droite) a offert deux assists à son équipe de Nashville. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Le Suisse Janis Moser a marqué son 3e but de la saison de NHL avec Tampa Bay, mais a concédé à la défaite comme la plupart de ses compatriotes. Seul Roman Josi est sorti vainqueur avec Nashville.

Au début dernier tiers-temps, le défenseur bernois Janis Moser a marqué pour la troisième fois de la saison pour les Tampa Bay Lightning. mais ce n'était que la 2e et dernière réalisation de son équipe à 4-2 lors du derby contre les Florida Panthers, vainqueurs de la Coupe Stanley, qui s'est conclue sur le score 5-2.

Josi, 3e étoile du match Les Predators de Nashville menés par leur capitaine Roman Josi, se sont imposés 5-2 à St-Louis (avec Pius Suter). Le défenseur, 3e étoile du match, a effectué deux passes décisives. Les Jets de Winnipeg du Grison Nino Niederreiter ont perdu 3-2 après prolongation contre Ottawa, tout comme les Kings de Los Angeles de Kevin Fiala, 4-1 à Dallas. Le Saint-Gallois a vécu une soirée difficile, avec trois buts encaissés lorsqu'il était sur la glace.

Avec sa troisième défaite consécutive, Los Angeles n'occupe plus que la 6e place à l'Ouest. Nashville, Winnipeg, ainsi que St-Louis ne sont pour l'heure pas qualifiés pour les play-off.



Loïc Meillard, de retour au premier plan après les doutes Arrivé à Val d'Isère en panne de résultats, Loïc Meillard repart des Alpes françaises avec un succès en géant et une 2e place en slalom. Sa saison olympique est-elle enfin lancée?

Fin mars, Loïc Meillard a conclu sa saison de géant en battant Marco Odermatt lors des finales de la Coupe du monde de Sun Valley. Lors de l'hiver 2024/25, le Valaisan d'origine neuchâteloise a clairement franchi un cap, devenant champion du monde de slalom à Saalbach, se classant dans le top 5 de dix des douze slaloms au programme, et terminant 3e du général, derrière l'intouchable "Odi" et à 40 points de Henrik Kristoffersen.

En quête de solutions avant Val d'Isère Au niveau physique cependant, ses douleurs au dos, qui l'ont handicapé au début de l'hiver, n'ont pas disparu. Alors qu'on l'annonçait comme un rival de son coéquipier Marco Odermatt pour le général, il est arrivé en Haute-Tarentaise avec une 9e place au géant de Beaver Creek comme meilleur résultat.

Vendredi, avant les courses, il avait déclaré toute sa volonté de passer outre ces résultats et de capitaliser sur sa bonne forme du moment: "J'ai fait des kilomètres en slalom et en géant à Thyon, à la maison. Pour l'instant, ce n'est pas le ski espéré, mais c'est le sport." Le skieur d'Hérémence voulait surtout trouver des solutions. "Beaver Creek, c'était déjà un pas dans la bonne direction, avec des secteurs vraiment corrects. Maintenant, on va essayer de construire là-dessus", avait-il avancé, confiant.

Deux courses de rêves pour se relancer Meillard l'a prouvé dès la première manche du géant samedi, avec sa 5e place provisoire derrière Odermatt. L'après-midi, le scénario rêvé et tant espéré par les Suisses se réalise: Loïc Meillard remporte le géant devant Luca Aerni et Marco Odermatt. Un nouveau triplé à croix blanche, mais un tournant pour Meillard. "Une 9e place, ça m'est complètement égal pour la confiance. Je veux retrouver les podiums!", avait-il martelé la veille.

La différence entre la victoire et une place dans le top 30 est parfois fine, comme il l'a indiqué une fois la victoire en poche: "Le premier podium de l'hiver fait toujours du bien, après je sais que j'ai encore du travail à fournir pour performer sur certains parcours."

Le lendemain, le skieur de 29 ans a encore signé deux manches de haut vol pour terminer 2e du slalom, preuve que la Face de Bellevarde lui convient bien. Au terme des deux courses, il a obtenu 180 points, lui qui n'en comptait que 78 auparavant.

Une préparation estivale tronquée Pour expliquer cette progression, Julien Vuignier, entraîneur en équipe de Suisse, avance au terme de la compétition que "Loïc a passé des grosses journées d'entraînement à enchaîner les manches avant Val d'Isère. Et ça lui a fait du bien, tout comme d'être à la maison". Pour lui, pas de doute, Loïc Meillard a eu un déclic durant ce week-end à Val-d'Isère: "On sait que quand ça commence à gagner, il y a vraiment un relâchement dans tout le corps. D'un coup, la technique fonctionne et c'est parti."

Si le champion du monde de slalom n'a pas performé plus tôt, la clé de compréhension réside peut-être dans sa préparation estivale en demi-teinte. "Loïc a peut-être fait dix jours de bon ski, maximum" reconnaît Vuignier. Il n'a pas pu faire de volume, pas pu monter dans les intensités. Cela lui a donc demandé un peu de patience. Et là, d'arriver sur une piste technique, où l'expérience parle aussi, ça l'a aidé."

Libéré, Loïc Meillard est désormais prêt à enchaîner. "Le week-end prochain, il va falloir retrouver les mêmes sensations à Alta Badia. Il faudra se réadapter pour renouveler mon ski", a-t-il conclu avant de quitter la raquette d'arrivée dimanche.



Sion en déplacement à St-Gall Mardi soir, le FC Sion est engagé pour la 18e journée de Super League. Les hommes de Didier Tholot se déplacent à St-Gall qui vient de faire tomber le leader Thoune.

La victoire étriquée (1-0) face à GC sur un penalty de Kololli a permis aux Sédunois de se constituer un petit matelas de trois points par rapport au 7e, Zurich. Mais les Zurichois traversent une période difficile, alors que les Brodeurs sont deuxièmes au classement. Reste que les Saint-Gallois ont perdu leur dernier match à domicile 2-1 face à Zurich, ce qui veut dire que les Valaisans peuvent s'inspirer de cela.

Ils peuvent également s'appuyer sur un gardien en forme puisqu'Anthony Racioppi a sorti deux clean sheets sur ses deux derniers matches en se montrant décisif.

L'autre rencontre de la soirée semble déséquilibrée sur le papier avec la lanterne rouge Winterthour qui reçoit le leader Thoune.



Slalom de Courchevel: Holdener pour un podium? Cela fait maintenant depuis 2017 que la Coupe du monde féminine fait halte à Courchevel, souvent pour une épreuve nocturne. Wendy Holdener peut-elle monter une 39e fois sur le podium en slalom mardi?

Wendy Holdener va-t-elle pouvoir aller chercher son premier podium de l'hiver? 8e puis deux fois 4e des trois slaloms disputés jusqu'ici, la Schwytzoise est "mûre" pour monter sur la boîte. Mais la piste Emile Allais n'est pas celle où elle se sent le mieux. Il lui faudra oublier son abandon de la saison passée, le seul sur ses 14 derniers départs. C'est Zrinka Ljutic qui avait dominé cette course. Holdener était 2e à l'issue du premier tracé, mais elle n'avait pas tenu en deuxième manche.

Très régulière en géant, Camille Rast sera le deuxième atout de Swiss-Ski dans la station savoyarde. Sur le virage court, c'est un petit peu plus aléatoire. 15e à Levi, la Valaisanne est montée sur le podium à Gurgl (3e), mais n'a décroché que la 10e place à Copper Mountain.

Mais attention pour la gagne à Mikaela Shiffrin. Victorieuse des trois premiers slaloms cet hiver, la dame aux 104 succès en Coupe du monde se verrait bien ajouter une couronne à son incroyable palmarès. A noter encore que les Suissesses seront 11 au départ de cette course.



Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain Julien Sprunger: un grand joueur s'apprête à tirer sa révérence. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Julien Sprunger ne disputera pas une 25e saison sous les couleurs du HC Fribourg-Gottéron. L’attaquant a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière au printemps prochain.

"Ce fut un voyage extraordinaire", a avoué Julien Sprunger dans une video diffusée par son club pour lequel il a joue à ce jour 1149 rencontres pour 810 points. "Mais il est temps de passer le témoin », ajoute l’attaquant qui fêtera ses 40 ans le 4 janvier prochain. Toujours compétitif comme le soulignent les 14 points comptabilisés depuis le début de la saison, Julien Sprunger quittera son club de toujours par la grande porte. Il rêve bien sûr de le conduire enfin vers le titre de Champion de Suisse. Il l’avait approché en 2013 avec une finale contre Berne perdue en six matches.

Sélectionné à 96 reprises en équipe nationale, il n’aura pas connu les récentes heures glorieuses de la sélection. Il a pris sa retraite internationale à l’issue de la saison 2013/2014. Son parcours en équipe de Suisse fut marqué par cette charge bien sévère qu’il avait subie de la part de l’Américain David Backes le 4 mai 2009 lors du Championnat du monde disputé à Berne.

"Julien Sprunger incarne Fribourg-Gottéron, souligne son président Hubert Waeber. Tous les fans se retrouvent en lui. Il nous a fait vibrer tellement de fois. Nous sommes très fiers de notre capitaine." Comme le rappelle Hubert Waeber, l'attaquant laissera une trace indélébile dans l'histoire du HC Fribourg-Gottéron



Le plus beau comeback de l'année pour Belinda Bencic Belinda Bencic peut avoir le sourire: son année 2025 fut très belle. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Belinda Bencic recueille les éloges de la WTA. La Saint-Galloise a, selon l’instance, signé le plus beau comeback de l’année.

Après la naissance de sa fille en avril 2024, Belinda Bencic a, il est vrai, traversé une année 2025 qui fut celle de bien des bonheurs avec une demi-finale à Wimbledon et des succès dans les tournois WTA 500 d’Abu Dhabi et de Tokyo pour se hisser au 11e rang mondial.

La joueuse de l’année est la no 1 mondiale Aryna Sabalenka pour la WTA. Finaliste à Wimbledon et à l’US Open, Amanda Anisimova est, quant à elle, la joueuse à la progression marquante. Enfin la révélation de l’année est la Canadienne Victoria Mboko qui a remporté à 18 ans le WTA 1000 de Montréal.



Sauber s'appellera Audi Revolut F1 Team Audi a dévoilé le nom de sa futue équipe Image: KEYSTONE/DPA Le constructeur Audi, qui fera son entrée en F1 avec sa propre écurie la saison prochaine, dévoile davantage de détails avant ses débuts. L'écurie s'appellera officiellement Audi Revolut F1 Team.

Audi n'a pas encore officialisé les couleurs des nouvelles voitures, qui seront fabriquées sur le site de l'ancienne équipe Sauber. La présentation est prévue le 20 janvier à Berlin. En revanche, le nom de l'équipe est désormais connu: Audi Revolut F1 Team. Revolut est une société financière basée à Londres.

Jusqu'à présent, il n'existe qu'une version conceptuelle de l'Audi, baptisée R26, qui a été présentée en novembre à Munich. "La présentation à Berlin sera le premier moment où nous serons tous réunis en tant qu'équipe et où nous inviterons nos fans du monde entier à nous rejoindre avant même nos débuts l'année prochaine", a déclaré le chef de projet Mattia Binotto.



Les Chiefs manquent les play-off, Mahomes blessé aux ligaments Patrick Mahomes se tient le genou gauche après avoir subi une déchirure du ligament antérieur Image: KEYSTONE/AP/Reed Hoffmann Pour la première fois en dix ans, Kansas City va manquer les play-off en NFL. Et comble de malchance, le quarterback Patrick Mahomes s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche.

Les Chiefs se sont inclinés 16-13 face aux Los Angeles Chargers dans leur stade et ont ainsi essuyé leur huitième défaite en quatorze matchs cette saison. Les Houston Texans ayant remporté leur match contre les Arizona Cardinals, les Chiefs n'ont plus aucune chance de participer aux play-off ni de remporter leur troisième Super Bowl en quatre ans.

Pour couronner le tout, Mahomes s'est blessé au genou gauche dans les dernières minutes du match. Le double MVP a été transporté à l'infirmerie et n'a pas pu reprendre le jeu. Dans la soirée, les Chiefs ont appris la triste nouvelle: Mahomes s'est déchiré le ligament croisé antérieur et devra faire une pause de plusieurs mois.

Les Chiefs ont annoncé qu'une opération était envisagée. On ne sait pas encore si Mahomes sera de nouveau opérationnel pour le début de la saison prochaine en septembre.



Les Wizards remportent le duel des cancres Kyshawn George a réussi 9 assists face aux Pacers Image: KEYSTONE/AP/AJ Mast Rare succès pour les Washington Wizards. L'équipe de Kyshawn George a remporté son 4e match de la saison en dominant les Indiana Pacers 108-89.

Cette victoire des Wizards fait que le club en est maintenant à un record de 4-20 contre 6-20 pour des Pacers qui ne sont que l'ombre de l'équipe qui a ennuyé Oklahoma City jusqu'au 7e match des finales la saison dernière. Il faut dire que sans leur meneur Tyrese Haliburton, blessé lors du dernier match en juin et indisponible toute cette saison, tout devient nettement plus compliqué.

Washington n'a jamais tremblé au cours de cette partie. Kyshawn George a joué 36 minutes, mais a manqué de précision avec un très modeste 3/11 au tir. Le Chablaisien n'est en revanche pas passé loin du triple-double avec ses 9 points, 8 rebonds et 9 assists.

