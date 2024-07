Jannik Sinner s'en sort ++ Firmino est devenu pasteur

Sinner s'en sort en quatre sets face à Berrettini Sinner a dû batailler durant 3h42' face à Berrettini au 2e tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Jannik Sinner a passé dans la douleur son premier test de la quinzaine mercredi soir à Wimbledon. Le no 1 mondial a battu Matteo Berrettini (ATP 59) 7-6 (7/3) 7-6 (7/4) 2-6 7-6 (7/4) en 3h42' au 2e tour sous le toit du Centre Court. Finaliste en 2021 sur le gazon londonien, Matteo Berrettini n'affiche certes pas (encore?) le même niveau après trois années de galère marquées par des pépins physiques. N'empêche que l'Italien demeure un "client" sur cette surface, comme en témoigne sa place de finaliste à Stuttgart à la mi-juin. Demi-finaliste l'an dernier à Wimbledon, Jannik Sinner a d'ailleurs abordé ce "derby" avec toute l'application requise, même s'il n'a encore jamais perdu face à un compatriote sur le circuit principal (14-0 désormais). Sous les yeux de Mirka Federer, il a ainsi maîtrisé son sujet dans les deux premiers sets. Mais Matteo Berrettini, porté par un service extrêmement performant (28 aces au final), a su élever son niveau de jeu pour faire douter un peu plus son adversaire. L'ex-no 6 mondial a même survolé les débats dans la troisième manche, avant de signer le premier break du quatrième set pour mener 2-1. Plus solide physiquement et plus constant à l'échange, Jannik Sinner a cependant refait immédiatement son retard et repris peu à peu le contrôle. Et le vainqueur du dernier Open d'Australie a fait une troisième fois la différence au tie-break, gagnant le droit d'affronter le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 52) en 16e de finale.

Firmino consacré pasteur évangélique Roberto Firmino a été consacré pasteur évangélique Image: KEYSTONE/AP/SCOTT HEPPELL L'attaquant international brésilien Roberto Firmino a révélé sur les réseaux sociaux qu'il était devenu pasteur évangélique. La consécration a eu lieu dimanche dernier, dans sa ville natale de Maceio, à l'Eglise Manah Church qu'il a fondée il y a trois ans avec son épouse et un couple de pasteurs. "Trois ans de Manah Church. Quelle nuit mémorable et inoubliable (...) Depuis que nous avons rencontré le Christ, nous voulons que les gens connaissent cet amour. A présent, nous avons une autre responsabilité: être pasteurs", a écrit sur Instagram l'avant-centre de 32 ans, qui évolue actuellement au club saoudien d'Al-Ahli. Cette publication est illustrée de plusieurs photos de lui, ému aux larmes au côté de son épouse lors de la cérémonie. Sur l'une d'elles, il est à genoux, face contre terre. L'Eglise Manah Church possède également deux temples en Angleterre, où Firmino a joué pendant huit saisons, de 2015 à 2023, à Liverpool. Les Brésiliens de confession évangélique représentent environ un tiers de la population de 203 millions d'habitants, mais certains leaders de puissantes églises affirment qu'ils seront majoritaires dans dix ans. De nombreuses stars du football brésilien affichent ouvertement leurs croyances, comme Neymar et son bandeau "100% Jésus" sur le front au moment de recevoir sa médaille d'or sur le podium olympique avec la Seleçao en 2016 à Rio.

Wawrinka en ballottage défavorable au 2e tour Wawrinka est à deux jeux de la défaite face à Monfils Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Stan Wawrinka (ATP 90) est en ballottage défavorable dans son 2e tour à Wimbledon. Le Vaudois était à deux jeux de la défaite face à Gaël Monfils (ATP 33) lorsque le manque de luminosité a contraint les deux "potes" à regagner les vestiaires. A 7-6 (7/5) 6-4 5-5 en faveur du Français, la tâche de Stan Wawrinka sera forcément ardue à l'heure de revenir sur le court no 2 jeudi en début d'après-midi. L'ex-no 3 mondial ne peut qu'espérer que Gaël Monfils se montre moins constant à l'échange et moins efficace au service que mercredi soir. "La Monf" a ainsi dominé les débats dès le début du deuxième set, signant logiquement le premier break d'un match qui a démarré très tard en raison des nombreuses averses. Stan Wawrinka a eu l'opportunité de recoller, mais il a manqué son attaque de revers sur la balle de break dont il a bénéficié à 3-4. Le Vaudois de 39 ans regrettera surtout deux erreurs de coup droit fatales commises dans le premier set. La première l'a empêché de réussir le premier break de cette partie, à 4-4 30/40, alors que la seconde a permis à Gaël Monfils de réaliser un "mini break" décisif à 5/5 dans le tie-break. Mais Stan Wawrinka n'a, comme de coutume, rien lâché. Il s'est pourtant retrouvé au bord du précipice à 4-4 0/40 sur son service. L'arbitre de chaise a annoncé au changement de côté que le jeu suivant serait le dernier disputé mercredi. Un jeu dans lequel Gäel Monfils a serré sa garde à 30/30 alors que Stan Wawrinka était à deux points du gain du set.

"C'était un gros pari d'être sur le Tour", souligne Cavendish Cavendish savoure son 35e succès sur le Tour Image: KEYSTONE/EPA Mark Cavendish a reconnu que "c'était un gros pari d'être sur le Tour de France". A la recherche d'une 35e victoire sur la Grande Boucle, le Britannique l'a décrochée mercredi à Saint-Vulbas. "J'ai du mal à y croire. Quand je suis reparti c'était vraiment un gros pari d'être là, sur le Tour de France. On a parié qu'on pouvait gagner au moins une victoire d'étape. C'est un grand pari de la part d'Alexandre Vinokourov mon boss, celui de mon équipe", a déclaré à l'arrivée le sprinter de 39 ans, qui compte désormais une victoire de plus que le grand Eddy Merckx sur le Tour. "Les mecs ont bien improvisé. Ils m'ont mis dans une superbe position, j'ai été capable de gagner", a commenté le coureur de la formation Astana. "Tout le monde a tout donné, c'est tellement de petits détails qui viennent s'ajouter pour arriver ici. Une étape ça peut faire toute une carrière et moi j'ai toujours eu besoin d'en gagner une de plus", a-t-il ajouté. A l'arrivée, Mark Cavendish a été félicité par la moitié du peloton, avant de tomber dans les bras de sa femme et de ses enfants. "Ils sont arrivés hier, c'est un super timing, c'est incroyable qu'ils aient été là pour le voir", s'est-il réjoui. Saisir l'opportunité En difficulté lors des premières étapes en Italie le "Cav" s'est accroché pour écrire l'histoire mercredi dans l'Ain: "pas besoin de se flatter l'ego à essayer de rester avec le peloton. On s'en moque que les gens disent: +il est rincé, il finira pas+. Il faut juste montrer ce qu'on sait faire, gérer et donner le meilleur pour arriver à saisir cette opportunité." Une nouvelle chance de victoire se présentera dès jeudi du côté de Dijon pour le sprinteur de l'île de Man. "On va essayer, chaque sprint où on aura l'occasion d'aller, on ira. C'est le Tour de France quand même. Ce n'est pas seulement la plus grande course cycliste du monde, c'est le plus grand événement sportif du monde pour moi", a-t-il conclu.

Alcaraz passe en trois sets face à Vukic Alcaraz a passé l'épaule en trois sets mercredi Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Carlos Alcaraz a décroché sans trembler son ticket pour le 3e tour de Wimbledon. Le tenant du titre a écarté l'Australien Aleksandar Vukic (ATP 69) 7-6 (7/5) 6-2 6-2 mercredi sur le court no 1. Accroché deux sets durant par le qualifié Mark Lajal (7-6 7-5 6-2) au 1er tour, le no 3 mondial a fait plus facilement la différence mercredi. Il a survolé les débats dans les deux dernières manches face à Vukic, qui a manqué le coche au moment de servir pour le gain du premier set à 6-5. Carlos Alcaraz, qui n'a pas dû faire face à la moindre balle de break dans les deux derniers sets, affrontera pour une place en huitièmes de finale l'Américain Frances Tiafoe (ATP 29). "Nous avons fait un très bon match à l'US Open" en demi-finales en 2022, où l'Espagnol avait cueilli le titre. "Je sais qu'il est très talentueux. Avec son style de jeu, il est encore plus difficile à jouer sur gazon (que sur dur comme à l'US Open, ndlr). Il est bon à la volée, il a un bon slice... Ca va être très difficile pour moi. Mais je suis prêt à relever le défi", a assuré Carlos Alcaraz (21 ans). Fognini sort Ruud A noter l'élimination de la tête de série no 8 Casper Ruud, certes plus à l'aise sur terre battue que sur gazon. Le vainqueur du dernier Geneva Open a été battu 6-4 7-5 6-7 (1/7) 6-3 par le fantasque Italien Fabio Fognini (ATP 94), dont les exploits se font de plus en plus rares.

Un 35e succès historique pour Cavendish sur le Tour Cavendish a dépassé Merckx avec une 35e victoire d'étape sur le Tour Image: KEYSTONE/EPA Mark Cavendish a signé un succès historique mercredi sur le Tour de France. Vainqueur du sprint à Saint-Vulbas, le Britannique est devenu le seul recordman de victoires d'étapes sur la Grande Boucle avec 35 succès. Tadej Pogacar reste lui en jaune au terme de cette journée de transition. Cavendish (39 ans) a donc bien fait de poursuivre sa carrière d'une année. Le sprinter d'Astana, dont les derniers bouquets reçus sur le Tour de France remontaient à 2021 (quatre étapes et le maillot vert), a dépassé la légende Eddy Merckx grâce à cette 35e victoire d'étape. Le champion du monde sur route de 2011, qui compte aussi 17 succès sur le Giro - mais seulement 3 sur la Vuelta - s'est imposé devant le Belge Jasper Philipsen et le Norvégien Alexander Kristoff à l'issue d'un sprint houleux marqué par une chute dans les derniers mètres. Après sa victoire, le "Cav" a été félicité par la moitié du peloton avant de tomber dans les bras de sa femme et de ses enfants. Il avait dû abandonner l'an dernier à cause d'une fracture à la clavicule après une chute lors de la 11e étape de ce qui devait être son dernier Tour de France. Animé par l'ambition de détenir seul ce record d'un autre temps, le sprinter de l'île de Man a remis son départ à la retraite à plus tard. Il a beaucoup souffert lors des premières étapes difficiles en Italie, au point de vomir sur son vélo. Mais il s'est accroché pour écrire l'histoire mercredi dans l'Ain.

Kroos ne pense pas que le quart sera son dernier match Si Toni Kroos est revenu en équipe nationale, c'est pour conquérir le titre à l'Euro Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Toni Kroos ne pense pas que le quart de finale contre l'Espagne vendredi sera le dernier match de sa carrière. Le milieu est revenu en sélection allemande pour conquérir le titre à l'Euro 2024. "Je ne suis pas nostalgique. Je ne pense pas que ce sera mon dernier match après-demain, donc je pense que l'on se reverra tous", a-t-il lancé aux journalistes qui lui demandaient s'il participait à sa dernière conférence de presse. A 34 ans, Toni Kroos est sorti de sa retraite internationale en février. Quelques jours avant la finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid (remportée 2-0 contre le Borussia Dortmund), il a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue d'un tournoi continental qui s'achève le 14 juillet Un objectif personnel et collectif "L'objectif, personnel et collectif, c'est de remporter le tournoi. On a une grande envie au sein de l'équipe pour aller plus loin et on est convaincu d'en être capables", a expliqué Kroos, pour qui la qualification en quarts de finale n'était que "l'objectif minimal". Coéquipier de Kroos au Real Madrid, l'Espagnol Joselu a indiqué vouloir envoyer son "ami" Kroos à "la retraite vendredi". "Je le connais très bien et je sais ce qu'il voulait dire. Je lui laisse ce souhait, et on va tout faire pour qu'il ne se réalise pas", a répondu Kroos avec le sourire. La consécration européenne avec l'Allemagne est le seul titre qui manque au champion du monde en 2014 au Brésil et sextuple vainqueur de la Ligue des champions (2013 avec le Bayern Munich, 2016, 2017, 2018, 2022 et 2024 avec le Real). "Une fin sensationnelle" "Au niveau de la sélection, c'est le deuxième titre le plus important que l'on peut gagner, donc il aurait une signification immense. S'il n'avait pas cette signification, je ne serais pas revenu. Et si je n'avais pas vu qu'il y avait une chance que l'on puisse le faire avec la sélection allemande, je ne serais pas revenu non plus", a glissé Kroos. "Ce serait une fin sensationnelle, mais je me suis aussi penché sur le scenario selon lequel ça ne se ferait éventuellement pas. Il y a des choses plus simples à gagner qu'un Euro. Mais le plan ou l'idée de revenir était lié avec l'objectif de devenir champion d'Europe", a-t-il conclu.

LeBron James signe un nouveau contrat avec les Lakers LeBron James a signé un nouveau contrat de 2 ans avec les Lakers Image: KEYSTONE/FR172030 AP/IAN MAULE La superstar NBA LeBron James a signé un nouveau contrat avec les Los Angeles Lakers. "King James" s'est engagé sur deux ans pour un montant de 104 millions de dollars, selon plusieurs médias. LeBron James, qui aura 40 ans en décembre, pourra ainsi réaliser son rêve de jouer avec son fils Bronny James, que vient de recruter la franchise californienne, et former avec lui le premier duo père-fils de l'histoire de la ligue. Le quadruple champion NBA avait récemment décidé de ne pas activer la dernière année de son contrat aux Lakers. Mais depuis que son fils de 19 ans a été drafé la semaine dernière par les Lakers, plusieurs médias ont annoncé qu'il allait finalement signer un nouveau contrat avec la franchise de Los Angeles. Selon ESPN et The Athletic, le nouveau contrat de LeBron James comprend une clause de non-échange, ce qui signifie qu'il ne peut être transféré vers un autre club sans son consentement. Meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, LeBron James disputera sa 22e saison en 2024/25. Il a mené les Lakers au titre en 2020, mais les résultats de l'équipe sont nettement en baisse depuis. Cette année, les Lakers ont été éliminés au 1er tour des play-off.

Golubic battue 6-2 6-1 par Niemeier au 1er tour à Wimbledon Viktorija Golubic n'a marqué que 3 jeux dans son 1er tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Viktorija Golubic (WTA 67) n'a pas pesé lourd au 1er tour de Wimbledon. La Zurichoise de 31 ans s'est inclinée 6-2 6-1 devant l'Allemande Jule Niemeier (WTA 90) dans une rencontre qui n'avait pas pu démarrer mardi en raison des averses. Une statistique illustre les difficultés rencontrées mercredi sur l'herbe londonienne par Viktorija Golubic. Celle-ci n'aura remporté que deux jeux de service dans cette partie, longue de 63 minutes seulement. Jule Niemeier (24 ans) a d'ailleurs converti les cinq balles de break qu'elle s'est procurées. Jule Niemeier - qui avait atteint les quarts de finale à Wimbledon en 2022 soit un an après Viktorija Golubic - a pleinement exploité le manque de puissance de la Zurichoise. L'Allemande a lâché pas moins de 20 coups gagnants, contre seulement 8 pour son adversaire, tout en commettant une faute directe de moins (17 contre18).

Lausanne, Zurich et Lucerne se renforcent Le FC Lausanne-Sport annonce la signature de Manuel Polster pour trois saisons. Le jeune joueur de couloir autrichien (21 ans) arrive de l'Austria Vienne. Formé à l'académie de St. Pölten, Polster a rejoint la capitale à l'été 2022. Durant ses deux saisons au club, l'international M21 a disputé 57 matches, marqué 2 buts et délivré 8 passes décisives. Il a également pris part à 8 rencontres européennes avec son équipe en Conference League. Zurich se renforce lui en attaque. Le FCZ a obtenu le prêt d'un an avec option d'achat de l'attaquant ivoirien Fernand Goure. Le joueur de 22 ans arrive de Westerlo, club de première division belge. L'international M23 ivoirien avait déjà été prêté les deux dernières saisons, d'abord à Ujpest en Hongrie, puis à Dunajska Streda en Slovaquie. L'un des fils Stankovic à Lucerne Le FC Lucerne a obtenu de l'Inter le prêt d'Aleksandar Stankovic pour la saison prochaine. Le club de Suisse centrale possède ensuite une option d'achat sur le milieu de terrain défensif de 18 ans. Le club n'a donné aucune indication sur le montant de cette option. Capitaine de l'équipe nationale serbe des moins de 19 ans, a parcouru toute la section jeunesse du champion d'Italie et a fait partie du cadre élargi de la première équipe. Au cours de la saison écoulée, il a joué avec les M19. Stankovic est le fils de Dejan Stankovic, qui a lui-même joué pendant dix ans pour l'Inter Milan et qui est aujourd'hui coach du Spartak Moscou.

Montella aux anges, Rangnick dépité Mert Günok et son arrêt magique sur Christoph Baumgartner Image: KEYSTONE/EPA "J'ai vu le coeur de la Turquie ce soir et c'est ce que j'adore chez ce pays." Le coach Vincenzo Montella était aux anges mardi après la victoire de la Turquie 2-1 contre l'Autriche en 8es à l'Euro. "Je suis très fier de l'état d'esprit que nous avons montré sur la pelouse, au-delà de la tactique, a-t-il dit en conférence de presse. Je suis content pour l'équipe, pour le groupe que nous avons créé, tout le monde a donné ce petit quelque chose en plus, l'équipe avait une âme aujourd'hui." L'Italien a rappelé les moments douloureux avant la compétition. "Nous avons beaucoup été critiqués pendant nos amicaux, c'est vrai qu'ils ne se sont pas bien passés, et contre l'Autriche ç'avait été horrible, une tache dans ma carrière" avec la défaite 6-1 en mars, a rappelé le coach. "Donc je respectais l'Autriche, leur plan de jeu, mais j'avais cet instinct de compétiteur, je voulais rectifier le tir, parce qu'il n'y a pas vraiment de match amical au niveau international", a encore confié le Transalpin. Rangnick veut "tirer des leçons" "Je n'arrive pas à réaliser que nous rentrons à la maison", a de son côté regretté le sélectionneur de l'Autriche, Ralf Rangnick. "Nous pensions que nous continuerions la compétition", a confié, dépité, le coach allemand, se référant au bon début d'Euro de ses hommes. Au premier tour ils avaient fini en tête du groupe D devant la France. "Mais ce sont les tours à élimination directe, il faudra en tirer des leçons, a-t-il ajouté. Nous n'avons pas eu la chance dont on avait besoin, si Christoph Baugmartner avait marqué je pense que nous aurions gagné en prolongations parce que les Turcs semblaient épuisés." Le gardien turc Mert Günok a réalisé l'un des arrêts du tournoi pour repousser la tête à bout portant, et avec un rebond, de Christoph Baumgartner à la toute dernière minute. Pour se rendre compte de ce "vol", il convient de noter que cet essai avait une probabilité de but de 94%. Ce qui signifie que le portier avait 6% de chance d'effectuer un arrêt. Un exploit qui a inspiré au coach une comparaison avec l'arrêt de l'Anglais Gordon Banks face à Pelé au Mondial 1970. "Immédiatement après avoir concédé l'ouverture du score, nous avons bien joué pendant 20 minutes et puis on a un peu perdu en possession", a-t-il analysé. Rangnick s'est projeté sur la suite: "Il y a de la déception, mais nous avons la Ligue des nations où nous sommes en première division désormais, et nous avons aussi de bonnes chances de nous qualifier pour le Mondial 2026 pour la première fois depuis longtemps."

L'UEFA ouvre une enquête sur Demiral pour un geste controversé Cette célébration de Merih Demiral pourrait lui valoir des sanctions Image: KEYSTONE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE L'UEFA a annoncé ouvrir une enquête sur le "comportement inapproprié potentiel" du Turc Merih Demiral. Ceci lors du 8e de finale de l'Euro mardi contre l'Autriche (2-1), où il a inscrit un doublé. Demiral lui-même a posté sur son compte X une photo de lui levant les bras pour célébrer l'un de ses buts, et effectuant avec ses mains le signe des "Loups gris", un groupe de l'extrême droite turque. L'image est largement relayée sur les réseaux sociaux. Un "enquêteur sur les questions d'éthique et de discipline" a été nommé, et de plus amples informations sur ce dossier suivront, indique l'UEFA dans son communiqué. "Le symbole des extrémistes de droite turcs n'a rien à faire dans nos stades", a réagi sur X/Twitter Nancy Faeser, la ministre allemande de l'Intérieur. "Utiliser l'Euro comme plateforme pour le racisme est totalement inacceptable. Nous attendons que l'UEFA enquête sur le cas et examine des sanctions", a-t-elle ajouté.

Suisse: Le "beau voyage" de Kwadwo Duah Kwadwo Duah espère bien revivre les émotions de son but contre la Hongrie face à l'Angleterre en quart de finale de l'Euro Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Premier buteur né en...Angleterre de cet Euro, Kwadwo Duah traverse "un beau voyage". Il rêve de le rendre encore plus beau samedi lors du quart contre l'Angleterre. Car ce match est spécial pour celui ce natif de Londres. "Mes parents sont venus du Ghana à Londres dans l'espoir de vivre une vie meilleure. Mais deux ans après ma naissance, ils sont partis en Suisse avec le même but en tête", sourit l'attaquant du Ludogorets Razgrad qui avoue être un grand fan de Chelsea. "J'avais comme idole Didier Drogba", glisse-t-il. Le but qui a tout changé Son ouverture du score le 15 juin contre la Hongrie a, bien sûr, tout changé, pour lui et pour l'équipe de Suisse. "Ce fut un grand moment. Pour moi, pour ma famille. Pour l'équipe aussi avec cette victoire qui a jeté les bases de notre parcours, reconnaît-il. Sur un plan personnel, beaucoup de choses peuvent désormais se produire. J’ai toujours rêvé de jouer en Italie. Ce but va peut-être m'en offrir la possibilité. Je crois en mes rêves. J'avais celui de jouer en équipe de Suisse. On a vu qu’il s’est réalisé." A 27 ans, il a encore l'âge pour nourrir de grandes ambitions. Depuis ce match contre la Hongrie, Kwadwo Duah est toutefois sorti du onze de base. Les choix de Murat Yakin se sont portés sur Xherdan Shaqiri pour la rencontre contre l'Ecosse, puis sur Breel Embolo face à l'Allemagne et à l'Italie. "Je n'ai pas l'habitude de me retrouver sur le banc, glisse-t-il. Mais la fierté de porter le maillot de l'équipe de Suisse prédomine. Chacun connait son rôle. Je trouve un peu étrange que l'on se pose la question du degré de motivation lorsque l'on joue pour son pays..." "Il nous pousse tout le temps" Mais avec un capitaine comme Granit Xhaka, on n'a pas vraiment le droit de rester sur la retenue. "Granit veut toujours gagner. Même à l'entraînement, souligne le Bernois. Il nous pousse tout le temps. Il est tout le temps en contrôle." Kwadwo Duah est également impressionné par l'assurance de Manuel Akanji, l'autre joueur de classe mondiale que l'équipe de Suisse peut se targuer de compter dans ses rangs. "C'est simple, il ne perd jamais à l'entraînement. En match bien sûr mais aussi dans les petits jeux entre nous", souffle-t-il. Avec Xhaka et Akanji, Kwadwo Duah est sans doute convaincu que la Suisse peut faire le match avec n'importe quelle équipe. Elle l'a démontré contre l'Allemagne et l'Italie. Elle veut bien sûr le faire samedi contre l’Angleterre. "Les Anglais ne vont pas commettre l'erreur de nous sous-estimer après le parcours qui a été le nôtre depuis le début du tournoi, poursuit-il. C’est une grande équipe avec des grands joueurs. A commencer par Jude Bellingham. Il essaie à chaque fois de laisser son empreinte sur le match. On a bien vu ce qu'il a fait dimanche contre la Slovaquie." Avec cette égalisation au bout du temps additionnel, le joueur du Real Madrid a permis à l'Angleterre de rester en vie. "Un but superbe mais, honnêtement, je préfère celui de Shaqiri contre l'Ecosse sur le plan de l'esthétisme", avoue Kwadwo Duah.

Bronny James prêt à supporter la pression Bronny James (à gauche) se dit prêt à supporter la pression Image: KEYSTONE/AP/Damian Dovarganes Bronny James, le fils de la superstar LeBron James, se dit prêt à supporter la pression après avoir rejoint les Los Angeles Lakers. Il pourrait évoluer au côté de son père la saison prochaine. James Jr (19 ans), qui entamera à l'automne sa carrière NBA en provenance de l'Université de Californie du Sud (USC), devrait former avec LeBron James le tout premier duo père-fils de l'histoire de la ligue la saison prochaine. Il a été choisi en 55e position de la draft la semaine dernière. "C'est d'autant plus de pression c'est certain", a-t-il indiqué mardi au centre d'entraînement des Lakers à El Segundo à propos de l'opportunité de jouer avec son paternel, qui attaquera lui sa 22e saison professionnelle avant de fêter ses 40 ans en décembre. "J'ai vu sur les réseaux sociaux... des choses comme quoi je ne mériterais pas cette opportunité (...) Mais vous savez j'ai toujours fait face à ce genre de choses, donc c'est comme d'habitude. En un peu plus gros bien sûr. Mais je vais m'en sortir." "Tout a été irréel", a ajouté Bronny, dont le maillot no 9 sera floqué "James Jr." à propos des émotions ressenties depuis l'annonce de sa draft. Redick confiant "Bronny mérite ce qui lui arrive, après avoir travaillé dur", a assuré, également présent, le nouvel entraîneur de l'historique franchise NBA J.J. Redick, proche de LeBron James. "Sa compréhension du jeu, son physique, son habileté au tir, à la passe, il y a beaucoup de choses intéressantes dans son jeu. Il va avoir l'opportunité de devenir un très bon joueur NBA", a ajouté le technicien. Le jeune joueur et son entraîneur novice sont attendus lors de deux tournois estivaux (Summer League) du 6 au 10 juillet à San Francisco puis du 12 au 22 juillet à Las Vegas.