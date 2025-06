L'Inter surclasse River Plate ++ Fluminense tenu en échec mais qualifié

Un Inter Milan retrouvé surclasse River Plate Yann Sommer ( Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun L'Inter Milan a dû batailler durant toute la phase de groupe du Mondial des clubs.

Mais Yann Sommer et ses équipiers ont fini par triompher: le finaliste de la Ligue des champions a battu River Plate 2-0 mercredi pour prendre rendez-vous avec Fluminense lundi à Charlotte en 8e de finale.

Mené contre Monterrey avant d'égaliser (1-1), mené contre les Urawa Red Diamonds avant de renverser la partie (2-1), l'Inter Milan entraîné désormais par Cristian Chivu avait décidé de prendre le taureau par les cornes mercredi contre River Plate, alors que trois équipes totalisaient quatre points avant le dernier match.

Le club italien savait que Monterrey risquait de dominer largement le club de la banlieue de Tokyo (ce que les Mexicains ont fait, 4-0) et s'est lancé tôt à l'assaut du but argentin au Lumen Field de Seattle. Mais il a fallu attendre la 72e minute pour voir les Intéristes prendre les commandes.

C'est le carton rouge reçu par Lucas Martinez Quarta à la 66e minute, pour une faute en tant que dernier défenseur, qui a achevé de pointer la direction du match. Six minutes plus tard, Sebastiano Esposito a forcé la décision via une frappe clinique vers le petit filet opposé. Alessandro Bastoni a scellé le score à la 93e.



NBA: Niederhäuser drafté en 30e position par les Clippers Yanic Konan Niederhäuser sert la main du commissaire de la NBA Adam Silver après avoir été drafté par les LA Clippers Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL Yanic Konan Niederhäuser deviendra bien le quatrième Suisse à fouler les parquets de NBA.

Le centre fribourgeois de 22 ans a même été sélectionné dès le 1er tour de la draft 2025, en 30e et dernière position, par les Los Angeles Clippers.

Les observateurs les plus optimistes imaginaient qu'il allait être choisi au tout début du deuxième tour, prévu jeudi soir au Barclays Center de Brooklyn, voire peut-être même dès la première ronde. Ils ne se sont pas trompés, Niederhäuser étant d'ailleurs l'un des joueurs les plus sous-cotés retenus dans ce 1er tour.

Yanic Konan Niederhäuser (2m15, 115 kg), qui s'est révélé la saison dernière en NCAA sous le maillot de Penn State (12,9 points, 6,9 rebonds et 2,3 contres en moyenne), rejoint donc le désormais retraité Thabo Sefolosha, Clint Capela et Kyshawn George dans l'hitoire du basket helvétique.

L'arrière vaudois avait été choisi en 13e position lors de la draft 2006 par Philadelphie, qui l'avait immédiatement envoyé à Chicago par le biais d'un échange. L'intérieur genevois a quant à lui été drafté en 25e position par Houston en 2014, alors que l'ailier valaisan de Washington fut le 24e choix de la draft 2024.

Aucune surprise en revanche en ce qui concerne le premier choix de cette draft 2025. Les Dallas Mavericks ont comme prévu retenu l'ailier américain Cooper Flagg (2m06), qui est à 18 ans et 186 jours le plus jeune joueur arrivé en haut de la draft depuis LeBron James. L'ancien de l'Université de Duke est présenté comme un talent hors normes, prêt à peser d'entrée en NBA.



Fluminense tenu en échec par Mamelodi mais qualifié pour les 8es Borussia Dortmund et Carney Chukwuemeka sont premiers de leur groupe Image: KEYSTONE/AP/Carolyn Kaster Fluminense a validé son ticket pour les huitièmes de finale du Mondial des clubs. Ceci après son nul (0-0) concédé mercredi contre les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns dans le groupe F à Miami.

Après les deux parades de son gardien Fabio en début de rencontre, c'est le club brésilien qui a eu la plus grosse occasion, juste avant l'heure de jeu, lorsque la frappe de German Cano s'est écrasée sur le poteau de Ronwen Williams (57e).

Avant la troisième et dernière journée de la phase de groupes, trois équipes du groupe F pouvaient encore croire à une qualification pour la phase finale, mais les Mamelodi Sundowns devaient impérativement s'imposer au Hard Rock Stadium pour doubler leur adversaire du jour.

Avec ce nul conjugué à la victoire 1-0 du Borussia Dortmund contre les Japonais d'Ulsan, seul club du groupe déjà éliminé avant mercredi, Fluminense passe mais cède sa première place aux Allemands.

Pour une place en quarts de finale, Thiago Silva et ses coéquipiers affronteront donc le premier du groupe E, dont on connaîtra l'identité dans la nuit de mercredi à jeudi: ce sera River Plate, l'Inter Milan ou Monterrey.



L'Allemagne bat la France et défiera l'Angleterre pour le titre Nelson Weiper c閘鑒re le 1-0 allemand Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK L'Allemagne a battu la France 3-0 en demi-finale de l'Euro M21 mercredi à Kosice en Slovaquie. La Mannschaft affrontera l'Angleterre, tenante du titre, en finale samedi (21h) à Bratislava.

L'Allemagne s'est mise à l'abri dès le premier quart d'heure: Weiper, du plat du pied aux six mètres à la reprise d'un tir de Nebel renvoyé dans ses pieds par la transversale, a ouvert rapidement la marque (8e). Woltemade a doublé la mise en trompant de près en deux temps Restes (14e). Gruda de près sur une passe de Wanner a donné le coup de grâce dans le temps additionnel (93e).

La jeune Allemagne, déjà finaliste de deux des quatre précédentes éditions, défiera pour le titre l'Angleterre, détentrice du trophée, vainqueur des Pays-Bas 2-1 dans la première demi-finale grâce à un doublé du joueur de Liverpool Harvey Elliott, déjà présent avec les jeunes Lions lors du sacre de 2023.



Les Suisses avancent, trois Suissesses s'arrêtent Dominic Stricker s'est qualifi Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le deuxième tour des qualifications de Wimbledon a permis à Céline Naef, Dominic Stricker et Leandro Riedi de poursuivre leur route. Fin de parcours en revanche pour Masarova, Küng et Ryser.

Elles étaient sept au départ, il n'en reste plus qu'une. Céline Naef (WTA 178) est la seule qui a pu continuer sa route en dominant la Géorgienne Mariam Bolkvadze (198e) 6-1 6-1.

Tombeuse de Susan Bandecchi la veille, Nina Stojanovic (172e) a disposé d'une deuxième Suissesse en écartant Rebeka Masarova (WTA 99) 7-5 6-4. Valentina Ryser (WTA 222) a chuté devant la Canadienne Victoria Mboko (96e) 6-3 6-3, tandis que Leonie Küng (WTA 235) s'est inclinée 6-1 6-3 devant l'Australienne Priscilla Hon (137e).

Dans le tableau masculin, Stricker (ATP 244) et Riedi (ATP 506) ont atteint le troisième tour. Stricker a battu l'Américain Emilio Nava (119e) 7-6 (7/2) 6-4. Riedi s'est lui imposé de justesse face à l'Argentin Federico Gomez (139e) 4-6 6-3 7-6 (10/8).



Anthony Racioppi débarque à Sion Anthony Racioppi est de retour en Suisse et plus précisément à Sion Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Anthony Racioppi revient au pays. Le gardien genevois de 26 ans a signé un contrat avec le FC Sion jusqu'à l'été 2029.

Il y a un an, Racioppi avait quitté les Young Boys pour l'Angleterre et Hull City. Mais il n'avait pas réussi à s'imposer avec le club anglais dans le championnat de deuxième division. Pendant la pause hivernale, le Genevois a été prêté au FC Cologne, mais il a été cantonné au rôle de gardien remplaçant lors de la montée du club en Bundesliga.

A Hull City, Racioppi avait encore un contrat valable pour les deux prochaines saisons. Le montant de l'indemnité de transfert que le FC Sion devra verser au club britannique pour l'ancien gardien de l'équipe de Suisse espoirs n'est pas connu.



Une dernière saison pour Lara Gut-Behrami, puis Londres Lara Gut-Behrami va faire une derni鑽e saison Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Invitée d'honneur d'une conférence organisée à Zurich par "Finanz und Wirtschaft", Lara Gut-Behrami a dévoilé ses projets. La Tessinoise va faire une dernière saison avant de s'installer à Londres.

La femme aux 48 succès en Coupe du monde a surpris l'assistance en faisant ces révélations sur scène. A 34 ans, elle va se lancer dans la dernière saison de sa carrière. Elle a confirmé prendre sa retraite après les JO de 2026. La championne olympique en titre de Super-G entend vivre un dernier grand moment à Cortina en février.

Après avoir mis un terme à sa carrière de skieuse, la Tessinoise prévoit de s'installer en Angleterre. Une raison assez logique puisque son mari Valon Behrami (40 ans) va devenir directeur technique de son ancien club de Watford à Londres. Le club milite actuellement en Championship, la deuxième division anglaise.

D'ici là, le couple et les deux filles de Behrami continueront d'habiter à Udine en Italie, ce qui arrange la skieuse pour la planification de sa saison. Qu'en sera-t-il après? "Je ne serai certainement pas femme de ménage", a-t-elle lancé en riant. Mais devenir mère semble être un sujet de discussion.



Coupe du monde 2006: la Fédération allemande à l'amende Franz Beckenbauer était à la tête du comité d'organisation de la Coupe du monde 2006 Image: KEYSTONE/EPA EFE/JUANJO MARTIN La Fédération allemande (DFB) a été condamnée à une amende de 130'000 euros par un tribunal. Elle a été punie dans une affaire de fraude fiscale liée à l'organisation du Mondial 2006 en Allemagne.

Les anciens cadres de la fédération "ont délibérément fraudé le fisc, cela ne fait aucun doute", a déclaré une juge du tribunal de Francfort lors de l'énoncé de la décision. Le ministère public avait requis une amende deux fois plus élevée, de 270'000 euros.

Impôts impayés Au coeur de ce procès, qui s'était ouvert en mars 2024, se trouve le versement d'environ 6,7 millions d'euros à un comité responsable de l'organisation du Mondial, pour couvrir les dépenses d'un prétendu gala qui n'a jamais eu lieu et dont le coût ne pouvait par conséquent pas être déductible des impôts. Au total, ce serait plus de 13,7 millions d'euros d'impôts qui n'auraient pas été payés au titre de 2006.

Selon le tribunal, le montant de 6,7 millions aurait été utilisé par le président de la Coupe du monde 2006 et légende du football allemand Franz Beckenbauer, mort en janvier 2024, pour corrompre des membres de la commission financière de la FIFA. Les responsables de la DFB voulaient ainsi s'assurer une subvention de 170 millions d'euros de la part de l'instance mondiale du football.

Image ternie À la suite du scandale, la DFB s'est vu retirer rétroactivement son statut d'organisme d'utilité publique. "La DFB ne peut pas tout se permettre, même si le football est le sport préféré des Allemands", a insisté la juge, pour qui l'image de la fédération allemande est "ternie". Les dirigeants de la DFB ont "effectué des paiements non déclarés et soutenu le système corrompu de la FIFA", a encore déclaré la juge Eva-Marie Distler.

Les poursuites contre trois des anciens hauts responsables de la DFB, Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach et Horst Schmidt, ont été abandonnées, moyennant le paiement d'amendes, entre 10'000 et 65'000 euros chacun.



Barcelone jouera le 10 août dans un Camp Nou en travaux Lamine Yamal: retour au Camp Nou le 10 août Image: KEYSTONE/AP/JOAN MONFORT Le FC Barcelone fera son retour le 10 août au Camp Nou. Le stade était en travaux depuis deux ans. Le premier match aura lieu à l'occasion du Trophée Joan Gamper face à un adversaire à désigner.

"Le FC Barcelone annonce officiellement le retour dans son stade, le Spotify Camp Nou, le 10 août 2025, une date qui marquera la réouverture partielle du nouveau foyer blaugrana", a indiqué le club dans un communiqué. Le Barça n'a pas disputé de rencontre au Camp Nou depuis mai 2023, date du début des travaux de rénovation de cette enceinte sportive: ses matches à domicile, depuis lors, se sont tenus au stade olympique de Montjuïc.

Le club blaugrana n'a pas précisé dans son communiqué la capacité d'accueil du Camp Nou pour les premières rencontres. Mais selon la presse locale, elle sera d'environ 35'000 spectateurs. "Il convient de souligner que le retour se produira alors que les travaux du nouveau Spotify Camp Nou se poursuivent, ce qui nécessitera de cohabiter avec des interventions dans différentes zones du complexe", précise le club.

A l'issue du Trophée Gamper, un match amical de gala qui marque traditionnellement le début de saison du Barça, le club disposera d'un mois supplémentaire pour continuer les préparatifs. LaLiga a accepté qu'il joue ses trois premiers matches de la saison à l'extérieur.

Les travaux de modernisation du mythique stade barcelonais, qui s'appellera désormais "Spotify Camp Nou" en raison d'un accord de sponsoring signé avec le géant du streaming musical, ont été ralentis pour des raisons administratives et à cause de plaintes de plusieurs ouvriers sur leurs conditions de travail.



La Suisse jouera les médailles au Mondial de 3x3 Jonathan Dubas et ses Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse masculine disputera la phase à élimination directe de la Coupe du monde de 3x3 à Oulan Bator. Elle a validé son ticket en gagnant ses deux derniers matches dans le groupe D.

Jonathan Kazadi, Jonathan Dubas et les frères Natan et Thomas Jurkovitz ont dû batailler jusqu'au bout pour s'assurer a minima une place en 8es de finale de la compétition. Ils se sont imposés 16-15 tant face aux Pays-Bas qu'à la Lituanie mercredi pour conclure cette phase de poules avec un bilan de trois victoires pour une défaite.

La Team Switzerland - qui pourrait remporter son groupe et se qualifier directement pour les quarts en fonction du résultat d'Espagne - Pays-Bas - a forcé la décision dans les dernières secondes lors de ces deux matches. Elle a marqué le panier de la victoire sur un dunk de Jonathan Dubas face aux Néerlandais, et grâce à un tir au "buzzer" de Jonathan Kazadi face aux Baltes.



Chelsea en 8e de finale sans trembler face à l'Espérance La joie des joueurs de Chelsea, qualifiés pour les 8es de finale du Mondial des clubs Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Sans surprise, Chelsea s'est ouvert la voie des 8e de finale du Mondial des clubs.

Les Londoniens ont battu très facilement l'Espérance de Tunis (3-0), trop limité pour espérer franchir l'obstacle des Blues, mardi à Philadelphie.

Chelsea, qui termine deuxième du groupe D derrière les Brésiliens de Flamengo, affrontera ainsi le Benfica Lisbonne au prochain tour samedi à Charlotte. Flamengo, qui a fait match nul 1-1 face au Los Angeles FC dans le même temps, se mesurera pour sa part au Bayern Munich dimanche en 8e de finale.

Chelsea, qui pouvait se contenter d'un nul pour se qualifier, a éteint tout suspense juste avant la pause grâce à une tête du défenseur Tosin Adarabioyo (48e) puis à un but de l'attaquant Liam Delap, qui s'est trop aisément engouffré dans la défense de l'Espérance avant de tromper le gardien Bechir Ben Said (50e).

Les Blues ont ensuite tranquillement géré avant d'accroitre leur avance dans les arrêts de jeu par Tyrique George (97e). Ce deuxième succès en trois rencontres n'ajoutera rien à la gloire des Londoniens mais leur promet de belles perspectives: ils auront une carte intéressante à jouer contre Benfica samedi.

A noter par ailleurs que le Boca Juniors a quitté le tournoi par la petite porte avec un nul 1-1 concédé à Nashville face à la modeste équipe d'Auckland City dans le groupe C. L'international suisse Lucas Blondel n'a pas eu droit à la moindre minute de jeu dans le camp argentin durant cette compétition.



Neymar prolonge son contrat avec Santos jusqu'à la fin de l'année Neymar a bien prolongé à Santos Image: KEYSTONE/EPA/Isaac Fontana L'attaquant brésilien Neymar a prolongé mardi jusqu'à la fin de l'année son contrat avec Santos, le club de ses débuts. Il espère se refaire une santé à un an du Mondial 2026.

"J'ai pris une décision et j'ai écouté mon coeur. Santos n'est pas seulement mon équipe, c'est ma maison, mes racines, mon histoire et ma vie", a déclaré la star de 33 ans, cité dans un communiqué du club. Neymar était revenu fin janvier dans son club formateur du sud-est du Brésil.



Benfica fait coup double contre le Bayern Andreas Schjelderup a marqué le seul but du match Image: KEYSTONE/AP/Nell Redmond Benfica s'est qualifié pour les 8es de finale du Mondial des clubs en battant le Bayern Munich (1-0), mardi à Charlotte. Les Portugais s'adjugent par la même occasion la première place du groupe C.

Affichant plus de détermination que la formation bavaroise, qui était déjà qualifiée pour le tour suivant et a fait tourner son effectif, l'équipe lisboète s'est imposée grâce à un but du Norvégien Andreas Schjelderup en début de première période. Puis elle a vaillamment résisté lors du second acte, grâce à son gardien Anatoliy Trubin.

Benfica affrontera Chelsea ou l'Espérance de Tunis en 8e de finale, samedi à Charlotte. Le Bayern sera opposé à Flamengo, dimanche à Miami.



Le prodige Gout Gout améliore son meilleur temps sur 200 m Gout Gout c Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Le prodige du sprint australien, Gout Gout, a couru le 200 m en 20''02 mardi à Ostrava. Il a amélioré son record personnel pour sa première compétition en Europe.

Gout Gout, âgé de 17 ans, a établi au passage un nouveau record d'Australie. Il avait battu une première fois début décembre son record national, qui datait des Jeux de Mexico en 1968, terminant le demi-tour de piste en 20''04, plus vite que la légende jamaïcaine Usain Bolt au même âge.

"Je ne ressens aucune pression, parce que dès que je suis sur la piste, je suis concentré sur moi-même et sur ce que j'ai à faire: courir, ce qui est ce que je préfère dans la vie", a-t-il commenté après sa victoire.

Aux championnats d'Australie en avril, il a même couru la distance en 19''84, mais le chrono n'a pas été homologué en raison d'un vent trop favorable.

Après Ostrava, Gout sera à Monaco le 11 juillet pour l'étape de la Ligue de diamant, avec en ligne de mire les championnats du monde à Tokyo (13-21 septembre).

Dans le même meeting à Ostrava, le maître absolu de la perche Armand Duplantis a remporté le concours en passant une barre à 6,13 m. Il a ensuite échoué à 6,29 m contre son propre record du monde, qu'il avait amélioré pour la 12e fois le 15 juin en franchissant 6,28 m devant son public à Stockholm.