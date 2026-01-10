L'Algérie éliminée ++ Camouflet pour Crystal Palace

CAN 2025: le Nigeria sort une pâle Algérie Victor Osimhen a inscrit le premier but Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Le Nigeria s'est qualifié pour les demi-finales de la CAN 2025 au Maroc. A Marrakech, les Super Eagles ont dominé une pâle Algérie 2-0 et ont confirmé être des candidats au titre très crédibles.

Les Nigerians ont largement dominé les débats contre un adversaire inoffensif sur le plan offensif. Osimhen (47e) et Adams (57e) ont trompé le gardien Luca Zidane, le fils de Zinédine. La CAN a donc pris fin sur une grosse déception pour les Fennecs dirigés par Vladimir Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Suisse.

Dans le dernier carré, le Nigeria se mesurera mercredi au Maroc, le pays organisateur.



Coupe d'Angleterre: le tenant sorti par un club de 6e division Une élimination inattendue pour Marc Guehi, capitaine de Crystal Palace Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Une véritable sensation s'est produite lors des 32es de finale de la Coupe d'Angleterre (FA Cup). Tenant du trophée, Crystal Palace a été battu 2-1 par Macclesfield, club de 6e division.

Ce résultat constitue le plus grand choc de l'histoire de la compétition, selon la BBC! Le petit poucet a pris les devants de manière méritée grâce à des buts de Dawson (43e) et Buckley-Ricketts (60e), alors que les Londoniens ont brièvement repris espoir avec la réduction du score de Pino (90e).



Odermatt gagne son 5e géant de suite à Adelboden Marco Odermatt file vers son 5e succès d'affilée en géant à Adelboden Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Marco Odermatt tient son 51e succès en Coupe du monde.

Le Nidwaldien a remporté samedi le géant d'Adelboden, s'imposant ainsi pour la cinquième fois consécutive dans la discipline sur la mythique piste du Chuenisbärgli. Loïc Meillard (6e) et Luca Aerni (10e) ont également terminé dans le top 10.

Avec cinq victoires en géant à Adelbodem, Marco Odermatt égale ainsi la légende Ingemar Stenmark. Mais le Suédois n'avait gagné "que" quatre fois d'affilée dans la discipline sur la neige bernoise (1979-1982), ajoutant une victoire en 1984. "Odi" égale aussi Vreni Schneider et Michael von Grünigen avec ce 46e podium en géant.

Cette victoire, sa 29e en géant, permet aussi à Marco Odermatt de reprendre la première place de la Coupe du monde de la spécialité au détriment de Stefan Brennsteiner. Il possède une marge de 95 unités sur l'Autrichien, qui a perdu gros samedi en connaissant l'élimination en deuxième manche.

"Odi" a dû s'employer dans la deuxième manche, disputée dans des conditions de visibilité difficiles. Il s'est imposé avec 0''49 d'avance sur le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen (2e), le surprenant Français Léo Anguenot complétant le podium (à 0''68). Mais ses autres rivaux ont lâché plus d'une seconde.

Trois autres Suisses dans le top 15 Respectivement 1er et 2e dans la discipline à Val d'Isère devant Odermatt, Loïc Meillard et Luca Aerni ont donc également pris place dans le top 10. Le skieur d'Hérémence, 10e le matin, s'est montré bien plus à son avantage sur une seconde manche qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à la première.

Quatrième Suisse qualifié pour la manche finale, Thomas Tumler a pris la 11e place grâce à une belle "remontada". Le vice-champion du monde 2025 de la spécialité, 24e de la première manche, est cependant toujours en quête de confiance cette saison: il n'a terminé qu'une seule fois dans le top 10 (9e à Copper Mountain).



Vonn gagne la descente, Janine Schmitt 5e Lindsey Vonn a remporté samedi la descente de Zauchensee Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Lindsey Vonn a remporté samedi la descente de Zauchensee, décrochant ainsi sa 84e victoire en Coupe du monde et la deuxième depuis son retour à la compétition en décembre 2024.

Côté suisse, l'inattendue Janine Schmitt a fait mieux que sauver les meubles en obtenant une superbe 5e place.

Déjà victorieuse de la première des deux descentes de St-Moritz à la mi-décembre, Lindsey Vonn a survolé les débats. L'Américaine de 41 ans a devancé sa dauphine norvégienne Kajsa Vickhoff Lie de 0''37, après seulement 1'06 de course. Le podium est complété par une autre Américaine, Jacqueline Wiles, qui a perdu 0''48.

Porteuse du dossard 24, Janine Schmitt a créé la sensation en signant le 5e temps, à seulement 0''17 de son premier podium en Coupe du monde. La St-Galloise de 25 ans a ainsi nettement amélioré son meilleur résultat à ce niveau, qui était jusqu'ici un 17e rang!

Janine Schmitt valide aussi, surtout, son ticket olympique grâce à cette 5e place. Elle est simplement la deuxième spécialiste de vitesse helvétique à s'assurer cet hiver une place aux JO de Milan-Cortina après la Valaisanne Malorie Blanc, deuxième meilleure Suissesse samedi avec un 13e rang.

Suter hors du top 20 Blessée début décembre à l'entraînement à St-Moritz, Corinne Suter n'a comme prévu pas signé d'exploit pour sa première course de la saison. La Schwytzoise, qui n'a décidé de s'aligner qu'une fois la reconnaissance effectuée samedi matin, a terminé en 21e position à 1''10 de la gagnante.



Melanie Hasler sacrée championne d'Europe de monobob Melanie Hasler a décroché le titre européen en monobob samedi à St-Moritz Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Melanie Hasler a vécu un samedi de rêve à St-Moritz.

L'Argovienne de 26 ans est devenue championne d'Europe de monobob dans les Grisons, terminant 2e de la course pour décrocher dans le même temps son premier podium de la saison en Coupe du monde.

Troisième de la première manche - et deuxième meilleure Européenne, Melanie Hasler a terminé à 0''53 de la gagnante de l'épreuve, l'Australienne Bree Walker. Elle a notamment profité des malheurs de l'Allemande Lisa Buckwitz, 2e après la première descente, qui a reculé au 7e rang final après une deuxième manche manquée.

Le podium continental est complété par l'Autrichienne Katrin Beierl, qui se pare d'argent grâce à sa 3e place, et par l'Allemande Laura Nolte, 6e de cette course. Les deux autres Suissesses en lice ont échoué à plus de 0''20 du podium continental: Debora Annen a terminé 8e et cinquième meilleure Européenne, Inola Blatty 13e.



Géant: Odermatt en tête après la première manche La joie de Marco Odermatt, auteur du meilleur temps de la 1re manche Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marco Odermatt a signé sous la neige le meilleur temps de la première manche du géant d'Adelboden.

Le Nidwaldien est donc idéalement placé pour décrocher sa cinquième victoire d'affilée dans la discipline sur l'exigeante piste du Chuenisbärgli.

En quête d'un 51e succès en Coupe du monde, Marco Odermatt devance de 0''49 son premier poursuivant Lucas Pinheiro Braathen et de 0''53 Timon Haugan (3e) avant la deuxième manche prévue à 13h30. Une petite faute commise dans le mur final lui a coûté quelque deux dixièmes de seconde.

Seuls trois autres skieurs ont perdu moins d'une seconde sur le patron du ski alpin masculin, dont l'étonnant Français Léo Anguenot (4e à 0''66, avec le dossard 18). Meilleur Autrichien, Marco Schwarz est 5e à 0''94, alors qu'Alex Vinatzer est 6e à 0''97.

Les autres Suisses ont manqué le coche. Loïc Meillard, jamais dans le bon rythme, et Luca Aerni, auteur d'une faute sur le haut, pointent respectivement aux 8e et 9e rangs. Les deux hommes ont lâché respectivement 1''41 et 1''51. Thomas Tumler, seulement 22e après le passage de 30 concurrents, a quant à lui perdu 2''07.

A noter qu'une minute de silence a été observée à 10h21, soit neuf minutes avant le départ de cette première manche, en hommage aux victimes du terrible incendie de Crans-Montana qui a coûté la vie à 40 personnes.



Malgré des câbles qui pendent, l'Arena de Milan sera "prête" La patinoire sera prêt à temps à Milan Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Après des mois de retard et d'inquiétude quant à son achèvement dans les temps, la patinoire accueillant les matches de hockey sur glace des JO (6-22 février) sera "prête" à temps à Milan.

De gros détails restent à régler. Mais "il n'y a absolument aucune chance" que la patinoire ne soit pas "prête" pour le début de la compétition début février, a assuré vendredi le directeur sportif du CIO Pierre Ducrey lors d'une conférence de presse dans l'enceinte même de la patinoire.

"Il y avait des inquiétudes il y a quelques mois, mais depuis ma dernière visite il y a une semaine, je suis un petit peu plus confiant", a de son côté souligné le président de la Fédération internationale Luc Tardif, dans une interview à l'AFP.

"Il y a encore des finitions, il y a plein de choses à faire, mais il y a encore trois semaines, dans une configuration où ça va être plus facile pour les entreprises" d'intervenir, sans évènement sportif, a-t-il ajouté.

Un trou dans la glace a provoqué une interruption pendant le match inaugural faisant office de test vendredi soir, mais l'expert de la glace des JO, Don Moffatt, a assuré via un porte-parole du comité d'organisation que c'était normal dans le cas d'une première utilisation.

"Troisième match" L'Arena Santagiulia doit accueillir 33 matches au total lors des prochains Jeux d'hiver. Mais le retard pris par le chantier avait contraint les organisateurs à déplacer un événement test prévu en décembre vers la patinoire secondaire des Jeux, qui doit notamment accueillir le patinage de vitesse, dans le grand parc d'expositions de Rho, à l'ouest de Milan.

De vendredi à dimanche, Santagiulia accueille des rencontres du championnat italien de première division et de la Coupe d'Italie. Trois matches devaient s'enchaîner samedi, comme pendant les journées olympiques.

Dans les gradins, Luc Tardif va "regarder comment la glace évolue", "surtout pour le troisième match, parce que ce troisième match est toujours le plus important, c'est le +prime time+", a-t-il indiqué.

La NHL scrute Vendredi, le match inaugural opposait les "brochets" de Kaltern aux "bouledogues" de Varese. Des ouvriers en gilet jaune descendaient des gradins alors que les joueurs commençaient à s'entraîner. "C'est un peu sale et en +bordel+, mais ça a l'air pas mal", s'est réjoui le directeur sportif des "brochets", Armin Ambach.

Les joueurs de la NHL doivent participer aux Jeux pour la première fois depuis 2014. Mais, le mois dernier, Bill Daly, commissaire-adjoint de la NHL, a prévenu que les joueurs de la puissante ligue pourraient encore être retirés des listes en raison de préoccupations sur la surface de jeu.

Des représentants de la NHL assistent d'ailleurs aux évènements ce week-end, et la qualité de la glace a satisfait leur expert, selon Pierre Ducrey.

Le quartier fait l'objet d'un immense projet d'urbanisme comprenant des bureaux et des logements, et les accès routiers ne seront pas prêts pour les Jeux, tout comme le tramway qui devait arriver jusque-là. Il n'y pas de parking, et de grands bus font la navette jusqu'au métro les jours de match.

Le hockey propose parmi les billets les moins chers des Jeux, à partir de 35 euros, tandis que les billets pour le match comptant pour la médaille d'or chez les hommes commencent à 450 euros, ou jusqu'à 10'500 euros (hors taxes) dans le carré VIP. Qui n'était pas encore terminé vendredi.



Le duo Bencic/Paul envoie la Suisse en finale de la United Cup La joie du duo Bencic/Paul, qui a offert la qualification à la Suisse Image: KEYSTONE/AP/Rick Rycroft La Suisse jouera la finale de la United Cup dimanche à Sydney, face aux Etats-Unis ou à la Pologne.

La paire Belinda Bencic/Jakub Paul a offert la victoire à son équipe face à la Belgique (2-1) en battant Elise Mertens et Zizou Bergs 6-3 0-6 10/5 dans le double mixte décisif.

Patronne de cette équipe - même si Stan Wawrinka en est le capitaine -, Belinda Bencic (WTA 11) vit décidément une semaine de rêve en Australie. La St-Galloise est ainsi invaincue tant en simple qu'en double mixte au côté du Grison Jakub Paul, avec à chaque fois quatre succès à la clé.

Samedi, la double médaillée olympique de 2021 (or en simple, argent en double) a encore une fois mis son équipe sur la bonne orbite en battant la solide Elise Mertens (WTA 19) 6-3 4-6 7-6 (7/0) dans le match d'ouverture. Elle a ensuite parfaitement tenu son rôle en double mixte, malgré un deuxième set cauchemardesque.

Le duo Bencic/Paul a parfaitement su réagir après avoir laissé filer la deuxième manche, même s'est retrouvé mené 2/0 dans le tie-break décisif. Les deux Helvètes ont forcé la décision en gagnant cinq points d'affilée pour faire passer le score de 4/4 à 9/4, avant de conclure sur sa deuxième balle de match.

Wawrinka résiste mais perd Stan Wawrinka (WTA 156) n'a quant à lui pas signé d'exploit, s'inclinant 6-3 6-7 (4/7) 6-3 devant Zizou Bergs (ATP 42) pour subir sa troisième défaite d'affilée. Mais le Vaudois de 40 ans a démontré une nouvelle fois l'excellence de sa forme. Et il joue à merveille son rôle de motivateur sur le banc.

La Suisse ne partira pas favorite en finale. Sa tâche s'annonce même extrêmement compliquée tant face aux Etats-Unis du duo Taylor Fritz (ATP 9)/Coco Gauff (WTA 4) que face à la Pologne de la paire Hubert Hurkacz (ATP 83)/Iga Swiatek (WTA 2). Mais si Belinda Bencic évolue dans le même registre, l'exploit sera à la portée des Helvètes.



Les Wizards battus pour le retour de George Kyshawn George (à gauche) et les Wizards ont subi la loi de Zion Williamson et des Pelicans vendredi Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Absent lors des sept derniers matches, Kyshawn George a fait son retour sur les parquets de NBA vendredi.

Mais la défaite fut au rendez-vous pour Washington, qui a subi la loi de La Nouvelle-Orléans dans un duel de "cancres".

Les Wizards se sont inclinés 128-107 à domicile face aux Pelicans, qui ont ainsi mis fin à une série de neuf défaites d'affilée. Washington évoluait sans son nouveau meneur de jeu Trae Young, récemment acquis dans le cadre d'un échange avec Atlanta et ménagé en raison d'une douleur à un quadriceps.

Kyshawn George, qui a récemment souffert de la hanche, a eu droit à 24 minutes de jeu vendredi. Le Valaisan a inscrit 15 points (à 6/15 au tir), terminant meilleur marqueur de son équipe en compagnie de Tristan Vukcevic. Il a ajouté 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception, pour un différentiel de -15.

Washington, qui avait gagné quatre matches sur sept en l'absence du Chablaisien, en reste donc à 10 victoires dans cet exercice 2025/26 pour 27 défaites. Ils pointent en avant-dernière position dans la Conférence Est, devant les Indiana Pacers (7 victoires-31 défaites).



Les Jets renouent enfin la victoire Nino Niederreiter (62, à gauche) et les Jets ont mis fin à une série de 11 défaites vendredi Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Winnipeg a enfin renoué avec la victoire vendredi en NHL. Les Jets de Nino Niederreiter, qui avaient perdu leurs onze derniers matches, ont battu les Kings de Kevin Fiala 5-1 à domicile.

Les Jets n'ont pourtant pas dominé les débats, cadrant moins de tirs (19) que les Kings (24). Mais leur gardien no 2 Eric Comrie, préféré au titulaire Connor Hellebuyck vendredi à Winnipeg, a brillé avec ses 23 arrêts. L'homme du match fut néanmoins Mark Scheifele, auteur d'un doublé.

Nino Niederreiter a quant à lui délivré un assist sur le 1-0, signé Vladislav Namestnikov après 1'31 de jeu. Pour l'attaquant grison aussi, la disette personnelle fut longue: il n'avait pas réussi le moindre point dans ses... 17 précédents matches. Il en est désormais à 16 points cette saison, et 496 au total en saison régulière.

Les Jets affichent toujours le moins bon bilan de la Ligue (37 points en 43 matches) à égalité avec Vancouver. La franchise canadienne accueillera dimanche après-midi les Devils du trio suisse Hischier/Meier/Siegenthaler, autre équipe qui a grandement besoin de points.



Suisse-Belgique: 1-1, double mixte décisif Belinda Bencic a mis la Suisse sur la bonne orbite face à la Belgique Image: KEYSTONE/EPA/DAN HIMBRECHTS Le double mixte est décisif dans la demi-finale de United Cup entre la Suisse et la Belgique. Les deux équipes sont à égalité après les deux simples.

Belinda Bencic (WTA 11) avait mis la Suisse sur les bons rails à Sydney en battant Elise Mertens (WTA 19) 6-3 4-6 7-6 (7/0) dans le match d'ouverture. La St-Galloise est ainsi toujours invaincue cette semaine en quatre simples disputés.

Stan Wawrinka (WTA 156) s'est ensuite incliné 6-3 6-7 (4/7) 6-3 devant Zizou Bergs (ATP 42) pour subir sa troisième défaite d'affilée dans cette compétition. Mais le Vaudois de 40 ans a démontré une nouvelle fois l'excellence de sa forme.

Le double mixte a débuté à 6h30. La paire Belinda Bencic/Jakub Paul, qui a gagné ses trois premiers matches dans cette épreuve, en découd avec le duo Mertens/Bergs.



Géant d'Adelboden: Odermatt pour la passe de cinq? Les classiques de janvier commencent ce week-end à Adelboden avec un géant et un slalom. Et pour le géant samedi, tout le monde attend Marco Odermatt.

Il a fait du Chuenisbärgli son terrain de jeu favori à l'instar des plus grands de la discipline. Samedi, le Nidwaldien de 28 ans tentera de s'imposer pour la cinquième fois consécutive sur la très sélective piste bernoise. S'il y parvient, le patron de la Coupe du monde rejoindra Ingemar Stenmark, vainqueur du géant à cinq reprises entre 1979 et 1984. En 1983, c'est Pirmin Zurbriggen qui l'avait emporté devant Max Julen et Jacques Lüthy.

Vainqueur à Sölden et à Beaver Creek, Odermatt semble pourtant battable dans sa discipline de prédilection. A Val d'Isère, 3e, et Alta Badia, 6e, il n'a pas réussi à dominer la concurrence.

L'année dernière, Loïc Meillard (2e), Thomas Tumler (4e) et Luca Aerni (7e) avaient contribué à l'excellent résultat d'ensemble de l'équipe de Suisse. Les principaux contradicteurs des Helvètes devraient être les Norvégiens et les Autrichiens Stefan Brennsteiner et Marco Schwarz. Après cinq des neuf géants disputés cet hiver, Brennsteiner porte même le maillot rouge de leader de la discipline.



Corinne Suter se remettra-t-elle dans le rythme? Les deux courses de vitesse ce week-end à Zauchensee devraient voir le retour de Corinne Suter. Si la championne olympique de descente est au départ, ce sera avant tout retrouver le rythme.

La Schwytzoise, blessée à St-Moritz début décembre, souffrait d'une déchirure musculaire au mollet gauche, d'une contusion du genou gauche et d'une fracture non déplacée à l'arrière du pied droit. Elle est aujourd'hui sur pied et a pris part au premier, et seul, entraînement de la descente dans la station autrichienne, finissant 36e à 2''29 de Kira Weidle-Winkelmann.

Mais pour Suter, il s'agissait d'abord de reprendre ses marques sur une piste où elle a connu son premier succès en Coupe du monde en 2020 à l'occasion de la descente. Elle avait aussi pris la 2e place du Super-G en 2022.

Dans le camp suisse, on est plutôt positif quant à la participation de la Schwytzoise lors de la descente. Tout dépendra des conditions et de son sentiment à l'issue de la reconnaissance samedi matin.



National League: Bienne doit être "bien meilleur à l'extérieur" Huuhtanen et Bienne doivent continuer sur leur lancée dès ce samedi face à Berne pour se maintenir dans le top 10. (Archives) Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI La bonne phase de Bienne s'est confirmée vendredi lors du succès 2-1 face à Ajoie. Les hommes de Martin Filander continuent de se battre afin d'accrocher une place en play-off en National League.

Avec 2 victoires de rang face à Davos et Ajoie, Bienne a fait le plein de confiance avant deux matches de haute importance face à Berne puis Ambri Piotta, des concurrents directs dans la lutte pour le top 10, synonyme de play-in (réd. barrages qualificatifs pour les play-off). Si Ajoie, lanterne rouge, semble définitivement décroché, tout reste ouvert entre la 13e place d'Ambri (43 points) et la 9e place occupée par Langnau (51 points).

Une victoire importante "Il s'agit de notre première victoire à trois points depuis des mois à l'extérieur (réd. le 10 octobre face à Lausanne), ce qui qui est très important", avance l'attaquant seelandais Niko Huuhtanen. L'auteur du 1-0 face à Ajoie admet les difficultés de Bienne à gagner à l'extérieur, ce qui sera une des clés du dénouement la saison régulière de National League.

"Nous voulons être bien meilleurs à l'extérieur, car nous savons que nous sommes très bons à domicile. Il faut que l'on continue à nous battre pour une place nous permettant de nous qualifier en play-off, notre objectif" rappelle celui qui est arrivé début décembre au HCB en provenance du Syracuse Crunch, qui évolue en AHL.

"Un match qui devait se terminer 2-1" A l'image de la fin de match de ce soir, Bienne se doit de garder la tête froide dans les moments chauds s'il entend continuer sa marche en avant. "On a su bien jouer dans les deux premiers tiers, et malgré le fait que leur gardien Ciaccio était bon, on n'a pas abandonné", a analysé au terme de la rencontre le défenseur biennois Johnny Kneubühler.

Résiliants, les joueurs de Martin Filander n'ont rien lâché dans une fin de rencontre sous haute tension. "On a toujours essayé de créer nos chances. Et là, c'est un match qui devait se finir 2-1. C'était écrit, il n'y avait pas plus de buts qui pouvaient rentrer", avance-t-il.

"Un match à six points" face à Berne Dès samedi, le collectif seelandais retrouvera la glace pour le derby face à Berne. Les deux équipes ne sont séparées que par un point (Bienne est 10e à 49 points, devant les Ours). "Ce sera un match à six points, comme on dit. Parce qu'on peut leur prendre trois points et éviter qu'ils n'en gagnent trois", lâche Kneubühler, avant de regagner les vestiaires.

