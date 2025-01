Les Predators renouent avec la victoire ++ Bencic passe le 1er tour des qualifs à Adelaide

Roman Josi a signé la passe décisive sur le dernier but, marqué comme le 2-0 dans une cage vide, par Colton Sissons à 31 secondes de la sirène finale. Le capitaine des Preds, qui affichait un bilan de +2 au terme de cette partie, en est désormais à 25 points dans cet exercice 2024/25 mais "seulement" 2 en six matches depuis son retour de blessure.

Sèchement battue par la 4e joueuse mondiale Jasmine Paolini six jours plus tôt à Sydney pour son deuxième et dernier simple dans la United Cup, Belinda Bencic n'a laissé aucune chance à Moyuka Uchijima (WTA 62) samedi à Adelaide. La championne olympique 2021 s'est imposée 6-2 6-3 devant la Japonaise, en moins de 80' de jeu.

Kerley, sacré champion du monde sur 100 m en 2022, a été inculpé de rébellion, de coups et blessures contre un agent et de trouble à l'ordre public puis incarcéré. Lors d'une comparution devant un tribunal de Floride vendredi, rapportée par une chaîne de télévision locale, l'avocat de Kerley a déploré "une réaction excessive de la part de la police".

Selon une déclaration de la police, quatre agents ont tenté de maîtriser Kerley et ont déclaré l'avoir frappé à la tête, à la cage thoracique et au dos avant d'utiliser le pistolet. La déclaration précise qu'après avoir été neutralisé, il "a continué à résister aux agents".

Ajoie a également remporté son premier match de l’année. Les Jurassiens se sont imposés 3-0 à Davos malgré l’absence de leur topscorer Jerry Turkulainen. Julius Nättinen, Oula Pavle et Jonathan Hazen ont marqué pour Ajoie qui a également pu compter sur un Benjamin Conz des grands soirs. Le portier a réussi 35 arrêts pour s’offrir un blanchissage qui va lui faire le plus grand bien.

Sur leur glace, les Fribourgeois ont pris la main lors d’un premier tiers de rêve. Ils l’ont remporté 3-0 grâce à des réussites de Dave Sutter (8e), de Lucas Wallmark (12e) et de Kevin Nicolet (13e), lequel a signé vendredi son premier but en National League après avoir trouvé le chemin des filets à la Coupe Spengler.

Troisième du sprint de Dobbiaco lors de l'ouverture de ce Tour de Ski, Nadine Fähndrich n’avait plus connu les délices de la victoire depuis deux ans. Ce succès acquis sur la piste qui sera le théâtre des Jeux de 2026 couronne une journée parfaite. Avec le concours d’un matériel de premier ordre, la Lucernoise a, en effet, témoigné d’une maîtrise totale même si elle a failli tout perdre avec sa célébration trop hâtive qui aurait pu faire le bonheur de Linn Svahn. "J’ai été un peu chanceuse sur le court, avouait-elle lors de l’interview d’après-course. Je serai plus prudent la prochaine fois..."

Le défenseur a mené le club en tant que capitaine aux titres de champion de Suisse acquis en 1966 et 1968, ainsi qu'au premier succès en Coupe de Suisse en 1966. Au total, Leimgruber a fêté trois titres de champion et deux Coupes. Au niveau européen, il a disputé la demi-finale de Coupe des champions en 1964 face au Real Madrid.

Champion de France à six reprises, Bordeaux évolue cette saison en National 2, le quatrième échelon national. Le club a été placé en redressement judiciaire à l'été 2024 pour combler un trou financier de plus de 100 millions d'euros de dettes.

La Suisse éliminée en quart de finale

Les Suisses n'ont pas eu voix au chapitre face aux Etats-Unis. Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick

La Suisse a été éliminée en quart de finale du Championnat du monde M20 jeudi à Ottawa. Les jeunes hockeyeurs helvétiques ont été dominés par les Etats-Unis, vainqueurs 7-2.

La messe était pratiquement dite après 11'35 de jeu et le troisième but étasunien. Un changement de gardien (Elijah Neuenschwander a remplacé Christian Kirsch) et la réduction du score des Suisses, signée Nils Rhyn à 4 contre 5 (16e), auraient pu relancer la partie, mais les Etats-Unis ont rapidement repris trois buts d'avance (17e), avant de frapper trois fois de plus dans le tiers médian.

Andro Kaderli a ajouté un deuxième but pour la Suisse après le deuxième thé, en power-play (47e), mais la marche était trop haute pour les joueurs de Marcel Jenni. Ces derniers quittent donc le Canada avec une seule victoire en cinq matches, obtenue face au Kazakhstan lors du dernier match de la phase de groupes.