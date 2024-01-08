Hintermann range ses skis ++ Le record de Chamberlain dépassé

Niels Hintermann dit stop: "Je ne veux plus risquer ma vie" Niels Hintermann tire sa révérence. (archives) Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Niels Hintermann a annoncé vendredi mettre un terme à sa carrière. En 106 départs en Coupe du monde, le Zurichois de 30 ans a remporté deux victoires en descente et une en combiné.

Non-partant pour la descente de Courchevel, c'est dans la raquette d'arrivée de la station des Alpes françaises qu'Hintermann a annoncé sa retraite sportive au micro de la SRF. "Je ne souhaite plus risquer ma vie. Et je veux arrêter selon mes conditions, et non après avoir terminé dans les filets" a-t-il déclaré en direct."J'ai disputé la dernière course de ma carrière à Crans-Montana (réd. où il s'est classé 16e)."

Vainqueur en combiné à Wengen en 2017 et à deux reprises en descente à Kvitfjell en 2022 et 2024, le skieur avait connu un coup d'arrêt en octobre 2024, où il avait annoncé être atteint d'un cancer des ganglions lymphatiques. Guéri, il avait effectué son retour sur le Cirque blanc à Beaver Creek en décembre dernier. Sur les six courses disputées cet hiver, il a réalisé sa meilleure performance lors de la descente de Kitzbühel en terminant 6e.



Coupe du monde: 3e à Courchevel, Odermatt s'assure le général Marco Odermatt s'est assuré le classement général et celui de la descente après sa 3e place à Courchevel. Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Marco Odermatt a fait coup double à Courchevel! 3e de la descente vendredi, le Nidwaldien s'est assuré une 5e victoire d'affilée au classement général ainsi qu'un 3e globe de la spécialité de rang.

Avec ce 14e podium de la saison, Odermatt compte désormais 632 points d'avance sur son poursuivant brésilien Lucas Pinheiro Braathen alors qu'il ne reste que six épreuves au programme. Il ne peut également plus être rejoint au classement de la spécialité par son dauphin bernois Franjo von Allmen, qui a connu l'élimination après avoir manqué une porte.

Malgré un bon dernier secteur, le skieur d'Herigiswil a perdu trop de temps dans la partie intermédiaire pour venir inquiéter ses rivaux du jour. Déjà vainqueur en 2022 sur cette piste, l'Autrichien Vincent Kriechmayr s'est offert sa première victoire en descente depuis mars 2023 en 1'47''26, soufflant la victoire pour neuf centièmes à l'Italien Giovanni Franzoni, qui disputait sa première course de Coupe du monde à Courchevel.

Rogentin et Murisier dans le top 10 Le Grison Stefan Rogentin, 3e de la dernière descente à Garmisch, a terminé au pied du podium à 15 centièmes d'Odermatt. Parti avec le dossard 1, le Valaisan Justin Murisier, a égalé sa meilleure performance de la saison en terminant à la 10e place. Dernier Suisse à s'élancer dans les 30 premiers, Lars Rösti a terminé au 24e rang.

Le Fribourgeois Alexis Monney a chuté sans gravité, alors qu'il était au contact de Franzoni sur le début du parcours, tandis que Niels Hintermann ne s'est pas présenté au départ.



127e match consécutif à au moins 20 points pour Gilgeous-Alexander Shai Gilgeous-Alexander fait preuve d'une constance inégalée en NBA. Image: KEYSTONE/AP/Nate Billings Le meneur canadien d'Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander a signé jeudi un 127e match consécutif en NBA à au moins 20 points. Il a dépassé la série record du légendaire Wilt Chamberlain.

Gilgeous-Alexander (27 ans), MVP et sacré champion en 2025 avec le Thunder, a atteint les 20 points marqués en cours de match jeudi contre Boston d'un long tir à deux points à 7 min 04 à jouer dans le troisième quart-temps. Ce record ne fait pas partie des plus marquants de la NBA, comme le nombre total de points inscrits par Kareem Abdul-Jabbar dépassé par LeBron James en février 2023, mais il symbolise l'épaisseur prise par le Canadien, et sa constance au plus haut niveau de performance.

Chamberlain avait établi son record entre octobre 1961 et janvier 1963, inscrivant une moyenne irréelle de 49,2 points par rencontre, là où "SGA" tourne à 32,5 points de moyenne depuis le début de sa série le 1er novembre 2024. Chamberlain avait vu sa série prendre fin à cause d'une expulsion au bout de 4 minutes de jeu (6 points). Il avait débuté une nouvelle série de 92 parties à au moins 20 points le match suivant.

Aucun autre joueur de NBA n'a atteint la centaine de rencontres à 20 points ou plus, pas même les grandes figures Oscar Robertson (79), Michael Jordan et Kevin Durant (72), Abdul-Jabbar (71), Kobe Bryant (63) ou encore LeBron James (49).



NHL: Nashville et Josi battus par la lanterne rouge Roman Josi (à droite) et les Predators ont manqué l'occasion de se hisser en position qualificative pour les play-off de NHL. Image: KEYSTONE/AP/ETHAN CAIRNS Les Nashville Predators du Suisse Roman Josi ont subi une défaite cuisante dans la course aux play-off de la NHL. Ils se sont inclinés 4-3 tab face à la lanterne rouge du championnat.

Le match à Vancouver s'est longtemps déroulé comme prévu pour les Predators, qui menaient 3-1 à quatre minutes de la fin. Mais les Canucks sont parvenus à égaliser une minute avant la sirène.

Le point supplémentaire qui aurait permis aux Predators de se hisser à une place provisoire en play-off a finalement été remporté par les Canadiens lors des tirs au but. Seul pointeur helvète de la soirée, Josi a passé près de 29 minutes sur la glace et a été crédité d'une passe décisive lors du 2-1 de Tyler Jost, auteur d'un doublé.

Les "Swiss Devils" encore battus Pour les New Jersey Devils du trio suisse Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, les espoirs de participer aux play-off s'amenuisent peu à peu. Défaits 5-4 à domicile contre les Calgary Flames, les Devils pointent à 12 points de la première place qualificative, alors qu'il ne reste plus que 17 matches à disputer.

Les autres Suisses sur la glace ont obtenu de meilleurs résultats. Lian Bichsel a célébré avec les Dallas Stars une victoire convaincante 7-2 à domicile contre les Edmonton Oilers. Janis Moser a remporté avec les Tampa Bay Lightning une victoire 4-1 à domicile contre les Detroit Red Wings, et Pius Suter s'est imposé avec les St. Louis Blues à l'extérieur contre les Carolina Hurricanes 3-1.



"Pour la Swiss League, il est minuit passé", prévient Urs Kessler Président de Swiss Ice Hockey depuis six mois, Urs Kessler fait face à de nombreux défis. L'heure pour la fédération est à l'autocritique, concède-t-il dans une interview à Keystone-ATS.

Urs Kessler, lorsque Martin Steinegger vous a proposé à fin 2024 de reprendre la présidence de Swiss Hockey League, votre première réaction, spontanément, a été négative. Qu'est-ce qui vous a finalement amené à accepter cette tâche exigeante?

"Après 38 ans de carrière aux Chemins de fer de la Jungfrau, dont 17 comme CEO marqués par la réalisation d'un mega-projet à plus de 500 millions de francs, je m'étais dit que le moment était venu de profiter de la vie, plutôt que de me lancer tout de suite de nouveaux grands défis. Je connaissais les difficultés rencontrées par mes divers prédécesseurs à la tête de la fédération, dont les structures sont complexes. Mais à la fin, ma passion pour le hockey a pris le dessus. Je suis alors allé me présenter aux 14 directeurs des clubs de National League. Et quand ils m'ont tous plébiscité, en février 2025, je ne pouvais plus dire non."

D'où vient votre passion pour le hockey sur glace?

"Le père de mon épouse a joué au plus haut niveau. Pour ma part, je n'étais pas assez talentueux mais j'ai toujours aimé ce sport. J'apprécie la vitesse de ce sport et son côté 'terre à terre'. A ce titre, il offre quelques similitudes avec la lutte suisse."

"Chacun cultive son pré-carré" Dans quelle mesure votre grande expérience en matière de leadership vous aide-t-elle?

"Conduire une entreprise est tout autre chose que d'être à la tête d'une fédération. Certes, dans le tourisme, de nombreuses opinions s'opposaient déjà. Mais en hockey, presque chacun est un expert. J'ai dû apprendre à chercher en permanence des compromis, même s'il est impossible de satisfaire tout le monde. Il existe beaucoup d'intérêts particuliers dans les différentes ligues. C'est très dur d'arriver à ce que tout le monde tire à la même corde. En Swiss League, un des grands défis est qu'il est extrêmement difficile d'obtenir la promotion. La National League est en effet une ligue pour ainsi dire fermée. Pour cette raison, la Swiss League a perdu un peu de son attrait. Et sans promotion-relégation, l'écart avec l'échelon supérieur se creuse encore. Chacun cultive son pré-carré. Or, il conviendrait de toujours garder à l'esprit l'intérêt général du hockey suisse.

Est-il possible de trouver un compromis avec la National League?

"J'ai coutume de dire que le plus grand péril pour l'avenir vient des succès du présent. Lorsque les choses ne vont pas bien, les gens sont beaucoup plus enclins à coopérer. En ce moment, la National League se porte bien, le produit est en plein essor. Les clubs suisses ont remporté deux trophées en Ligue des champions. Le niveau s'est élevé. Mais à long terme, il faut se soucier de la base. C'est ce qui nous différence des pays scandinaves. Ceux-ci bénéficient d'une assise beaucoup plus large. Nous devons penser à long terme, à l'horizon 2035 par exemple. Je suis de près l'évolution de l'équipe nationale des M18 (reléguée en 2e division). Nous devons veiller à ne pas perdre le contact et à poser les jalons pour la prochaine génération."

"Cela ne peut plus continuer comme ainsi" Que peut faire la fédération pour renforcer la notion d'intérêt général?

"Nous devons faire preuve d'autocritique et nous améliorer dans tous les domaines. Etre plus efficaces. Une collaboration couronnée de succès nécessite l'engagement des deux parties, la National League et la fédération. Une société anonyme (SA) du hockey suisse - tout le monde sous un même toit - aurait pour effet de cimenter l'esprit d'équipe et de diminuer les frictions."

Quel serait votre scénario idéal pour la National League et la Swiss League?

"Idéalement, que chacune compte douze équipes. Mais pour le moment, ce n'est pas réaliste, la peur d'être relégué est trop forte. Mais nous avons besoin d'une deuxième division forte et professionnelle, dans une forme qui reste à définir. Toutes les variantes doivent être mises sur la table. Je pourrais m'imaginer une formule avec des clubs fermes ou des juniors. La Swiss League doit faire l'objet d'un nouveau positionnement. Il faut revoir sa commercialisation. Il y a urgence. Le système actuel nous fait perdre beaucoup de joueurs, ceux qui n'arrivent pas tout à fait à accéder au plus haut niveau. Or il convient de les garder. Car de nombreux joueurs ont besoin de temps pour s'épanouir. A mes yeux, il n'est pas minuit moins cinq, mais minuit cinq. Pratiquement n'importe quelle solution serait meilleure que le statu quo. Une possibilité serait d'avoir 20 équipes en 2e division - dix à l'est, dix à l'ouest. Les derbies renforcent l'attractivité. Nous devons trouver un compromis. Cela ne peut plus continuer comme ça."

Que peut faire la fédération pour renforcer la Swiss League?

"Des investissements sont nécessaires dans les infrastructures pour améliorer la couverture télévisée. Trouver de nouveaux sponsors est une tâche exigeante. Nous avons engagé Burger King, mais il en faut d'autres. Et nous devons améliorer la communication à l'interne, entre les ligues et le secteur amateurs."

Dans quelle mesure regrettez-vous le départ de Patrick Fischer du poste de sélectionneur national?

Déclencher l'enthousiasme "Il est toujours difficile de trouver le bon moment pour partir. Je regrette beaucoup ce départ. Patrick Fischer est le sélectionneur suisse qui a eu le plus de succès de l'histoire. Avec Lars Weibel (le directeur des équipes nationales, qui s'en va également), il a notamment toujours su faire en sorte que les joueurs de NHL portent le maillot national. (...) Jan Cadieux (le successeur de Fischer) a un très grand palmarès. Je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie. Mais il se trouve devant un très grand défi."

Quel devra être l'héritage laissé par ce Mondial 2026 à domicile?

"Il devra susciter l'euphorie. J'y vois une grande chance de motiver de nombreux jeunes pour la pratique du hockey. Il est important que cela se passe non seulement dans les régions où sont établis les grands clubs, mais aussi en périphérie. Une médaille serait déjà un bon résultat, car la pression sera plus forte que lors d'un Championnat à l'étranger."



Coupe du monde: Odermatt pour s'assurer le globe de la descente L'avant-dernière descente de la saison de Coupe du monde a lieu vendredi à Courchevel (11h00). Le Nidwaldien Marco Odermatt doit réaliser un top 10 pour s'assurer le classement de la spécialité.

Avec 175 points d'avance sur son poursuivant et coéquipier Franjo von Allmen, Odermatt dispose d'une confortable avance construite au fil de la saison. Sur les sept épreuves de l'hiver, le skieur d'Hergiswil en a remporté quatre, et n'a terminé qu'une fois hors du podium à Crans-Montana, où il avait échoué à la 4e place. Lors du dernier passage du Cirque blanc dans la station des Alpes françaises en 2022, il avait terminé second de la descente, seulement battu par l'Autrichien Vincent Kriechmayr.

Seul le triple champion olympique bernois peut encore empêcher "Odi" de remporter un 3e globe de la spécialité d'affilée, mais la tâche s'annonce compliquée. Même en cas de succès de "FranJO", le leader du classement général peut se contenter d'une dixième place pour assurer mathématiquement son triomphe dans la discipline reine.

Toujours en quête d'un premier succès cet hiver, le Fribourgeois Alexis Monney a l'occasion de capitaliser sur sa bonne forme de fin de saison, lui qui a terminé 2e de la descente de Garmisch il y a deux semaines. Les Valaisans Justin Murisier et Arnaud Boisset figurent également par les dix Suisses au départ.



National League: Bienne prend l'avantage face à Berne Les Biennois ont remporté le match aller des play-in 4-3 face à Berne. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Bienne s'est imposé à domicile 4-3 dans le match aller du play-in de National League face à Berne jeudi. Mais Gaëtan Haas et ses coéquipiers ont galvaudé un avantage de 3 buts.

Les Ours ont remporté leurs deux duels à Bienne lors de la saison régulière, mais c'était avant l'arrivée de Christian Dubé à la bande du club de la cité bilingue. Désormais, l'ex-entraîneur de Fribourg-Gottéron a mis Bienne sur de bons rails en amont du match retour à Berne samedi.

Dos à dos après un tiers grâce aux réussites de Mark Sever pour Bienne à la 9e et de Waltteri Merelä à la 16e pour Berne, les Seelandais ont pris de vitesse leurs adversaires à la demi-heure de jeu. Fabio Hofer offert a redonné l'avantage à Bienne à la 31e, avant que Sever ne signe le doublé 73 secondes plus tard, profitant d'une défense bernoise trop passive.

Zoug en bonne voie En dernière période, Toni Rajala a profité d'une nouvelle supériorité à 5 contre 3 pour inscrire le 4-1. Auteur d'un bon match, le portier biennois Harri Säteri n'a rien pu faire pour empêcher Romain Loeffel de marquer le 2e but bernois à 6 minutes du terme. Réduits à 4 à la suite d'un coach's challenge infructueux, les Seelandais ont encaissé le 4-3 par Hardy Häman Aktell à la 56e.

Dans l'autre rencontre de play-in, Zoug et Rapperswil se sont quittés sur le score de 5-2. Après 40 minutes, les équipes étaient encore à deux partout, avant que David Sklenicka (50e), Fabrice Herzog (53e) puis Tobias Geisser (19e) ne fassent pencher le match en faveur des Zougois.



Armand Duplantis franchit 6,31 m chez lui, son 15e record du monde Le Suédois Armand Duplantis a franchi 6,31 m jeudi à Uppsala. Image: KEYSTONE/AP/Fredrik Persson Le Suédois Armand "Mondo" Duplantis a amélioré jeudi son record du monde chez lui à Uppsala, franchissant 6,31 m au 1er essai. Le perchiste de 26 ans a amélioré pour la 15e fois son record du monde.

Son précédent record remontait à septembre lors de son titre mondial à Tokyo. Pour la première fois, le surdoué suédois bat son record du monde lors de son meeting, le Mondo Classic disputé à Uppsala. Devant son public debout, le Suédois a entamé un tour d'honneur, couvert du drapeau suédois.

"C'est ma maison. C'est notre maison. C'est comme ça. Et vous savez que chaque fois que je suis sur la piste, je vous représente. Et je le fais avec beaucoup de fierté", a-t-il dit au public juste après son nouveau record. "Je suis tellement fier d'avoir pu le faire devant vous. Je saute pour moi, je saute pour ma famille, mais je saute aussi pour vous, pour la Suède et pour tous ceux qui me soutiennent", a-t-il ajouté.

Le Norvégien Sondre Guttormsen (6,00 m)a été le seul autre concurrent à franchir les 6 mètres lors de ce concours.



Coupe du monde: Nadine Fähndrich termine troisième du sprint Nadine Fähndrich a signé son 28e podium en Coupe du monde. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich s'est illustrée pour l'avant-dernier sprint de sa carrière. La Suissesse a terminé 3e à Drammen, signant son 28e podium en Coupe du monde.

Victorieuse de sa demi-finale, Fähndrich a dû s'avouer vaincue lors de la finale en style classique, où elle a été devancée par la Suédoise Jonna Sundling pour 1''59 et la Norvégienne Kristine Skistad pour 82 centièmes. Il s'agit du quatrième podium cette saison pour la Lucernoise de 30 ans dans sa discipline-phare, elle qui a annoncé dans la foulée des Jeux olympiques prendre sa retraite à l'issue de la saison en cours.

Malgré son échec dans lors du sprint olympique, où elle avait subi l'élimination en quarts, la triple médaillée aux Championnats du monde avait su se ressaisir lors du sprint par équipe. En compagnie de Nadja Kälin, elle s'était parée d'argent, décrochant sa première médaille olympique.

Näff et Klaebo éliminés en demies, Evensen vainqueur Chez les messieurs, le Suisse Noe Näff s'est arrêté au stade des demi-finales, alors qu'il avait remporté son quart de finale. Le Norvégien Ansgar Evensen a profité de l'élimination de son coéquipier Johannes Klabo, sextuple champion olympique aux JO 2026, en demies pour s'imposer devant le Tchèque Jiri Tuz (+0''31) et son compatriote Kristian Kollerud (+0''35).



Ryan Fosso tourne le dos à la Suisse et jouera pour le Cameroun Ryan Fosso sous les couleurs de Vaduz contre Stade Lausanne Ouchy en 2023. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'ancien international suisse M21 Ryan Fosso portera à l'avenir les couleurs du Cameroun. L'ASF a confirmé à Keystone-ATS le changement d'allégeance de l'ancien junior des Young Boys, âgé de 23 ans.

Après avoir ses classes à YB, Fosso a effectué ses débuts professionnels à Vaduz et à Fortuna Sittard aux Pays-Bas, avant de rejoindre Sturm Graz en janvier. Il a été titularisé cinq fois cette saison au milieu de terrain de l'équipe leader du championnat autrichien.

Ryan Fosso a joué à trois reprises pour l'équipe de Suisse M21 à l'automne 2024 dans le cadre des qualifications pour l'Euro.

La sélection camerounaise, équipe phare du continent africain, doit se remettre de son échec dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026.



Podium pour Fiva à Montafon Alex Fiva a obtenu en Autriche son 2e podium de Coupe du monde de la saison. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Alex Fiva, médaillé de bronze aux JO de Milan/Cortina, a décroché son deuxième podium de Coupe du monde de la saison en se classant 3e à Montafon, en Autriche.

Le quadragénaire grison s'est montré sous son meilleur jour sur la piste qui accueillera l'an prochain les Championnats du monde. Il n'a été devancé que par le Canadien Reece Howden, le dominateur de la saison, et le champion olympique Simone Deromedis (ITA). Fiva était dans l'attente d'un podium en Coupe du monde depuis sa 2e place en décembre à San Candido (ITA).

Après son titre olympique le mois dernier à Livigno, le Grison a déclaré qu'il n'était pas encore certain de poursuivre sa carrière l'an prochain.

Deuxième Suisse à Montafon, Gil Martin est arrivé 5e, égalant son meilleur résultat en Coupe du monde. Ryan Regez a pris la 8e place.

Chez les femmes, la Suédoise Sandra Näslund a fêté son huitième succès de la saison. Elle a devancé la championne olympique, l'Allemande Daniela Maier, et l'Italienne Jole Galli. Talina Gantenbein, meilleure Suissesse, est arrivée 8e, en l'absence de Fanny Smith, qui a fait l'impasse après sa chute à Kopaonik il y a quinze jours.



Stransky quittera Davos ce printemps déjà Matej Stransky quittera Davos ce printemps, un an plus tôt que prévu. Image: KEYSTONE/PostFinance Davos officialise le départ de son top scorer Matej Stransky au terme de la saison. Le Tchèque veut retourner dans son pays, pour raisons familiales, même si son contrat porte jusqu'au printemps 2027.

"Le HCD regrette énormément ce départ mais exprime sa compréhension à l'égard de la situation", écrit le club dans un communiqué. Le transfert de Stransky (32 ans) dans l'Extraliga tchèque devrait être lucratif pour le leader du Championnat de Suisse.

Arrivé en 2021 dans les Grisons, Stransky a marqué 28 buts et distillé 25 assists cette saison en qualification, contribuant grandement à l'excellent parcours de sa formation.



Djokovic sorti par Draper au bout du suspense Novak Djokovic a été battu en 8es de finale à Indian Wells par le tenant du titre Jack Draper (GBR). Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO A l'issue d'un grand spectacle, Novak Djokovic a été éliminé en 8e de finale du Masters 1000 d'Indian Wells par le tenant du titre britannique Jack Draper, sur le score de 4-6 6-4 7-6 (7/5).

Le Serbe âgé de 38 ans aux 24 titres majeurs, finaliste de l'Open d'Australie en janvier, a fini par céder face au 14e joueur mondial à l'issue d'un match intense de 2h35 terminé épuisé.

Cinq fois vainqueur dans le désert californien, "Nole" n'a plus soulevé le trophée depuis 2016 et n'a plus retrouvé les quarts de finale depuis.

Champion en titre mais revenu depuis peu sur le circuit après plus de six mois d'absence (blessure à un bras), Draper affrontera le Russe Daniil Medvedev (30 ans, 11e) en quart de finale jeudi.

Les deux joueurs ont offert une partie à suspense, achevée au bout d'un 3e set renversant, que Djokovic a attaqué à la fois au sol, à genoux, puis les mains sur les hanches, haletant.

Dès le premier jeu, le Serbe a sauvé un rallye sensationnel de 26 coups où il aura subi trois amorties et deux lobs, puis a déploré une incroyable défense gagnante du Britannique, avant d'être breaké au 3e jeu (2-1).

"Ce point m'a coûté cher, je l'ai gagné mais j'étais vraiment à court d'énergie, je n'ai commencé à me sentir mieux à nouveau qu'en fin de set", a déclaré Djokovic en conférence de presse.

Draper a servi pour le match à 5-4 mais a perdu son engagement sur une magnifique contre-amortie du Serbe. "J'avais le public, l'énergie, je me disais alors que je pouvais gagner".

"Concentré" Dans le jeu décisif, Djokovic, rougi par l'effort, semblait avoir perdu (1-3) puis repris la main (4-3) avant deux ultimes fautes qui ont offert la qualification au Britannique.

"Je suis incroyablement fier d'avoir réussi ce match contre Novak, l'un des plus grands joueurs de l'histoire", a apprécié Draper au micro des organisateurs.

"Je n'ai pas joué sur le circuit pendant longtemps, pour être un des meilleurs il faut de la confiance. Après son retour en fin de partie j'ai réussi à rester concentré et j'en suis fier. Je ne pense pas encore jouer près du niveau que j'espère être le mien. Je fais de mon mieux en essayant d'adopter une bonne attitude."

Tous les quarts de finale des deux tableaux auront lieu jeudi.

Alcaraz souverain Plus tôt mercredi, le no 1 mondial Carlos Alcaraz a enchaîné un 15e succès en autant de matches en 2026 face au Norvégien Casper Ruud 6-1, 7-6 (7/2).

Le vainqueur du dernier Open d'Australie, deux fois titré en Californie (2023 et 2024), est le premier joueur ATP à compter cinq quarts dans le tournoi avant ses 23 ans.

Il affrontera jeudi le Britannique Cameron Norrie (30 ans, 29e), titré lui en 2021.



Geneva Open: Ruud confirme sa participation L'affiche du Geneva Open 2026 (16-23 mai) prend forme. Après Stan Wawrinka (ATP 92), les organisateurs de l'ATP 250 annoncent la participation d'un autre ancien vainqueur, Casper Ruud (ATP 13).

Sacré à trois reprises sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives (2021, 2022 et 2024), Casper Ruud n'a perdu qu'une seule des quatorze rencontres qu'il a livrées dans ce tournoi. Absent l'an dernier en raison d'une douleur à un genou, le Norvégien entend bien reprendre la main.

Casper Ruud (27 ans) affiche un superbe palmarès avec ses 14 titres, dont le Masters 1000 de Madrid en 2025. Il a aussi disputé trois finales en Grand Chelem, à Roland-Garros en 2022 contre Rafael Nadal et en 2023 contre Novak Djokovic, et à l'US Open en 2022 face à Carlos Alcaraz avec la place de no 1 mondial en jeu.

