Joshua et Dubois sur le ring de Wembley ++ Réaction attendue à Servette

Joshua et Dubois sur le ring de Wembley pour la ceinture IBF Le puncheur Daniel Dubois, force montante de la boxe, et le double champion du monde Anthony Joshua, proche d'un retour au sommet, se disputent samedi le titre IBF des poids lourds. Les trajectoires des deux Britanniques vont enfin se croiser. Il ne pouvait pas y avoir d'hôte plus approprié que Wembley, enceinte mythique du nord de Londres située à mi-chemin entre Greenwich et Watford, leur lieu de naissance respectifs. L'affrontement entre les deux enfants du pays a fait l'objet d'une campagne de communication massive à la télévision et dans les rues, jusqu'à attirer 96'000 personnes au stade, une affluence jamais vue dans l'après-guerre pour un combat de boxe en Grande-Bretagne. Sur le ring, Daniel Dubois (27 ans) tentera de conserver la ceinture IBF qu'il a obtenue en juin contre Filip Hrgovic, de manière intérimaire, puis de manière permanente quand son détenteur Oleksandr Usyk l'a abandonnée par forfait. "Je dois conserver ce titre mondial", a déclaré en conférence de presse le Londonien, surnommé "Dynamite" ou "Triple D": "c'est une chose formidable à avoir, mais il me faut devenir légitime en gagnant ce combat". Dubois a déjà offert un aperçu de sa puissance à Joshua lors d'une séance d'entraînement en 2016 qui a ébranlé son aîné. Huit ans plus tard, il affiche un bilan de 21 victoires, dont 20 par KO, et deux défaites. "Je suis en pleine ascension, j'ai le vent en poupe", a-t-il fanfaronné, avant de couper court: "plus de mots, juste du combat, des coups de poing. Je suis prêt à me battre et à détruire". Fougue contre expérience Face à lui, Anthony Joshua dispose à 34 ans d'une expérience plus vaste (28 victoires dont 25 par KO, contre trois défaites) et d'un palmarès davantage garni, avec une médaille d'or aux JO 2012 et deux titres mondiaux dans la catégorie reine. Mais sa carrière a connu un gros coup d'arrêt lorsqu'il a perdu ses ceintures en 2021 contre Oleksandr Usyk, avant de subir une deuxième défaite consécutive en 2022 contre l'Ukrainien, devenu depuis champion du monde unifié. "AJ" s'est remis dans le sens de la marche. Il reste sur une série de quatre victoires où il a fait parler la poudre, notamment contre la star du MMA Francis Ngannou. Le duel contre Dubois peut le faire entrer dans le club très fermé des triples champions du monde, comme Mohamed Ali et Lennox Lewis. Ou le ramener au bord du précipice... "C'est bon d'être de retour. Je suis prêt à me battre et à rappeler à tout le monde ce dont je suis capable", a confié Joshua aux médias avant un combat dont le vainqueur pourrait défier l'année prochaine Usyk ou Tyson Fury, opposés le 21 décembre à Riyad.

Réaction attendue à Servette, qui se déplace chez les Grasshoppers Sorti en 16e de finale d'une Coupe de Suisse dont il était le tenant du trophée, le Servette FC doit rebondir en Super League, dès samedi. Les Grenat se déplacent à Zurich pour y affronter GC à 18h. La formation genevoise, qui s'est inclinée 2-1 à Schaffhouse en Coupe dimanche dernier, reste sur un succès en championnat, à Winterthour (1-0). Mais cette victoire remonte au 1er septembre déjà, avant la trêve internationale. Egalement éliminés en Coupe d'Europe, les hommes du coach Thomas Häberli n'ont plus que la Super League à se mettre sous la dent. Malgré l'humiliation vécue face à Bâle le 11 août, ils pointent au 2e rang du classement à une longueur du leader Lugano. Grasshopper n'a pour sa part connu qu'une seule victoire en championnat, face à Sion à la fin août. Neuvièmes avec quatre points, les Sauterelles espèrent sortir de la zone dangereuse. Ils ne comptent qu'un point de plus que la lanterne rouge YB. Les deux autres matches de la première partie de cette 7e journée mettront aux prises d'une part St-Gall et Lucerne (18h), et d'autre part Bâle et Zurich (20h30). Ces quatre équipes se tiennent en 1 point au classement, Zurich (3e avec 11 points, soit 1 de moins que Servette) et St-Gall (6e, 10 points) comptant un match en retard.

Lausanne s'impose au Jura, Fribourg et Bienne s'inclinent Pajuniemi signe le 2-0 pour Lausanne Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Lausanne a soigné son attaque lors de la 2e journée de National League. En Ajoie, le LHC s'est imposé 6-3, tandis que Fribourg a cédé à Langnau 4-2 et que Bienne a perdu 3-2 à Rapperswil. A Porrentruy, les Vaudois n'ont pas perdu de temps. A la 13e, les hommes de Geoff Ward menaient en effet déjà 3-0. Auteur des deux réussites lausannoises mardi contre Genève, Théo Rochette a parfaitement fêté son maillot de top scorer. Le numéro 90 a ouvert la marque avant de servir Pajuniemi pour le 2-0. Tim Bozon a ensuite signé un doublé avec le 4-0 à la 23e. Pour reprendre quelques couleurs, Ajoie a dû attendre son premier jeu de puissance à la 31e. Et l'ancien Lausannois Marco Pedretti a pu réduire le score en battant Antoine Keller, qui disputait son premier match de National League à 19 ans. Mais les Jurassiens n'ont pas pu construire sur ce but et Kuokkanen a pu inscrire le 5-1 en infériorité numérique après une très mauvaise relance de Brennan. Les Ajoulots ont cependant trouvé deux fois la faille au cours du troisième tiers pour adoucir un peu leur peine. Sur les deux buts, Antoine Keller avait le projecteur sur lui. Sur le 2-5 de Hazen (49e), le gardien a sauvé le puck sur la ligne, mais les arbitres ont estimé que le but était valable. A la 52e en revanche, le portier vaudois a encaissé un tir inoffensif. Heureusement pour le jeune gardien, cela n'a pas porté à conséquence. Et finalement Oksanen a pu sceller le score dans la cage vide. Fribourg s'incline En déplacement à Langnau, Fribourg n'avait pas forcément la tâche aisée. A domicile, en début de saison, le club bernois n'est jamais facile à appréhender sur sa glace. Et c'est bien ce qui s'est passé avec des Emmentalois qui l'ont emporté 4-2. La partie a mal commencé pour les Dragons qui ont concédé l'ouverture du score à la 7e sur un but de Saarela. Mais à la 19e sur un double avantage numérique, les joueurs de Pat Emond ont pu égaliser grâce à De la Rose. Seulement lors du tiers médian, les Fribourgeois ont laissé les Emmentalois prendre deux longueurs d'avance. Et malgré le but de Julien Sprunger (34e), Gottéron a toujours dû patiner après le score. Chris DiDomenico a bénéficié d'une chance en or à la 53e avec un penalty, mais il a manqué un tout petit quelque chose à l'ancienne vedette de l'Ilfis. Et derrière, c'est Riikola qui a pu redonner de l'air à son équipe. Fribourg va devoir se ressaisir samedi à domicile contre Rapperswil. Bienne chute encore Un Rapperswil qui va bien et qui a signé une deuxième victoire. Vainqueurs d'Ambri pour la reprise, les Saint-Gallois ont cette fois dominé Bienne 3-2. Touché contre Zurich mardi dernier, Toni Rajala a pu tenir sa place, mais cela n'a pas empêché les Seelandais de courber rapidement l'échine avec deux buts encaissés en 68 secondes entre la 6e et la 7e. Mais après le 2-1 d'Andersson, Bienne n'a pas montré grand-chose. Il a fallu attendre la fin de match pour voir les joueurs de Martin Filander mettre en danger Melvin Nyffeler. Mais trop tard. Face à un Ambri combatif, Zurich a eu besoin de la prolongation et du talent de Denis Malgin pour l'emporter 5-4. Dans le dernier match de la soirée, Kloten a battu Berne 2-1 tab.

Vanessa Bernauer range ses crampons Vanessa Bernauer (à droite) a remporté quatre titres de championne de Suisse avec le FC Zurich. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Vanessa Bernauer (36 ans), 91 sélections en équipe de Suisse, se retire du football de haut niveau, selon une annonce de son club, le FC Zurich. Bernauer a joué pour le FCZ de 2003 à 2010 et à nouveau à partir de 2022, fêtant quatre titres de championne de Suisse et une victoire en Coupe. De 2010 à 2022, la milieu de terrain a évolué à l'étranger. Avec Wolfsburg, elle a remporté deux titres de championne d'Allemagne et quatre fois la Coupe, et a atteint deux fois la finale de la Ligue des champions. Avec l'AS Roma, elle a également triomphé une fois en Coupe d'Italie. Sous le maillot de l'équipe de Suisse, Bernauer a notamment participé à la Coupe du monde 2015 et à l'Euro 2017.

L'Allemagne candidate à l'organisation de l'Euro féminin 2029 L'Allemagne espère bien pouvoir organiser l'Euro féminin en 2029 Image: KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST L'Allemagne est candidate à l'organisation de l'Euro 2029 de football féminin. La fédération allemande de football (DFB) l'a annoncé vendredi. Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, a déclaré dans un communiqué que la candidature allemande était le "projet phare" de la fédération, et qu'elle donnera un "coup de pouce supplémentaire" au football féminin en Allemagne. La DFB est en concurrence avec le Portugal, le Danemark et la Suède. L'UEFA annoncera officiellement le nom du pays hôte en 2025. La secrétaire générale de la DFB, Heike Ullrich, voit en l'Allemagne un "hôte fiable" avec "une excellente infrastructure de stades et une grande coopération entre les villes hôtes et les contacts locaux". Récemment, en mai, l'Allemagne a perdu la course à l'organisation du mondial féminin 2027 au profit du Brésil. L'Allemagne est de loin le pays le plus titré de la compétition créée en 1984, avec huit titres. Les tenantes du titre sont les Anglaises, victorieuses en 2022, à Wembley 2-1, contre...l'Allemagne. Le pays a été hôte de l'Euro 2024 de football masculin et a déjà organisé l'Euro féminin en 1988, en Allemagne de l'ouest, et en 2001.

Un oncle de Novak Djokovic va diriger la Fédération serbe de tennis Novak Djokovic aura l'un de ses oncles à la présidence de la fédération serbe de tennis Image: KEYSTONE/AP/DARKO VOJINOVIC Un oncle de Novak Djokovic, Goran Djokovic, a été élu vendredi président de la Fédération serbe de tennis (TSS). Il a l'ambition de bâtir notamment un centre national d'entraînement, a annoncé la TSS. Goran Djokovic, qui était jusqu'à présent vice-président de la fédération serbe, va succéder à Mirko Petrovic qui s'est retiré après l'avoir dirigée depuis neuf ans. Ce frère du père de Novak Djokovic est un membre très proche de la famille et fidèle supporter de Nole dans les tribunes. Il a aussi dirigé pendant sept ans les tournois ATP de Belgrade et de Sofia. Novak Djokovic, 37 ans, longtemps no 1 mondial, est retombé de la 2e à la 4e place de l'ATP après avoir été battu fin août à l'US Open - dont il était le tenant du titre -, par l'Australien Alexei Popyrin dès le troisième tour. Détenteur de 24 trophées du Grand Chelem, Nole n'en a remporté aucun cette année, pour la première fois depuis 2017. Mais il a décroché cet été à Paris le seul titre qui lui manquait, la médaille d'or aux JO.

Wüthrich échappe à une grosse blessure Gregory Wüthrich s'est blessé mais il ne s'est pas déchiré les ligaments Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Sturm Graz devra se passer de Grégory Wüthrich pendant quelques semaines et non pendant des mois. Un temps suspectée, la déchirure des ligaments du genou droit n'est plus à craindre. Le Bernois de 29 ans, qui a fait ses débuts en équipe nationale lors de la défaite 2-0 contre le Daneamrk au début du mois, est pour l'instant indisponible en raison d'une blessure des structures capsulo-ligamentaires, selon les informations du club. Wüthrich s'est blessé jeudi lors de la défaite 2-1 en Ligue des Champions contre Brest en retombant après un duel aérien juste après la 5e minute.

Verstappen sanctionné pour "langage inapproprié" Max Verstappen a été sanctionné pour langage inapproprié Image: KEYSTONE/EPA/Daniel Dal Zennaro Max Verstappen devra faire du travail d'intérêt général. La direction de course a sanctionné le champion du monde de Formule 1 dans le cadre du week-end du GP de Singapour pour "langage inapproprié". L'utilisation de mots grossiers est un sujet très discuté ces jours-ci à Singapour. C'est Mohammed Ben Sulayem, le président de la Fédération internationale (FIA), qui a mis le feu aux poudres en demandant aux pilotes de faire plus attention aux mots qu'ils utilisent en s'exprimant par radio avec l'équipe et lors des conférences de presse. Ben Sulayem a justifié son objection par le rôle d'exemple que jouent les pilotes de F1. Lors du point presse à Singapour, Verstappen s'est vu demander pourquoi il n'avait pas réussi à suivre son coéquipier Sergio Perez lors du GP d'Azerbaïdjan dimanche dernier. Le Néerlandais a évoqué les différences de réglage entre les voitures au sein de l'équipe Red Bull. Ayant constaté dès le début des qualifications que la RB20 ne fonctionnait pas comme il le souhaitait , il a prononcé le mot anglais dont la première lettre est "F". Les commissaires ont donc convoqué Verstappen et n'ont pas hésité à la sanctionner à l'issue de l'entretien. Le leader du championnat du monde devra effectuer des travaux d'intérêt général. Le département médias de la FIA n'a pas précisé sur quel projet et dans quelle mesure il devra "purger" ces heures.

Le relais mixte suisse sans Küng ni Schmid Stefan Küng ne disputera pas le chrono par équipe mixte des Mondiaux Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT La Suisse devra défendre son titre dans le contre-la-montre par équipe mixte des Mondiaux de Zurich sans Stefan Küng ni Mauro Schmid mercredi prochain. Les deux hommes vont se ménager. La décision prise par les responsables de Swiss Cycling à la demande de Küng et Schmid trouve son origine dans le Tour d'Espagne. Le Thurgovien - qui disputera dimanche le chrono individuel - et le Bernois ont réalisé d'excellentes performances lors des trois semaines de la Vuelta mais ont aussi dépensé beaucoup d'énergie. Les deux hommes préfèrent miser sur la course sur route des Championnats du monde. Il s'agira de venir à bout, le dimanche 29, de près de 4500 mètres de dénivelé sur un parcours de 274 kilomètres pour un énorme volume de travail. A la place de Küng et Schmid, qui faisaient partie de l'équipe sacrée championne du monde les deux années précédentes, Johan Jacobs et Silvan Dillier formeront avec le spécialiste du clm Stefan Bissegger le trio masculin qui s'attaquera à la boucle de 27 km. Chez les femmes, la Suisse sera représentée comme prévu par Elise Chabbey, Elena Hartmann et Noemi Rüegg.

Zakaria dans le onze idéal de la 1re journée selon L'Equipe Denis Zakaria a brillé jeudi face au Barça de Lewandowski Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Denis Zakaria figure dans le onze idéal établi par L'Equipe à l'issue de la 1re journée de la Ligue des champions. Déjà à l'honneur lundi dans le quotidien sportif français après la 4e journée de Ligue 1, le capitaine de Monaco a brillé jeudi face au Barça. Le milieu genevois a été l'un des artisans du succès de prestige (2-1) obtenu par les Monégasques face à un FC Barcelone pourtant auteur d'un début de saison parfait en Liga (cinq succès en cinq matches). L'Equipe lui a attribué un 7. C'est l'attaquant du Bayern Munich Harry Kane qui a obtenu la meilleure note dans cette équipe-type, un 9. L'Anglais a il est vrai signé un quadruplé - avec certes trois penalties - lors du carton réalisé face au Dinamo Zagreb (9-2).

Lugano lance sa saison Lugano s'est imposé devant son public? Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Lugano a signé son premier succès de la saison de National League. A domicile, les Tessinois ont battu Davos 4-2. Cette partie fut à lire par blocs. Il y eut d'abord la domination tessinoise du tiers médian avec deux buts en 89 secondes entre la 32e et la 34e grâce aux défenseurs Alatalo et Dahlström. Puis au cours de la troisième période, ce fut le réveil grison avec deux réussites en 18 secondes à la 46e par Honka et Frehner. Ou comment se relancer totalement en un laps de temps très court. Et les Davosiens bénéficiaient d'un jeu de puissance pour prendre les devants à moins de cinq minutes de la fin. Seulement Fora s'est compromis à la bleue et sur le retour de pénalité, Alatalo s'est présenté seul face à van Pottelberghe et Dahlbeck a fait faute. Sur le penalty logiquement accordé, Fazzini a réussi un petit bijou en déposant le puck en lucarne pour le 3-2. Marco Müller a scellé le score dans la cage vide.

Leverkusen s'offre une soirée de gala Florian Wirtz, l'homme du match Image: KEYSTONE/EPA/MAURICE VAN STEEN Le Bayer Leverkusen a commencé sa campagne en Ligue des champions de fort belle manière. Le champion d'Allemagne s'est imposé 4-0 à Feyenoord. Etoile offensive de Leverkusen, Florian Wirtz a prouvé que sa valeur de 130 millions d'euros n'était pas usurpée. A Rotterdam, l'allemand de 21 ans a parfaitement réussi son premier match en Ligue des champions, il lui a fallu un peu moins de cinq minutes pour ouvrir la marque d'un joli tir d'environ 18 mètres. A la 36e minute, Wirtz s'est offert un doublé d'une reprise de volée dans la surface après un contre rapide ponctué d'un centre d'Alejandro Grimaldo, l'auteur du 2-0 (30e). Latéral, Jordan Lotomba n'a pas réussi sa meilleure prestation dans les rangs bataves. Il a d'ailleurs été remplacé à la 61e. Du côté de Leverkusen, Granit Xhaka a disputé les 80 premières minutes et a comme d'habitude touché beaucoup de ballons. Dans l'autre match de 18h45, Benfica s'est imposé 2-1 sur le terrain de l'Etoile Rouge Belgrade. Zeki Amdouni est entré à la 88e minute pour les Portugais.

La rue de l'Allianz Arena rebaptisée à la mémoire Beckenbauer Franz Beckenbauer aura une rue à son nom près du stade du Bayern Image: KEYSTONE/DPA/KAY NIETFELD Une rue, située le long de l'Allianz Arena, le stade du Bayern Munich, sera rebaptisée à la mémoire du géant du foot allemand Franz Beckenbauer. Le conseil municipal de Munich l'a annoncé. Décédé le 7 janvier dernier à l'âge de 78 ans, Beckenbauer, surnommé "Der Kaiser" (l'Empereur) est considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. L'ancien milieu reconverti en libéro, a remporté la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur, ainsi que l'Euro et un Ballon d'Or. Au cours de ses 13 années passées au Bayern, le Munichois a remporté trois Coupes d'Europe et quatre titres de champion d'Allemagne, avant d'en gagner un autre avec Hambourg en 1981-82. Une partie de la rue, actuellement appelée Werner Heisenberg Allee, qui longe le stade dans le nord de la ville, sera appelée "Franz Beckenbauer Platz" et l'adresse du stade, qui doit accueillir la finale de la Ligue des champions en mai 2025, va également changer pour devenir "5, place Franz Beckenbauer", soit son numéro de maillot sur le terrain. Le conseil municipal de Munich a annoncé que le changement prendrait effet le 7 janvier 2025, date du premier anniversaire de la mort du footballeur. Beckenbauer devrait également être honoré par une statue à l'extérieur du stade, à côté de celle de Gerd Müller, buteur légendaire du Bayern et ancien coéquipier.

Luna Rossa se qualifie pour la finale Luna Rossa est en finale à Barcelone Image: KEYSTONE/EPA/TONI ALBIR Favoris, les Italiens du défi Luna Rossa ont enfin obtenu jeudi leur ticket pour la finale de la Coupe Louis-Vuitton. Ils ont battu America Magic pour l'emporter 5-3. Les barreurs Jimmy Spithill et Francesco Bruni affronteront à partir du 26 septembre Britannia, qualifié la veille après leur victoire face à Alinghi. Victime d'une grave avarie mercredi lors d'une régate, Luna Rossa a remis le bateau en état de marche pour cette ultime journée d'affrontements face à American Magic. "Cette victoire revient à notre équipe technique, ils ont travaillé toute la nuit. On est arrivé ce matin en découvrant des zombies dans le hangar... c'était la meilleure façon de les récompenser", a déclaré Jimmy Spithill. Lors de l'unique manche de la journée, American Magic a pris le meilleur départ, mais deux virements ratés ont permis à Luna Rossa de prendre vingt secondes d'avance à la première bouée. Solides, les Italiens ont petit à petit accentué leur avance pour afficher une minute de moins que leur concurrent au passage de la marque d'arrivée. Le vainqueur de la finale de la Coupe Louis Vuitton entre Britannia et Luna Rossa deviendra le challenger de Team New-Zealand, double tenant du titre, lors de la 37e édition de la Coupe de l'America en octobre.