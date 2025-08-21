Okafor à Leeds ++ Buenos Aires victime des hooligans

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans Ludovic Waeber reviendra à Fribourg dans un an Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Ludovic Waeber défendra les couleurs de Fribourg-Gottéron à partir de la saison 2026/27. Le gardien fribourgeois a signé pour quatre ans, ont annoncé les Dragons jeudi.

Formé à Gottéron, Ludovic Waeber avait quitté le club de St-Léonard en 2020 pour rejoindre les Zurich Lions. Après trois saisons passées sous le maillot du "Z", le portier a tenté sa chance en Amérique du Nord en 2023/24, sans grand succès. Il est revenu en Suisse en 2024, s'engageant à Kloten dont il défendra les couleurs en 2025/26.

"Nous sommes très satisfaits d’avoir engagé Ludovic Waeber", explique dans un communiqué Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons. "Talentueux, ambitieux, perfectionniste, apprécié dans un vestiaire, il s'inscrit parfaitement dans la philosophie du club", dans lequel il devrait logiquement succéder à Reto Berra (38 ans) en tant que gardien titulaire.



Noah Okafor a signé à Leeds Noah Okafor rejoint Leeds United Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Après Granit Xhaka et Dan Ndoye, un troisième international suisse rejoint la Premier League cet été. Noah Okafor a signé un contrat de quatre ans avec Leeds United, a annoncé le néo-promu.

Le montant du transfert est estimé à 20 millions d'euros.

L'attaquant de 25 ans évoluait depuis deux ans en Serie A italienne, après s'être révélé sous les couleurs de Salzbourg et en ayant vu son transfert à Leipzig échouer durant le dernier mercato hivernal. Mais il n'est parvenu à s'imposer ni au Milan AC, où il s'était initialement engagé jusqu'en 2028, ni à Naples.

Auteur de 7 buts en championnat sous le maillot du club lombard entre l'été 2023 et l'hiver 2024/25, Okafor (24 sélections en équipe de Suisse) n'est pas parvenu à se relancer à Naples malgré la quête du Scudetto. Il n'a eu droit qu'à quatre courtes apparitions en Serie A depuis son arrivée en février, et n'a pas trouvé le chemin des filets sous ses nouvelles couleurs.

Noah Okafor - qui a néanmoins brillé avec le Milan AC lors de la préparation estivale - rejoint un club aux ambitieux plus mesurées. Vainqueur du Championship (2e division) en 2024/25, Leeds United - que devrait prochainement quitter le Vaudois Isaac Schmidt - a pour objectif premier le maintien dans l'élite.



10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires 10 personnes ont été blessées mercredi à Buenos Aires Image: KEYSTONE/EPA Dix personnes ont été blessées et 90 ont été arrêtées lors de violents incidents mercredi entre les supporters argentins d'Independiente et chiliens d'Universidad de Chile.

Les deux équipes s'affrontaient en 8e de finale retour de la Copa Sudamericana.

La rencontre a dû être arrêtée à la 48e minute en raison d'affrontements dans les tribunes du stade d'Avellaneda, au sud de Buenos Aires, alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1 (victoire de la "U" 1-0 à l'aller) dans ce match de la deuxième compétition sud-américaine de clubs, derrière la Copa Libertadores.

La Confédération sud-américaine (Conmebol) a ensuite annoncé l'annulation du match dans un communiqué "compte tenu du manque de garanties de sécurité de la part du club receveur et des autorités de sécurité locales".

"Nous avons 90 personnes détenues à l'extérieur du stade car elles ont tenté de créer des débordements", a déclaré à l'AFP une source du ministère de la Sécurité. Un porte-parole d'Independiente a de son côté indiqué que 10 personnes avaient été blessées.

L'ambassadeur du Chili en Argentine, José Antonio Viera-Gallo, a déclaré à la radio chilienne Cooperativa FM qu'il y avait "des blessés par arme blanche". Au moins une personne a été gravement blessée, mais sa nationalité n'est pas connue, a-t-il ensuite indiqué à l'AFP.

Projectiles Les incidents ont commencé lorsque les supporters chiliens ont lancé des projectiles, dont des sièges et une bombe artisanale, vers les tribunes inférieures et latérales où se trouvaient des supporters argentins qui les ont renvoyés aux expéditeurs, a constaté un journaliste de l'AFP présent sur place.

Au milieu du chaos, sans que les forces de sécurité n'interviennent, les supporters argentins ont escaladé la tribune supérieure pour s'en prendre à leurs homologues chiliens. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des personnes se battant à coups de bâtons ou de matraques.

Le président chilien, Gabriel Boric, a fustigé sur le réseau social X "la violence des supporters et l'irresponsabilité manifeste de l'organisation".

Le football sud-américain est régulièrement en proie aux violences et aux débordements. En avril, deux jeunes avaient été tués dans un mouvement de foule au Chili quand des supporters avaient tenté d'entrer de force dans un stade de Santiago où se jouait un match de la Copa Libertadores entre l'équipe chilienne de Colo Colo et les Brésiliens de Fortaleza.



La Malaisie exclut de relancer son GP Sepang n'a plus accueilli la F1 depuis 2017 Image: KEYSTONE/AP/VINCENT THIAN La Malaisie a exclu jeudi d'accueillir un nouveau GP de F1 dans un futur proche. Ceci en raison des coûts, et d'un calendrier de courses déjà chargé.

Pour obtenir un GP, la Malaisie devrait "s'engager à signer un contrat d'une durée de trois à cinq ans avec Liberty Media (qui détient les droits commerciaux de la F1), ce qui représente un engagement d'environ 1,5 milliard de ringgits (304 millions d'euros) sur cette période", a indiqué jeudi la ministre des Sports Hannah Yeoh devant le Parlement.

Il faut ajouter à ces droits environ 10 millions de ringgits (deux millions d'euros) par an simplement pour maintenir le circuit aux normes internationales du haut niveau, a ajouté la ministre.

Cette nation d'Asie du Sud-Est avait accueilli son premier Grand Prix de F1 en 1999 sur son circuit de Sepang. Le dernier a eu lieu en 2017, sur la même piste. Les coûts trop élevés de l'organisation ont ensuite conduit au retrait du GP de Malaisie du calendrier à partir de 2018. Sepang continue d'accueillir une manche du championnat du monde de MotoGP.

Dans la région, Singapour organise déjà un GP (en nocturne) et la Thaïlande espère devenir le prochain pays hôte. En juin, le gouvernement thaïlandais a déposé une offre de 1,2 milliard de dollars pour organiser une course de F1 dans les rues de Bangkok à partir de 2028.

La Malaisie ne ferme toutefois pas complètement la porte à l'idée d'accueillir à nouveau des courses de F1, si des entreprises privées étaient prêtes à en assumer les coûts, a précisé Mme Yeoh.



Errani/Vavassori titrés en double mixte à New York En mission, Sara Errani et Andrea Vavassori ont défendu victorieusement leur titre à l'US Open Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Seule paire en lice habituée à faire équipe sur le circuit, Sara Errani et Andrea Vavassori ont défendu victorieusement leur titre du double mixte à l'US Open.

Le duo italien a dominé Iga Swiatek et Casper Ruud 6-3 5-7 10/6 mercredi soir en finale.

En mission dans cette épreuve au format remanié et décrié par les spécialistes de double, Errani/Vavassori n'ont donc pas failli à Flushing Meadows. Les Transalpins se sont offert un troisième trophée majeur dans la spécialité, après l'US Open 2024 et Roland-Garros 2025, empochant ainsi le million de dollars promis aux vainqueurs.

Tombeurs du duo Jessica Pegula/Jack Draper plus tôt dans la soirée en demi-finale, Iga Swiatek et Casper Ruud n'ont pourtant rien lâché en finale. Menés 6-3 5-3, la Polonaise et le Norvégien ont recollé à une manche partout en remportant quatre jeux d'affilée. Mais ils n'ont rien pu faire dans un super tie-break dont ils ont perdu les quatre premiers points.

Un tournoi critiqué Traditionnellement organisé en parallèle des tournois de simple féminin et masculin, ce tournoi de double mixte de l'US Open a été avancé à la semaine des qualifications et considérablement raccourci. L'épreuve se disputait sur deux jours seulement, et en quatre tours.

Une évolution qui a suscité des critiques parmi les spécialistes. "Pourquoi est-ce qu'on exclut les joueurs de double?", s'était ainsi interrogée Sara Errani en mai à Roland-Garros. "Ce sont les spécialistes de l'exercice! C'est un peu comme si au concours de saut en hauteur des Jeux olympiques, on excluait les sauteurs et qu'on les remplaçait par des basketteurs", s'était-elle étonnée.



Coupes d'Europe: place aux matches aller des play-off Trois clubs suisses sont engagés ce soir dans les play-off aller des Coupes d'Europe, dernière étape avant les phases de ligue. Les matches retour auront lieu jeudi 28 août.

En Europa League, les Young Boys se déplaceront en Slovaquie pour y affronter Slovan Bratislava (20h15). Les Bernois devront ramener un bon résultat afin de se mettre dans une position favorable avant le retour à domicile.

Les deux formations lémaniques sont quant à elles engagées en Conference League, où leur tâche s'annonce assez difficile. Servette se mesurera dès 20h00 au Shakhtar Donetsk, un club habitué à la scène européenne. Le match se jouera à Cracovie, les Ukrainiens ne pouvant pas évoluer dans leur pays en raison de la guerre.

Quant au Lausanne-Sport, il accueillera dès 20h15 le Besiktas Istanbul. Les Vaudois auront tout avantage à faire la différence devant leur public. Le retour en Turquie devrait en effet être très chaud, le Besiktas étant toujours soutenu de manière très bruyante par ses fans.



Bâle en ballottage défavorable Marwin Hitz sort dans le vide pour permettre à Gabriel Pereira (2e depuis la gauche) d'égaliser juste avant la pause, Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La qualification du FC Bâle pour la Ligue des Champions passera par un exploit à Copenhague. Les Rhénans sont en ballottage défavorable à l’issue du match aller face au Champion du Danemark.

Dans un Parc Saint-Jacques qui n’avait pas fait le plein, le FC Bâle a été tenu en échec 1-1 par le FC Copenhague dans une rencontre qu’il a terminée à dix contre onze après l’expulsion de Jonas Adjetey à la 82e minute. Sauvé par la VAR qui a annulé un but d’Andreas Cornelius pour un hors-jeu de quelques centimètres, il peut même s’estimer heureux de ce résultat.

Le FC Bâle avait eu, pourtant, le bonheur d’ouvrir le score dans le premier quart d’heure. Xherdan Shaqiri transformait à la 14e un penalty provoqué par Albian Ajeti. La réussite du capitaine récompensait la belle entame de la formation de Ludovic Magnin. Seulement, les Rhénans n’ont pas été en mesure de poursuivre sur leur lancée face au collectif très bien huilé de l’adversaire.

Le FC Copenhague pouvait, ainsi, égaliser sur l’ultime action de la première période par Gabriel Pereira. Le défenseur brésilien marquait de la tête après une erreur d’appréciation de Marwin Hitz. Malgré toute son expérience, le portier rhénan s’est fait piéger comme un junior sur le centre du Péruvien Marcos Lopez.

A l’image d’un Shaqiri qui a peiné pour trouver son second souffle, les Bâlois n’ont pas été en mesure de reprendre la main. L’absence pour blessure de Bénie Traoré a vraiment pesé. Il n’empêche que l’équipe dans son ensemble, de Hitz à Ajeti, ne fut pas vraiment à la hauteur de l’événement. Ludovic Magnin a une semaine devant lui pour corriger le tir avant le match retour.





Deux podiums suisses pour une 50e édition sous le déluge Seule Keely Hodgkinson (à gauche) s'est montrée plus rapide qu'Audrey Werro Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Sous une pluie battante à la Pontaise, la 50e édition d'Athletissima a vu deux Suissesses monter sur le podium. Audrey Werro a pris la 2e place du 800 m et Ditaji Kambundji la 3e du 100 m haies.

Etait-ce un clin d'oeil à la première édition de 1977, lorsque la pluie avait gâché le lancement d'Athletissima au Stade de Coubertin? Peut-être. Toujours est-il que les dieux de la météo ont été peu cléments avec Jacky Delapierre.

Difficile voire impossible, avec aussi une température autour des 16 degrés, de réaliser de très hautes performances malgré la densité du plateau. Et impossible de revenir trois semaines plus tard pour courir sous le soleil, comme cela avait été le cas en 1977.

Les athlètes ont donc bravé le froid et la pluie pour offrir de belles émotions. Et les Suissesses ont su tirer leur épingle du jeu dans ces conditions. Sur le 800 m féminin, Audrey Werro est allée chercher son premier podium en Diamond League. La Fribourgeoise a pris la deuxième place en 1'57''34 en réalisant une très belle fin de course. Sans surprise, la victoire est revenue à la Britannique Keely Hodgkinson en 1'55''69.

Dans un 100 haies de très haut niveau, Ditaji Kambundji a effectué une magnifique course. Comme Werro, la Bernoise s'est offert la 3e place, en 12''54. La Néerlandaise Nadine Visser l'a emporté en 12''45, battant au passage la championne olympique Masai Russell (12''53). Toujours sur les haies hautes mais chez les messieurs, le favori américain Cordell Tinch a coupé la ligne en 12''98. Déception pour le Bâlois Jason Joseph, seulement 6e en 13''28.

Wanyonyi battu Très attendu sur le 800 m masculin, Emmanuel Wanyonyi a connu la défaite. Le Kényan de 21 ans, deuxième homme le plus rapide sur le double tour de piste avec ses 1'41''11 réalisés l'an dernier sur cette même piste, a cédé devant l'Américain Joey Hosh (1'42''82). Wanyonyi a déçu avec une deuxième place en 1'43''29.

Sans Julien Alfred ni Shericka Jackson, le 200 m féminin a souri à l'Américaine Brittany Brown en 22''23. Les Britanniques Dina Asher-Smith (5e) et Daryll Neita (7e) ont eu plus de peine. Quant à la Vaudoise Léonie Pointet, elle s'est classée 8e en 23''23.

Seville mate Lyles Dernière course majeure de la soirée, le 100 m messieurs a souri à Oblique Seville. Le Jamaïcain a dominé la ligne droite de la tête et des épaules en étant le seul à finir sous les 10 secondes (9''87, avec un vent défavorable). Le champion olympique Noah Lyles a dû se contenter de 10''02 après sa rentrée en 9'''90 samedi dernier en Pologne. Il faudra en faire plus pour l'Américain face à de très redoutables Jamaïcains à Tokyo dans quelques semaines.

A la hauteur féminine, la championne olympique et recordwoman du monde Yaroslava Mahuchikh a manqué deux barres à des hauteurs indignes de son talent (1m86 et 1m91). L'Ukrainienne a ensuite choisi de se retirer, sans doute pour se préserver à quelques semaines des Championnats du monde. C'est finalement Nicola Olyslagers, Christina Honsel et Maria Zodzik qui se sont imposées avec 1m91 dans un concours là aussi interrompu en raison de la pluie.

Et enfin, pour se rendre compte de la difficulté des conditions climatiques sur les hauts de Lausanne, il suffit de réaliser que le concours de la perche féminine a été arrêté pour éviter que les athlètes ne se blessent sous le déluge.



Audrey Werro obtient son premier podium en Diamond League Audrey Werro n'est pas pass Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Audrey Werro n'a pas manqué son 800 m à Athletissima. La Fribourgeoise a pris la deuxième place derrière la favorite Keely Hodgkinson, victorieuse en 1'55''69.

En conférence de presse mardi, la coureuse de Belfaux avait énoncé les trois piliers de sa discipline, selon elle. Départ, placement et accélération. Après avoir coupé la ligne en 1'57''34, soit à 0''09 de son record de Suisse, la Fribourgeoise avait logiquement le sourire pour ce premier podium en Diamond League.

"Oui, il y a eu un bon départ, a-t-elle analysé en zone mixte. Après, pour le placement, c'était plus difficile, mais j'ai quand même trouvé une bonne place. Ceci dit, j'aurais pu faire mieux. Enfin, l'accélération était bonne, mais là aussi j'aurais souhaité pouvoir la produire plus tôt."

Bousculée à deux reprises, Audrey Werro n'est pourtant pas passée loin de son record de Suisse, marqué en rouge par la "wavelight", le lièvre lumineux. La Fribourgeoise aurait-elle pu améliorer son meilleur chrono avec de meilleures conditions météo, et si elle n'avait pas eu besoin de jouer des coudes? "C'est possible, je ne passe pas loin, a-t-elle confié. Ca bousculait pas mal. D'habitude, c'est vrai que je suis le lièvre lumineux, mais là j'étais à l'extérieur et je ne le voyais pas bien."

"Trouver une échappatoire" Audrey Werro (21 ans), qui sera présente ce week-end à Frauenfeld aux Championnats de Suisse pour tenter de décrocher l'un des trois tickets en jeu pour les Mondiaux de Tokyo, a pourtant effectué une superbe fin de course pour terminer en boulet de canon derrière l'intouchable Hodgkinson.

"J'étais prise dans le paquet et j'ai dû trouver un moyen d'accélérer, mais j'étais toujours bloquée, raconte-t-elle. Je suis restée dans le peloton jusqu'au moment où j'ai pu trouver une échappatoire, et je suis parvenue à sortir", a-t-elle conclu.



La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027 La Suisse d'Ilias Papatheodorou disputera les "vraies" qualifications du Mond頰l 2027 Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'équipe de Suisse masculine disputera les "vraies" éliminatoires de la Coupe du monde 2027.

La troupe d'Ilias Papatheodorou a passé l'écueil des pré-qualifications en profitant de la victoire 98-86 obtenue par l'Ukraine mercredi en Slovaquie lors de l'ultime journée.

La sélection helvétique termine au 2e rang du groupe D de cette 2e phase pré-qualificative, derrière l'Ukraine. Elle figurera donc dans la poule C des qualifications, où elle se frottera à la Serbie, à la Turquie et à la Bosnie-Herzégovine. Soit trois nations qui lui sont sur le papier nettement supérieures.

La Suisse se savait assurée de poursuivre sa campagne en cas de victoire de l'Ukraine, ou en cas de succès de la Slovaquie avec soit 1 point d'écart soit au moins 24 longueurs d'avance. Elle aurait été éliminée si la Slovaquie avait battu l'Ukraine avec une marge comprise entre 3 et 23 points.

Les Slovaques ont bien commencé ce match: à 21-17 en leur faveur après quelques secondes dans le deuxième quart, la Suisse était virtuellement éliminée. Mais l'Ukraine est montée en puissance pour prendre 11 points d'avance à la 21e. Et les Ukrainiens ont serré leur garde lorsque la Slovaquie a recollé en fin de troisième quart.

La Suisse, qui avait terminé invaincue la première phase pré-qualificative, a donc rempli son objectif en décrochant son ticket pour les qualifications du Mondial 2027. Les éliminatoires démarreront pour elle le 26 novembre avec un déplacement en Serbie, et se termineront en mars 2027.



Teichmann sèchement battue en 8e de finale à Cleveland Jil Teichmann s'est inclinée au 2e tour à Cleveland mercredi Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Jil Teichmann (WTA 85) s'est arrêtée en 8e de finale du WTA 250 de Cleveland. La Seelandaise s'est inclinée 6-1 6-1 en 62 minutes devant Sorana Cirstea (WTA 112) mercredi en Ohio.

Tombeuse de la demi-finaliste de Roland-Garros Loïs Boisson (WTA 46) au 1er tour, Jil Teichmann n'a pas eu l'ombre d'une chance face à la Roumaine de 35 ans. La Seelandaise a pourtant signé le break d'entrée, mais elle a perdu les... 10 jeux suivants.

Jil Teichmann, qui a perdu six fois son service dans cette partie, peut donc d'ores et déjà mettre le cap sur New York. Elle est, avec Belinda Bencic et Viktorija Golubic, l'une des trois Suissesses admises directement dans le tableau final de l'US Open qui démarre dès dimanche.



World Boxing confirme les tests de genre avant les Mondiaux L'Algérienne Imane Khelif se soumettra-t-elle au test de genre rendu obligatoire par World Boxing à deux semaines des Mondiaux? Image: KEYSTONE/AP/ARIANA CUBILLOS La nouvelle fédération mondiale, World Boxing, a confirmé l'introduction de tests de genre obligatoires pour toutes les participantes.

Cette décision intervient à moins de deux semaines du début des championnats du monde de Liverpool.

La nouvelle directive s'applique dès maintenant et prévoit un test génétique unique pour déterminer le sexe à la naissance. Selon la fédération, l'objectif est de garantir des conditions de compétition équitables et la sécurité de toutes les athlètes féminines.

Le cas de la championne olympique 2024 Imane Khelif, qui avait été exclue l'année précédente par la fédération IBA compétente à l'époque en raison d'un test controversé, rend cette décision particulièrement explosive. On ne sait pas encore si l'Algérienne se soumettra à la nouvelle procédure.

World Boxing a été reconnue comme partenaire officiel par le CIO en 2024 et est donc responsable de l'organisation du tournoi olympique de boxe de 2028 à Los Angeles.



Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite Une mauvaise période pour Pius Schwizer Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Pius Schwizer (63 ans) a été suspendu avec effet immédiat du cadre suisse élite de saut d'obstacles. La décision émane de la Commission de sélection de Swiss Equestrian, a indiqué la Fédération.

Récemment, des procédures judiciaires à l'encontre du cavalier ont été rendues publiques dans les médias. Pius Schwizer connaît de sérieux problèmes financiers.

Sa situation actuelle "n'est plus compatible avec les exigences nécessaires pour représenter la Suisse au plus haut niveau en tant que membre de l'équipe suisse élite de saut d'obstacles", a indiqué Swiss Equestrian dans un communiqué. La suspension du cavalier est prononcée pour une durée indéterminée, mais elle sera régulièrement réexaminée par la Commission en fonction de l'évolution de la situation de Pius Schwizer.

Le sexagénaire peut cependant participer à des concours nationaux et internationaux, mais uniquement à titre individuel.



National League: les matches diffusés sur MySports jusqu'en 2035 Les matches de National League sur MySports jusqu'en 2035 Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI Les droits TV en Suisse sont réglés pour les dix prochaines années. La National League et MySports, qui fait partie de Sunrise, ont prolongé leur contrat jusqu'au terme de la saison 2034/35.

Comme jusqu'ici, le contrat englobe tous les matches en live sur MySports. Il contient aussi les droits des résumés pour l'ensemble des parties de la qualification et des play-off dans l'élite du hockey suisse, que ce soit en TV payante ou en clair.

Pour les matches en direct de la saison régulière et des play-off, MySports, diffuseur payant de Sunrise, continue sa coopération avec CH Media en Suisse alémanique (TV24), avec Léman Bleu et La Télé en Suisse romande ainsi qu'avec Teleticino au Tessin. Ces chaînes retransmettront une sélection de matches lors de la qualification, ainsi qu'une rencontre de play-off par tour. Les négociations pour les droits de diffusion des résumés sont encore en cours.

Les conditions financières du nouvel accord n'ont pas été dévoilées. Les droits de la Swiss League et des matches de l'équipe nationale ne font pas partie du contrat. Ils sont négociés séparément.

