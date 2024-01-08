Hodgson reprend du service ++ Lucerne ne reconduit pas Frick

Roy Hodgson à la barre à Bristol City La longévité sur les bancs de touche de Roy Hodgson est exceptionnelle. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson A 78 ans, Roy Hodgson reprend du service, comme entraîneur de Bristol City.

L'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse succède à l'Autrichien Gerhard Struber, limogé par le club de Championship (2e division anglaise).

Bristol figure au 16e rang du Championnat sur 24 équipes. Struber, 49 ans, avait repris l'équipe l'été dernier, après avoir entraîné Salzbourg et Cologne.

Hodgson a été nommé à titre intérimaire. Le dernier poste qu'il avait occupé, jusqu'à il y a deux ans, était comme coach de Crystal Palace.

L'Anglais connaît Bristol City pour y avoir déjà entraîné au début des années 1980. Sa longévité sur les bancs de touche est exceptionnelle. Il avait entamé sa carrière de coach en 1976 en Suède. Il a été sélectionneur de l'équipe de Suisse entre 1992 et 1995. Hodgson a aussi entraîné Neuchâtel Xamax (1990-1991) et Grasshopper (1999-2000).



Lucerne ne reconduit pas le contrat de son coach Mario Frick Mario Frick va découvrir de nouveaux horizons après quatre ans et demi à Lucerne. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Lucerne annonce que le contrat de son entraîneur Mario Frick ne sera pas renouvelé au terme de la saison.

Actuelle 7e de Super League, l'équipe ne peut plus se qualifier pour le tour final pour le titre (top 6).

Mario Frick a pris les rênes de l'équipe il y a quatre ans et demi, dans une phase délicate. Sa première mission a été d'assurer le maintien. Les saisons suivantes, Lucerne s'est classé 4e, 7e et 6e du Championnat.

"Notre longue et fructueuse collaboration avec Mario Frick a été extraordinaire à maints égards. Au cours de ces années, avec son style et ses connaissances, il a adhéré à 100% à la philosophie du club. Nous lui en sommes très reconnaissants. Dans le même temps, au terme d'un dialogue constructif, nous avons acquis la conviction qu'il était temps d'emprunter de nouveaux chemins", déclare dans le communiqué du club le directeur sportif Remo Meyer.

Le coach liechtensteinois s'est distingué par son aptitude à faire mûrir les talents. Sous sa conduite, plus de 20 jeunes joueurs ont fait leurs débuts en Super League.

"Le moment est venu pour moi de faire le prochain pas et de relever un nouveau défi. Mais d'abord, nous voulons terminer la saison le mieux possible", souligne l'intéressé.

La succession doit encore être réglée. L'assistant de Frick, Roman Matter, quittera aussi le club.



David Goffin mettra un terme à sa carrière fin 2026 "Toutes ces années au plus haut niveau ont fini par peser sur mon corps", a déclaré David Goffin, ici aux Swiss Indoors de Bâle l'automne dernier. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS David Goffin, premier joueur belge à avoir atteint le top 10 mondial, a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière en fin de saison à l'âge de 35 ans.

"Toutes ces années au plus haut niveau ont fini par peser sur mon corps. La blessure au genou que j'ai subie l'an dernier a notamment joué un rôle décisif dans ma décision d'arrêter", a-t-il expliqué dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Professionnel depuis 2009, le Liégeois a connu son apogée en 2017 (7e mondial). Cette année-là, il a atteint les quarts de finale à l'Open d'Australie, avant de jouer un rôle déterminant pour atteindre la finale de Coupe Davis, perdue face à la France. Cette année-là il s'est aussi hissé jusqu'en finale des Masters de fin d'année à Londres après y avoir battu Rafael Nadal et Roger Federer.

Son palmarès mentionne six titres sur le circuit ATP et neuf autres finales perdues dont celle du Masters 1000 de Cincinnati en 2019. Il a joué également quatre quarts de finale en Grand Chelem (Roland-Garros 2016, Australie 2017, Wimbledon 2019 et 2022).

"J'ai tout donné pour le tennis, et ce sport m'a apporté bien plus que je n'aurais jamais osé imaginer: les matchs, les victoires et les défaites, les émotions, les personnes qui m'ont accompagné tout au long de ce parcours... C'est ce qui rend ma décision si difficile", a indiqué celui qui occupe cette semaine la 156e place du classement mondial.



Pettersson rejoint son compatriote Dahlen à Langnau Emil Pettersson (à dr., ici sous les couleurs suédoises), jouera dans l'Emmental la saison prochaine. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Tigres de Langnau renforcent leur moteur avec l'engagement d'Emil Pettersson pour la saison prochaine. Le centre suédois de 32 ans a signé pour un an.

L'attaquant a évolué les quatre dernières saisons au pays, à Timra IK. Il prend la dernière place émargeant au contingent d'étrangers dans l'Emmental. Il y rejoint son compatriote Jonathan Dahlen, aux côtés duquel il a brillé en 1re division suédoise lors de la saison écoulée et dont l'engagement a été annoncé par Langnau en novembre déjà.



Melanie Hasler range son bob Melanie Hasler met fin à sa carrière à l'âge de 27 ans. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Melanie Hasler met un terme à sa carrière, à l'âge de 27 ans.

L'Argovienne a fait cette annonce surprenante deux mois et demi après son doublé aux Championnats d'Europe à St-Moritz, en bob à 2 et en monobob, les plus grands succès de sa carrière.

"J'aime le bob. Mais il y a trop de choses qui rendent sa pratique difficile", a-t-elle déclaré sur le site de SRF. La décision d'arrêter à été difficile à prendre. "Même maintenant, au moment de conclure, ça reste douloureux", ajoute la bobeuse.

Aux JO de Cortina, en février, l'Argovienne est arrivée 6e en bob à 2 et 5e en monobob.



Les Devils mettent fin à la série de Nashville, doublé de Hischier Nico Hischier prend de vitesse le défenseur des Predators Brady Skjei. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Un doublé de Nico Hischier a permis aux New Jersey Devils de mettre fin à la série de victoires de Nashville.

Les Devils sont allés s'imposer 4-2, grâce également à un dernier but inscrit par Timo Meier et à deux assists de Jonas Siegenthaler.

Hischier avait déjà été le "bourreau" des Predators lors du précédent duel remporté 3-2 ap à fin janvier, à domicile, en scorant après 42 secondes dans la prolongation.

Jeudi soir, le Valaisan a marqué le 2-0 au milieu du 2e tiers et le 3-2 à 6 minutes du terme de la rencontre, en supériorité numérique. Meilleur buteur de son équipe, il compte 26 réussites cette saison.

Meier a scellé le score en inscrivant le 4-2 dans la cage vide à 33 secondes de la sirène finale. Troisième Suisse des Devils, Siegenthaler s'est fait l'auteur de deux assists, pour la deuxième fois d'affilée.

Malgré cette victoire, sa cinquième sur les six derniers matches, New Jersey est mal barré dans la course aux play-off. A onze matches du terme de la saison régulière, l'équipe compte 11 points de retard sur la 8e et dernière place qualificative dans la Conférence Est.

Nashville en revanche devrait pouvoir passer l'épaule. La formation de Roman Josi - qui n'a pas inscrit de point jeudi - occupe la 8e place à l'Ouest. Elle avait gagné ses cinq rencontres précédentes.

Les Golden Knights de Vegas d'Akira Schmid (gardien remplaçant jeudi) sont également dans le coup pour les séries finales (7es à l'Ouest) malgré leur défaite 4-3 après prolongation, devant leur public, contre Edmonton.

Les Blues de Saint-Louis de Pius Suter s'accrochent toujours, après leur succès 2-1 ap chez eux contre San José, qui les rapproche à 6 points des Predators au classement. Kurashev (une nouvelle fois surnuméraire chez les Sharks) n'a pas joué, contrairement à Suter.

Déjà qualifiés pour les play-off, les Dallas Stars de Lian Bichsel ont subi un quatrième revers d'affilée (2-1 à New York contre les Isles). Tampa Bay (avec Janis Moser) s'est incliné chez lui contre Seattle 4-3 ap mais reste 3e de la Conférence Est.



Sabalenka en finale contre Gauff à Miami Aryna Sabalenka en verve sur la côte Est américaine en ce début de printemps. Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a dominé, comme en finale à Indian Wells, sa rivale Elena Rybakina 6-4 6-3 afin de se qualifier pour la finale du tournoi WTA 1000 de Miami.

Sabalenka, tenante du titre, est en lice pour le "Sunshine Double", le doublé américain Indian Wells et Miami, et devra pour cela dominer l'Américaine Coco Gauff en finale samedi.

Jeudi, elle a de nouveau dominé sa dauphine au classement mondial, qui l'avait battue en finale de l'Open d'Australie au mois de janvier.

Leur duel, la principale rivalité du tennis féminin actuel, a cette fois rapidement tourné en faveur de la Bélarusse, qui a réussi à breaker sur ses deux occasions en première manche.

Un long jeu sur le service adverse finalement remporté a parfaitement lancé son deuxième set (2-0) face à la Kazakhe.

L'Américaine Coco Gauff avait elle dominé la Tchèque Karolina Muchova 6-1 6-1 en début de journée pour atteindre sa première finale en Floride.



Suisse - Allemagne: un premier gros test à trois mois du Mondial La Suisse entame vendredi la dernière ligne droite vers la Coupe du monde. Elle affronte l'Allemagne à Bâle (20h45) dans un match amical qui doit lui permettre de se jauger à l'approche du Mondial.

Avec cette affiche et celle de mardi contre la Norvège, l'ambition de l'ASF est claire: se frotter aux meilleures nations européennes à moins de trois mois de la grand-messe du football (11 juin-19 juillet). Les Allemands et les Scandinaves semblent à cet égard d'excellents sparring-partners.

Ces deux matches doivent aussi permettre à la Suisse de poursuivre sur la lancée d'une année 2025 remarquable qu'elle a terminée invaincue - une première depuis 1945. Et de montrer que sa qualification presque facile pour la Coupe du monde était davantage due à sa supériorité qu'au faible niveau de ses adversaires.

Au souvenir de Francfort Murat Yakin et ses joueurs retrouvent d'abord l'Allemagne, qu'ils ont affrontée pour la dernière fois lors de la phase de groupes de l'Euro 2024. La Mannschaft avait évité de justesse l'outrage d'une défaite face à son voisin en arrachant le match nul dans le temps additionnel (1-1).

Sous la houlette de Julian Nagelsmann, l'Allemagne avait tout de même rempli sa mission rédemption en atteignant les quarts de finale de "son" Euro, où elle n'a cédé que face aux futurs champions espagnols. La jeune génération allemande semble mûre pour effacer les échecs répétés des Coupes du monde 2018 et 2022, lors desquelles la Mannschaft avait pris la porte dès la phase de groupes.

"Il faut reconnaître que notre bilan n'est pas brillant, a toutefois insisté cette semaine le capitaine allemand Joshua Kimmich. Nous ne figurerons pas parmi les grands favoris (du prochain Mondial), car nous n'avons simplement pas été à la hauteur lors des derniers tournois."

Un jeune espoir de 18 ans L'Allemagne a également connu davantage de turbulences que la Suisse pour obtenir son billet pour l'Amérique du Nord. Elle a commencé les éliminatoires par une cuisante défaite en Slovaquie (2-0) avant de corriger le tir pour finir en tête de son groupe devant les Slovaques, l'Irlande du Nord et le Luxembourg.

Le peuple allemand attend toujours les successeurs des champions du monde 2014, les futurs Neuer, Schweinsteiger, Kroos et Lahm. Le nouveau grand espoir se nomme Lennart Karl, 18 ans, qui brille déjà en Ligue des champions avec le Bayern Munich (4 buts, 2 assists en 7 matches) et a été appelé pour la première fois par Nagelsmann.

Avec Florian Wirtz, Serge Gnabry, Leroy Sané ou encore Nick Woltemade, l'Allemagne dispose d'une force de frappe certaine sur le papier, même si tous ces joueurs ne sont pas encore parvenus à faire oublier les Thomas Müller et autre Miroslav Klose.

"Nous n'allons pas nous cacher" Mais la supériorité de l'effectif allemand n'effraie pas vraiment les joueurs de Murat Yakin. "Ces dernières années, nous avons toujours fait jeu égal avec les grandes nations, que ce soit l'Angleterre, l'Italie ou la France. Je pense que ce sera aussi le cas vendredi", a affirmé Remo Freuler mercredi en conférence de presse.

Car si le groupe allemand est en perpétuelle évolution - en témoigne les retours récents d'Antonio Rüdiger et Kai Havertz - et que Nagelsmann cherche encore le "bon" système, les Suisses peuvent se baser sur une colonne vertébrale qui a fait ses preuves.

"D'un point de vue purement conceptuel, nous jouons de la même façon que lorsque nous avions affronté l'Allemagne à l'Euro. Certains joueurs ont changé, mais l'idée de jouer un football offensif, depuis l'arrière, est toujours bien présente", a expliqué Freuler.

La Suisse aborde donc avec une certaine confiance ce 55e duel face à son grand voisin (9 victoires, 9 nuls, 36 défaites). "Nous n'allons certainement pas nous cacher. Nous jouons à Bâle, à domicile, devant nos supporters, après une très bonne campagne de qualification. Nous allons rendre la tâche très, très difficile à l'Allemagne", a promis Remo Freuler.



L'Italie à un match de la Coupe du monde, le Kosovo aussi Sandro Tonali (no 8) a mis l'Italie sur orbite avec son but. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Italie est à un match de retrouver la Coupe du monde. La Squadra a battu l'Irlande du Nord 2-0 jeudi à Bergame et se rendra mardi au Pays de Galles ou en Bosnie pour tenter d'arracher son billet.

Tendus par l'enjeu, les joueurs de Gennaro Gattuso ont dû attendre la deuxième période pour faire la différence face à une "Green and White Army" comme toujours solide mais limitée offensivement.

Sandro Tonali a ouvert le score avec une belle reprise de volée du droit suite à un centre mal renvoyée par la défense nord-irlandaise (56e). Le milieu de Newscastle a ensuite servi Moise Kean, dont le bel enchaînement a permis aux supporters italiens de souffler (80e).

Absente des deux dernières Coupes du monde et privée d'une qualification directe par la Norvège cet automne, l'Italie aura une dernière occasion d'aller cherche son billet pour l'Amérique du Nord au Pays de Galles ou en Bosnie (1-1, en prolongations).

Le Kosovo peut y croire Adversaires de la Suisse dans le groupe B, le Kosovo et la Suède ont également remporté leur demi-finale des barrages. Les Kosovars ont dominé la Slovaquie 4-3 et accueilleront la Turquie mardi à Pristina pour aller chercher une première qualification historique pour la Coupe du monde.

Les Scandinaves sont quant à eux venus à bout de l'Ukraine (3-1) grâce à un triplé de leur attaquant Viktor Gyökeres. Ils recevront la Pologne de Robert Lewandowski, qui a permis à son pays de renverser l'Albanie jeudi soir (2-1).

La quatrième "finale" des barrages opposera le Danemark, facile vainqueur de la Macédoine du Nord (4-0) à la Tchéquie ou l'Irlande (2-2, en prolongations).



Fribourg égalise à 2-2 dans sa série contre Rapperswil Henrik Borgström reprend une offrande de Bertschy: c'est 2-0 pour Gottéron. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Deux partout, puck au centre: Fribourg-Gottéron est revenu à égalité de Rapperswil dans son quart de finale de play-off. Les Dragons se sont imposés 6-2 jeudi soir dans la patinoire saint-galloise.

Le vent a semble-t-il tourné dans cette série. Après avoir perdu les deux premiers matches, Gottéron vient d'enchaîner deux larges victoires pour reprendre l'avantage de la glace aux Lakers, avec la manière.

Les Dragons se sont évités bien des soucis en ouvrant rapidement le score jeudi soir. A la 8e, suite à un dégagement interdit concédé par Rappi, Michael Kapla a transpercé Melvin Nyffeler entre les jambes.

Autre bonne idée des Fribourgeois: doubler la mise au moment opportun. Ils y sont parvenus après seulement 51 secondes dans le deuxième tiers-temps, Henrik Borgström profitant d'un excellent travail de Christoph Bertschy derrière le but saint-gallois (21e).

Pas de tournant du match Le match aurait quand même pu mal tourner pour Fribourg quelques minutes plus tard. Après un 3-0 justement refusé pour une canne haute, les Lakers ont réduit la marque à la 26e par Nico Dünner, dont la faute pourtant évidente sur Yannick Rathgeb a échappé aux zèbres.

Le défenseur des Dragons a réparé cette injustice en redonnant deux longueurs d'avance à son équipe dix minutes plus tard. Il a toutefois dû s'y reprendre à trois fois pour finalement glisser le puck entre les jambes de Nyffeler (36e).

En confiance et en maîtrise, Fribourg a assuré son succès en l'espace de 22 secondes en troisième période. Nathan Marchon s'est offert le scalp de Nyffeler en échappée après une jolie interception en zone neutre (45e), puis Kevin Nicolet a inscrit le 5-1 au terme d'un 3 contre 1 joué en solo (46e).

Seule ombre au tableau pour Gottéron: sa longue disette en power-play dans cette série s'est poursuivie, malgré le 6-1 de Rathgeb tombé quelques secondes après une supériorité numérique. Mais Roger Rönnberg se satisfera sans doute de cette large victoire, achevée sur le score de 6-2 après un dernier but de Sandro Zangger (51e).

Davos manque un puck de série Davos a pour sa part manqué un premier puck de série à Zoug. Après trois victoires, les Grisons ont subi le réveil des Taureaux, vainqueurs 5-2 dans leur patinoire.

L'EVZ a pu compter sur une excellente entame de match, puisqu'il menait déjà 3-0 après 13 minutes. Davos a relancé le suspense dans le tiers médian en revenant à 3-2, mais Senteler et Wingerli ont assuré le succès des Zougois lors du troisième tiers-temps.

Le vainqueur de la saison régulière aura une deuxième occasion de rallier les demi-finales samedi soir (20h00), alors que Fribourg cherchera à prendre pour la première fois les commandes dans sa série.



Britschgi dans le top 10 après le programme court des Mondiaux Lukas Britschgi a réussi la première partie de sa mission à Prague. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Lukas Britschgi occupe une belle 9e place après le programme court des Championnats du monde de patinage artistique à Prague. Le tenant du titre, Ilia Malinin, évolue quant à lui dans un monde à part.

Lukas Britschgi a serré les poings lorsqu'il a vu son score à l'issue de la première partie de la compétition. Avec 88,30 points, il a amélioré son meilleur score de la saison de 4,14 points, et ce bien qu'il n'ait pu combiner le quadruple toe loop qu'avec un double toe loop, le seul bémol de sa prestation.

Le Schaffhousois reste sur deux déceptions aux Jeux olympiques de Milan (14e) et aux Championnats d'Europe (4e), où il était le tenant du titre. Il s'est néanmoins présenté aux Mondiaux dans d'excellentes dispositions et son programme court laisse entrevoir de belles perspectives pour le libre de samedi.

Malinin en tête L'Américain Ilia Malinin trône quant à lui seul en tête après sa performance époustouflante, avec comme point d'orgue une combinaison quadruple flip/triple toe loop. Avec 111,29 points, il est resté juste en dessous du meilleur score jamais obtenu en programme court (113,97), établi par son compatriote Nathan Chen il y a quatre ans.

Malinin dispose d'une avance conséquente sur le Français Adam Siao Him Fa (101,85), qui a lui aussi réalisé un programme sans faute et occupe la deuxième place. Un troisième titre mondial consécutif est donc à la portée de l'Américain.

Mais Ilia Malinin devra rester mentalement solide pour ne pas revivre le drame de Milan. Aux JO, il était également en tête après le programme court avant de s'effondrer, chutant à la 8e place à l'issue du programme libre.



Suisse - Allemagne: jusqu'à onze changements autorisés Murat Yakin est ravi de pouvoir voir un maximum de joueurs à l'oeuvre. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le souhait de Murat Yakin s'est réalisé: il pourra effectuer jusqu'à 11 changements lors du match amical contre l'Allemagne vendredi à Bâle (20h45). L'occasion de tester un maximum de joueurs.

L'International Football Association Board (IFAB) a en effet décidé que huit changements pourraient désormais être effectués lors des matches amicaux internationaux. Si les deux équipes sont d'accord, elles peuvent même autoriser onze changements, ce qui sera le cas pour ce Suisse - Allemagne.

"Nous avons la possibilité de faire sortir tous les joueurs de champ, c'est un gros avantage mais cela nécessitera une bonne organisation pour ne pas trop perdre le rythme du match", a déclaré Yakin jeudi en conférence de presse.

L'entraîneur bâlois se réjouit qu'un tel match de préparation puisse permettre de voir beaucoup de joueurs à l'oeuvre. "Ce sont les deux dernières occasions (réd: avec le match de mardi en Norvège) pour certains de se montrer avant la sélection pour la Coupe du monde", a-t-il rappelé.

Un onze de départ habituel Le sélectionneur a précisé que ce seront "les meilleurs" qui débuteront, "ceux qui le méritent et qui ont participé aux qualifications". Mais il entend bien profiter de tous les changements à sa disposition: "Il y en aura à la mi-temps, après 60 et après 70 minutes."

Si la Suisse devrait débuter dans son système de prédilection à quatre défenseurs, il n'est pas impossible de la voir passer à une charnière à trois durant la rencontre. Cela permettrait enfin de voir le Genevois Denis Zakaria à l'oeuvre en défense, une option que Murat Yakin essaie de mettre en place depuis plusieurs mois.



Odermatt et Shiffrin les plus riches Mikaela Shiffrin et Marco Odermatt sont les deux skieurs les plus riches Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sans surprise, Marco Odermatt et Mikaela Shiffrin, vainqueurs du général de la Coupe du monde, ont empoché de loin les gains les plus élevés de la saison de Coupe du monde qui vient de s'achever.

Avec un total de 14 podiums, dont neuf victoires, Odermatt a empoché 679'000 francs, soit nettement moins que les années précédentes. Depuis sa saison record de 2023, qui lui avait rapporté 941'000 francs, ses gains n'ont pas arrêté de diminuer.

Cette saison, la victoire d'Odermatt lors du Super-G de Kitzbühel lui a rapporté à elle seule 117'000 francs. Lucas Pinheiro Braathen suit de loin le skieur de 28 ans. Le Brésilien a remporté 416'000 francs. Avec Loïc Meillard (3e, 290'000 francs) et Franjo von Allmen (5e, 255'000 francs), deux autres Suisses se sont classés dans le top 5 de ce classement des gains.

Chez les dames, personne n’a pu rivaliser avec Mikaela Shiffrin. L’Américaine a empoché 563'000 francs, soit près de 228'000 francs de plus que la deuxième, l’Allemande Emma Aicher. Camille Rast (4e, 293'000 francs) est la seule Suissesse figurant dans le top 10 féminin.



La Suisse meilleure nation pour la quatrième fois consécutive Grâce notamment aux messieurs, la Suisse a remporté le classement des nations pour la 4e fois d'affilée Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Pour la quatrième fois consécutive et la sixième fois au cours des sept dernières années, la Suisse remporte le classement des nations. Un 13e sacre depuis la création de la Coupe du monde.

L'hiver dernier, Swiss-Ski s'était imposé avec 10'823 points, devançant l'Autriche de plus de 3300 points. Compte tenu de la domination des dernières années, tout autre résultat qu'une nouvelle victoire cette saison aurait été une déception.

Mais après la blessure rapide de Lara Gut-Behrami, qui avait rapporté plus de 1000 points lors des trois hivers précédents, la victoire était incertaine, d’autant plus que les points de Michelle Gisin faisaient également défaut depuis mi-décembre en raison de sa chute à Saint-Moritz.

La remontée masculine Après la première descente féminine en Engadine le 12 décembre, l’Autriche devançait la Suisse de 637 points. Mais dès le lendemain, les messieurs ont entamé leur remontée avec le triplé de Loïc Meillard, Luca Aerni et Marco Odermatt en géant à Val d'Isère. Après les courses d’Adelboden et de Zauchensee mi-janvier, les athlètes de Swiss-Ski avaient redressé la barre et pris la tête. A la fin de la saison, l’avance sur les voisins s'élève à 706 points.

Ce sont principalement les messieurs qui en ont été les artisans, avec 1312 points de plus que leurs concurrents autrichiens, et en particulier les descendeurs, qui ont marqué 1381 points de plus que les athlètes de la Wunderteam. Avec 2188 points, ils ont rapporté près d’un quart de tous les points helvétiques.

Les dames seulement quatrièmes Chez les dames, la Suisse n’a terminé qu’à la 4e place du classement général, derrière les Etats-Unis, l’Autriche et l’Italie. La dernière fois que les Suissesses avaient obtenu un classement aussi médiocre, c’était en 2015, où elles n’avaient atteint que la 5e place. Les blessures de Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin, ainsi que l’absence temporaire de Corinne Suter, ont pesé trop lourd. Mais la concurrence comptait elle aussi des absences de poids. L’Italie a dû composer sans Federica Brignone, la vainqueure du général de la Coupe du monde l’hiver précédent.

Il est fort possible que l'hiver prochain, il faille à nouveau compter sur les Suisses pour tenir l'Autriche en échec pour la cinquième fois d'affilée. La Suisse est toutefois encore loin du record: l'Autriche a dominé le classement des nations entre 1990 et 2019 et a remporté la victoire trente fois de suite!

