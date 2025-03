Fribourg Olympic est éliminé de la Coupe d'Europe

Belinda Bencic bat la no 3 mondiale Une performance XXL pour Belinda Bencic à Indian Wells. Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Belinda Bencic (WTA 59) tient sa revanche ! A Indian Wells, elle s’est qualifiée pour les quarts de finale à la faveur d’un succès sur Coco Gauff qui lui avait barré la route à l’Open d’Australie. La Championne olympique de Tokyo s’est imposée 3-6 6-3 6-4 devant la no 3 mondiale pour signifier qu’elle était vraiment de retour aux affaires. Que son ambition de remporter enfin un titre du Grand Chelem était fondée. Son succès face à l’Américaine ne souffre, en effet, aucune discussion dans la mesure où elle n’a pas concédé une seule balle de break dans les deux dernières manches. Après la perte du premier set, Belinda Bencic a eu la bonne idée de ravir d’entrée de jeu le service de Coco Gauf pour mener très vite 3-0 dans la deuxième manche. Dans la troisième, elle a dû courir derrière le score avant de signer le break décisif à 4-4. Du grand art pour une Belinda Bencic beaucoup plus affutée qu’il y a deux mois à Melbourne où elle avait cédé sur le plan physique lors de son huitième de finale contre l’Américaine. Belinda Bencic affrontera en quart de finale la gagnante de la rencontre entre la Championne d’Australie Madison Keys (WTA 5) et la Croate Donna Vekic (WTA 22), Un quart de finale qu’elle abordera avec le plein de confiance et qui semble vraiment dans ses cordes tant elle maîtrise son sujet dans le désert californien.

Un quarter de trop pour Olympic Eric Nottage (à droite) au duel avec Rocky Kreuser. Image: KEYSTONE/EPA/ACHILLEAS CHIRAS Fribourg Olympic est tombé les armes à la main à Salonique. Battus 82-76 par le PAOK dans une ambiance que les basketteurs suisses ne goûtent que trop rarement, Olympic peut nourrir des regrets. Sa belle aventure dans cet Europe Cup s’arrête en quart de finale. Après le nul 62-62 du match aller, Fribourg est resté dans le match à Salonique jusqu’au dernier quarter après avoir frôlé la correctionnelle en début de rencontre. Les Fribourgeois qui ont ouvert le score par Eric Nottage pour mener une unique fois, ont accusé un retard de 14 points (29-15) à la 10e minute. Heureusement, un partiel de 10-0 leur a permis de revenir complètement dans le match. Seulement, ils n’ont jamais pu passer l’épaule avant de lâcher prise en fin de match. Ils ont concédé trop de largesses défensives pour permettre aux Grecs de mener 71-61 à 4’43’’ du buzzer. Cet écart de 10 points s’est avéré insurmontable. Il aura manqué aussi une plus grande profondeur de banc pour signer l’exploit à Salonique. Mais les Nottage (16 points), Anthony Williams (14), Arnaud Couture (12), Roberto Kovac (16) et autres Natan Jurkovitz (10) méritent vraiment bien des éloges.

Tout est bien qui finit bien pour Gregor Kobel Gregor Kobel: une bourde incroyable mais la qualification au coup de sifflet final. Image: KEYSTONE/EPA Malgré une incroyable bourde de Gregor Kobel, Borussia Dortmund trace toujours sa route en Ligue des Champions. Le finaliste de l’an dernier s’est ouvert les portes des quarts de finale. Le portier zurichois et ses coéquipiers se sont imposés 2-1 à Lille huit jours après un partage de l’enjeu 1-1 en Allemagne. Pourtant après cinq minutes de jeu, personne n’aurait osé parier sur une qualification du Borussia. Gregor Kobel a, en effet, laissé filer entre ses jambes une reprise presque anodine de Jonathan David pour l’ouverture du score. Mais alors que tout semblait contre lui, le Borussia a su réagir de la plus belle des manières. Après s’être brisé les dents devant un Lucas Chevallier parfois extraordinaire, le Borussia a renversé la situation presque en toute logique après le repos avec un penalty d’Emre Can à la 54e et une frappe cette fois imparable de Maximilian Beier à la 65e. Gregor Kobel a eu le bon goût de se racheter. En seconde période, le gardien de l’équipe de Suisse a réussi l’arrêt qu’il fallait sur la frappe de Hakon Haraldsson à la 61e. Il fut ensuite vigilant devant David pour préserver l’avantage des siens. Mais en quart de finale face au FC Barcelone, Gregor Kobel devra vraiment sortir le grand jeu pour permettre au Borussia d’exister vraiment dans une double confrontation qui semble, sur le papier, bien déséquilibrée.

Jan Cadieux à la tête des M20 Un nouveau défi pour Jan Cadieux. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Jan Cadieux est le nouvel entraîneur de l’équipe de Suisse M20. L’ancien mentor du Genève-Servette HC assumera ses nouvelles fonctions dès le mois de mai. Son contrat court jusqu’au 30 juin 2026. "Nous sommes convaincus que Jan est la personne idéale pour porter notre équipe nationale M20 au prochain niveau. Ses nombreuses années d’expérience, sa ligne claire et ses qualités humaines sont un enrichissement précieux pour l’équipe, déclare Lars Weibel, Director Sport de la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF). Jan fera en outre partie du staff de l’équipe nationale A, aussi bien lors des prochains Mondiaux au Danemark et en Suède que lors des Jeux olympiques 2026 et du Championnat du monde en Suisse la même année. » A la tête des M20, Jan Cadieux (44 ans) bénéficiera du concours de son prédécesseur Marcel Jenni. Ce dernier figurera également dans le staff de Patrick Fischer lors des prochains mondiaux de l’équipe A.

Bayern Munich: c'est décidé, Kimmich va prolonger son contrat Joshua Kimmich: toujours motivé à jouer pour le Bayern Munich Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Joshua Kimmich (30 ans) va rester au Bayern Munich. Le milieu de terrain l'a indiqué après la qualification des Bavarois pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le contrat actuel de Kimmich devait expirer en juin. Ces derniers mois, les spéculations allaient bon train sur l'avenir du joueur au sein du club. "L'annonce sera faite dans les prochains jours", a déclaré Kimmich, interrogé sur son renouvellement, sans toutefois préciser la durée du nouveau contrat. Kimmich a été formé à Stuttgart et a rejoint le Bayern en 2015 en provenance du RB Leipzig. Il a disputé 428 matches avec le Bayern, remportant huit titres de Bundesliga et la Ligue des champions en 2020.

Formule 1: Oscar Piastri pour longtemps encore chez McLaren Oscar Piastri et McLaren: pour longtemps ensemble Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic McLaren et l'Australien Oscar Piastri (23 ans) ont prolongé "pour plusieurs années" le contrat qui les lie. La précédente entente arrivait à échéance à fin 2026. Piastri a débuté en formule 1 avec McLaren en 2023. L'an passé, il a gagné ses deux premiers Grands Prix et a contribué au titre des constructeurs obtenu par son équipe. Il est désormais sous contrat de longue durée avec McLaren, tout comme son coéquipier anglais Lando Norris (25 ans).

Nico Hischier et Timo Meier buteurs La joie de Timo Meier après son but. Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Nico Hischier et Timo Meier ont trouvé le chemin des filets mardi pour un succès sans prix de New Jersey. Les Devils ont battu 5-3 Columbus pour consolider leur 3e place de la Metropolitan Division. Pour la première fois depuis un mois et demi, New Jersey a pu cueillir une deuxième victoire de rang après s'être imposé 3-1 dimanche à Philadelphie. Elle a été permise par l’ouverture du score de Nico Hischier sur une séquence à cinq contre quatre pour sa 27e réussite de la saison qui lui permet d'égaler déjà son total de la saison dernière. Timo Meier a, pour sa part, signé le 4-2. Buteur à 18 reprises désormais cette saison, l’Appenzellois a obtenu la troisième étoile. "Il était vraiment très important de gagner ce soir pour enchaîner enfin, se félicitait Nico Hischier au micro de NHL.com. Maintenant, il faut poursuivre sur cette lancée." Les Devils, qui possèdent un matelas de 6 points sur... Columbus, recevront Edmonton jeudi. Les autres Suisses en lice mardi n’ont pas comptabilisé le moindre point. Nino Niederreiter, qui a été relégué dans la troisième ligne, a gagné 2-1 avec Winnipeg face aux New York Rangers. Kevin Fiala et Los Angeles ont cueilli un troisième succès de rang . Sur leur glace, les Kings ont battu 4-1 les New York Islanders. En revanche, la défaite fut au rendez-vous pour Pius Suter et Vancouver, battus 4-2 à domicile par Montréal, et pour Janis Moser et Tampa Bay qui se sont inclinés 4-1 à Raleigh face à Carolina.

Un match houleux à Detroit De la tension dans l'air mardi soir à Detroit... Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson On a sorti les muscules mardi soir à Detroit. Washington s’est, en effet, incliné 123-103 devant les Pistons dans un match houleux. Une première altercation entre Kyshawn George et Cade Cunningham a allumé la mèche. Le match a surtout été marqué dans le dernier quarter par les coups de coude de deux joueurs des Wizards, Richard Holmes et Marcus Smart, sur Ausar Thompson et Tim Hardaway Jr. Auteur de 12 points pour un différentiel de -4, Kyshawn George est resté 31’ minutes sur le parquet. Le Valaisan et ses coéquipiers ont lâché prise après la pause face au sixième de la Conférence Est pour concéder leur 51e défaite. Ils tenteront de prendre leur revanche ce jeudi toujours à Detroit dans une revanche qui sentira le soufre. Par ailleurs à Brooklyn, Cleveland a signé pour la deuxième fois de la saison un 15e succès de rang. Les Cavaliers ont gagné 109-104. Vendredi à Memphis, ils auront la possibilité de battre tout simplement le record de la franchise avec une série à 16 victoires.

L'Atlético Madrid pour vaincre la malédiction Battu à l'aller (2-1), l'Atlético Madrid croit en ses chances de renverser son mythique rival, le Real, en Ligue des Champions. Pour mettre fin à une malédiction qui dure depuis plus de 70 ans. L'analyse d'après-match de Diego Simeone, mardi dernier au Santiago Bernabéu, après cette courte défaite (2-1), ne laissait pas de place au doute. L'Atlético est "encore en vie" dans ce huitième de finale, et il a, selon son coach, toutes les raisons de croire qu'il est capable, "comme l'an passé face à l'Inter Milan", d'effacer un mauvais résultat à l'aller grâce au soutien de son public au Metropolitano. Les Colchoneros, menés 1-0 en début de rencontre après un revers 1-0 à l'aller, avaient alors renversé et éliminé le finaliste de l'édition 2023 aux tirs au but, au bout d'un match héroïque. De quoi expliquer la foi inébranlable du "Cholo", son approche (très) prudente durant le match et ses choix de coaching pour le moins frileux, avec notamment la sortie à la 70e minute d'Antoine Griezmann pour le défenseur central Robin Le Normand. D'autant que l'Atlético n'a jamais perdu sur sa pelouse (au Vicente Calderon puis au Metropolitano) en phase éliminatoire de C1 sous les ordres de Simeone, avec un bilan de 11 victoires et 6 nuls en 17 rencontres depuis 2011... dont 8 succès par un but d'écart. Il a aussi prouvé dans son histoire récente avoir les ressources pour renverser le Bayer Leverkusen (2015) et le FC Barcelone (2016). Mais il a, à chaque fois, vu ses rêves brisés par son éternel rival, impitoyable en quart de finale en 2015 et en finale en 2016, aux tirs au but. C'était alors la troisième défaite des Rojiblancos en finale de C1, après celles de 2014 - déjà contre le Real - et de 1974 face au Bayern Munich, au terme de laquelle le mythique président Vicente Calderon avait surnommé son club "el pupas", le maudit. Le poids de l'histoire L'Atlético, qui souffre d'un certain complexe d'infériorité par rapport à son glorieux voisin et ses quinze couronnes européennes, a donc bien quelques raisons d'y croire, mais le Real, champion en titre, a le poids de l'histoire de son côté. En cinq confrontations (1958-59, 2013-14, 2014-2015, 2015-2016, 2016-17), le club merengue est toujours sorti vainqueur et semble systématiquement se dresser sur la route de son ennemi juré pour le priver de gloire. Kobel et Jashari en lice Cette affiche éclipse les trois autres affiches de la soirée qui verront deux Suisses en lice. A Lille, Gregor Kobel et le Borussia Dortmund, finalistes l'an dernier, devront livrer une performance XXL pour poursuivre leur route après le 1-1 du match aller. Pour Gregor Kobel, ce match tombe à pic pour rappeler qu'il est bien un gardien d'exception. A Birmingham, Ardon Jashari et le FC Bruges seront confrontés à une mission impossible face à Aston Villa. Battus 3-1 en Belgique, l'international suisse et ses coéquipiers sont bien conscients qu'une éventuelle remontada passe par un miracle extraordinaire.

Des tigres affamés défient le LHC Prends garde à toi Lausanne ! Vainqueur de la saison régulière, le Lausanne HC affrontera en quart de finale des play-off un adversaire, les Langnau Tigers, qui se dit "affamé". Il y a six ans, les Vaudois avaient dû aller jusqu’au septième match pour éliminer les Bernois. Pour le retour des tigres en play-off, Thierry Parerlini et ses joueurs ne se fixent aucune limite. "En 2019, beaucoup de gens à Langnau étaient heureux de disputer les play-off. Ils voyaient cette qualification comme un aboutissement, souligne Thierry Paterlini. Mais cette année, ce n'est pas la même chanson. Nous nourrissons de véritables ambitions." Au fond de la classe il y a quatre ans après le Covid qui avait vraiment compliqué la situation financière du club au point de n’aligner que deux étrangers lors de la saison 2020/2021, les Langnau Tigers traversent une saison remarquable. "Fantastique", lâche même Thierry Parterlini. "Déjà l’an dernier, nous ne sommes pas passés loin des play-off, poursuit l’entraîneur. Mais cette saison, nous avons presque toujours gagné les matches qu’il fallait gagner dans les moments importants. Je suis très fier de mon équipe. Elle a toujours su trouver une issue, même dans les situations difficiles." Un binôme qui fonctionne Depuis trois ans, Therry Paterlini et le directeur sportif Pascal Müller forment un binôme qui fonctionne à merveille dans l’Emmental. "Avec ce duo, on sent que le club avance constamment, se félicite l’attaquant Pascal Berger. Et avec le projet d’une deuxième patinoire, les infrastructures suivent aussi." Pour Pascal Berger, le grand frère, et ses coéquipiers, le voyage n’est donc pas terminé. "Quand tu joues dans une grande équipe, tu te dis que la saison commence vraiment avec les play-off, glisse Samuel Erni. Pour nous aussi, elle commence jeudi". "Contre Kloten, nous nous sommes inclinés lors de nos quatre matches de la saison régulière avant de l’éliminer en play-in, lâche Julian Schmutz. Contre Lausanne aussi, nous avons toujours perdu cette saison. C’est peut-être un bon signe..." Avec Charlin ? La grande question avant cette série réside dans la présence ou non dans la cage de Stéphane Charlin, le MVP de la saison régulière. Blessé le 2 février au genou à Lugano, le portier devait, selon la faculté, observer un repos de deux mois. Mais après deux semaines passées au Tessin auprès d’Emanuele Sarcinella, le physiothérapeute qui avait réussi un petit miracle il y a deux ans à Bienne pour permettre à Damien Brunner de disputer la finale des play-off contre Genève-Servette, Stéphane Charlin est en avance sur tous les temps de passage. Son ardent désir de rejouer avec Langnau avant de revenir cet été à Genève l'incite, par ailleurs, à mettre les bouchées doubles dans sa rééducation. Si Stéphane Charlin ne devait pas jouer, les Langnau Tigers ne seraient toutefois pas désarmés. Remarquable lors du play-in contre Kloten avec un pourcentage d’arrêts de près de 96 %, Luca Boltshauser livre la marchandise comme jamais. Et si c'était lui, l'ex-Lausannois, le facteur X de cette série ?

Ligue des champions: le PSG sort Liverpool Donnarumma retient le penalty de Nunez Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Le Paris Saint-Germain a arraché aux tirs au but sa place en quarts de finale de la Ligue des champions. Il s'est imposé 1-0 ap, 4-1 tab à Anfield Road contre Liverpool. Gianluigi Donnarumma a été le héros côté parisien en stoppant les essais de Nunez et Jones. Il a ainsi brisé le coeur des Anglais, comme déjà lors de la finale de l'Euro 2021 à Wembley. Il faut cependant reconnaître que l'issue de cette double confrontation répond à la logique: le PSG s'est montré globalement meilleur que son adversaire et a donc mérité sa qualification. Après un départ canon des Reds, marqué par deux occasions pour Salah (4e/6e), le PSG a relevé la tête. Sur sa première attaque, il a concrétisé par Dembélé, bien aidé par une intervention ratée de Konaté (12e). Jusqu'à la pause, les visiteurs ont ensuite été plus dangereux, comme déjà au match aller, perdu pourtant 1-0. Des occasions mais pas de but A la reprise, Liverpool a haussé le rythme et s'est procuré des occasions par Diaz (58e) et Salah (62e), dont le tir était sauvé sur la ligne par Kvaratskhelia. A la 79e, le poteau sauvait le PSG sur une tête de Quansah, qui avait relayé Alexander-Arnold sorti sur blessure. Comme les Reds à l'aller, les Parisiens ont défendu avec acharnement et ont pu compter sur un gardien impeccable en la personne de Donnarumma. Les Français dominaient nettement les prolongations et passaient tout près du but par Beraldo (92e) et Doué (94e/113e). Alisson sauvait aussi sur un essai de Dembélé (109e). En face, Liverpool, dans les cordes, n'arrivait plus à créer le danger. Aux tirs au but, seul Salah a réussi à tromper le gardien parisien, alors que les quatre premiers tireurs des visiteurs ont marqué.

Ligue des champions: Bayern et Inter qualifiés Harry Kane: un but qui lui a fait plaisir Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Le Bayern Munich peut rêver de jouer la finale de la Ligue des champions le 31 mai dans son stade. Les Bavarois ont sèchement sorti Bayer Leverkusen en le battant deux fois en 8es de finale (3-0/2-0). Il n'y a donc pas eu de renversement de situation dans le derby allemand. Le Bayern Munich a confirmé sa supériorité en gagnant 2-0 à Leverkusen grâce à Kane (52e) et Davies (71e). Les Bavarois ne risquaient pas énormément sur la pelouse du club de Granit Xhaka. Le Bayer a d'ailleurs peiné à créer le danger, ne cadrant ainsi pas le moindre tir avant la pause. Yann Sommer a retrouvé la compétition pour la première fois depuis le 16 février. Le gardien suisse a participé au succès de l'Inter Milan 2-1 contre le Feyenoord Rotterdam. Les nerazzurri avaient fait le plus dur en gagnant déjà 2-0 à l'aller. L'Inter sera opposé au Bayern en quarts de finale, avec le match aller en Allemagne. Sommer retrouvera ainsi l'un de ses anciens clubs.

Ligue des champions: Barcelone qualifié pour les quarts Un doublé pour Raphinha Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Porté par ses attaquants Raphinha et Lamine Yamal, Barcelone a décroché son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Catalans ont battu Benfica Lisbonne 3-1 (1-0 à l'aller). Le Barça dispose vraiment d'une force de frappe remarquable, ce qui en fait un candidat très crédible pour soulever le trophée le 31 mai à Munich. Raphinha, auteur d'un doublé (11e/42e), est désormais le meilleur buteur de cette édition de la C1 avec 11 réussites. La pépite Lamine Yamal, qui a inscrit un but magnifique (27e) et servi le Brésilien pour l'ouverture du score, confirme pour sa part toujours plus son immense potentiel. Les visiteurs portugais ont brièvement caressé l'espoir d'un improbable exploit après le 1-1 du vétéran Otamendi (13e). Zeki Amdouni est entré en jeu à la 56e, mais l'attaquant suisse n'a pas été en mesure de modifier le cours des choses malgré une tête dangereuse à la 86e. Le Barça affrontera au prochain tour le vainqueur de la confrontation entre Lille et Borussia Dortmund. Il y a eu 1-1 en Allemagne lors du match aller.

Mondiaux indoor: Annik Kälin s'alignera sur la longueur uniquement Annik Kälin avec sa médaille d'Apeldoorn Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Annik Kälin (24 ans) a changé ses plans concernant les Mondiaux indoor à Nanjing. Elle a choisi de s'aligner au saut en longueur plutôt que sur le pentathlon La Grisonne a expliqué ne pas être encore prête à infliger un concours multiple à son corps. Samedi, elle avait conquis la médaille d'argent aux Européens indoor à Apeldoorn en se posant à 6m90 en longueur, soit un record de Suisse. Swiss Athletics sera représenté par une délégation de treize athlètes en Chine. Parmi eux figurent deux champions d'Europe d'Apeldoorn, soit Angelica Moser (perche) et Ditaji Kambundji (60 m haies) ainsi que deux autres médaillés d'argent: Mujinga Kambundji (60 m) et Simon Ehammer (heptathlon). Ce dernier ne disputera à Nanjing que la longueur, comme c'était déjà prévu.