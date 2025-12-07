Gottéron bat Davos ++ Rast en embuscade

Camille Rast 5e, Alice Robinson mène à Mont-Tremblant Camille Rast 5e après la première manche du 2e géant de Mont-Tremblant Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Alice Robinson a signé le meilleur temps de la première manche du deuxième géant de Mont-Tremblant, dimanche au Canada. La Valaisanne Camille Rast est 5e, à 0''65 de la Néo-Zélandaise.

La championne du monde de slalom, 4e samedi pour le premier géant, est donc dans les clous pour faire aussi bien. Elle peut espérer décrocher le deuxième podium de sa carrière dans la discipline. A mi-parcours, elle ne compte que 0''13 de retard sur Nina O Brien, 3e provisoire derrière Robinson et l'Autrichienne Julia Scheib.

Alice Robinson continue de montrer qu'elle est la femme la plus en forme du moment dans la discipline. Victorieuse à Sölden et 2e à Copper Mountain, Scheib pointe à seulement 0''16 de la tête. Elle doit se rattraper après son élimination samedi.

Derrière Camille Rast, le bilan intermédiaire est encore une fois moyen pour la délégation de Swiss-Ski. Wendy Holdener occupe pour l'heure la 17e place, à 1''54 de Robinson. La Schwytzoise a bien négocié le haut, mais elle a perdu un temps considérable sur le bas de la piste.

Vanessa Kasper se retrouve elle au 24e rang provisoire à 2''45.



Fribourg s'offre le leader avec brio Jacob De la Rose conclut une action d'école pour le 3-0 fribourgeois Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg a battu le leader Davos dimanche pour la dernière journée de National League avant la trève internationale. Une victoire 4-0 qui permet aux Dragons de revenir à douze points des Grisons.

Roger Rönnberg et Fribourg peuvent-ils parler de match-référence après ce succès face au leader? Il y a en tous les cas une bonne dose de signaux permettant de le faire.

Pas de tiers raté, Gottéron a été constant tout au long de la partie, même lorsque les Fribourgeois ont joué en infériorité numérique. Ils ont marqué à la 8e par Marchon après avoir mis une bonne pression sur la cage grisonne.

Résultat identique à la 28e lorsque les Dragons ont poussé. Posté intelligemment dans le slot, Jacob De la Rose a pu doubler la mise en profitant d'un renvoi du gardien Aeschlimann. Ce même Aeschlimann qui n'a rien pu faire sur le bijou collectif de la 38e. Schmid a trouvé Sörensen qui habilement remis à De la Rose pour le 3-0 qui a mis fin aux espoirs davosiens.

Le Suédois n'est pas le seul à avoir réalisé un doublé. A la 55e, c'est Marchon qui a inscrit son deuxième du match après un service parfait de Sprunger. Performance également sans reproche pour Reto Berra, auteur d'un quatrième blanchissage cette saison.

La bataille pour la 10e place bat son plein et la victoire de Kloten sur Ambri 2-1 donne de l'air aux Zurichois et une raison de se réjouir, eux qui couchaient sur six défaites lors des sept derniers matches. Bienne, 10e, n'est finalement qu'à quatre unités et les Aviateurs possèdent un match en moins.



Bâle s'en sort in extremis à Winterthour Keigo Tsunemoto a peut-être sauvé le poste de son entraîneur Ludovic Magnin en marquant dans les arrêts de jeu. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Bâle s'en est sorti in extremis dimanche sur la pelouse de Winterthour (2-1). Le champion en titre a mis fin à une série de quatre matches sans victoire en Super League.

La large domination de la lanterne rouge sous le crachin zurichois aurait pourtant dû lui permettre d'infliger au FCB une défaite qui aurait sans doute scellé le destin de Ludovic Magnin. Mais une réussite tardive du Japonais Keigo Tsunemoto (90e+3) a finalement offert les trois points aux Rotblau... et peut-être sauvé le poste de son entraîneur.

Devant à la pause grâce à un but de Xherdan Shaqiri survenu contre le cours du jeu (29e), les Bâlois ont fini par céder face aux assauts incessants de "Winti", qui a égalisé par Andrin Hunziker (51e). On rappellera que l'attaquant de 22 ans, prêté par Bâle, compte déjà plus de buts cette saison (5) qu'Albian Ajeti et Moritz Broschinski, les deux avants-centres rhénans réunis (3).

A noter également le penalty manqué de Philip Otele (65e), désigné comme tireur après les deux derniers échecs de Shaqiri dans l'exercice, et le poteau touché par Elias Maluvunu (62e). Avec un peu plus de réussite, le remplaçant aurait pu permettre au dernier du championnat de se rapprocher de Grasshopper.



Jimmy Gressier s'impose avec panache sur l'Escalade Jimmy Gressier a survolé la Course de l'Escalade Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Star annoncée de l'épreuve, Jimmy Gressier a fêté dimanche son premier succès sur la Course de l'Escalade.

Le Français, champion du monde du 10'000 m sur piste en septembre à Tokyo, a déclassé la concurrence.

Jimmy Gressier a bouclé les 7,323 km du parcours tracé en vieille ville de Genève en 20'34''8, à environ 14 secondes du record établi en 2022 par Dominic Lobalu. Le Français s'est imposé avec une marge de 19''6 sur son dauphin kényan Boniface Kibiwott.

Le St-Gallois d'adoption Dominic Lobalu, qui avait également triomphé l'an dernier à Genève, doit se contenter du 10e rang cette fois-ci. Deux Helvètes l'ont devancé: Jonas Raess (6e, à 28''9 de Gressier) et Mathias Kyburz (8e).

Victoire kényane chez les dames, où Winnie Jeptarus s'est imposée en 23'39''5. Elle a devancé de 4''2 la lauréate de l'édition 2024, la Néerlandaise Diane van Es. Meilleure Suissesse, la Valaisanne Oria Liaci a terminé 8e à 48''9 de la gagnante.



Lando Norris sacré champion du monde de F1 Lando Norris a décroché son premier titre mondial en F1 Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Lando Norris (McLaren) a décroché dimanche son premier titre de champion du monde de Formule 1.

Une 3e place à Abou Dhabi a permis au Britannique de 26 ans de contenir les assauts du Néerlandais Max Verstappen, vainqueur de ce dernier Grand Prix de la saison, qu'il devance de 2 points au final.



Urs Fischer nouveau coach de Mayence Urs Fischer est le nouvel entraîneur de Mayence Image: KEYSTONE/EPA Urs Fischer est de retour en Bundesliga. Le technicien zurichois de 59 ans est le nouvel entraîneur de Mayence, où il aura notamment sous ses ordres le défenseur international suisse Silvan Widmer.

Ancien coach de Zurich, Thoune et Bâle, Urs Fischer s'est engagé jusqu'à l'été 2028 à Mayence, a précisé l'actuelle lanterne rouge de Bundesliga dans son communiqué. Il succède à un autre ex-entraîneur du FCZ, Bo Henriksen, qui a été limogé mercredi dernier.

Vainqueur de deux titres de champion (2016, 2017) et d'une Coupe de Suisse (2017) à la tête du FC Bâle, Urs Fischer était sans club depuis le mois de novembre 2023. Il avait alors été viré par l'Union Berlin, où il était en place depuis l'été 2018.



Un temps canon pour Joyciline Jepkosgei Joyciline Jepkosgei a signé un temps canon dimanche à Valence Image: KEYSTONE/EPA/Kai Forsterling Les Kényans ont brillé dimanche dans le marathon de Valence.

Joyciline Jepkosgei a signé le quatrième temps de l'histoire chez les dames pour s'imposer, John Korir réalisant quant à lui le huitième meilleur chrono de tous les temps pour enlever la course masculine.

Joyciline Jepkosgei a triomphé en 2h14'00, un nouveau record de la course valencienne. La Kényane, lauréate du marathon de Londres en 2021, a livré un duel haletant à sa compatriote Peres Jepchirchir, championne du monde à Tokyo en septembre, qu'elle a devancée de 43 secondes à l'arrivée.

Pour sa première participation à Valence, John Korir, vainqueur à Boston en avril mais qui avait abandonné à Chicago en octobre, a quant à lui terminé son marathon en 2h02'24. Il a placé une accélération fulgurante au km 25. Deuxième, l'Allemand Amanal Petros a lâché plus d'une minute et demie.

Réputé très rapide, le marathon de Valence attire chaque année des dizaines de milliers de participants. Ils étaient 36'000 cette année pour la 45e édition, un record selon les organisateurs.



Le relais 4x50 4 nages masculin en finale Ponti et ses équipiers joueront les médailles sur 4x50 m 4 nages Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Les relayeurs suisses du 4x50 m 4 nages joueront les médailles dimanche soir dans les Européens en petit bassin de Lublin.

Le quatuor helvétique a réalisé un nouveau record national pour signer le 4e temps des séries.

Thierry Bollin (dos), Maël Allegrini (brasse), Noè Ponti (papillon) et Tiago Behar (crawl) ont nagé en 1'32''71, remportant ainsi la première des trois séries. Ils ont amélioré de près de deux secondes la marque établie le 16 novembre par le SC Uster (1'34''62 par Ponti, Flavio Bucca, Gian-Luca Gartmann et Antonio Djakovic).

La finale du 4x50 m 4 nages masculin sera la dernière disputée dans ces Européens, à 21h11. Noè Ponti sera également en lice en finale du 200 m papillon (19h57), avec pour ambition de décrocher un troisième titre et une quatrième médaille dans ces joutes.

Les autres Suisses engagés dans les séries matinales ont en revanche échoué. Marius Toscan (9e du 400 m 4 nages, dont il sera réserviste en finale) a manqué le top 8 pour 0''76, alors que Julien Niederberger (22e) et Angelina Patt (14e) ont été plus nettement recalés dans cette même discipline.



Un 38e podium pour Julie Zogg en Coupe du monde Julie Zogg a brillé dimanche à Mylin, terminant 2e en géant parallèle Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Julie Zogg a décroché dimanche son 38e podium individuel en Coupe du monde. La St-Galloise de 33 ans a terminé 2e du deuxième géant organisé à Mylin en Chine en ouverture de la saison alpine.

Cinquième la veille, Julie Zogg s'est frayé un chemin jusqu'en finale 24 heures plus tard. Mais la double championne du monde de slalom parallèle (2019, 2023), dont le dernier succès en Coupe du monde remonte à janvier 2023, n'a rien pu faire face à la Japonaise Tsubaki Miki. Elle s'est inclinée pour 43 centièmes.

Deuxième Suissesse en lice dans la phase à élimination directe, Flurina Neva Baetschi a été éliminée dès les 8es de finale et se classe 11e. Dario Caviezel, qui avait décroché le 5e rang samedi chez les messieurs, a également été sorti en 8es de finale et termine quant à lui 14e.



Capela et les Rockets s'inclinent à Dallas Clint Capela et les Rockets ont subi la loi de Dallas samedi Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Vainqueurs de Phoenix vendredi, les Rockets de Clint Capela ne sont pas parvenus à enchaîner un deuxième succès en 24 heures en NBA. Houston a fait les frais du réveil des Mavericks.

Les Rockets se sont inclinés 122-109 sur le parquet de Dallas, qui a pu compter sur les 29 points et 8 rebonds d'Anthony Davis pour faire la différence. Davis s'est ainsi parfaitement repris après n'avoir inscrit que 2 points la veille dans un match perdu face au champion en titre Oklahoma City.

Promu dans le cinq de départ en raison des absences d'Alperen Sengun (malade) et de Steven Adams (ménagé), Clint Capela a eu droit à son plus important temps de jeu depuis le début de la saison (30'). L'intérieur genevois n'en a pas pleinement profité, cumulant 8 points, 8 rebonds et 2 contres pour un différentiel de -6.

Kyshawn George a également connu la défaite samedi avec Washington, qui s'est incliné pour la 19e fois en 22 matches cette saison. L'ailier valaisan a tout de même réussi 15 points, 7 passes décisives et 6 rebonds dans un match perdu 131-116 par les Wizards face aux Atlanta Hawks.

Le "rookie" fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser n'a quant à lui pas été aligné par les Clippers, qui se sont inclinés 109-106 à Minnesota. La franchise de Los Angeles a perdu sept de ses huit derniers matches pour afficher un bilan de 6 victoires et 18 défaites loin de correspondre à ses ambitions.



Une 5e défaite d'affilée pour les Devils Timo Meier (28) a marqué en vain pour les Devils samedi Image: KEYSTONE/AP/Steven Senne Rien ne va plus pour les "Swiss Devils". New Jersey a subi sa cinquième défaite consécutive samedi en NHL, s'inclinant 4-1 sur la glace des Boston Bruins.

Les Devils ont certes retrouvé le chemin des filets après avoir été "blanchis" lors de leurs deux précédentes sorties, dont une vendredi face aux Vegas Golden Knights. C'est l'Appenzellois Timo Meier qui a mis fin à cette disette de 146'48 en inscrivant le 1-1 à la 19e, avec un assist de son capitaine Nico Hischier à la clé.

Mais les Devils - dont le précédent but avait déjà été inscrit par Meier - se sont heurtés à un excellent Jeremy Swayman, auteur de 29 arrêts devant la cage de Boston. Et New Jersey, qui avait cueilli huit victoires d'affilée en début de saison, a concédé cinq revers d'affilée pour la première fois depuis décembre 2022.

Deux autres Suisses se sont illustrés sur le plan comptable samedi, mais avec une victoire à la clé. Pius Suter a réussi son 7e assist de la saison dans un match gagné 2-1 par St. Louis à Ottawa, alors que Kevin Fiala a signé son 9e assist dans cet exercice 2025/26 au cours d'une partie remportée 6-0 par les Kings face à Chicago.

Soirée compliquée en revanche pour le défenseur de Nashville Roman Josi et l'attaquant de Winnipeg Nino Niederreiter, qui ont tous deux terminé leur rencontre avec un bilan personnel de -3. Nashville a été battu 6-3 sur la glace des Hurricanes, alors que Winnipeg a été écrasé 6-2 à Edmonton.



Marco Odermatt pour une revanche Eliminé en première manche à Copper Mountain, Marco Odermatt aura soif de revanche à l'heure d'aborder le géant de Beaver Creek dimanche. Le Nidwaldien sera forcément l'homme à battre.

Marco Odermatt a très oublié son échec de Copper Mountain, où l'Autrichien Stefan Brennsteiner s'est imposé. Le champion olympique 2022 de la discipline a renoué avec la victoire dès sa course suivante en s'adjugeant la descente de Beaver Creek jeudi. Il espère reprendre sa domination en géant, où il a gagné 18 des 24 dernières courses disputées sur le front de la Coupe du monde.

"Odi" a d'ailleurs une revanche à prendre en géant à Beaver Creek: il n'y a jamais fait mieux qu'une 27e place (en 2018, à l'âge de 21 ans), et est sorti de piste lors de ses trois autres départs. L'an dernier, il avait même connu dans le Colorado sa troisième élimination consécutive dans un géant de Coupe du monde. Avant de reprendre la main à Val d'Isère.

Loïc Meillard sera quant à lui sous pression dimanche (1re manche à 18h, 2e manche à 21h). Le skieur d'Hérémence, 14e à Sölden et 18e à Copper Mountain en géant, est toujours en quête d'un premier top 10 cet hiver. Thomas Tumler, vice-champion du monde 2025 de la discipline - devant Meillard -, espère lui confirmer sa montée en puissance après avoir terminé 16e à Sölden et 9e à Copper Mountain.



Formule 1: Un match à trois pour la couronne mondiale Qui de Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri sera sacré champion du monde de Formule 1 dimanche soir ? Ces trois pilotes vont se livrer une ultime bataille lors du Grand Prix d'Abou Dhabi.

Si Verstappen (Red Bull-Honda) vise à 28 ans un cinquième titre consécutif - exploit que seule la légende Michael Schumacher avait réussi entre 2000 et 2004 - ses deux rivaux de chez McLaren-Mercedes espèrent décrocher leur premier sacre mondial.

Mathématiquement, Norris tient la corde: leader avec 408 points, il compte 12 longueurs d'avance sur Verstappen et 16 sur son équipier australien Piastri, alors que 25 points restent à attribuer. Un podium à l'issue du GP ferait automatiquement du Britannique le champion du monde 2025, qu'importe le résultat de ses concurrents.

Il a assuré l'essentiel samedi lors des qualifications, signant la P2 derrière Verstappen et devant Piastri. S'il ne commet pas d'erreur sur ce circuit où il est plutôt difficile de dépasser, il devrait pouvoir fêter son premier titre mondial.

Attention à "Mad Max" Mais le duo McLaren devra se méfier de "Mad Max", qui n'a cessé de réduire l'écart au général ces dernières semaines. Distancé de plus de 100 points à la fin de l'été, le Néerlandais - qui dominait outrageusement le plateau depuis 2022 - s'est relancé dans la course au titre à la faveur d'un regain de forme qu'il ne pensait plus possible, conjugué aux ratés de ses rivaux.

Au Qatar par exemple, le pilote Red Bull a profité dimanche dernier d'une erreur stratégique de McLaren pour remporter le GP. Une semaine plus tôt, le duo McLaren avait déjà perdu gros après avoir été disqualifié du Grand Prix de Las Vegas en raison d'une monoplace ayant été jugée non conforme par les commissaires. Une erreur qui, là encore, a largement profité à Verstappen.



SL: Sion et Lausanne jouent à domicile Les deux clubs romands en lice dimanche lors de la 16e journée de Super League évolueront à domicile. Sion accueillera Young Boys à 16h30, alors que Lausanne recevra Lugano au même moment.

Sixième du classement, le FC Sion couche sur une série de quatre matches sans victoire en championnat (une défaite, suivie de trois nuls consécutifs). Les hommes de Didier Tholot ont retrouvé des couleurs jeudi en allant battre Aarau en 8e de finale de la Coupe de Suisse. A l'inverse, YB reste sur six matches sans défaite en Super League (trois succès et trois nuls).

Sorti par Yverdon en Coupe mercredi, le Lausanne-Sport se doit de réagir à la Tuilière. Les hommes de Peter Zeidler restent sur un succès de prestige en championnat, dimanche dernier face au leader Thoune. Mais leurs adversaires tessinois sont en forme: Lugano a ainsi gagné les deux derniers matches qu'il a disputés à l'extérieur, dont un à Thoune.

La lanterne rouge Winterthour accueillera par ailleurs le FC Bâle dès 14h. "Winti" espère confirmer le succès obtenu sur la pelouse du FC Lucerne huit jours plus tôt. Le FCB veut pour sa part mettre fin à une série de quatre matches sans victoire en championnat (trois nuls et une défaite). Un échec en terre zurichoise pourrait coûter cher au coach rhénan Ludovic Magnin.

