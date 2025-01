Okafor finalement pas à Leipzig ++ Vingegaard rêve grand

Le prêt de Noah Okafor à Leipzig échoue après la visite médicale Noah Okafor: son prêt à Leipzig ne s'est pas matérialisé Image: KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI Noah Okafor (24 ans) ne va pas rejoindre le RB Leipzig. Le prêt par l'AC Milan de l'attaquant international suisse a échoué après la visite médicale, selon les médias allemands. Okafor était arrivé lundi à Leipzig, qui devait le recruter en prêt avec une option d'achat. Mais les responsables du club ont changé d'avis après la visite médicale, estimant que le joueur n'était pas à 100% et en condition de pouvoir aider l'équipe de manière immédiate. Le Suisse s'était blessé à un mollet en décembre, mais avait depuis repris l'entraînement avec l'AC Milan. Il est désormais retourné en Italie.

Jonas Vingegaard rêve d'un troisième succès au Tour de France Jonas Vingegaard courra le Tour de France et la Vuelta cette année Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Jonas Vingegaard disputera le Tour de France et la Vuelta en 2025, a-t-il annoncé mardi à la Nucia, au sud-est de l'Espagne. Le Danois y prépare sa saison avec son équipe Visma-Lease a bike. Nettement battu l'été dernier par Tadej Pogacar, Vingegaard veut "renouer avec le succès" sur la Grande Boucle (5-27 juillet) qu'il avait remportée en 2022 et 2023. "C'est la course qui m'importe le plus. Il y a quelque chose de spécial autour du Tour de France", a déclaré le Danois. "Je vais viser une troisième victoire et je veux surtout être au départ avec la meilleure préparation et la meilleure forme possible", a ajouté Vingegaard qui, en 2024, avait terminé deuxième, "déjà un exploit" après sa lourde chute au Tour du Pays basque en avril. Huit jours aux soins intensifs "C'était bien pire que la plupart des gens ne le pensaient, a-t-il insisté. J'avais sept côtés cassées, une fracture au sternum. La clavicule était brisée en trois ou quatre morceaux. J'avais un doigt cassé aussi et les deux poumons étaient perforés. J'ai passé huit jours en soins intensifs, douze jours au total à l'hôpital. Revenir à temps pour le Tour de France a été une vraie victoire, quelque chose dont je suis très fier." Le Danois, qui est devenu père pour la deuxième fois après le Tour de France, n'a plus couru depuis le Tour de Pologne en août dernier, "une longue coupure" qui lui a permis de se "ressourcer". Pour préparer l'édition 2025, il va notamment participer à Paris - Nice et au Tour de Catalogne. Mais il ne disputera donc pas le Tour d'Italie en mai. Comme en 2023, il va enchaîner le Tour de France avec la Vuelta (23 août-14 septembre), où il avait pris la deuxième place il y a deux ans derrière son coéquipier Sepp Kuss. Là-aussi, il visera "la victoire" en 2025. Van Aert vise Paris - Roubaix L'autre star de l'équipe néerlandaise, le Belge Wout Van Aert, va lui courir le Giro et le Tour de France en plus de ses deux "grands objectifs du printemps", le Tour des Flandres et Paris - Roubaix où il visera une première victoire. Lui aussi gravement accidenté en 2024, à deux reprises même, le Belge pense avoir "récupéré complètement". Sur le Giro et le Tour, il visera des étapes, en plus d'assister ses leaders pour le classement général (Simon Yates sur le Giro).

Lausanne-Sport: Aliou Baldé prêté jusqu'au terme de la saison Aliou Baldé avec le maillot du LS en août 2023 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Aliou Baldé (22 ans) revient au Lausanne-Sport. L'attaquant guinéen a été prêté par l'OGC Nice jusqu'au terme de la saison. Il reste sur une expérience ratée en Bundesliga avec le VfL Bochum. Prêté en Allemagne depuis l'été dernier, Baldé n'a fait que cinq brèves apparitions avec Bochum. A Lausanne, où il avait évolué de janvier à septembre 2023, il avait marqué sept buts et donné quatre assists en 20 rencontres. Le Guinéen avait joué un rôle important lors de la promotion du LS en Super League au printemps 2023.

Bundesliga: Wolfsburg prête Zesiger à Augsburg Nouveau départ pour Zesiger Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Cédric Zesiger (26 ans) jouera jusqu'au terme de la saison à Augsburg. Son club de Wolfsburg a en effet prêté le défenseur suisse dans la formation bavaroise, qui dispose d'une option d'acha Zesiger avait quitté les Young Boys en été 2023 pour Wolfsburg, où il a fait 23 apparitions en Bundesliga la saison dernière. Mais il a perdu sa place de titulaire lors de l'exercice en cours après avoir débuté lors des cinq premières journées. Depuis, l'international suisse (4 sélections) n'est entré en jeu comme remplaçant qu'à deux reprises en novembre.

Stan Wawrinka battu sur un point prodigieux Stan Wawrinka: la défaite au rendez-vous malgré une performance aboutie. Image: KEYSTONE/AP/Manish Swarup Les années se suivent et se ressemblent pour Stan Wawrinka (ATP 156) à Melbourne. Comme en 2023 et en 2024, le Vaudois n’a pas passé le 1er tour de cet Open d’Australie qu’il a gagné il y a onze ans. Après Alex Molcan et Adrian Mannarino, c’est Lorenzo Sonego (ATP 55) qui lui a cette fois barré la route. L’Italien s’est imposé 6-4 5-7 7-5 7-5 après 3h12’ de match. Il a forcé la décision grâce à un coup magistral, un passing armé le dos tourné au filet pour réussir le break à 5-5 au troisième set. Ce point, qui pourrait être celui de l’année tant il fut prodigieux, a pesé très lourd dans la balance. Il lui a permis de prendre une option décisive sur la victoire. Stan Wawrinka, qui avait bénéficié d’une balle de 5-3 quelques instants auparavant, a toutefois encore eu sa chance au quatrième set. A 5-4, il a mené 0.40 pour se procurer trois balles d’égalisation à deux sets partout. Il laissait passer cette occasion en or avant de ne marquer qu’un seul point dans les deux derniers jeux. A bientôt 40 ans – il les fêtera le 28 mars prochain -, Stan Wawrinka a démontré, malgré cette défaite, qu’il avait encore toute sa place sur le Circuit. Il a vraiment offert la réplique espérée au Turinois. Sa performance devrait inciter Severin Lüthi à trouver les mots justes pour le convaincre de jouer la rencontre de Coupe Davis contre l’Espagne à la fin du mois à Bienne. Sa titularisation en simple serait parfaitement fondée.

Lugano: l'Allemand Uwe Krupp à la barre jusqu'au terme de la saison Uwe Krupp en 2016 derrière le banc des Eisbären Berlin Image: KEYSTONE/URS FLUEELER L'Allemand Uwe Krupp (59 ans) a été nommé entraîneur du HC Lugano. Son contrat court jusqu'au terme de la saison, a indiqué le club tessinois sur son site. Un jour après le limogeage de Luca Gianinazzi, les dirigeants bianconeri ont donc trouvé leur nouvel entraîneur, qui devra tenter de sauver une saison mal embarquée. Lugano occupe en effet l'avant-dernier rang de National League. Krupp est un grand nom du hockey, lui qui a gagné la Coupe Stanley comme joueur en 1996 avec Colorado Avalanche et en 2002 avec les Detroit Red Wings. L'ancien défenseur a disputé 810 matches en NHL avant de devenir entraîneur en 2004. Uwe Krupp a dirigé des clubs dans son pays - Kölner Haie et Eisbären Berlin - ainsi que le Sparta Prague. Il a aussi été sélectionneur allemand lors de cinq Mondiaux et deux JO.

Vendée Globe: victoire et record pour Charlie Dalin Charlie Dalin peu avant de toucher au but Image: KEYSTONE/EPA Charlie Dalin (Macif) a remporté le 10e Vendée Globe mardi matin aux Sables d'Olonne. Le skipper français a pulvérisé le record de l'épreuve en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes. Dalin était parti des Sables-d'Olonne le 10 novembre dernier et a passé la ligne au lever du soleil à 8h24 sous les klaxons d'un important cortège de bateaux. Il a été leader sur une grande majorité du parcours et devrait devancer d'une grosse demi-journée le skipper de Paprec Arkéa Yoann Richomme, avec qui ol s'était lancé un duel acharné depuis le passage du Cap Horn. Rejoint par sa femme et son fils de sept ans une fois la ligne franchie, le Normand obtient enfin le Graal de la course au large qu'il convoitait depuis quatre ans, après avoir perdu le titre pour moins de trois heures lors de l'édition précédente. Emotion et fatigue Frappé par l'émotion et usé par la fatigue, le navigateur de 40 ans a levé les bras au ciel de longues minutes avant de s'effondrer quelques secondes sur le pont de son voilier. Il a réalisé un parcours sans faute autour du monde, prenant définitivement la tête le 31 décembre, avant une remontée de l'Atlantique à suspense, où Richomme s'est accroché jusqu'au bout. Mais finalement, le Varois n'aura pas réussi à combler un retard d'une centaine de milles pris sur son ami de vingt ans peu après l'équateur. Sur son parcours, Dalin a établi plusieurs records de navigation. A bord de son voiler à foils dernière génération, ultra-rapide et très polyvalent, il a notamment avalé le tronçon cap de Bonne Espérance (Afrique du Sud) - cap Leeuwin (Australie) en 9 jours et 22 heures seulement. Et le marin a surtout établi un nouveau record sur l'épreuve, battant de plus de neuf jours celui signé par Armel Le Cléac'h lors de l'édition 2016/2017 en 74 j 3 h 35 min.

Un nouvel exploit signé Gaël Monfils Gaël Monfils: une foi inébranlable à 38 ans. Image: KEYSTONE/AP/Manish Swarup Trois jours après être devenu à Auckland le joueur le plus âgé à remporter un tournoi ATP, Gaël Monfils (ATP 41) ne cesse de défier le temps. A Melbourne, il a signé un nouvel exploit. Gaël Monfils est, en effet, sorti victorieux de son derby contre Giovanni Mpetshi Perricard (no 30). Il a battu le Champion de Bâle en cinq sets, 7-6 (9/7) 6-3 6-7 (6/8) 6-7 (5/7) 6-4 après 2h46’ de jeu, après avoir laissé échapper deux balles de match dans le tie-break du troisième set et, surtout, sans avoir concédé la moindre balle de break sur les vingt-huit jeux de service qu’il a joués malgré ses seize doubles fautes. A 38 ans, le Vaudois d’adoption demeure un immense joueur. Quart de finaliste à deux reprises à Melbourne en 2016 et en 2022, Gaël Monfils devrait logiquement croiser la route du no 4 mondial Taylor Fritz en seizième de finale. L’Américain aura tout intérêt à serrer sa garde.

Une nouvelle défaite pour Los Angeles Kevin Fiala (en blanc) en échec devant Stuart Skinner. Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Quarante-huit heures après une défaite 2-1 à Calgary, le Los Angeles de Kevin Fiala s’est à nouveau incliné sur le fil. Les Kings ont été battus 1-0 à Edmonton. Connor McDavid a signé l’unique réussite de la soirée à la 39e minute pour son 17e but de la saison. Kevin Fiala a été crédité d’un bilan neutre pour un temps de jeu de 21’24. Le Saint-Gallois n’a toujours pas comptabilisé le moindre point en ce début d’année en cinq rencontres.

Anthony Edwards terrasse Washington Anthony Edwards a sorti le grand jeu dans l'ultime quarter. Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Septième défaite de rang pour le Washington de Kyshawn George ! Au lendemain de la déroute face à Oklahoma City (136-95), les Wizards, toujours à domicile, se sont inclinés 120-106 devant Minnesota. Avec ses 41 points, dont 20 dans l’ultime quarter, Anthony Edwards a mené les Timberwolves à la victoire. Une manière sans doute de répondre aux instances qui l’ont sanctionné d’une amende de 50'000 dollars pour un geste obscène samedi à Memphis. Minnesota a forcé la décision grâce à un partiel de 16-2 dans cette dernière période. Kyshawn George n’a pas démérité. Aligné durant 18 minutes, le Valaisan a inscrit 10 points avec son 4 sur 7 au tir pour un différentiel de -1. Il espère retrouver les joies de la victoire jeudi face à Phoenix avant d’entamer une série de six rencontres à l’extérieur.

Flachau: les Suissesses veulent poursuivre sur leur lancée Respectivement 2e et 3e de la Coupe du monde de slalom, Camille Rast et Wendy Holdener espèrent jouer encore les premiers rôles mardi soir à Flachau. La favorite sera néanmoins Zrinka Ljutic. La Croate de 20 ans a en effet décroché coup sur coup ses deux premiers succès sur le Cirque blanc en s'adjugeant les deux derniers slaloms disputés, à Semmering et à Kranjska Gora. Elle a ainsi pris les commandes du classement de la discipline, au détriment de Camille Rast. En l'absence de Mikaela Shiffrin et de Petra Vlhova, Camille Rast est pour l'heure l'autre grande dame de l'hiver dans la spécialité. La Valaisanne a terminé à cinq reprises dans le top 5 en slalom, décrochant à Killington sa première victoire à ce niveau. Et elle reste sur un 6e rang à Flachau un an plus tôt. Rast n'accuse que quatre longueurs de retard sur Ljutic après cinq des dix slaloms programmés, alors que Wendy Holdener pointe à 44 points de la Croate. Holdener, deux fois 3e à Flachau - en 2017 et en 2021 - monte en puissance cet hiver. La Schwytzoise a terminé 2e tant à Killington qu'à Kranjska Gora. Huitième de la Coupe du monde de slalom, Mélanie Meillard n'a quant à elle jamais fait mieux que 12e à Flachau (l'an dernier). Mais la skieuse d'Hérémence, cinq fois dans le top 10 cet hiver, est mûre pour décrocher enfin un premier podium dans sa discipline de prédilection. Elle s'était classée 5e à Kranjska Gora.

Xhaka, Steffen et Naomi Luyet à l'honneur Granit Xhaka a été désigné meilleur joueur suisse pour l'année 2024 Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Granit Xhaka a été désigné meilleur joueur suisse de l'année 2024 lundi lors de la Swiss Football Night. Renato Steffen est le meilleur joueur de Super League, alors que Géraldine Reuteler et Naomi Luyet reçoivent les principaux trophées chez les dames. Capitaine et patron d'une équipe de Suisse qui s'est hissée en quart de finale de l'Euro l'été dernier en Allemagne, Granit Xhaka reçoit le plus prestigieux prix de la soirée pour la troisième année d'affilée, la quatrième au total. Le milieu du Bayer Leverkusen a été préféré au Vaudois Dan Ndoye (Bologne) et à Manuel Akanji (Manchester City). Autre international, Renato Steffen est quant à lui le meilleur joueur de Super League de l'année 2024, un trophée que convoitaient également Dereck Kutesa (Servette) et Filip Ugrinic (Young Boys). Il a mené le FC Lugano, leader du championnat avant la reprise, à la 2e place finale de l'exercice 2023/24. Chez les dames, la joueuse de l'année est Géraldine Reuteler, leader de la Bundesliga féminine avec l'Eintracht Francfort. L'espoir Naomi Luyet (19 ans) est quant à elle la meilleure joueuse de Super League. Co-meilleure buteuse du championnat 2024/25 avec 8 réalisations, la Valaisanne est logiquement repartie du Casino de Berne avec un deuxième trophée, celui de la meilleure jeune joueuse. Chez les hommes, le meilleur jeune est l'ancien Lucernois Ardon Jashari, qui compte deux sélections en équipe de Suisse A et joue désormais à Bruges. Enfin, le dernier trophée, qui vient distinguer le meilleur joueur évoluant en Challenge League, est revenu au milieu offensif du FC Aarau Valon Fazliu.

Une incursion en Slovénie pour attirer Pogacar au Giro Tadej Pogacar pourra rouler à domicile lors du Giro 2025, s'il y participe... Image: KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL BRUQUE Le Tour d'Italie 2025 (9 mai-1er juin) fera, selon son parcours dévoilé lundi à Rome, une rapide incursion en Slovénie. Il s'agit d'un clin d'oeil à la superstar du cyclisme Tadej Pogacar, vainqueur du Giro 2024 qui n'a pas encore officialisé son choix entre l'épreuve italienne et le Tour d'Espagne. Pour la première fois de son histoire, le Giro s'élancera d'Albanie où auront lieu les trois premières étapes de cette 108e édition. L'un des deux contre-la-montre, un chrono de 13,7 km, figure ainsi au programme dès la deuxième journée de compétition dans les rues de Tirana. Mais plus encore que ce quinzième Grand Départ à l'étranger, qui a d'ailleurs pris du temps à être finalisé avec les autorités albanaises et obligé les organisateurs à repousser de deux mois la présentation de leur parcours, c'est l'arrivée de la 14e étape qui retient l'attention. Elle sera jugée à Gorizia, en Slovènie, après 40 petits kilomètres sur les routes slovènes, dans l'espoir d'attirer une nouvelle fois Pogacar. Celui-ci serait toutefois plus enclin cette année à opter, à côté de l'incontournable Tour de France, pour la Vuelta qu'il n'a pas encore remportée. Si les deux premières semaines de course peuvent être piégeuses avec notamment la 9e étape le 18 mai entre Gubbio et Sienne, intégrant 30 km de chemins de graviers des Strade bianche, et la 11e étape avec l'ascension de l'Alpe San Pelligrino (1.623 m), il faudra attendre la dernière semaine, voire la veille de l'arrivée à Rome, pour connaître le vainqueur. Au menu de cette dernière semaine, dans le nord de l'Italie, quatre étapes qui s'annoncent redoutables avec des arrivées en haute montagne: à San Valentino (16e étape), à Bormio (17e étape), à Champoluc (19e étape) après trois cols de première catégorie, et enfin à Sestrières (20e et avant-dernière étape, 31 mai) après avoir grimpé le "toit" de ce Giro, le Colle delle Finestre (2178 m). 52'500 m de dénivelé Après un long transfert, les coureurs rallieront Rome pour la dernière étape où sera jugée l'arrivée pour la troisième année consécutive sur un circuit tracé autour des plus beaux sites antiques de la capitale, après un total de 3413 km pour un dénivelé de 52'500 m, soit 10'000 m de plus qu'en 2024.

Makai Holdener prolonge pour trois ans au LHC Makai Holdener se plaît au LHC Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Makai Holdener se plaît à Lausanne. L'attaquant de 27 ans a prolongé son bail de trois saisons avec le LHC, comme il l'a confirmé sur le plateau de l'émission "Les Puckalistes" sur La Télé. Arrivé en 2021 un peu sur la pointe des patins, Makai Holdener a finalement trouvé sa place dans l'effectif et grâce aux yeux de son coach Geoff Ward. Il sera donc sous contrat jusqu'en 2028. La saison passée, il a inscrit 7 points (5 buts) en 46 parties, ainsi que 3 assists en 19 rencontres de play-off avec les Lions. Cette saison il en est à 4 points (1 but) en 35 matches.