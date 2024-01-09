Le LHC vainc Langnau ++ Victoire pour les curleurs suisses

Tänak prend la tête en Arabie saoudite devant Ogier Sébastien Ogier peut encore décrocher un 9e titre mondial Image: KEYSTONE/EPA LUSA/PAULO NOVAIS Ott Tänak (Hyundai) a pris la tête du rallye d'Arabie saoudite, 14e et dernière manche du championnat du monde WRC. Il devance Sébastien Ogier (Toyota), jeudi à l'issue de la première spéciale.

Sur une boucle de 5,22 kilomètres disputée en nocturne sur un des parkings du circuit de Formule 1 de Jeddah, le champion du monde 2019 a devancé d'un peu plus d'une seconde le Tricolore, qui vise un neuvième sacre mondial ce week-end dans le Royaume du Golfe.

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota), principal adversaire du Gapençais dans la course au titre, a pris la 5e place à neuf dixièmes de son coéquipier, alors que le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), qui peut encore mathématiquement décrocher la couronne, a réalisé le sixième temps.

Le Letton Martin Sesks, qui évolue habituellement en WRC2, l'antichambre de l'élite, a créé la surprise en prenant la troisième place au volant d'une Ford/M-Sport.

Les choses sérieuses vont vraiment commencer jeudi avec sept spéciales, dont six disputées dans le désert, représentant un total de 106,84 kilomètres chronométrés.

Trois pilotes Toyota se disputent ce week-end la couronne de champion du monde des rallyes WRC 2025: Evans (272 points), Ogier (269 pts) et Rovanperä (248 pts). S'il remporte un neuvième titre, le Français rejoindrait au palmarès une autre légende de la discipline, son compatriote Sébastien Loeb.



Pluie de buts, Mbappé s'offre un quadruplé Kylian Mbappé a été irrésistible face à l'Olympiacos Image: KEYSTONE/EPA Plusieurs grosses cylindrées étaient en lice pour la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le PSG (5-3 face à Tottenham) et le Real (4-3 au Pirée) l'ont notamment emporté.

Le champion d'Europe en titre a quand même connu un petit moment de malaise lorsque Randal Kolo Muani, un ancien de la maison, a permis à Tottenham de passer devant 2-1 aux Parc des Princes. Seulement la troupe de Luis Enrique en avait encore sous la semelle et à la 53e c'est Vitinha qui a pu inscrire le 2-2 avec un doublé pour le Portugais.

Puis à la 59e, c'est Fabian Ruiz qui a donné l'avantage à ses couleurs. Et à la 65e, c'est Willian Pacho qui a sonné les Londoniens. Kolo Muani a planté un doublé (72e), mais un penalty de Vitinha à la 76e - pour un triplé - a définitivement coupé les ailes des Spurs.

Mbappé x4 Au Pirée face à Olympiacos, le Real a pu compter sur un Kylian Mbappé concerné. Le Français a tout simplement inscrit les quatre buts de son équipe.

Le duel au sommet entre le leader de Premier League et celui de Bundesliga a souri aux Britanniques. Arsenal s'est défait du Bayern 3-1. Timber a ouvert le score (22e), alors que Karl (32e) lui a répondu. Et finalement en milieu de deuxième mi-temps, les Londoniens ont fait la différence par Madueke (69e) et Martinelli (76e).

L'Inter de Sommer et Akanji croyait ramener le point du nul à Madrid face à l'Atletico. Mais dans les arrêts de jeu, c'est Gimenez qui a surgi sur un corner pour battre Sommer et offrir les trois points aux joueurs de Diego Simeone (2-1).

Liverpool continue de montrer un visage que l'on ne lui connaissait pas. A domicile, les joueurs d'Arne Slot ont sombré 4-1 face au PSV Eindhoven. Champion d'Angleterre la saison dernière pour sa première année à la tête des Reds, le Néerlandais va-t-il résister à cette nouvelle défaite?

Arsenal domine le classement avec 15 points en cinq matches, devant un quatuor à 12 points composé du PSG, du Bayern, de l'Inter et du Real.



Lausanne se fait peur mais s'impose Erik Brännström a inscrit un triplé pour aider Lausanne à dominer Langnau Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne a eu chaud en match décalé de National League. A Malley, les Vaudois ont dominé Langnau 6-4 grâce notamment à un triplé d'Erik Brännström.

Après avoir battu Zoug et Rapperswil, Lausanne avait envie de poursuivre cette série positive face à Langnau. Et c'est bien ce qui s'est passé. La bougie d'allumage a eu pour nom Erik Brännström. Celui qui est le meilleur défenseur offensif de National League s'est à nouveau signalé avec un triplé pour les deux premiers buts de la partie (12e et 28e). C'est encore lui qui a sauvé les Lions à la 59e sur l'unique power-play vaudois d'un tir aussi puissant que précis.

Sauvé car comme la veille contre Rapperswil, le LHC a concédé de bêtes pénalités lors de la troisième période et Langnau en a profité au maximum. De 4-1, le score est passé à 4-4 grâce, sans surprise, aux étrangers de l'Emmental. Pesonen et Petersson, trois fois, ont su faire le boulot.

Hormis Brännström, qui avait d'ailleurs disputé dix matches avec Langnau pendant un bout de saison covid en 20/21, les autres buts lausannois ont été inscrits par Sami Niku, Théo Rochette (15e goal de la saison) et Ahti Oksanen.

Avec 53 points, le LHC reprend ses distances par rapport à ses poursuivants directs que sont Genève et Fribourg, même si les Lions comptent deux matches de plus. Ils possèdent surtout dix points d'avance sur la 7e place.



Trois victoires pour les Suisses et les Suissesses Benoit Schwarz-van Berkel a réussi un dernier coup magnifique pour donner la victoire contre l'Italie Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Les curleurs suisses ont fait le job mercredi aux Championnats d'Europe en Finlande. Ils ont remporté leurs deux matches, battant le Danemark 9-3 et l'Italie 9-8.

Le quatuor du CC Genève composé de Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, de Benoît Schwarz-Van Berkel et du skip Yannick Schwaller n'a pas été inquiété par des Danois qui n'ont pas encore gagné dans ce tournoi. Ils ont forcé leurs adversaires à l'abandon après un coup de trois au 9e end.

Ce fut nettement plus disputé face aux Transalpins. Menés 8-6 au 9e end, les Suisses ont réussi à faire un coup de trois pour enlever le match 9-8 grâce à pierre parfaite de Schwarz-Van Berkel.

Les Genevois conclueront le round robin jeudi contre la Norvège (13h) pour une place en demi-finale qui aura lieu vendredi.

Les Suissesses ont elles aussi signé un cinquième succès, mais en huit matches. Face aux Tchèques, qui n'avaient encore remporté aucune victoire dans le tournoi, Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher et la skip Corrie Hürlimann se sont imposées difficilement 7-5. Avant la dernière manche, dans laquelle les Suissesses avaient l'avantage de la dernière pierre, le score était de 5-5.

Les Zougoises disputeront leur dernier match du round robin jeudi dès 8h contre la Norvège qui compte le même nombre de victoires et de défaites.



Bonne opération pour St-Gall Lukas Daschner et ses coéquipiers jubilent Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay St-Gall a réussi une bonne opération dans cette partie à rejouer de Super League comptant pour la 12e journée. A Lugano, les joueurs de Suisse orientale se sont imposés 3-1.

Ce succès leur permet de revenir à quatre longueurs de Thoune, toujours solide leader. Cette partie, programmée le 2 novembre, n'avait pu aller à son terme en raison de la pluie.

Pas de souci cette fois avec un bon début des Tessinois. Ces derniers ont ouvert le score à la 33e par Koutsias. Les Brodeurs ont répondu à la 42e par Boukhalfa. Ils ont pris les devants à la 62e par Daschner et ont scellé le score à la 95e par Baldé.

Entre ces deux réussites, Lugano pensait bien avoir égalisé à la 87e, mais après visionnage de la VAR, l'arbitre a annulé le but pour une faute de main de Papadopoulos.



Kilde confirme son retour sur les skis jeudi à Copper Mountain Aleksander Aamodt Kilde est de retour à Copper Mountain Image: KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI Aleksander Aamodt Kilde a confirmé mercredi qu'il reprendrait la compétition jeudi, à 33 ans, lors du Super-G de Copper Mountain. Ceci après près de deux ans d'absence en raison d'une lourde blessure.

Le skieur norvégien Aleksander Aamodt Kilde a confirmé mercredi qu'il reprendrait la compétition jeudi, à 33 ans, dans le Super-G de Copper Mountain. Ceci après près de deux ans d'absence en raison d'une lourde blessure.

Vice-champion du monde en Super-G et en descente en 2023, il avait lourdement chuté lors de la descente de Wengen en janvier 2024. Opéré à un genou et une épaule, il avait pu reprendre l'entraînement quelques mois plus tard mais avait ensuite dû être réopéré en raison d'une grave infection à l'épaule qui s'est transformée en septicémie.

Très affaibli, il avait dû renoncer totalement à l'hiver 2024-2025.

"Deux ans, ça paraît une éternité. Mais je refuse d'abandonner. Et cette période sombre est maintenant derrière moi", a déclaré le colosse norvégien aux 12 victoires en Coupe du monde dans une vidéo savamment montée sur son compte Instagram. "C'est pour ce jour que je me suis battu, c'est là que je dois être. Demain, je cours à nouveau", a-t-il ajouté.

Lors d'une conférence de presse lundi, le Scandinave avait déjà annoncé qu'il envisageait de prendre le départ du Super-G de Copper Mountain.



Pouvoirs accrus pour Adrian Newey chez Aston Martin en 2026 Adrian Newey aura davantage de pouvoir chez Aston Martin Image: KEYSTONE/EPA Le célèbre ingénieur de F1 Adrian Newey va voir ses pouvoirs accrus au sein de l'écurie Aston Martin la saison prochaine. Il en deviendra également le "Team Principal", a-t-elle annoncé mercredi.

Newey, 66 ans, avait quitté Red Bull en 2024 pour rejoindre Aston-Martin. Considéré comme le meilleur ingénieur de sa génération, le Britannique a vu les monoplaces qu'il a conçues remporter jusqu'ici 12 championnats du monde des constructeurs avec des pilotes aussi célèbres qu'Alain Prost, Sebastian Vettel et Max Verstappen, entre autres.

L'actuel Team Principal, Andrew Cowell, deviendra lui responsable de la stratégie, en charge notamment des relations avec Honda, qui deviendra la saison prochaine le motoriste de l'écurie britannique, succédant à Mercedes.

Les résultats d'Aston Martin ont été décevants cette année mais la monoplace actuelle n'a pas été dessinée par Newey car il n'a commencé à travailler pour son nouvel employeur qu'en mars dernier. Il se concentre sur celle de l'an prochain, qui devra répondre au nouveau règlement technique.

Aston Martin n'occupe que la 8e place au classement constructeurs à deux courses de la fin de la saison et ses pilotes Fernando Alonso et Lance Stroll ne sont respectivement que 13e et 16e au classement des pilotes.

Les médias spécialisés avaient récemment fait état de divergences entre Newey et Cowell et d'un possible départ de ce dernier de l'écurie qui appartient au milliardaire canadien Lawrence Stroll, le père de Lance.



Federica Brignone de retour sur les skis à deux mois des JO Federica Brignone a fait son retour sur les skis sept mois après sa blessure (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Federica Brignone est remontée sur des skis à 72 jours du coup d'envoi des JO 2026. Elle s'était gravement blessée à la jambe gauche après avoir survolé la saison 2024-25.

Brignone, victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril lors des championnats d'Italie, "a terminé la première phase de sa rééducation physique et a obtenu le feu vert de la commission médicale pour passer à la seconde étape de sa convalescence qui prévoit du travail sur les pistes de ski", a expliqué mercredi la Fédération italienne des sports d'hiver (Fisi).

"Elle s'est donc présentée sur la neige de Cervinia (réd: station du Val d'Aoste au pied du Cervin), où elle a fait quelques pistes sur des skis du grand public, accompagnée d'entraîneurs fédéraux", poursuite le communiqué.

"L'objectif dans cette phase est de retrouver de la stabilité et de la confiance, ce qu'elle continuera à faire dans les prochaines semaines où elle alternera entraînement en salle et journées supplémentaires de ski", a ajouté la Fisi.

"Impossible avant janvier" Aucune date n'a été donnée pour un retour à un véritable entraînement de skieuse de haut-niveau et encore moins pour un retour à la compétition. Brignone, 35 ans, a dominé l'hiver dernier avec le globe de no 1 mondiale, dix victoires sur le circuit et un sacre mondial en géant.

Le mois dernier, la Valdotaine qui a tout gagné dans sa carrière, sauf un titre olympique, avait indiqué à l'AFP qu'il était "impossible de (la) voir en compétition avant janvier, voire même avant les JO".

Elle peut théoriquement participer aux JO 2026, sans avoir disputé une course de l'hiver, la Fisi se réservant la possibilité de la sélectionner sans qu'elle ne satisfasse aux critères habituels de sélection.



Un boom économique porté par la Super League L'affluence a fortement progressé dans les stades suisses ces dix dernières années, notamment à Saint-Gall (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le football en Suisse ne joue pas seulement un rôle important dans la société. Il est aussi devenu un facteur économique majeur et un employeur significatif, selon une étude présentée par la SFL.

Lors de la saison 2024/25, la Super League - la plus haute division du football suisse - a généré directement et indirectement un chiffre d'affaires total de 1,29 milliard de francs et produit une valeur ajoutée brute de 665 millions de francs. Par rapport à la précédente étude, réalisée pour la saison 2013/14, les revenus ont augmenté de 63% et la valeur ajoutée de 47%.

Comme une grande entreprise La valeur ajoutée du dernier exercice représentait environ les deux tiers de celle générée lors de l'Euro 2008 en Suisse. Les salaires versés par les clubs à leurs employés, ainsi que les dépenses liées au catering, au bâtiment ou au marketing, ont fortement contribué à cette valeur ajoutée.

Les clubs suisses sont par ailleurs devenus des employeurs encore plus importants. La saison dernière, ils comptaient 4385 postes à plein temps, soit un tiers de plus qu'il y a onze ans. C’est comparable aux effectifs d'une entreprise comme la Suva, précise l'étude de la Swiss Football League.

Le parallèle entre les deux études doit toutefois être interprété avec prudence, car le nombre d’équipes de Super League est passé de 10 à 12 en 2023. Le nombre de matches à domicile a par conséquent augmenté.

Dans le top 10 européen Globalement, l'intérêt pour le football a toutefois nettement progressé en onze ans, avec une affluence bien plus élevée dans les stades suisses. En 2024/25, 3,2 millions de billets ont été vendus pour les matches de championnat, de Coupe de Suisse et de Coupes d'Europe, soit 45% de plus qu'en 2013/14.

En tête du classement figurent les Young Boys, avec 698'700 billets vendus - soit plus du double d'il y a onze ans. Suivent le FC Bâle avec 546'000 billets (722'900 en 2013/14) et le FC Saint-Gall avec 416'300 (298'000). En queue de peloton, on retrouve Yverdon, relégué la saison passée, avec 53'900 billets, et le FC Lugano avec 92'300.

Avec une moyenne de 12'700 spectateurs par match, la Super League se hisse désormais dans le top 10 des ligues européennes, souligne l'étude. L’augmentation de la fréquentation est notamment due à des stades modernisés offrant une meilleure expérience au public. De plus, les femmes sont de plus en plus nombreuses et représentent désormais 22% des spectateurs.

Des dépenses en hausse Les dépenses des supporters avant et après les matches (hors achat de billets) ont également augmenté de 20% depuis 2013/14, atteignant 82 millions de francs. Près des deux tiers de cette somme concernent la restauration, tandis que les transports et le commerce de détail représentent chacun 13%. Les clubs bénéficient aussi de recettes croissantes en matière de transferts et de marketing.

Cette nouvelle étude a été réalisée par le cabinet de conseil EBP et l'Institut du tourisme et de la mobilité de la Haute école de Lucerne (HSLU). Elle s'appuie sur des données de clubs, une enquête représentative auprès des spectateurs et une analyse complète de la chaîne de valeur.

Pour la première fois, l'étude inclut également des données sur la Challenge League. Les dix clubs de la deuxième division ont généré en 2024/25 un chiffre d’affaires de 141 millions de francs et une valeur ajoutée de 69,6 millions.



Le relais de la flamme olympique a débuté à Olympie, en Grèce Le rameur grec Petros Gaidatzis (à droite) et la fondeuse italienne Stefania Belmondo ont lancé le relais de la flamme olympique. Image: KEYSTONE/AP/Petros Giannakouris Le relais de la flamme olympique pour les Jeux d'hiver de Milan-Cortina (6-22 février 2026) a débuté mercredi à Olympie. La cérémonie a été perturbée par des prévisions météorologiques pluvieuses.

En raison de la pluie annoncée sur le site antique grec, il n'a pas été procédé mercredi à l'allumage traditionnel de la flamme olympique avec les rayons du soleil.

Les organisateurs ont utilisé la flamme allumée lundi avec les rayons du soleil lors d'une répétition, qui a été conservée et transmise au premier relayeur, l'athlète grec Petros Gaidatzis, médaillé de bronze en aviron aux Jeux de Paris 2024.

Finalement, mercredi, au moment de la cérémonie, les nuages gris alternaient avec des éclaircies ensoleillées.

Coventry émue La cérémonie a été marquée par l'émotion de la nouvelle présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, élue en mars à ce poste, au bord des larmes lorsqu'elle a notamment évoqué le message de paix que véhiculent les Jeux olympiques en ces temps troublés.

"Dans le monde divisé dans lequel nous vivons aujourd'hui, les Jeux occupent une place véritablement symbolique", a-t-elle insisté. "Il est de notre devoir et de notre responsabilité de faire en sorte que les athlètes du monde entier puissent se rassembler pacifiquement", a-t-elle ajouté, évoquant aussi "l'amitié et le respect" qui doivent s'imposer dans les compétitions sportives.

Le premier porteur de la flamme Petros Gaidatzis devait ensuite rejoindre la première relayeuse italienne, Stefania Belmondo, double championne olympique de ski de fond (1992, 2002), avant Armin Zöggeler, double champion olympique de luge (2006, 2010).

Un périple de plusieurs mois La flamme entamera ensuite un vaste périple avec un premier relais de neuf jours en Grèce avant une cérémonie de passation, le 4 décembre, dans le stade panathénaïque d'Athènes.

En Italie, le relais débutera le 6 décembre à Rome. Portée par 10'001 relayeurs, la flamme traversera l'Italie du nord au sud et d'est en ouest pendant 63 jours sur 12'000 kilomètres, avec des passages dans des sites emblématiques comme Sienne, Pompéi ou Venise.

Traditionnellement, l'allumage de la flamme se tient en plein air devant les ruines vieilles de 2600 ans du temple d'Héra, au moyen d'un miroir concave qui concentre les rayons du soleil.



NBA: Washington regagne enfin, sans Kyshawn George CJ McCollum (à gauche) a été le grand artisan de la victoire des Wizards contre les Hawks de Zaccharie Risacher. Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Washington a mis fin à sa terrible série de 14 défaites mardi en NBA. Sans le Valaisan Kyshawn George, malade, les Wizards ont battu Attanta 132-113.

Les joueurs du District of Columbia se sont finalement ressaisis alors qu'ils n'étaient plus qu'à deux défaites d'égaler leur piteux record de 16 défaites de rang atteint à deux reprises la saison dernière. Ils ont ainsi pu fêter leur deuxième victoire de l'exercice, la première à domicile depuis près de huit mois.

L'absence de George n'a pas perturbé outre mesure les Wizards, qui ont pu compter sur un excellent CJ McCollum. Le vétéran (34 ans) a marqué 46 points grâce à un remarquable 17/25 au tir (68%), dont un 10/13 à trois points, lors de cette partie qui comptait également pour la NBA Cup.



NHL: les Stars de Bichsel écrasent les Oilers de McDavid Le duel entre Stars et Oilers a vite tourné en faveur des Texans. Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Le défenseur soleurois Lian Bichsel et Dallas ont fêté une large victoire sur la glace d'Edmonton mardi en NHL. Les Stars se sont imposés 8-3 contre l'équipe de Connor McDavid.

Ce remake des deux dernières finales de la Conférence Ouest (remportées les deux fois par Edmonton) a rapidement tourné en faveur des Texans. Ces derniers menaient déjà 4-0 après 20 minutes et 6-1 à l'issue du deuxième tiers-temps.

Auteur du 1-0, le capitaine canadien des Stars Jamie Benn a marqué son 400e but en saison régulière de NHL. Lian Bichsel n'a pas noirci la feuille des compteurs, mais le robuste arrière de 21 ans s'est illustré avec trois mises en échec.

Cette large victoire, la 14e en 23 matches, permet à Dallas de consolider sa deuxième place au sein de la Conférence Ouest. En revanche, les Oilers et ses superstars Connor McDavid et Leon Draisaitl ne décollent toujours pas, eux qui affichent un bilan de 10 victoires pour 15 défaites.



Ldc: Duel au sommet entre Arsenal et le Bayern Munich Arsenal et le Bayern Munich s'affrontent mercredi pour la 5e journée de la Ligue des champions. Avec l'Inter Milan, ce sont les trois seules équipes qui comptent 4 victoires dans cette phase de ligue.

Leaders provisoires respectifs de Premier League et de Bundesliga, Arsenal et le Bayern Munich arrivent tous deux en pleine confiance avant leur duel à Londres (21h00). Le Bayern de Vincent Kompany est invaincu cette saison en Bundesliga, tandis que les Gunners n'ont concédé qu'une défaite en Premier League.

Avec Yann Sommer dans les cages, l'Inter Milan se rend pour sa part à Madrid pour tenter de cueillir une 5e victoire en autant de matches de C1 face à l'Athletico (21h00). Les hommes de Christian Chivu devront se rassurer après une défaite face à leur rival de l'AC Milan dimanche, face à des Madrilènes qui restent sur cinq victoires d'affilée en championnat.

Liverpool sous pression Au Parc des Princes, le PSG de Luis Enrique se frotte à Tottenham à domicile (21h00). Bousculé en Ligue 1, le club parisien doit de plus pallier de nombreuses absences, dont celles de Désiré Doué et d'Achraf Hakimi, blessés.

Champion sortant de Premier League, Liverpool rencontre une phase difficile en championnat, avec cinq défaites lors de six derniers matches. Un hypothétique revers à Anfield face au PSV Eindhoven (21h00) pourrait sonner le glas de l'entraîneur des Reds Arne Slot.

L'AS Monaco, le club des internationaux suisses Philipp Köhn et Denis Zakaria, se rend à Chypre affronter Paphos (18h45), tandis que l'Olympiakos d'Athènes accueille le Real Madrid (21h00).



Ligue des champions: Chelsea remporte le choc de la soirée Delap marque le 3-0 pour Chelsea Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Chelsea a nettement remporté le choc de la 5e journée de Ligue des champions mardi contre Barcelone. Les Londoniens se sont imposés 3-0 face à des Catalans réduits à dix dès la 44e.

Le capitaine Araujo a écopé d'un deuxième avertissement synoyme de retour prématuré aux vestiaires. A ce moment, les visiteurs étaient déjà menés suite à un autogoal de Koundé (27e). Chelsea avait déjà une emprise certaine sur la partie. Le superbe but du joyau Estevao (55e) et la réussite de Delap (75e) ont assuré les trois points pour des Blues conquérants face à un timide Barça.

Le Newcastle de Fabian Schär (remplacé à la 60e) s'est tiré une balle dans le pied à Marseille. Menant après un but de Barnes (6e), les Magpies ont payé cher une sortie ratée de leur gardien Pope, qui a permis à Aubameyang d'égaliser dès la reprise (46e). Le vétéran gabonais a donné la victoire à l'OM dans la foulée (50e).

Gregor Kobel et le Borussia Dortmund ont empoché les trois points attendus à domicile en battant Villarreal 4-0. Mais les Allemands ont dû patienter avant d'ouvrir le score par Guirassy (45e). Ce dernier a ensuite inscrit le 2-0 (54e) avant les réussites d'Adeyemi (58e) et de Svensson (95e).

Surprise à Manchester Une surprise s'est produite en Angleterre: Manchester City s'est incliné 2-0 sur sa pelouse contre un étonnant Bayer Leverkusen. Les visiteurs ont marqué par Grimaldo (23e) et Schick (54e). Pep Guardiola, qui avait laissé de nombreux titulaires - dont Haaland, Foden et Doku - sur le banc, a cette fois manqué son pari.

Sans Marc Giger resté sur le banc, l'Union Saint-Gilloise a réussi un coup en allant gagner 1-0 à Istanbul contre Galatasaray. Les Belges progressent ainsi à 6 points alors que les Turcs restent à 9.

Le duel des cancres entre Ajax Amsterdam et Benfica Lisbonne, deux anciens vainqueurs de la compétition, a tourné en faveur des visiteurs. Les hommes de Jose Mourinho ont gagné 2-0 pour débloquer enfin leur compteur. L'Ajax reste scotché à 0 point.

La soirée a souri aux clubs italiens. La Juventus s'est imposée in extremis 3-2 dans le froid de Bodo/Glimt grâce à David (91e). Pour sa part, Naples a fini par briser la résistance du FK Qarabag (2-0).

