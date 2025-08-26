Liverpool bat Newcastle ++ Festival de l'Inter

Liverpool s'en sort de justesse à Newcastle Rio Ngumoha a inscrit le but de la victoire pour Liverpool sur ce tir Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le Newcastle de Fabian Schär a subi la loi de Liverpool lundi soir lors de la 2e journée de Premier League. Les Magpies se sont inclinés 3-2 à domicile devant le champion en titre.

Touché à la tête après un choc avec Virgil van Dijk, Fabian Schär a été remplacé à la 82e minute. Le défenseur saint-gallois n'a donc pas assisté à une fin de match complètement folle: Liverpool a en effet forcé la décision à la... 100e minute sur une réussite de son "joker" Rio Ngumoha, entré à la 96e.

La pilule doit être très dure à avaler pour Newcastle. Réduits à dix après l'expulsion d'Anthony Gordon dans les arrêts de jeu de la première période, menés 2-0 dès le retour des vestiaires après une réussite d'Hugo Ekitiké, les Magpies ont égalisé à la 88e grâce à Williams Osula.

Mais Liverpool a réagi en champion. Cette victoire, leur deuxième en deux matches, permet aux Reds de rejoindre Arsenal et Tottenham en tête du classement. Les joueurs d'Arne Slot accueilleront justement les Gunners dimanche prochain dans le premier choc de la saison.



L'Inter de Sommer écrase le Torino Yann Sommer a fêté un "clean sheet" lundi face au Torino Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter a entamé idéalement la saison de Serie A. Les "Nerazzurri" ont écrasé le Torino 5-0 lundi, Yann Sommer fêtant ainsi tranquillement un "clean sheet" dès cette 1re journée.

Des réussites du défenseur Alassandro Bastoni (18e) et de l'attaquant Marcus Thuram (36e) ont permis aux Milanais de se mettre à l'abri avant la pause. Le capitaine Lautaro Martinez (52e), Thuram (62e) et Ange Bonny (72e) ont salé l'addition en deuxième mi-temps.

Battu sur le fil par le Napoli - et pour 1 point - dans la lutte pour le Scudetto ce printemps, l'Inter disputera un deuxième match à domicile lors de la 2e journée. Les Intéristes accueilleront Udinese dimanche soir prochain.



Le Brésil sans Neymar ni Vinicius pour ses prochains matches Neymar ne joueras pas avec le Brésil en septembre Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti n'a pas rappelé Neymar et ménage Vinicius pour les matches de septembre contre le Chili et la Bolivie. Lucas Paqueta fait lui son retour en équipe nationale.

De retour depuis janvier à Santos, son club formateur, Neymar (33 ans) n'a pas porté le maillot de la Seleçao depuis près de deux ans, en raison de blessures à répétition. "Neymar a eu un petit problème la semaine dernière", a déclaré Carlo Ancelotti lundi en conférence de presse, sans donner plus de précisions.

Selon la presse brésilienne, le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts en 128 matches) a ressenti une gêne à une cuisse à l'entraînement. Mais son absence de la liste pour les deux derniers matches de qualifications pour le Mondial 2026 doit être relativisée, alors que le Brésil est déjà qualifié pour le tournoi.

Lors des deux premiers matches sous la houlette d'Ancelotti, en juin, le Brésil a obtenu un nul en Equateur (0-0) avant de battre le Paraguay 1-0 grâce à un but de Vinicius, validant ainsi son billet pour le Mondial 2026. Un Vinicius qui sera absent du prochain rassemblement, étant suspendu pour le match contre le Chili.

Lucas Paqueta fait quant à lui son retour, après avoir été blanchi fin juillet de tout soupçon dans une affaire de paris truqués par une commission indépendante de la Premier League. Le milieu de West Ham était absent de l'équipe nationale depuis novembre 2024.



Mumenthaler et Lobalu renoncent au meeting de Zurich Timothé Mumenthaler ne courra pas au Weltklasse Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Timothé Mumenthaler et Dominic Lobalu renoncent tous deux au meeting Weltklasse de Zurich, a annoncé lundi l'agence qui s'occupe de leurs intérêts.

Le Genevois et le St-Gallois ne veulent prendre aucun risque à un peu plus de deux semaines des Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre).

Champion d'Europe en titre du 200 m, Timothé Mumenthaler a souffert de crampes après son sacre sur 100 m samedi lors des championnats de Suisse à Frauenfeld, ce qui l'a déjà contraint à déclarer forfait pour le 200 m dominical.

Dominic Lobalu se remet quant à lui parfaitement bien de la blessure musculaire à une cuisse subie le 16 août, mais le meeting zurichois arrive trop tôt pour le champion d'Europe 2024 du 10'000 m.



Le champion olympique du décathlon forfait pour les Mondiaux Markus Rooth doit renoncer aux Mondiaux de Tokyo Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI L'Appenzellois Simon Ehammer aura un rival de moins dans le décathlon des Mondiaux 2025. Champion olympique en titre, Markus Rooth a en effet déclaré forfait pour le grand rendez-vous de Tokyo.

"C'est le coeur lourd que je dois annoncer que je ne participerai pas aux championnats du monde de Tokyo" du 13 au 21 septembre, a annoncé Markus Rooth sur son compte Instagram.

Le Norvégien explique s'être blessé à un genou et à un coude lors d'un entraînement à la perche, en se réceptionnant en dehors du matelas. Il va se faire opérer, a-t-il ajouté.



Victoria Mboko chute dès le 1er tour à New York Victoria Mboko a chuté dès le 1er tour à New York Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Révélation de l'été avec son sacre dans le WTA 1000 de Montréal, Victoria Mboko (WTA 23) a chuté dès le 1er tour de l'US Open lundi.

La jeune Canadienne de 18 ans a subi la loi de l'expérimentée Barbora Krejcikova (WTA 62).

Ex-membre du top 10 et double lauréate en Grand Chelem (Roland-Garros 2021, Wimbledon 2024), Barbora Krejcikova (29 ans) a dominé Victoria Mboko 6-3 6-2 dans le Louis Armstrong Stadium pour signer son grand retour aux affaires. La Tchèque affrontera au 2e tour la Japonaise Moyuka Uchijima (WTA 94).

La carrière de sa compatriote Petra Kvitova (WTA 543) a par ailleurs pris fin lundi. La double gagnante de Wimbledon (2011 et 2014), ex-no 2 de la hiérarchie, a été poussée à la retraite par la Française Diane Parry (WTA 107). La gauchère de 35 ans s'est lourdement inclinée, 6-1 6-0, après seulement 52 minutes de jeu.



Lugano perd Hajdari, qui signe à Hoffenheim Albian Hajdari quitte Lugano pour rejoindre Hoffenheim Image: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY Le FC Lugano a annoncé lundi le départ d'Albian Hajdari.

Le défenseur central de 22 ans rejoint la Bundesliga, et plus précisément Hoffenheim. Il a signé un contrat de "longue durée", a de son côté souligné le club allemand, sans plus de précisions.

Albian Hajdari avait rejoint le Cornaredo durant l'été 2022 en provenance de la Juventus Next Gen. Il est rapidement devenu un des meilleurs défenseurs du pays et une valeur sûre dans le système défensif des Bianconeri, se félicite le FC Lugano.

Le gaucher a disputé 110 matches officiels sous le maillot luganais, marquant 5 buts. Il a disputé deux finales de Coupe de Suisse consécutives (2023, 2024), et a fêté sa première sélection en équipe de Suisse "A" le 25 mars dernier en amical face au Luxembourg.



Gaudu remporte la 3e étape, Vingegaard reste en rouge David Gaudu a remporté la 3e étape de la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA David Gaudu a remporté lundi la 3e étape du Tour d'Espagne, 134 km de moyenne montagne entre San Maurizio Canavese et Ceres en Italie. Le Danois Jonas Vingegaard a conservé le maillot rouge de leader.

Coéquipier de Stefan Küng chez Groupama-FDJ, Gaudu s'est imposé au sommet d'un final pour puncheurs, Le Français a devancé le Danois Mads Pedersen, favori de l'étape, et Vingegaard, vainqueur la veille. Il grimpe au 2e rang du général, dans le même temps que Vingegaard.

Après un début de saison chaotique, marqué par une anonyme 66e place au Giro et un forfait pour le Tour de France, le leader de la formation Groupama-FDJ a signé à 28 ans le 13e succès de sa carrière, le deuxième en 2025 après une victoire cet hiver au Tour d'Oman.

Une échappée de quatre hommes (Sean Quinn, Alessandro Verre, Luca Van Bon, Patrick Gamper) partis dès les premiers kilomètres, n'a pas résisté au retour du peloton dès la mi-course, sous l'impulsion de l'équipe Lidl-Trek qui a travaillé toute la journée pour son leader Mads Pedersen.

Dans une arrivée en côte, ce dernier a abordé en tête les 100 derniers mètres marqués par un virage en épingle que Gaudu à toutefois mieux négocié.

Mardi, la Vuelta fait escale en France avec une arrivée à Voiron dans l'Isère, après plus de 200 kilomètres de course comprenant les ascensions du col du Montgenèvre et du Lautaret, deux difficultés de deuxième catégorie situées dans le premier tiers de parcours avant un final quasiment plat.



Le GSHC engage le défenseur tchèque Jan Rutta Double vainqueur de la Coupe Stanley avec Tampa Bay, Jan Rutta débarque au GSHC Image: KEYSTONE/FR121174 AP Genève-Servette a annoncé lundi l'arrivée d'un nouveau renfort de choix. Le défenseur international tchèque Jan Rutta débarque en effet aux Vernets.

Jan Rutta (1m90, 100 kg) a signé un contrat de deux ans avec le GSHC, précise ce dernier. Il a remporté deux Coupes Stanley sous le maillot du Tampa Bay Lightning (2020, 2021), et faisait partie de l'équipe de Tchéquie sacrée championne du monde en 2024 grâce à un succès en finale face à la Suisse.

L'expérimenté défenseur (35 ans), qui portera le no 44 à Genève, évoluait depuis 2017 en Amérique du Nord. En NHL (466 matches joués au total, pour 109 points), il a porté successivement les couleurs de Chicago, Tampa Bay, Pittsburgh et San José.



Bologne privée d'Immobile pour huit semaines Ciro Immobile (17) est au repos forcé pour 8 semaines Image: KEYSTONE/EPA/FEDERICO PROIETTI Le retour en Serie A de Ciro Immobile, co-meilleur buteur de l'histoire du championnat italien sur une saison avec 36 réalisations, ne se passe pas comme espéré.

Le coéquipier de Remo Freuler s'est blessé dès son premier match et sera indisponible pendant huit semaines, a annoncé lundi son club Bologne.

Immobile (35 ans), qui a quitté ses coéquipiers après trente minutes de jeu lors de la défaite de Bologne face à l'AS Rome (1-0) samedi soir, est touché "au muscle fémoral de la cuisse droite, blessure qui requiert un temps de repos d'environ huit semaines", a indiqué son club.

Immobile a passé la saison dernière en Turquie, à Besiktas pour qui il a marqué 15 buts en 31 matches. Auteur de 207 buts en 340 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de la Lazio, son club de 2016 à 2024, le quadruple meilleur buteur de Serie A faisait partie de l'équipe d'Italie qui a remporté l'Euro 2021 et affiche à son bilan en sélection 17 buts en 57 apparitions.



100 m haies: Cyréna Samba-Mayela forfait pour Tokyo Cyr駭a Samba-Mayela renonce aux Mondiaux de Tokyo Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Gênée par les blessures cette saison et trop juste physiquement, Cyréna Samba-Mayela ne disputera pas les Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre), a-t-elle annoncé lundi sur Instagram.

La Française s'était parée d'argent aux JO de Paris 2024 sur 100 m haies, discipline dans laquelle s'illustre la Bernoise Ditaji Kambundji.

"J'aurai essayé. J'ai passé une grosse partie de cette année handicapée par deux blessures qui se sont suivies. J'ai repoussé mes limites (...) mais malgré tous mes efforts, ce n'était pas suffisant pour préparer les Championnats du monde dans les meilleures conditions", écrit Cyréna Samba-Mayela.

Unique médaillée de l'athlétisme français aux Jeux de Paris, Cyréna Samba-Mayela n'avait plus couru en compétition depuis septembre 2024 avant sa rentrée dimanche aux discrets Championnats d'Ecosse. Sélectionnée sous réserve, elle ne devait pas nécessairement courir sous les minima (12''60) mais avait jusqu'à dimanche pour montrer sa "capacité à performer au plus haut niveau".

Face à des concurrentes de niveau régional, elle a certes remporté sa série avec une avance déconcertante mais le chrono à l'arrivée, 13''30, est son pire résultat depuis mai 2022, le tout malgré des conditions météo idéales et un vent de dos. En finale, elle a terminé quatrième de la course en 13''37.

"Trop peu de temps, trop peu de repères. Il y a beaucoup de frustration (...) J'ai déjà le regard porté plus loin et il est temps de construire la suite avec patience et intelligence. A l'année prochaine", conclut Samba-Mayela sur ses réseaux sociaux.



L'équipe de Vingegaard victime d'un vol de vélos L'équipe de Jonas Vingegaard a été victime d'un cambriolage sur la Vuelta. Image: KEYSTONE/AP/Marco Alpozzi L'équipe Visma-Lease a Bike a été cambriolée dimanche sur le Tour d'Espagne. Plusieurs vélos ont été volés dans le camion des mécaniciens, a indiqué la formation néerlandaise sur X.

"Nos mécaniciens travaillent dur pour que l'équipe soit parfaitement préparée pour la troisième étape", peut-on lire dans un message publié sur le réseau social. Visma-Lease a bike précise que la police a ouvert une enquête.

L'incident s'est produit près de l'hôtel où l'équipe passait la nuit non loin de Turin. La Movistar et la Lidl-Trek également présentes dans cet hôtel n'ont subi aucune perte. L'équipe Cofidis, qui avait subi le même sort pendant le Tour de France avait pu remettre la main sur ses vélos quelques jours plus tard.

Vingegaard perd un coéquipier L'équipe de Vingegaard, vainqueur de la 2e étape dimanche et nouveau maillot rouge, a également annoncé l'abandon d'Axel Zingle, victime d'une chute aux côtés du Danois dimanche. Si ce dernier avait pu repartir, le Français de 26 ans, qui s'est déboité l'épaule, avait terminé dernier avec plus de 24 minutes de retard sur son coéquipier.



L'actu du foot féminin: affluence record à Bâle Les joueuses de Kim Kulig (FC Bâle) ont vécu une belle entame de championnat devant une affluence record. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. L'Euro 2025 a bien montré que le football féminin pouvait enthousiasmer les foules et remplir les stades de Suisse. Pour tenter de maintenir cet élan, la ligue et les clubs ont décidé d'organiser davantage de matches dans les plus grandes enceintes du pays. Le FC Bâle l'a pris à cœur dès la première journée du championnat en ouvrant les portes du Parc Saint-Jacques pour le duel contre Aarau. Au total, 5348 spectateurs - une affluence record pour un match des Rhénanes - ont assisté à la victoire 2-0 du FCB. La capitaine Jana Vojtekova, sur penalty et Lia Kamber ont marqué les deux buts côté bâlois.

LE BUT DE LA SEMAINE. Le FC Thoune a lui aussi reçu ses adversaires dans un stade qui a accueilli des matches de l'Euro. Les Bernoises n'ont pas connu autant de succès que les Bâloises à domicile, s'inclinant 3-1 devant le FC Zurich. Pour ne rien arranger, leur gardienne Daria Willimann s'est blessée et à dû quitter le terrain en fin de match. Les Thounoises peuvent se consoler d'avoir marqué le plus beau but de cette première journée. Céline Schmid a repris victorieusement de la tête un coup-franc bien botté par sa capitaine Shenia Schmid dans le temps additionnel.

LE POINT AU CLASSEMENT. Servette-Chênois, Zurich, Bâle et Grasshopper ont débuté la nouvelle saison par une victoire. Les Genevoises ont pris la tête du classement grâce à leur succès souverain sur la pelouse de Lucerne (4-0). Derrière ce quatuor, on retrouve Young Boys et Saint-Gall, qui ont fait match nul (1-1). Les joueuses de Suisse orientale sont passées proches d'empocher les trois points, mais un poteau a sauvé YB dans le temps additionnel.

LA PROCHAINE JOURNEE. Le premier derby zurichois opposant GC au FCZ aura lieu mercredi, dans un match avancé de la troisième journée. Vendredi, les Sauterelles enchaîneront avec un nouveau match à domicile contre Thoune. Young Boys, qui sera aussi sur le pont mercredi dans le cadre des qualifications de la Ligue des champions contre les Chypriotes de l'Apollon Limassol, se déplacera à Zurich samedi. Seul club romand de Women's Super League, Servette-Chênois accueillera Saint-Gall tandis que Lucerne se rendra à Aarau et Rapperswil défiera Bâle devant son public.

Les Suissesses à l'étranger ANGLETERRE. Non retenue par Pia Sundhage, Seraina Piubel n'a pas eu la joie de vivre l'Euro 2025 en Suisse. L'attaquante argovienne de West Ham n'a pas caché sa déception, elle qui faisait partie intégrante de la sélection helvétique depuis quelques années. En cette nouvelle saison, Piubel semble décidée à convaincre tout le monde de ses qualités. Dimanche, la joueuse de 25 ans a inscrit un doublé lors d'un match amical contre Liverpool (3-0). Les Hammers de Piubel doivent encore effectuer deux autres tests avant d'entamer le championnat le 7 septembre à Londres face à Tottenham.

Le chiffre de la semaine 2200. Young Boys a déjà vendu plus de 2200 abonnements de saison pour les matches de son équipe féminine. C'est cinq fois de plus que le total de la saison dernière.



Djokovic au 2e tour de l'US Open, en grimaçant Novak Djokovic s'est hissé au 2e tour en grimaçant, mais en trois sets Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO En rodage, Novak Djokovic s'est hissé au 2e tour de l'US Open en trois sets. Le Serbe de 38 ans s'est imposé 6-1 7-6 (7/3) 6-2 devant l'espoir Learner Tien (ATP 50) dimanche.

Novak Djokovic (no 7) a peiné mais s'est tiré du piège tendu par le jeune Américain, 19 ans et quatre fois tombeur de membres du top 10 en 2025. Il jouera au 2e tour contre un autre Américain, Zachary Svajda (ATP 145), qui avait battu le Zurichois Marc-Andrea Hüsler au dernier tour des qualifications.

Pour son premier match officiel depuis sa défaite en demi-finale de Wimbledon le 11 juillet, le quadruple vainqueur de l'US Open a souvent semblé piocher physiquement. Il s'est fait soigner entre le deuxième et le troisième set, semblant souffrir d'ampoules au pied.

"J'aimerais avoir l'âge de Learner, il est deux fois moins âgé que moi", a plaisanté Djokovic, qui est en quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, dans son interview d'après-match. "C'était important de garder mon sang-froid dans le tie-break du deuxième set, je me suis senti mieux ensuite", a-t-il ajouté.

