Red Bull noue un partenariat inédit en F1

McDonald’s devient le sponsor de l'écurie autrichienne Red Bull, dès le Grand Prix du Brésil début novembre. Un lien qui se verra sur et en dehors des circuits.

Jannik Sauer / watson.de

On pourrait résumer cette alliance ainsi: le roi du fast-food rencontre le roi des circuits. Red Bull, l’écurie du quadruple champion du monde Max Verstappen, affichera pour la première fois McDonald’s comme sponsor sur ses monoplaces lors du Grand Prix du Brésil, du 7 au 9 novembre.

L’écurie a publié les premières images montrant que la coopération sera surtout visible autour du cockpit. Sur le halo – l’arceau de sécurité protégeant le pilote des débris et des collisions – figure désormais le logo de McDonald’s. De plus, la prise d’air au-dessus du moteur (Airbox) est peinte dans le «jaune McDonald’s».

Le logo de McDonald’s figurera sur la halo des bolides Red Bull dès le GP du Brésil. image: Oracle Red Bull Racing

Sur le plan esthétique, cette modification ne devrait pas trop perturber les fans. Le logo Red Bull comporte déjà depuis des années des éléments jaunes, présents sur les châssis de ses voitures de F1, ce qui rend cette intégration visuellement harmonieuse.

Ce partenariat représente une première pour McDonald’s: jamais auparavant la marque n’avait sponsorisé une écurie de Formule 1. L’accord, limité dans un premier temps à huit semaines, inclut également plusieurs projets marketing complémentaires.

Un stand très particulier

Ainsi, un restaurant McDonald’s situé près du circuit de São Paulo verra son drive (endroit où les clients, en véhicule, prennent leur nourriture à l'emporter) être aménagé dans le style d'un stand de course Red Bull. De plus, depuis le 21 octobre, les boissons énergisantes Red Bull sont en vente dans les établissements McDonald’s brésiliens.

La monoplace Red Bull, qui accueillera tout bientôt le logo de McDonald's. image: keystone

Red Bull a par ailleurs annoncé que cette collaboration sera également visible dans le garage de l’écurie, sans en révéler pour l’instant les détails. Les deux partenaires prévoient aussi d’organiser des shows promotionnels et de lancer ensemble un dessin animé.

Alors que la saison de Formule 1 approche de son dénouement, la lutte pour le titre des pilotes s’intensifie – et Max Verstappen est en plein cœur de la bataille. Le Néerlandais, qui comptait encore il y a quelques courses plus de 100 points de retard sur le leader du championnat, l’Australien Oscar Piastri (McLaren), a nettement réduit cet écart ces dernières semaines.

A cinq courses de la fin de la saison, Verstappen ne compte plus que 40 points de retard sur Piastri, lequel mène le classement avec 14 points d’avance sur son coéquipier Lando Norris.

Dans le championnat des constructeurs, en revanche, tout est déjà joué: McLaren a décroché le titre et ne peut plus être rattrapé par Red Bull. Une situation que la nouvelle alliance avec McDonald’s ne changera pas pour l'écurie autrichienne.

