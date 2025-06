Le foot allemand condamné ++ Le Barça retrouve son stade

Coupe du monde 2006: la Fédération allemande à l'amende Franz Beckenbauer était à la tête du comité d'organisation de la Coupe du monde 2006 Image: KEYSTONE/EPA EFE/JUANJO MARTIN La Fédération allemande (DFB) a été condamnée à une amende de 130'000 euros par un tribunal. Elle a été punie dans une affaire de fraude fiscale liée à l'organisation du Mondial 2006 en Allemagne.

Les anciens cadres de la fédération "ont délibérément fraudé le fisc, cela ne fait aucun doute", a déclaré une juge du tribunal de Francfort lors de l'énoncé de la décision. Le ministère public avait requis une amende deux fois plus élevée, de 270'000 euros.

Impôts impayés Au coeur de ce procès, qui s'était ouvert en mars 2024, se trouve le versement d'environ 6,7 millions d'euros à un comité responsable de l'organisation du Mondial, pour couvrir les dépenses d'un prétendu gala qui n'a jamais eu lieu et dont le coût ne pouvait par conséquent pas être déductible des impôts. Au total, ce serait plus de 13,7 millions d'euros d'impôts qui n'auraient pas été payés au titre de 2006.

Selon le tribunal, le montant de 6,7 millions aurait été utilisé par le président de la Coupe du monde 2006 et légende du football allemand Franz Beckenbauer, mort en janvier 2024, pour corrompre des membres de la commission financière de la FIFA. Les responsables de la DFB voulaient ainsi s'assurer une subvention de 170 millions d'euros de la part de l'instance mondiale du football.

Image ternie À la suite du scandale, la DFB s'est vu retirer rétroactivement son statut d'organisme d'utilité publique. "La DFB ne peut pas tout se permettre, même si le football est le sport préféré des Allemands", a insisté la juge, pour qui l'image de la fédération allemande est "ternie". Les dirigeants de la DFB ont "effectué des paiements non déclarés et soutenu le système corrompu de la FIFA", a encore déclaré la juge Eva-Marie Distler.

Les poursuites contre trois des anciens hauts responsables de la DFB, Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach et Horst Schmidt, ont été abandonnées, moyennant le paiement d'amendes, entre 10'000 et 65'000 euros chacun.



Barcelone jouera le 10 août dans un Camp Nou en travaux Lamine Yamal: retour au Camp Nou le 10 août Image: KEYSTONE/AP/JOAN MONFORT Le FC Barcelone fera son retour le 10 août au Camp Nou. Le stade était en travaux depuis deux ans. Le premier match aura lieu à l'occasion du Trophée Joan Gamper face à un adversaire à désigner.

"Le FC Barcelone annonce officiellement le retour dans son stade, le Spotify Camp Nou, le 10 août 2025, une date qui marquera la réouverture partielle du nouveau foyer blaugrana", a indiqué le club dans un communiqué. Le Barça n'a pas disputé de rencontre au Camp Nou depuis mai 2023, date du début des travaux de rénovation de cette enceinte sportive: ses matches à domicile, depuis lors, se sont tenus au stade olympique de Montjuïc.

Le club blaugrana n'a pas précisé dans son communiqué la capacité d'accueil du Camp Nou pour les premières rencontres. Mais selon la presse locale, elle sera d'environ 35'000 spectateurs. "Il convient de souligner que le retour se produira alors que les travaux du nouveau Spotify Camp Nou se poursuivent, ce qui nécessitera de cohabiter avec des interventions dans différentes zones du complexe", précise le club.

A l'issue du Trophée Gamper, un match amical de gala qui marque traditionnellement le début de saison du Barça, le club disposera d'un mois supplémentaire pour continuer les préparatifs. LaLiga a accepté qu'il joue ses trois premiers matches de la saison à l'extérieur.

Les travaux de modernisation du mythique stade barcelonais, qui s'appellera désormais "Spotify Camp Nou" en raison d'un accord de sponsoring signé avec le géant du streaming musical, ont été ralentis pour des raisons administratives et à cause de plaintes de plusieurs ouvriers sur leurs conditions de travail.



La Suisse jouera les médailles au Mondial de 3x3 Jonathan Dubas et ses Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse masculine disputera la phase à élimination directe de la Coupe du monde de 3x3 à Oulan Bator. Elle a validé son ticket en gagnant ses deux derniers matches dans le groupe D.

Jonathan Kazadi, Jonathan Dubas et les frères Natan et Thomas Jurkovitz ont dû batailler jusqu'au bout pour s'assurer a minima une place en 8es de finale de la compétition. Ils se sont imposés 16-15 tant face aux Pays-Bas qu'à la Lituanie mercredi pour conclure cette phase de poules avec un bilan de trois victoires pour une défaite.

La Team Switzerland - qui pourrait remporter son groupe et se qualifier directement pour les quarts en fonction du résultat d'Espagne - Pays-Bas - a forcé la décision dans les dernières secondes lors de ces deux matches. Elle a marqué le panier de la victoire sur un dunk de Jonathan Dubas face aux Néerlandais, et grâce à un tir au "buzzer" de Jonathan Kazadi face aux Baltes.



Chelsea en 8e de finale sans trembler face à l'Espérance La joie des joueurs de Chelsea, qualifiés pour les 8es de finale du Mondial des clubs Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Sans surprise, Chelsea s'est ouvert la voie des 8e de finale du Mondial des clubs.

Les Londoniens ont battu très facilement l'Espérance de Tunis (3-0), trop limité pour espérer franchir l'obstacle des Blues, mardi à Philadelphie.

Chelsea, qui termine deuxième du groupe D derrière les Brésiliens de Flamengo, affrontera ainsi le Benfica Lisbonne au prochain tour samedi à Charlotte. Flamengo, qui a fait match nul 1-1 face au Los Angeles FC dans le même temps, se mesurera pour sa part au Bayern Munich dimanche en 8e de finale.

Chelsea, qui pouvait se contenter d'un nul pour se qualifier, a éteint tout suspense juste avant la pause grâce à une tête du défenseur Tosin Adarabioyo (48e) puis à un but de l'attaquant Liam Delap, qui s'est trop aisément engouffré dans la défense de l'Espérance avant de tromper le gardien Bechir Ben Said (50e).

Les Blues ont ensuite tranquillement géré avant d'accroitre leur avance dans les arrêts de jeu par Tyrique George (97e). Ce deuxième succès en trois rencontres n'ajoutera rien à la gloire des Londoniens mais leur promet de belles perspectives: ils auront une carte intéressante à jouer contre Benfica samedi.

A noter par ailleurs que le Boca Juniors a quitté le tournoi par la petite porte avec un nul 1-1 concédé à Nashville face à la modeste équipe d'Auckland City dans le groupe C. L'international suisse Lucas Blondel n'a pas eu droit à la moindre minute de jeu dans le camp argentin durant cette compétition.



Neymar prolonge son contrat avec Santos jusqu'à la fin de l'année Neymar a bien prolongé à Santos Image: KEYSTONE/EPA/Isaac Fontana L'attaquant brésilien Neymar a prolongé mardi jusqu'à la fin de l'année son contrat avec Santos, le club de ses débuts. Il espère se refaire une santé à un an du Mondial 2026.

"J'ai pris une décision et j'ai écouté mon coeur. Santos n'est pas seulement mon équipe, c'est ma maison, mes racines, mon histoire et ma vie", a déclaré la star de 33 ans, cité dans un communiqué du club. Neymar était revenu fin janvier dans son club formateur du sud-est du Brésil.



Benfica fait coup double contre le Bayern Andreas Schjelderup a marqué le seul but du match Image: KEYSTONE/AP/Nell Redmond Benfica s'est qualifié pour les 8es de finale du Mondial des clubs en battant le Bayern Munich (1-0), mardi à Charlotte. Les Portugais s'adjugent par la même occasion la première place du groupe C.

Affichant plus de détermination que la formation bavaroise, qui était déjà qualifiée pour le tour suivant et a fait tourner son effectif, l'équipe lisboète s'est imposée grâce à un but du Norvégien Andreas Schjelderup en début de première période. Puis elle a vaillamment résisté lors du second acte, grâce à son gardien Anatoliy Trubin.

Benfica affrontera Chelsea ou l'Espérance de Tunis en 8e de finale, samedi à Charlotte. Le Bayern sera opposé à Flamengo, dimanche à Miami.



Le prodige Gout Gout améliore son meilleur temps sur 200 m Gout Gout c Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Le prodige du sprint australien, Gout Gout, a couru le 200 m en 20''02 mardi à Ostrava. Il a amélioré son record personnel pour sa première compétition en Europe.

Gout Gout, âgé de 17 ans, a établi au passage un nouveau record d'Australie. Il avait battu une première fois début décembre son record national, qui datait des Jeux de Mexico en 1968, terminant le demi-tour de piste en 20''04, plus vite que la légende jamaïcaine Usain Bolt au même âge.

"Je ne ressens aucune pression, parce que dès que je suis sur la piste, je suis concentré sur moi-même et sur ce que j'ai à faire: courir, ce qui est ce que je préfère dans la vie", a-t-il commenté après sa victoire.

Aux championnats d'Australie en avril, il a même couru la distance en 19''84, mais le chrono n'a pas été homologué en raison d'un vent trop favorable.

Après Ostrava, Gout sera à Monaco le 11 juillet pour l'étape de la Ligue de diamant, avec en ligne de mire les championnats du monde à Tokyo (13-21 septembre).

Dans le même meeting à Ostrava, le maître absolu de la perche Armand Duplantis a remporté le concours en passant une barre à 6,13 m. Il a ensuite échoué à 6,29 m contre son propre record du monde, qu'il avait amélioré pour la 12e fois le 15 juin en franchissant 6,28 m devant son public à Stockholm.



Lyon relégué en Ligue 2 par la Direction nationale Le propriétaire de Lyon John Textor, à gauche, va supporter son club en Ligue 2 Image: KEYSTONE/AP/DAVE SHOPLAND L'Olympique lyonnais a été relégué en Ligue 2 par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). La Ligue de football professionnel (LFP) l'a annoncé mardi soir.

Lors de son audition mardi après-midi, le club n'a pas convaincu le gendarme financier du football français de lever les mesures contraignantes qu'il lui avait imposées en novembre, dont une rétrogradation administrative en Ligue 2 à titre conservatoire.

Le propriétaire de l'OL, l'Américain John Textor, s'était pourtant montré confiant avant de se présenter devant la DNCG, après sept mois d'efforts pour rééquilibrer les comptes de son club. "Nous avons réalisé divers investissements ces dernières semaines. Tout est bon financièrement", assurait récemment encore le dirigeant, président de la structure Eagle Football Holding (EFH).

Et lundi, quelques heures à peine avant son audition, il avait obtenu un accord pour la cession de ses parts dans le club anglais de Crystal Palace à l'homme d'affaires américain Robert Wood Johnson, propriétaire de l'équipe de football américain des New York Jets, une transaction estimée à 190 millions de livres (222 millions d'euros) par la BBC.

EFH avait auparavant lancé le 13 juin son introduction à la Bourse de New York et Eagle et ses actionnaires ont également apporté 83 millions d'euros en trésorerie et conclu un accord fin janvier avec des créanciers.

En plus d'un plan de départ volontaire d'une centaine de salariés, le club a parallèlement réduit sa masse salariale avec la fin de contrats très onéreux tels que ceux d'Alexandre Lacazette et Anthony Lopes, et opéré les transferts de Maxence Caqueret et Rayan Cherki.

L'OL peut faire appel, mais si sa rétrogradation est confirmée, sa place en Ligue 1 sera réservée à Reims, vaincu dans les barrages L1/L2 par Metz.



Quatre Suissesses passent le premier tour Rebeka Masarova a pass Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Sur les sept Suissesses engagées au premier tour des qualifications de Wimbledon, quatre ont passé la rampe. Masarova, Ryser, Küng et Naef poursuivent leur route.

En forme ces derniers temps malgré une défaite à Berlin contre Sabalenka, Rebeka Masarova (WTA 99) a dominé la Russe Alina Korneeva (284e) 6-0 7-5. Valentina Ryser (WTA 222) s'est de son côté débarrassée de l'Australienne Astra Sharma (WTA 143) 6-4 7-6 (7/3).

Leonie Küng (WTA 235) a écarté l'Espagnole Guiomar Maristany (180e) 6-1 3-6 7-6 (10/3), tandis que Céline Naef (WTA 178) a eu raison de la Française Chloé Paquet (154e) 6-4 4-6 6-4.

Les trois autres représentantes helvétiques ont elles tiré la grimace. A 35 ans, Stefanie Voegele n'a pas passé l'écueil constitué par la Japonaise Ena Shibahara (120e), elle a perdu 6-4 6-4.

Simona Walter (WTA 130) a été dominée par la Britannique Emily Appleton (403e) 6-7 (4/7) 6-4 6-3. Dernière Suissesses en lice, Susan Bandecchi (WTA 259) s'est inclinée face à la Serbe Nina Stojanovic (172e) 6-3 6-7 (1/7) 6-2.



L'Autrichien Scheiblehner nouveau coach de GC Le directeur sportif de GC Alain Sutter a trouvé le nouvel entraîneur des Sauterelles Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Grasshopper a un nouvel entraîneur, l'Autrichien Gerald Scheiblehner. L'homme de 48 ans, qui vient de Blau-Weiss Linz, a signé pour deux saisons.

Après le départ de Tomas Oral le week-end dernier, les responsables de GC autour du directeur sportif Alain Sutter ont rapidement trouvé un successeur. Scheiblehner a pu quitter Blau-Weiss Linz pour l'étranger grâce à une indemnité de transfert fixée dans son contrat. Dimanche soir, il a fait valoir cette option.

"Nous avons vécu des moments inoubliables ensemble. Nous regrettons beaucoup son départ, même si nous comprenons bien sûr son grand rêve de travailler à l'étranger en tant que coach", a déclaré le CEO de Linz Christoph Peschek en exprimant son estime pour Scheiblehner.

Au cours des quatre dernières années, ce dernier avait réussi à faire monter l'équipe dans la plus haute division du pays et à accéder au groupe de championnat des six meilleures équipes la saison dernière.

A Zurich, Scheiblehner doit mettre en œuvre la "nouvelle orientation sportive" annoncée par Sutter, après deux participations au barrage. L'entraînement de GC pour la nouvelle année commence jeudi.



Wimbledon va ériger une statue en hommage à Andy Murray Andy Murray va recevoir un bel hommage à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Wimbledon prévoit de rendre hommage à Andy Murray, double vainqueur du tournoi. Une statue à l'effigie de l'Ecossais sera érigée au sein du prestigieux All England Club, ont annoncé les organisateurs.

Vainqueur à Wimbledon en 2013 et 2016, Murray avait mis fin lors de son premier succès à 77 ans d'attente d'un sacre britannique en simple messieurs. Il a pris sa retraite après les Jeux olympiques de Paris en 2024.

La statue devrait être dévoilée en 2027, à l'occasion du 150e anniversaire du tournoi, selon la présidente du All England Club, Debbie Jevans. " Nous voulons avoir une statue d'Andy ici (à Wimbledon) et nous travaillons en étroite collaboration avec lui et son équipe pour que cela se réalise", a-t-elle déclaré au podcast Performance People.

"L'ambition est de l'inaugurer lors du 150e anniversaire de notre premier tournoi, qui s'est déroulé en 1877", a souligné Debbie Jevans. Wimbledon avait déjà honoré Fred Perry, dernier Britannique sacré avant Murray, avec une statue érigée en 1984 pour les 50 ans de son premier titre en simple.



Bundesliga: Manzambi prolonge avec le SC Fribourg Johan Manzambi: une ascension spectaculaire Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Johan Manzambi (19 ans) poursuit sa carrière au SC Fribourg. Le milieu de terrain genevois a prolongé son contrat avec le club du sud de l'Allemagne. La durée n'a pas été précisée.

Manzambi était arrivé à Fribourg en janvier 2023, d'abord dans les équipes de jeunes. Il a débuté en première équipe lors de la saison dernière et a immédiatement convaincu avec deux buts et un assist en onze matches.

Ses bonnes performances lui ont valu ses premières sélections en équipe de Suisse durant le récent voyage aux Etats-Unis. Lors de son deuxième match, le milieu "box to box" a inscrit son premier but et donné une passe décisive lors du 4-0 face aux Américains.



Mondial des clubs: l'Inter Miami affrontera le PSG en 8e de finale Luis Suarez inscrit le 2-0 Image: KEYSTONE/EPA L'Inter Miami a fait match nul 2-2 au Mondial des clubs contre Palmeiras, après avoir mené 2-0. Les deux équipes sont qualifiées pour les 8es de finale, où Messi et son équipe affronteront le PSG.

Ce résultat "nous laisse un petit goût amer, car nous devions gagner pour finir en tête du groupe" A, a admis l'attaquant uruguayen Luis Suarez, désigné joueur du match avec un but et un assist. Les Floridiens défieront donc le Paris Saint-Germain, dimanche à Atlanta.

Et ce sera toute une histoire, pour les retrouvailles entre Lionel Messi et son ancienne équipe qu'il avait quittée après deux ans sans convaincre, en se plaignant même de ne pas avoir été heureux dans la Capitale. Après les éliminations de Seattle et de Los Angeles, il y aura donc bien un représentant de la MLS au prochain tour. Et ce sera l'Inter des vieux briscards en préretraite, Suarez donc mais aussi Sergio Busquets et évidemment Messi, pour qui cette qualification constitue un beau cadeau d'anniversaire anticipé à la veille de célébrer ses 38 ans.

L'Argentin est sans conteste une des têtes de gondole de cette Coupe du monde des clubs. Aussi, le voir continuer l'aventure est la meilleure publicité qui soit pour la popularisation du foot aux Etats-Unis.

Arriver en 8es de finale est déjà une belle performance et à quelques minutes près, c'était donc la première place du groupe A qui attendait de l'Inter. Finalement, elle échoit à Palmeiras, qui sera opposé au Botafogo de Rio de Janeiro, dans un duel entre Brésiliens, forcément chaud, à Philadelphie samedi.



Le PSG et Botafogo qualifiés pour les 8es de finale, pas l'Atlético Achraf Hakimi (au centre) et le PSG sont qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe du monde des clubs. Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Le PSG, vainqueur lundi des Seattle Sounders (2-0), jouera les 8es de finale du Mondial des clubs. Comme Botafogo, qui termine deuxième du groupe B malgré une défaite contre l'Atlético Madrid (1-0).

A Seattle, les champions d'Europe ont assuré l'essentiel face à l'équipe de MLS, même s'ils ont d'abord buté sur un très bon Stefan Frei. Le gardien saint-gallois des Sounders a notamment réalisé deux belles parades devant Désiré Doué en première période (12e, 30e) avant de céder devant Khvicha Kvaratskhelia (35e) puis Achraf Hakimi (67e).

A Pasadena, les Brésiliens de Botafogo ont réussi l'exploit d'éliminer l'Atlético Madrid, malgré une défaite 1-0 concédée en fin de match après un but d'Antoine Griezmann (87e). Les deux clubs terminent avec six points en trois matches, comme le PSG, mais l'Atlético ne verra pas les 8es de finale en raison d'une plus mauvaise différence de buts.