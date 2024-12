Josi soigne son retour ++ Le LHC remporte le derby

Usyk bat encore Fury et conserve ses ceintures mondiales Usyk (à gauche) a été plus précis que Fury. Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein L'Ukrainien Oleksandr Usyk a de nouveau battu le Britannique Tyson Fury samedi à Ryad. Il s'est imposé aux points par décision unanime, et conserve ses ceintures WBA, WBC et WBO des lourds. Plus précis, l'Ukrainien de 37 ans a imposé son rythme et touché Fury à plusieurs reprises avec son crochet gauche. Il s'est vu attribuer la victoire 116-112 par les trois juges. Lors du match aller disputé le 18 mai dernier, déjà dans la capitale saoudienne, Usyk s'était imposé par décision partagée. Il était devenu à cette occasion champion unifié de la catégorie reine, un exploit qui n'avait plus été réalisé depuis 25 ans. Cette fois-ci, seules trois ceintures étaient en jeu, Usyk ayant depuis libéré son titre IBF. L'Ukrainien, devenu un symbole de son pays, reste ainsi invaincu en 23 combats. De son côté, Fury, qui affichait un avantage de 25 kilos sur son adversaire, subit la deuxième défaite de sa carrière (34-2-1).

Marco Odermatt peut enchaîner en géant Au lendemain de sa victoire en descente à Val Gardena, Marco Odermatt à l'occasion d'enchaîner un troisième podium en trois jours. Il sera le favori du géant d'Alta Badia dimanche. La station des Dolomites accueille deux épreuves techniques après les deux courses de vitesse disputées vendredi et samedi à Val Gardena. Troisième en super-G et vainqueur en descente sur la Saslong, Odermatt est en forme dans les Dolomites. "Odi" est comme à la maison à Alta Badia où il n'a plus terminé hors du top 5 depuis 2018. La saison dernière, il avait remporté les deux géants organisés dans la station italienne. Loïc Meillard cherchera aussi à briller dimanche, lui qui n'est pas encore monté sur le podium en géant cette saison. Mais peut-être que le slalom de lundi lui conviendrait mieux après être monté sur la boîte à Levi et à Val d'Isère dans cette discipline.

Roman Josi: un assist et une victoire pour sa rentrée Roman Josi (à gauche) s'interpose devant Warren Foegele. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Roman Josi a signé un retour gagnant. Après quatre matches suivis depuis les tribunes en raison d'une blessure au bas du corps, le Bernois a retrouvé les délices de la victoire. Sur sa glace, Nashville s'est, en effet, imposé 3-2 devant le Los Angeles de Kevin Fiala. Les Predators ont forcé la décision grâce à une réussite de Nick Blankenburg après 1’03’’ de jeu dans la prolongation. Passeur sur le 2-0 de Jonathan Marchessault à la 34e, Roman Josi a comptabilisé son 24e point d’une saison qui reste, malgré cette dixième victoire, bien compliquée. A 11 points de la barre, les Predators ont vraiment besoin d’un miracle pour disputer les séries finales.

Le Lausanne HC remporte le derby lémanique Jason Fuchs inquiète Antti Raanta dans un derby parfaitement maîtrisé par le Lausanne HC. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON On n’arrête plus le Lausanne HC ! Après leur succès devant Ambri-Piotta et Davos, les Vaudois ont couronné leur semaine avec une victoire dans le derby lémanique pour s’emparer de la place de leader. Sur leur glace, les finalistes de la saison dernière se sont imposés 3-0 devant un Genève-Servette qui va bientôt être contraint de tout miser sa saison sur son parcours en Ligue des Champions. Une ouverture du score d’Antti Suomela à la 8e, le premier but de la saison de Makai Holdener pour le 2-0 de la 31e et enfin une réussite de Lauri Pajuniemi dans la cage vide à 14’’ de la sirène ont scellé ce derby. Une fois de plus, Kevin Pasche a livré la marchandise dans la cage lausannoise pour fermer la porte aux Genevois. Auteur de37 arrêts, il a signé son... septième blanchissage de la saison. Fribourg encore "muet" Comme pour Genève-Servette, ce championnat ne devrait pas apporter beaucoup de satisfactions à Fribourg-Gottéron. Au lendemain de leur défaite 1-0 à domicile devant Kloten, les Fribourgeois se sont inclinés 4-0 à Rapperswil. Privés de leur topscorer Marcus Sörensen blessé, ils ont à la fois accordé trop de largesses devant la cage du malheureux Reto Berra et singulièrement manqué de tranchant en phase offensive pour mériter un meilleur sort. Ils risquent de traverser une soirée aussi difficile lundi à Zoug, qui n’a pas fait le détail devant Ajoie (4-0). Au lendemain de sa défaite à Porrentruy face à Ajoie, Bienne a cueilli deux points pour relever la tête. Les Seelandais ont battu Davos 2-1 aux tirs au but grâce à une égalisation de Jere Salinen à la 54e et aux réussites de ce même Salinen, de Fabio Hofer et de Toni Rajala dans l’exercice du shootout. Dans les autres rencontres de la soirée, Zurich a perdu sa première place après sa défaite 3-2 à domicile devant le CP Berne, consommée sur un but de Lukas Klok à la 55e. Enfin à deux jours du derby tessinois, Ambri-Piotta et Lugano ont connu des fortunes diverses. Ambri s’est imposé 6-5 au shootout à Kloten après un match riche en rebondissements. Quant à Lugano, il a été battu 4-3 à Lugano sur un but de Dario Allenspach à 1’37’’ de la sirène.

Un attaquant suédois en état de grâce Alexander Isak: cet homme sera très dangereux pour l'équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL La Suède possède vraiment un attaquant de classe mondiale en la personne d’Alexander Isak. Le jouer de Newcastle a signé son premier triplé en Premier League. Futur adversaire de la Suisse lors du prochain tour préliminaire de la Coupe du monde, le coéquipier de Fabian Schär a frappé à trois reprises lors du large succès 4-0 de Newcastle à Ispwich. Il traverse un mois de décembre royal dans la mesure où il avait déjà trouvé le chemin des filets contre Liverpool, Brentford et Leciester avant ce déplacement chez le néo-promu. On rappellera qu’Alexander Isak fait la paire en sélection avec Viktor Gyökeres, l’attaquant du Sporting qui est le meilleur buteur du championnat du Portugal. Murat Yakin est prévenu : la Suisse s’attaquera l’automne prochain à une mission très ardue face à la Suède.

Saut à skis: Gregor Deschwanden sur le podium à domicile Très beau concours pour Gregor Deschwanden Image: KEYSTONE/EPA/PHILIPP SCHMIDLI Gregor Deschwanden continue de briller cet hiver sur les tremplins. Le Lucernois a pris la 3e place du concours Coupe du monde à Engelberg, signant ainsi son troisième podium de la saison. Deschwanden s'est posé à 133,5 et 138,5 m sur le grand tremplin de la station obwaldienne. Le Suisse a très bien géré la pression de sauter à domicile, avec deux très belles manches. Une première victoire semble désormais se rapprocher pour lui, qui compte un total de cinq places sur le podium dans sa carrière. A Engelberg, seuls deux Autrichiens ont battu le Lucernois. Jan Hoerl l'a importé avec deux bonds à 142 et 138,5 m. Il a devancé son compatriote Daniel Tschofenig (142,5/135,5 m), qui menait après le premier saut. Le Vaudois Killian Peier a pour sa part pris le 22e rang. Il a effectué des sauts à 129 et 130 m. Un deuxième concours aura lieu dimanche au même endroit.

Pas de retour gagnant pour Manuel Akanji L'impuissance de Manuel Akanji à Birmingham... Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Le retour aux affaires de Manuel Akanji n’y a rien changé : Manchster City traverse toujours sa période la plus noire depuis des années. A Birmingham, les Mancuniens se sont inclinés 2-1 devant Aston Villa. Ce résultat ne souffre aucune discussion. Face à la possession bien trop stérile de City, Villa a répondu par une verticalité qui a favorisé les réussites de Jhon Duran (16e) et de Morgan Rogers (65e). Le but de Phil Foden, son... premier de la saison en championnat, à la 93e minute est intervenu bien trop tardivement pour que l'issue de la rencontre soit différente. Manuel Akanji a accusé un temps de retard sur les deux buts adverses sans qu’il doive être vraiment pointé du doigt. Au repos forcé pendant deux semaines en raison d’une blessure aux adducteurs, le défenseur zurichois a retrouvé une équipe sans confiance et sans ressort. A Birmingham, le Champion en titre a concédé sa sixième défaite de la saison en Premier League. Sans qu’il ne s’agisse d’une véritable surprise...

Alex Fiva sur le podium Alex Fiva peut être satisfait de son week-end à San Candido (archives). Image: KEYSTONE/EPA Alex Fiva confirme sa bonne forme en ce mois de décembre. Le Grison a pris la 2e place de la deuxième course de San Candido samedi, en Coupe du monde de skicross. Déjà en finale la veille mais seulement 4e, Alex Fiva a été impérial en huitièmes, quarts et demi-finale, mais a dû s'avouer vaincu face au Canadien Reece Howden en finale. Le vétéran suisse de 38 ans a toutefois résisté au retour des deux autres finalistes pour signer son deuxième podium de la saison. Il s'était imposé pour la première fois en trois ans le 13 décembre à Val Thorens. Eliminé en demi-finale, Ryan Regez a quant à lui pris la 6e place. Chez les femmes, Talina Gantenbein, deuxième vendredi, a elle aussi pris la porte en demies et n'a pas terminé la course de classement. La Vaudoise Fanny Smith a pour sa part été éliminée en quarts de finale.

Marco Odermatt dompte la Saslong et égale Pirmin Zurbriggen Marco Odermatt a exulté après avoir franchi la ligne d'arrivée. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Magnifique Marco Odermatt! Le Nidwaldien a remporté samedi la descente de Val Gardena devant son compatriote Franjo von Allmen. Avec cette 40e victoire, "Odi" égale le record de Pirmin Zurbriggen. Le triple vainqueur du gros globe de cristal a dompté avec brio cette piste de la Saslong qui se refusait encore à lui. Quatre fois sur le podium sur la piste italienne - encore vendredi lors du super-G -, il a cette fois réalisé une course parfaite pour apporter à la Suisse un succès attendu depuis 2011 à Val Gardena (Beat Feuz en super-G). Dans de bien meilleures conditions que la veille, Odermatt a été certes moins rapide que son coéquipier Franjo von Allmen sur la portion de glisse, mais a fait preuve d'une agilité remarquable dans le Ciaslat, le secteur le plus technique de la piste des Dolomites. Cette 40e victoire en Coupe du monde, sa troisième de la saison après celles en super-G à Beaver Creek et en géant à Val d'Isère, lui permet d'égaler Pirmin Zurbriggen au rang de skieur suisse le plus décoré en Coupe du monde chez les messieurs. Deuxième podium pour von Allmen Franjo von Allmen, qui ne vit que son troisième hiver en Coupe du monde, a lui sauvé sa 2e place (+0''45) d'un cheveu et est monté sur la boîte pour la deuxième fois de sa carrière après une 3e place à Garmisch l'hiver dernier. Le Bernois de 23 ans a devancé l'Américain Ryan Cochran-Siegle, 3e, pour un centième et le Français Nils Allègre, 4e, pour deux centièmes. Deux autres Suisses ont terminé dans le top 10: Stefan Rogentin (8e, +0''68) et Lars Rösti (9e, +0''76). Surprenant 8e vendredi, ce dernier aurait même pu créer une immense surprise s'il n'avait commis une erreur fatale dans le Ciaslat. Justin Murisier (20e, +1''27), Alexis Monney (23e, +1''42) ont eux terminé plus loin.

Lara Gut-Behrami 2e derrière Cornelia Hütter Lara Gut-Behrami a été presque parfaite samedi à Saint-Moritz. Image: KEYSTONE/EPA Lara Gut-Behrami a signé un troisième podium consécutif en Coupe du monde en prenant la 2e place du premier super-G de St-Moritz samedi. La Tessinoise a été battue par l'Autrichienne Cornelia Hütter. Une seule erreur a coûté la victoire à la skieuse de Comano, parfaite sur la quasi-totalité de la piste grisonne. Comme plusieurs autres concurrentes, elle s'est fait surprendre par un mouvement de terrain et a perdu de la vitesse à la fin du tracé. Lara Gut-Behrami confirme toutefois son très bon début de saison après avoir dû faire l'impasse sur le géant d'ouverture de Sölden. Elle sera encore une fois candidate au podium et à la victoire dimanche à l'occasion du second super-G. Hütter, victorieuse de la première descente de la saison à Beaver Creek, a quant à elle dominé les débats pour s'offrir une 8e victoire en Coupe du monde, la première à Saint-Moritz. Le podium a été complété par l'Italienne Sofia Goggia, elle aussi très en forme après avoir gagné le super-G dans le Colorado. Vonn dans le top 15 Pour son grand retour, Lindsey Vonn s'est classée dans le top 15 malgré une première partie de glisse compliquée. L'Américaine, dont le dernier départ en Coupe du monde remontait au 20 janvier 2019 à Cortina, a concédé 1''18 à la vainqueure du jour. Corinne Suter monte elle aussi en puissance après avoir fait son retour à Beaver Creek. La Schwytzoise a terminé 10e, à un dixième de la 6e place. Michelle Gisin (15e) et Delia Durrer (20e) se sont classées dans le top 20, alors que la Valaisanne Malorie Blanc (20 ans) a connu une élimination rapide pour son premier départ en Coupe du monde.

Saut à ski: Deschwanden mûr pour un premier succès La Coupe du monde de saut fait comme de coutume étape à Engelberg juste avant les fêtes de fin d'année, pour les deux derniers concours avant la Tournée des Quatre Tremplins. Les regards seront tournés vers Gregor Deschwanden samedi et dimanche après-midi. A 33 ans, Deschwanden est mûr pour un premier succès à ce niveau. Remarquable de régularité depuis le début de l'hiver, le Lucernois a déjà terminé deux fois 2e, notamment à Titisee-Neustadt samedi dernier. Mais le favori demeure l'Allemand Pius Paschke, leader de la Coupe du monde. Gregor Deschwanden a l'occasion de mettre doublement fin à une très longue disette helvétique. Le dernier podium suisse à Engelberg, signé Simon Ammann, remonte à 2014. Et il faut remonter à 2009 pour trouver trace de la dernière victoire suisse sur le tremplin obwaldien, obtenue alors par le légendaire saint-gallois dont le dernier succès en Coupe du monde date de novembre 2014.

St-Moritz: Vonn en vedette, LGB en favorite Les projecteurs seront braqués sur Lindsey Vonn samedi et dimanche à St-Moritz. L'Américaine effectue à 40 ans son retour en Coupe du monde à l'occasion des deux super-G programmés dans la station grisonne. Mais c'est bien Lara Gut-Behrami qui fait figure de favorite, en compagnie de Sofia Goggia. Voilà près de six ans que Lindsey Vonn n'a plus évolué au plus haut niveau, depuis qu'elle avait arraché le bronze de la descente lors des Mondiaux 2019. La femme aux 82 succès en Coupe du monde, débarrassée de ses douleurs chroniques au genou droit, ne devrait pas pouvoir se mêler à lutte pour le podium à St-Moritz. Mais elle n'est pas revenue pour faire de la figuration. Troisième en descente puis 2e en super-G à Beaver Creek en ouverture de la saison de vitesse, Lara Gut-Behrami est quant à elle mûre pour son premier succès de l'hiver après des débuts difficiles en géant. La Tessinoise lorgne une 46e victoire en Coupe du monde, une 23e en super-G. Sa principale rivale devrait être Sofia Goggia, brillante gagnante du super-G à Beaver Creek pour son retour de blessure.

Le Bayern domine Leipzig après deux premières minutes de folie Jamal Musiala (à droite) a ouvert le score après 30 secondes jeu contre Leipzig. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayern a conforté son fauteuil de leader du championnat d'Allemagne avant les fêtes. Les Munichois ont battu Leipzig 5-1 à domicile vendredi après un début de match fou. Le tableau d'affichage indiquait en effet déjà 1-1 après seulement 1'42'' de jeu et l'égalisation de l'attaquant slovène de Leipzig Benjamin Sesko. A peine plus d'une minute plus tôt, Jamal Musiala avait ouvert le score sur la première offensive bavaroise. Konrad Laimer (25e) et Joshua Kimmich (36e) ont ensuite donné l'avantage au Bayern, avant que Leroy Sané (78e) et Alphonso Davies (78e) ne corsent l'addition en deuxième période. Le leader met ainsi la pression sur son dauphin Leverkusen, qui devra s'imposer samedi face à Fribourg (5e) pour revenir à quatre points de la tête.

Lausanne enchaîne à Davos Les Lausannois ont signé un probant succès sur la glace de Davos. Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Lausanne surfe à nouveau sur la vague du succès. Deux jours après leur victoire 5-0 devant Ambri-Piotta, les Vaudois se sont imposés 3-1 à Davos dans le choc au sommet de la soirée de National League. Une fois de plus parfaitement protégé par Kevin Pasche (25 arrêts), le LHC a su répondre à l’ouverture du score d’Adam Tambellini à la 37e. Joël Genazzi pouvait égaliser avant la fin du tiers intermédiaire et Benjamin Bougro inscrire le but décisif à la 44e. Ce succès permet aux Vaudois de consolider leur troisième place et d’espérer ravir très vite la deuxième occupée par leurs adversaires du soir. Pas la soirée espérée pour Julien Sprunger La soirée fut moins rose pour Julien Sprunger, lequel n’a pas fêté comme il le souhaitait la reconduction de son contrat. Le capitaine de Gottéron a connu la défaite quelques heures après l’officialisation de l’heureuse nouvelle. Sur leur glace, les Fribourgeois se sont inclinés 2-0 devant Kloten. L’équipe surprise du championnat a pris l’avantage à la 44e grâce à Nico Ojamäki avant que Dario Meyer ne scelle le score dans la cage vide à 19’’ de la sirène. Auteur de 37 arrêts, Sandro Zurkirchen a remplacé avantageusement le titulaire Ludovic Waeber dans les buts zurichois. Comme Fribourg, Genève-Servette et Bienne devront vraiment élever le curseur pour se hisser dans le top-6. Aux Vernets, les Grenat ont été battus 3-2 par les Zurich Lions dans une affiche qui sera le mois prochain celle de la demi-finale de la Ligue des champions. Surclassés pendant la première demi-heure, ils sont revenus à 2-2 grâce deux réussites d’Alessio Bertaggia et d’Oula Palve inscrites en l’espace de 26’’. Mais la pénalité de cinq minutes de Theodor Lennström pour un mauvais geste sur Denis Malgin devait leur être fatale. Maître dans l’exercice du jeu de puissance, le champion de Suisse devait reprendre la main grâce au 13e but de Derek Grant pour occuper à nouveau la place de leader. Bienne tombe de haut A Porrentruy où Ajoie est de plus en plus redoutable à domicile, Bienne est tombé de haut. Les Seelandais ont, en effet, mené 2-0 jusqu’à la mi-match pour perdre finalement ce derby 5-2. Battus désormais à huit reprises lors de leurs dix derniers matches, les Seelandais n’auront pas franchement le droit à l’erreur samedi contre Davos et lundi face à Berne. Deux matches à domicile à gagner impérativement. Enfin, le héros de la soirée est neuchâtelois. Roman Loeffel a, en effet, donné la victoire 5-4 à Berne dans le derby contre Langnau avec son but à 5'' de la sirène finale. Trois points qui consolident encore la position du club de la capitale dans le top-6.