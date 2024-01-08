Marco Odermatt remporte le globe du Super-G

Pas de Super-G à Courchevel, Odermatt remporte le globe Marco Odermatt a remporté le globe du Super-G sans avoir besoin de courir Image: KEYSTONE/AP/GIOVANNI AULETTA Le deuxième Super-G messieurs de Coupe du monde à Courchevel a aussi été annulé. La neige fraîche tombée dans la nuit a empêché la course sur le site des Mondiaux 2023, annonce la FIS.

Malgré de gros efforts, la piste n’a pu être dégagée et le déroulement est impossible, a précisé la fédération. Comme samedi, le Super-G est supprimé sans remplacement.

Marco Odermatt remporte ainsi le globe de la discipline. Avec un Super-G restant et 158 points d’avance sur Vincent Kriechmayr, le Nidwaldien ne peut plus être rattrapé. Vendredi en descente, le patron de la Coupe du monde avait déjà sécurisé son globe en descente et celui du général. Il s'agit de son quatrième globe de Super-G consécutif.

Le dernier Super-G de la saison se tiendra le 22 mars aux finales de Kvitfjell. La bataille pour le globe de géant reste en revanche encore ouverte. Odermatt mène de 48 points devant le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Loïc Meillard (89 points de retard) a encore mathématiquement des chances.



GP de Chine: Mercedes pour asseoir sa domination Mercedes espère bien poursuivre sur sa lancée dimanche lors du GP de Chine, dont le départ est prévu à 8h heure suisse.

Les Flèches d'Argent, qui ont signé le doublé en ouverture de saison, squattent encore une fois la première ligne sur la grille de départ.

Devancé par George Russell tant dans les qualifications du GP d'Australie que dans celles du sprint à Shanghai, Kimi Antonelli a cette fois-ci pu prendre le meilleur sur son coéquipier. L'Italien (20 ans en août) est ainsi devenu le plus jeune poleman de l'histoire de la Formule 1.

Le prodige ne deviendra toutefois pas le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix dans la catégorie reine du sport automobile. Ce record restera la propriété de Max Verstappen, qui n'avait pas encore 19 ans lorsqu'il avait triomphé pour la première fois en F1.

Vainqueur tant à Melbourne que lors du sprint samedi en Chine, George Russell entend cependant bien garder la main. Le Britannique, "scotché" sur la piste en raison d'un problème de moteur en début de troisième partie des qualifications du GP, a limité la casse en signant le 2e temps sur son unique tour chronométré.

La deuxième ligne sur la grille sera occupée par les Ferrari de Lewis Hamilton (3e) et de Charles Leclerc (4e). Les McLaren d'Oscar Piastri (5e) et du champion du monde en titre Lando Norris (6e) se partageront la troisième ligne. Décidément à la peine en ce début de saison, Max Verstappen (Red Bull/8e) partira de la quatrième ligne.



Lausanne et Servette veulent confirmer Le LS accueille YB dimanche lors de la 30e journée de Super League. Servette se rend lui à Bâle.

Après deux succès en terres zurichoises, la troupe de Peter Zeidler accueille Young Boys à 14h. Six points séparent les Bernois, 6es, des Vaudois, 8es.

Mais les Lausannois ne sont pas prophètes en leur pays en Super League. Il faut en effet remonter au 30 novembre pour trouver trace d'un succès du LS à domicile. Les Vaudois avaient alors battu Thoune 2-1.

Servette couche pour sa part sur une victoire 2-1 face à Zurich avec une performance XXL de Junior Kadile, auteur d'un doublé. Gageons que l'attaquant français ne serait pas contre une autre belle sortie, surtout face à un club comme Bâle. Des Bâlois qui ont été fessés 3-0 par St-Gall lors de la dernière journée. 9e, Servette pourrait revenir à hauteur du LS en cas de résultat favorable et d'une défaite vaudoise.

Le troisième et dernier match dominical oppose Lucerne, 7e, à Winterthour, lanterne rouge.



Courchevel espère pouvoir organiser un super-G Courchevel devrait être le théâtre de l'avant-dernier super-G messieurs de la saison dimanche dès 10h45. Mais le conditionnel reste de mise en raison d'une météo peu favorable.

La neige et le brouillard ont ainsi contraint les organisateurs à annuler le super-G prévu samedi en remplacement de celui qui avait été annulé à Garmisch. Cette épreuve ne sera pas remplacée au calendrier de la Coupe du monde 2025/26, le premier entraînement de descente de la finale à Lillehammer étant prévu jeudi.

Déjà assuré de conquérir les globes du général et de la descente, Marco Odermatt aura l'occasion de compléter sa collection dimanche. Une 5e place lui suffira même si son dauphin au classement de la discipline, Vincent Kriechmayr, s'impose dimanche. Et une nouvelle annulation lui assurait ce trophée.

Chez les dames, l'avant-dernier slalom de la saison figure au menu à Are. La Valaisanne Camille Rast, qui est la seule à avoir battu la reine Mikaela Shiffrin (8 succès en 9 slaloms cet hiver, JO inclus) en 2025/26 sur les virages courts (c'était à Kranjska Gora), espère bien rééditer cet exploit.

Troisième du classement de la discipline derrière l'Américaine et la Valaisanne, Wendy Holdener voudra elle conserver ce rang. La Schwytzoise ne possède que 17 points d'avance sur l'Autrichienne Katharina Truppe, 4e. Quant à Mélanie Meillard (20e), elle doit assurer sa place en finale de la Coupe du monde (top 25).



Sinner écarte Zverev pour une première finale à Indian Wells Jannik Sinner disputera sa 1re finale à Indian Wells. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Le no 2 mondial Jannik Sinner a aisément dominé le no 4 allemand Alexander Zverev 6-2 6-4. L'Italien s'est qualifié samedi pour sa première finale au Masters 1000 d'Indian Wells.

Sinner y affrontera dimanche soit son grand rival Carlos Alcaraz, toujours invaincu en 2026, soit le Russe Daniil Medvedev. L'Italien âgé de 24 ans a plié samedi la partie en 1h23, se montrant trop solide face à Zverev (28 ans) qui s'est lui raté sur la plupart des points importants.

Sinner a breaké dans la première manche dès sa première occasion sur une faute de Zverev (3-2), un scénario qui s'est répété deux jeux plus tard (5-2), avant une nouvelle faute directe de l'Allemand sur la 2e balle de set.

Zverev a réussi à sauver trois fois son engagement dès le début de la deuxième manche (1-0), puis Sinner a sauvé d'un ace la seule balle de break qu'il a eu à défendre de la partie (3-3), avant de réussir un break décisif au jeu suivant.



Guerre: Pas de GP au Bahreïn ni en Arabie saoudite Pas de Grand Prix au Bahreïn en raison de la guerre au Moyen-Orient Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Les Grands Prix de F1 du Bahreïn et d'Arabie saoudite, prévus en avril, ont été annulés. Ceci en raison de la poursuite de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé la FIA.

"On a confirmé qu'après de minutieuses évaluations, en raison de la situation en cours au Moyen-Orient, les Grands Prix du Bahreïn et d'Arabie saoudite n'auront pas lieu en avril", a écrit dans un communiqué l'organisation mondiale qui chapeaute les disciplines du sport automobile, dont la très prospère F1.

Les essais, qualifications et courses de Formule 1 dans ces deux pays arabes du Golfe, régulièrement ciblés depuis fin février par des frappes de l'Iran, devaient avoir lieu les 10-12 avril et 17-19 avril et ne seront pas remplacés par d'autres Grands Prix.



PL: Dowman sauve Arsenal à 16 ans, Chelsea doute avant le PSG Max Dowman a inscrit le 2-0 dans le temps additionnel face à Everton samedi. Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Arsenal a attendu la toute fin pour battre Everton (2-0). Le leader de Premier League a pu compter sur Max Dowman, devenu samedi à 16 ans et 73 jours le plus jeune buteur de l'histoire du championnat.

Longtemps malmené par les Toffees, Arsenal a décroché dans les derniers instants un succès qui gardera à coup sûr une place spéciale dans le livre de souvenirs de la saison en cas de titre. Viktor Gyökeres (89e) et surtout Dowman (90e+7) ont fait chavirer les supporters des Gunners, habitués à voir leur équipe préférée se liquéfier aux moments chauds ces dernières saisons.

Dowman, enfant du club, a fait basculer la rencontre après son entrée à la 74e minute à la place de Martin Zubimendi. Il a réalisé le centre qui a conduit au but de Gyökeres, avant de marquer le 2-0 dans une cage vide, à la conclusion d'une contre-attaque.

Les hommes de Mikel Arteta comptent désormais neuf points d'avance sur leur poursuivant Manchester City, tenu en échec 1-1 à West Ham dans la soirée. Les joueurs au canon enchaînent mardi par la réception du Bayer Leverkusen en 8e de finale retour de Ligue des champions, après avoir concédé le nul en Allemagne (1-1).

Chelsea se saborde encore Encore sonné par sa défaite spectaculaire contre le Paris SG (5-2), mercredi en Ligue des champions, Chelsea n'a pas bien préparé son match retour, dans trois jours. Les Blues ont fléchi à domicile contre Newcastle (1-0).

Cette défaite fragilise la position des Londoniens (5e, 48 pts) dans la course pour les places qualificatives pour la prochaine C1. Ils pourraient être doublés dimanche par Liverpool (6e, 48 pts) qui reçoit Tottenham.



Bienne en vacances, Zoug en play-off Häman Aktell inscrit le 2-0 Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les play-in de National League ont rendu leur premier verdict. A Berne, Bienne s'est incliné 4-0 et a terminé sa saison, alors que Zoug s'est qualifié pour les play-off à Rapperswil.

Ainsi donc Christian Dubé et ses joueurs sont en vacances. La faute au SCB de Heinz Ehlers et à un duo Müller-Scherwey en feu. Les Seelandais débarquaient pourtant dans la capitale avec un but d'avance grâce à leur succès 4-3 jeudi chez eux. A la 23e, Müller a pu remettre les compteurs à zéro. Les Ours ont poussé dans ce tiers médian et à la 32e ont pu bénéficier d'un penalty pour une canne lancée par Dionicio sur une échappée de Scherwey.

Le Suédois Häman Aktell a tenté sa chance, mais Säteri a dit non. Le portier finlandais n'a rien pu faire à la 36e lorsque le défenseur a trouvé la lucarne d'un puissant tir. Il a en revanche eu de la chance à la 40e sur un arrêt plus que limite. Même la vidéo n'a pu déterminer l'issue avec certitude.

Les espoirs seelandais se sont envolés à la 50e sur un contre mené par Scherwey et conclu par Müller pour son doublé. Ejdsell a ensuite ajouté une résussite dans la cage vide.

Zoug en play-off Dans la rencontre entre Zoug et Rapperswil, il n'y avait plus beaucoup de suspense en raison du 5-2 infligé par les joueurs de Suisse centrale aux St-Gallois à l'aller. Les hommes de Benoît Groulx étaient partis pour gérer, ils ont en plus eu la bonne idée d'ouvrir le score à la 7e par le jeune Colin Lindemann.

Nicklas Jensen et Rapperswil ont dû attendre la 39e pour égaliser. Trop tard pour véritablement inquiéter les Zougois. Fritz a inscrit le 2-1 à la 54e, puis les Lakers ont sorti leur gardien. En vain.

Rapperswil a cependant une nouvelle opportunité de prendre part aux play-off en affrontant Berne dès lundi pour un aller-retour qui servira à déterminer le huitième club qualifié pour les quarts de finale.



Cdm géant parallèle: Dario Caviezel s'impose à Val Saint-Come Dario Caviezel s'est offert son 4e succès en Coupe du monde au Canada. (Archives) Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Dario Caviezel s'est imposé samedi en Coupe du monde à Val St-Come. Le Grison a battu l'Italien Edwin Coratti pour s'assurer la 3e victoire de sa carrière en géant parallèle, la première cette saison.

Déjà sur le podium il y a deux semaines à Krynica (3e) et quatrième samedi dernier à Splindleruv Mlyn, Caviezel s'est imposé en finale au Canada pour un centième (!), son 4e succès en carrière si l'on tient en compte sa victoire en slalom parallèle à Bansko en 2023. Vice-champion du monde 2023 de la discipline, le Suisse de 30 ans a rebondi après avoir été éliminé en 8es de finale lors de l'épreuve olympique début février. Gian Casanova, l'autre Suisse en lice au Canada, a été éliminé en qualification et s'est classé 17e.

Chez les dames, la Suissesse Flurina Bätschi a manqué son troisième podium en Coupe du monde et termine 4e. Sa compatriote Julie Zogg a elle échoué en quart de finale et a terminé 7e.



Super League: Sion renoue avec le succès Kreshnik Hajrizi a inscrit le but de la victoire pour Sion face au FCZ. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Sion s'est imposé 2-1 au Letzigrund face au FC Zurich samedi. Après trois matches sans victoire en Super League, les Sédunois reviennent à un point de Bâle (4e), qui accueille Servette dimanche.

Le match s'est débloqué peu après l'heure de jeu, lorsque l'attaquant valaisan Ilyas Chouaref a obtenu un penalty sur une faute d'Alexander Hack. Benjamin Kololli l'a transformé dans la foulée (68e), en prenant le contre-pied du gardien Silas Huber.

Deux minutes plus tard, le portier sédunois Anthony Raccioppi n'est pas parvenu à bloquer le ballon dans les airs, le relâchant sur le Zurichois Juan Perea qui a égalisé sans trembler. Mais Kreshnik Hajrizi a redonné l'avantage aux Sédunois à la 85e de la tête. Dans les arrêts de jeu, Raccioppi a encore réalisé un arrêt décisif pour valider le succès des siens.

Les hommes de Didier Tholot ont ainsi mis fin à une série de neuf matches sans victoire à l'extérieur. Cinquièmes avec 45 unités, ils restent également au contact du top 4, synonyme de campagne européenne la saison prochaine.

Thoune déroule face à GC, Saint-Gall-Lugano renvoyé Dans l'autre rencontre, Thoune a battu Grasshopper à domicile 5-1. Le solide leader du championnat (71 points) a pourtant concédé l'ouverture du score à la 17e par Young-Jun Lee, mais est parvenu à égaliser à la 33e par Mattias Kaït puis a pris l'avantage grâce à Genis Montolio quatre minutes plus tard.

Les hommes de Mauro Lustrinelli ont ensuite déroulé face à l'avant-dernier de Super League en deuxième période, en marquant à trois reprises par Brighton Labeau (50e), Elmin Rastoder (61e) et Furkan Dursun (80e). A la faveur du renvoi de la rencontre entre ses poursuivants Saint-Gall (2e) et Lugano (3e) prévue samedi à 20h30 à cause des chutes de neige au Kybunpark, Thoune possède une confortable avance de respectivement 17 et 22 points sur les Brodeurs et les Tessinois.



Alexis Pinturault arrêtera sa carrière à la fin de l'hiver Alexis Pinturault va arrêter sa carrière à la fin de la saison Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Alexis Pinturault a annoncé samedi qu'il mettrait fin à sa carrière après les finales de la Coupe du monde le 24 mars en Norvège. Il possède le plus grand palmarès du ski alpin français.

"Pintu" compte 34 victoires en Coupe du monde, trois médailles olympiques et deux titres mondiaux en combiné. "L'idée pour moi, c'est de me retirer et de passer à autre chose", a annoncé depuis sa station de Courchevel le skieur de bientôt 35 ans, freiné par deux grosses blessures ces derniers hivers et qui avait échoué à se qualifier aux JO de Milan-Cortina en février.

"Si on n'arrive plus à trouver la raison, ou une raison suffisante (pour continuer), c'est le moment de tourner cette fameuse page. Je pense qu'aujourd'hui, j'en suis là", a-t-il ajouté.

L'annonce de la retraite de "Pintu", vainqueur du gros globe de cristal en 2021, n'est pas une surprise tant le skieur de Courchevel peine depuis trois ans à retrouver le plus haut niveau.

Alexis Pinturault n'a plus gagné depuis son titre mondial à domicile en 2023, apothéose de son immense carrière qu'il avait alors souhaité poursuivre en prenant un virage décisif à partir de l'hiver 2023-2024: abandonner le slalom pour tenter de gagner une descente, la discipline reine et la seule sur laquelle il ne s'est jamais imposé.

Mais à déjà 30 ans passés, "Pintu", devenu papa, a été rattrapé par deux grosses blessures en janvier 2024, puis en janvier 2025, dont il s'est remis péniblement non sans songer, déjà, à tout arrêter.

C'est la perspective d'ultimes JO, dans les Alpes pour la première fois de sa carrière, en Italie, qui l'avait motivé à continuer cette saison. Mais le skieur de Courchevel n'a pas réussi à se qualifier.

"Les Jeux olympiques, c'était clairement l'objectif de l'année, c'est ce qui m'avait motivé à revenir" après les blessures, avait concédé fin février Pinturault. Il a précisé samedi qu'il avait pris sa décision depuis longtemps: "Je trouve que c'est le moment, je suis à l'aise avec cette décision." Impossible toutefois pour Pinturault de tourner la page sans adieux à son public.

Si sa dernière course aura lieu à Hafjell, en Norvège, le 24 mars pour les finales de la Coupe du monde, il prendra dimanche le départ du Super-G de Courchevel en tant qu'ouvreur, devant ses proches, ses coéquipiers et son public, pour des adieux qui s'annoncent émouvant dans la station qui l'a vu grandir.



Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo Gregor Deschwanden a remporté son premier succès en carrière à Oslo Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Gregor Deschwanden a décroché sa première victoire en Coupe du monde à Oslo. Le Lucernois de 35 ans a devancé de justesse l’Autrichien Maximilian Ortner.

A Holmenkollen, le récent médaillé de bronze olympique au petit tremplin est allé chercher sa première victoire. Avant cela, il avait été quatre fois 2e et deux fois 3e.



Godon gagne une 7e étape tronquée Jonas Vingegaard a conservé la tête du général de Paris-Nice à la veille de l'arrivée Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le champion de France Dorian Godon a remporté samedi à Isola la 7e étape de Paris-Nice.

Cette étape a été réduite à seulement 47 kilomètres à cause des conditions climatiques difficiles dans la région niçoise.

Dorian Godon s'est imposé au sprint devant l'Erythréen Biniam Girmay et le Néerlandais Cees Bol après seulement une heure de course environ pour apporter à la France sa première victoire dans cette 84e édition. Le coureur de l'équipe Ineos s'était révélé lors du Tour de Romandie 2024 en s'adjugeant les deux sprints massifs.

A la veille de l'arrivée finale à Nice, Jonas Vingegaard est toujours en tête du classement général. Le Danois possède une avance énorme de 3'22 sur le Colombien Dani Martinez, l'Allemand Georg Steinhauser pointant au 3e rang à 5'50.

Les organisateurs avaient dès vendredi décidé de raccourcir l'étape puisque les chutes de neige rendaient impossible l'arrivée initialement à Auron, située à 1600 m d'altitude. Ils ont encore réduit le kilométrage samedi matin alors que des trombes d'eau s'abattaient sur Nice, rendant la première partie du parcours initial trop dangereuse, surtout dans les descentes.



Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double Camille Rast a connu une rare élimination dans le géant d'Are Image: KEYSTONE/EPA/PONTUS LUNDAHL Leader après le premier tracé, Camille Rast a connu l'élimination en deuxième manche dans le géant de Coupe du monde d'Are.

L'Autrichienne Julia Scheib en a profité pour s'imposer et pour s'assurer le globe de la discipline. Meilleure Suissesse, Vanessa Kasper a terminé 16e.

Camille Rast, qui devait devancer Julia Scheib pour mettre l'Autrichienne sous pression avant le géant des finales en Norvège, doit déchanter. La vice-championne olympique et championne du monde de slalom a pris tous les risques sur le second tracé mais est partie à la faute dans un dévers.

Cet échec est rare. La skieuse de Vétroz avait en effet terminé les 17 dernières courses qu'elle avait disputées sur le front de la Coupe du monde, terminant au pire 15e. Et elle restait sur 14 top 10 consécutifs, sept en géant et sept en slalom. Elle tentera d'effacer cette déception dès dimanche en slalom.

Le sacre de Julia Scheib, qui s'est imposée avec 0''36 d'avance sur Paula Moltzan (2e) et 0''75 sur Alice Robinson (3e) samedi, est néanmoins mérité. L'Autrichienne, décevante 5e du géant olympique, a décroché samedi son cinquième succès de la saison en Coupe du monde dans la discipline.

Déception pour Sue Piller Cinq Suissesses ont néanmoins pu marquer des points samedi en Suède, mais aucune d'entre elles n'a pu se hisser parmi les 15 premières. Vanessa Kasper s'est classée 16e, assurant néanmoins sa place dans le géant des finales de la Coupe du monde (top 25).

La Grisonne a devancé d'un centième Stefanie Grob (17e), qui inscrit pour la première fois des points en géant. Wendy Holdener doit se contenter d'un 19e rang, qui lui permet toutefois de conserver sa place dans le top 25 de la discipline. La "teenager" bernoise Dania Allenbach s'est, elle, classée 24e

Sue Piller a pour sa part vécu une nouvelle déception, deux jours après avoir terminé 25e du géant des Mondiaux juniors dont elle occupait la 2e place à l'issue de la manche initiale. Elle a commis une faute rédhibitoire en deuxième manche, perdant toute sa vitesse.

La Fribourgeoise de 20 ans, brillante 6e à Spindleruv Mlyn le 24 janvier pour son premier top 10 en Coupe du monde, n'a pas pu éviter la 27e et dernière place à l'issue du second parcours. Elle recule du 25e au 27e rang du classement de la discipline, à quatre points du bonheur.

