Okafor retrouve la Nati ++ Gremaud renonce aux finales

Equipe de Suisse: retour de Noah Okafor Noah Okafor à son arrivée à Horben pour le camp de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Noah Okafor (25 ans) est de retour en équipe de Suisse. L'attaquant de Leeds a été appelé par Murat Yakin pour compenser le forfait sur blessure de Filip Ugrinic (Valence).

La dernière convocation d'Okafor remonte à l'automne 2024. Ensuite, il avait été ignoré par le sélectionneur, qui lui reprochait un certain manque d'implication. Mais les deux hommes ont renoué le dialogue.

Okafor a retrouvé les terrains samedi soir, après une blessure à une cuisse. Il a été aligné durant 21 minutes lors du nul 0-0 entre Leeds et Brentford.



Mathilde Gremaud renonce aux finales de Coupe du monde Mathilde Gremaud après sa chute à Livigno Image: KEYSTONE/AP/GREGORY BULL Mathilde Gremaud (26 ans) met fin à sa saison. La double championne olympique de slopestyle (2022, 2026) renonce ainsi aux finales de Coupe du monde à Silvaplana, a indiqué Swiss-Ski.

La Fribourgeoise souffre encore des suites d'une chute survenue avant le Big Air aux JO de Milan - Cortina. Elle avait notamment été touchée au dos. La décision a été prise de ne rien risquer et de se concentrer sur une totale guérison.

L'an dernier en Engadine, Mathilde Gremaud avait décroché son deuxième titre mondial en slopestyle.



L'actu du football féminin Servette Chênois n'en finit pas de gagner Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. Le leader Servette Chênois a largement dominé Grasshopper 3-0 dans le choc du week-end. GC n'a pas été aussi près de gêner les Genevoises que lors du match aller, perdu in extremis 3-2.

LE BUT DE LA JOURNEE. Cristina Libran l'a inscrit pour Servette Chênois grâce à un magnifique coup franc dans la lucarne. L'Espagnole âgée de 20 ans, arrivée cet hiver en provenance de la Juventus, a ainsi débloqué son compteur lors de son quatrième match sous ses nouvelles couleurs.

SITUATION AU CLASSEMENT. Servette Chênois est depuis longtemps assuré de boucler la qualification en tête. Derrière, c'est serré après la défaite 3-0 des Young Boys à domicile contre Bâle. Les Bernoises sont au 2e rang avec une longueur d'avance sur le FCB et quatre sur GC.

SUITE DU PROGRAMME. Le championnat sera en pause le week-end prochain avec juste un match en retard samedi entre Saint-Gall et GC. Dimanche, les regards seront tournés vers Winterthour où la finale de la Coupe mettra aux prises YB et Servette Chênois.

Les Suisssesses à l'étranger ANGLETERRE. Alisha Lehmann a inscrit son premier but pour Leicester, mais cela n'a servi à rien. Les Foxes, derniers du classement, ont perdu chez eux contre Aston Villa (avec Noelle Maritz) et enregistré un sixième revers consécutif.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a inscrit le 4-0 lors du succès 7-1 de Barcelone contre Athletic Bilbao. La jeune Suissesse en est à cinq réussites cette saison en championnat.

Le chiffre de la semaine 11'404 spectateurs au total ont suivi les cinq rencontres de la 17e journée de Women's Super League, disputées dans les grands stades. La meilleure affluence a été enregistrée au Wankdorf où 3579 personnes se sont réunies. A l'opposé, elles n'étaient que 185 à suivre le 0-0 entre Rapperswil-Jona et le FC Zurich.



Nashville décroche un 4e succès consécutif Les Predators ont cueilli dimanche un 4e succès consécutif Image: KEYSTONE/FR172030 AP/IAN MAULE Nashville a cueilli un quatrième succès consécutif en NHL dimanche.

Les Predators de Roman Josi, qui ont battu Chicago 3-2 après prolongation, ont ainsi conforté leur place dans le top 8 de la Conférence Ouest.

Désormais détenteurs de la deuxième "wildcard" disponible à l'Ouest, les Predators ont pris 2 points d'avance sur les Los Angeles Kings, qui se sont inclinés 4-3 après prolongation dimanche face à Utah, et 4 sur Seattle. Mais rien n'est joué, les trois équipes devant encore disputer au moins 12 matches en saison régulière.

Nashville affiche néanmoins une forme ascendante. Dimanche, les Preds ont décroché une cinquième victoire dans leurs sept dernières parties grâce à un but de Filip Forsberg après 1'05 en "overtime". Ils avaient égalisé à 2-2 à la 50e, Roman Josi étant alors crédité d'un assist pour son 47e point de la saison sur la réussite de Steven Stamkos.

A noter aussi que les Dallas Stars de Lian Bichsel ont validé leur ticket pour les play-off dimanche. Deuxième de la Central Division derrière Colorado, la franchise texane a pourtant été battue 3-2 par les Vegas Golden Knights. Mais les Stars ont profité du point perdu par Los Angeles pour s'assurer une place pour les séries finales.



Un nouveau titre mondial pour la Suisse La joie des Suissesses, sacrées championnes du monde dimanche à Calgary Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh L'équipe de Suisse dames a créé la surprise en remportant le titre mondial dimanche à Calgary.

Le CC Grasshopper Club Zurich, composé de Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner et de la skip Xenia Schwaller, a battu le Canada 7-5 en finale.

Les Suissesses poursuivent ainsi leur domination au Championnat du monde. Depuis 2012, la Suisse a remporté neuf médailles d'or, ainsi que l'argent en 2024 et 2025. Durant cette période, le titre n'est revenu que cinq fois à une autre équipe que la Suisse (le Mondial 2020 a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19).

La Suisse a ainsi remporté depuis 2012 autant de médailles d’or qu’elle n’en avait remporté auparavant dans toute l’histoire des Championnats du monde féminins. De 1979 à 2012, la Suisse avait remporté deux médailles d’or, deux d’argent et cinq de bronze chez les dames.

Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour la skip Xenia Schwaller et ses équipières. La formation zurichoise disputait sa première grande compétition internationale dans l'élite après avoir créé une première surprise en battant le CC Aarau de Silvana Tirinzoni lors des récents championnats de Suisse, qualificatifs pour ce Mondial.

Une finale parfaitement maîtrisée Battues en ouverture de ces joutes canadiennes par le Japon, les Suissesses ont remporté leurs 13 matches suivants à Calgary. Et elles ont maîtrisé leur sujet dans une finale où elles n'ont jamais été menées au score par le Canada de Kerri Einarson. Elles ont ainsi mené 2-0, 4-2, puis 6-4 après le huitième end.

Mais les Canadiennes ne sont pas parvenues à recoller une troisième fois au score. Les favorites du tournoi ont recollé à 6-5 après le neuvième end, et Xenia Schwaller a parfaitement géré le "money time" lors de l'ultime manche: elle a scellé l'issue de cette finale avec son avant-dernière pierre, chassant les pierres canadiennes grâce à un "take-out" parfaitement exécuté.



Sebastian Korda dompte Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz: une défaite inattendue à Miami. Image: KEYSTONE/EPA Nouveau revers pour Carlos Alcaraz ! Défait par Daniil Medvedev en demi-finale à Indian Wells, le no 1 mondial n’a pas passé le cap du... 3e tour à Miami.

Carlos Alcaraz s’est incliné 6-3 5-7 6-3 devant Sebastian Korda (ATP 36) après 2h19’ de jeu. L’Américain avait servi pour le gain du match à 5-4 au deuxième set avant d’être rattrapé par ses émotions. Mais contre toute attente, il a retrouvé le fil de son tennis dans la dernière manche pour signer la plus belle victoire d'une carrière trop souvent freinée par les blessures.

Carlos Alcaraz sera toujours no 1 mondial dans deux semaines lorsqu’il lancera sa saison sur terre battue. Même s’il remporte le titre à Miami, Jannik Sinner ne pourra, en effet, le détrôner. Pour l’instant...



Fribourg-Gottéron dans de sales draps Reto Berra inquiété par Gian-Marco Wetter. Le gardien fribourgeois a connu à nouveau la défaite. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Il est minuit moins dix pour Fribourg-Gottéron ! Battus 2-1 à Rapperswil, Julien Sprunger et ses coéquipiers sont menés 2-0 dans une série qui s’apparentait, sur le papier, à une simple formalité.

Malgré l’ouverture du score de Maximilian Streule à la 12e sur un service en or d’Andrea Glaser, les Fribourgeois ont lâché prise d’une manière presque inexplicable. Rapperswil pouvait renverser le cours du match au deuxième tiers grâce à des réussites de Tyler Moy (24e) et de Gian-Marco Wetter (35e). Melvin Nyffeler s’est, ensuite, occupé du reste avec une performance de choix dans sa cage – 36 arrêts – pour provoquer le désespoir des attaquants adverses.

Roger Rönnberg parviendra-t-il à renverser le cours de cette série ? Sur le plan tactique, l’entraîneur fribourgeois semble désarmer devant son compatriote Johan Lundskog qui parvient à exploiter pleinement le potentiel de son équipe. Un premier élément de réponse tombera mardi dans un acte III que Fribourg-Gottéron ne doit pas perdre. Sinon, cette série tournera au fiasco le plus cinglant de son histoire.

2-0 aussi pour Davos Victorieux de la saison régulière, le HC Davos mène également 2-0 dans sa série face à Zoug. Après sa victoire improbable dans l’acte I, les Grisons se sont imposés 2-0 à Zoug. Simon Knak a ouvert le score à la 33s. Le 2-0 est tombé à 28’’ de la sirène avec la réussite d’Adam Tambellini dans la cage vide.

Auteur de 24 arrêts pour un premier "blanchissage" de la saison, Sandro Aeschlimann a parfaitement soutenu la comparaison avec Leonardo Genoni. Le portier du HC Davos a notamment réussi une parade magnifique devant Tomas Tatar à la 56e.

Dans les rangs zougois, l’absence du topscorer Dominik Kubalik a pesé. Sans son artificier tchèque, Zoug a tout simplement concédé une... dixième défaite de rang en play-off.



Audrey Werro: "Je me permets de rêver en grand" Le cri de l'argent pour Audrey Werro. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER "Tout était réuni ce soir. C’était le bon moment... "Audrey Werro ne cachait pas son immense joie avec cette médaille d’argent, sa première dans un grand rendez-vous. Son soulagement aussi.

"C’est le fruit d’un travail de nombreuses années après être passée si près par le passé. Je ne réalise pas encore vraiment, poursuit la Fribourgeoise. Dans un scénario idéal, j’aurais dû me placer tout de suite derrière Kelly Hodgkinson. Mais il y a eu beaucoup de mouvements au début. J’ai eu peur de toucher l’intérieur avec mon pied. C’est pourquoi j’ai préféré rester dans un premier temps en troisième position."

Audrey Werro était ravie par son chrono, ce nouveau record de Suisse en1’56’’64. "Un chrono presque incroyable, avoue-t-elle. Mais je peux encore aller plus vite. Je ne me fixe aucune limite. Je me permets de rêver en grand."



Deux nouvelles médailles pour la Suisse Une médaille d'argent pour Audrey Werro. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Contrat magnifiquement rempli pour Audrey Werro ! La Fribourgeoise a cueilli la médaille d’argent du 800 m aux Mondiaux en salle de Torun.

En Pologne, Audrey Werro a signé un nouveau record de Suisse en 1’56’’64 pour n'être battue que par la Britannique Keely Hodgkinson (1’55’’30). Dans une course où il a fallu jouer des coudes, la Fribourgeoise a su accélérer au bon moment pour assurer sa deuxième place derrière une Hodgkinson qui a pleinement justifié son statut de favorite.

Cinq jours avant son 22e anniversaire, Audrey Werro monte pour la première fois sur le podium d’un Championnat du monde. Avec cette médaille d’argent, elle peut oublier ses mésaventures de l’an dernier en indoor. Aux mondiaux de Nanjing, elle était restée à un malheureux centième du podium deux semaines après avoir été victime d’une chute lors de la finale du 800 m des Européens d’Apeldoorn.

Encore du bronze pour Angelica Moser Angelica Moser a, pour sa part, remporté une deuxième médaille dans des Mondiaux en salle après le bronze de Nanjing l’an dernier. Elle a également pris la troisième place du concours de Torun. La Zurichoise a franchi 4,70 m à son premier essai pour partager cette troisième place avec la Tchèque Amalie Svabikova et la Néo-Zélandaise Imogen Ayris. La victoire est revenue à la Britannique Molly Caudery.

Blessée cet hiver au pied et à la cuisse, Angelica Moser a su revenir au plus haut niveau au bon moment. Il est vrai que Torun est, pour elle, une ville qu’elle adore depuis son titre aux Européens en salle de 2021.

Ditaji Kambundji chocolat Derrière l’or de Simon Ehammer à l’heptathon samedi pour le grand exploit suisse de ces Mondiaux, l’argent d’Audrey Werro et le bronze d’Angelica Moser, il y a eu - malheureusement - la quatrième place de Ditaji Kambundji sur 60 m haies. La championne du monde du 100 m haies a signé un chrono de 7’’75, à 2 centièmes du podium. Brillante en demi-finale, la Bernoise a payé en finale un départ moins convaincant.



MotoGP: Bezzecchi s'impose au Brésil Marco Bezzecchi domine la MotoGP en ce début de saison Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Les Aprilia ont signé un joli doublé lors du Grand Prix du Brésil MotoGP. La victoire est revenue à l'Italien Marco Bezzecchi devant son coéquipier espagnol Jorge Martin.

Bezzecchi a rapidement fait le trou pour aller cueillir le 8e succès de sa carrière dans la catégorie reine, et le 4e consécutif. Il s'est imposé avec un peu plus de trois secondes d'avance sur Martin. Celui-ci a retrouvé les joies d'un podium dominical après 490 jours d'attente et plusieurs blessures.

Le podium a été complété par l'Italien Fabio di Giannantonio (Ducati-VR 46), qui a résisté jusqu'au bout à Marc Marquez (Ducati). Le champion du monde espagnol, vainqueur du sprint samedi, n'a pas pu récidiver. Prévue à la base sur 31 tours, la course a été raccourcie à 23 boucles en raison de la dégradation de la piste.

Au championnat, Bezzecchi mène avec 56 points. Il précède Martin de 11 points.



Coupe de la Ligue anglaise: Manchester City domine Arsenal Nico O'Reilly ouvre le score Image: KEYSTONE/AP/Richard Pelham Manchester City a remporté la Coupe de la Ligue anglaise en battant Arsenal 2-0 en finale à Wembley. C'est la neuvième fois de leur histoire que les Citizens gagnent ce trophée.

L'inattendu héros de la partie a été le jeune Anglais Nico O'Reilly. Au lendemain de son 21e anniversaire, le latéral gauche s'est fait l'auteur d'un doublé décisif (60e/64e) face à des Gunners qui n'ont pas été à la hauteur.

Le choix de Mikel Arteta de titulariser au but Kepa Arrizabalaga n'a pas été judicieux: l'Espagnol a commis une grossière erreur sur le 1-0 en relâchant un ballon anodin. En face, Pep Guardiola avait également aligné son deuxième gardien, James Trafford. Mais celui-ci n'a pas été sérieusement sollicité.

Avec désormais neuf victoires en Coupe de la Ligue, Manchester City n'est plus qu'à une longueur du record détenu par Liverpool.



Une trop lourde défaite pour le Lausanne-Sport Pius Dorn ne laisse aucune chance à Karlo Letica pour le 3-0. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI La fin de saison du Lausanne-Sport s’apparentera-t-elle à un hiver sans fin ? Une semaine après leur défaite 2-0 à domicile devant les Young Boys, les Vaudois ont coulé à Lucerne.

Ils se sont inclinés 4-0 contre une équipe qui, elle aussi, n’a plus rien à jouer dans ce championnat. Les largesses défensives des Lausannois n’ont pas pardonné face à un adversaire qui possédait dans ses rangs deux joueurs, Matteo Di Giusto et Pius Dorn, un ton au-dessus des autres.

Nul au Wankdorf Au Wankdorf, les débats furent, heureusement, beaucoup plus indécis entre les Young Boys et le FC Lugano. Ce partage des points (1-1) qui a très bien reflété la physionomie de la rencontre, fait l’affaire du FC Bâle et du FC Sion dans la course à l’Europe.

Alvyn Sanches et David von Ballmoos furent les hommes de cette rencontre. Le Vaudois a ouvert le score à la 5e avant de commettre une erreur qui a entraîné le penalty d’Anto Grgic pour l’égalisation de la 65e.

Quant à von Ballmoos, il a réussi deux miracles devant Sanches et Edimilson Fernandes en fin de match pour marquer de son empreinte son grand retour au Wankdorf. L’ancien capitaine des Young Boys qui a été poussé vers la porte de sortie un peu brutalement a tenu à rappeler qu’il demeurait un excellent gardien.



Le FC Bâle sur le podium Bénie Traoré: une frappe imparable pour le 2-0. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Quatrième victoire en cinq matches pour le FC Bâle de Stephan Lichtsteiner ! Le champion en titre a donné une leçon de réalisme pour s’imposer 2-0 à Winterthour.

Souvent malmenés par la "lanterne rouge", les Rhénans ont frappé par Ibrahim Salah à la 15e et par Bénie Traoré à la 71e. Avec un but et un assist, Traoré fut bien l’homme du match. L’Ivoirien s’avance comme l’atout maître du FCB alors que Xherdan Shaqiri a commencé la rencontre sur le banc avant d’être introduit après la pause.

Avec cette nouvelle victoire, le FC Bâle se hisse provisoirement à la 3e place du classement avant le déplacement de Lugano à Berne. Quant à Winterthour, qui était invaincu lors de ses trois derniers matches, il accuse toujours 5 points de retard sur les Grasshoppers.



Super-G messieurs: pas le jour des Suisses, Paris gagne encore Alexis Monney 4e du Super-G de Kvitfjell Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le dernier Super-G de la saison de Coupe du monde à Kvitfjell n'a pas souri aux Suisses. Alexis Monney a pris la 4e place derrière Dominik Paris et les Autrichiens Kriechmayr et Haaser.

On ne parlera pas de course à oublier pour les athlètes de Swiss-Ski en raison de la bonne 4e place du Fribourgeois. Parti avec le dossard 2, Alexis Monney a su profiter d'une piste dans un état plus acceptable que pour d'autres, compte tenu des conditions de neige molle et sur un tracé également emprunté par les dames plus tôt dans la journée.

Mais le skieur des Paccots fut le seul à régater face à un Dominik Paris dans une forme sensationnelle en cette fin de saison. Le Transalpin, vainqueur de la descente de samedi, a fait comme l'an dernier lorsqu'il avait enlevé l'une des deux descentes et le Super-G. Il signe son 26e succès en Coupe du monde, le 6e en Super-G. Ses 0''07 d'avance lui ont permis de devancer Vincent Kriechmayr. A 0''38, on retrouve un autre Autrichien, Raphael Haaser.

Stefan Rogentin s'en est pas mal sorti en terminant 6e à 0''93. Franjo von Allmen n'a lui pas trouvé un terrain à sa convenance sur ce Super-G. Le triple champion olympique a dû se contenter de la 10e place à 1''73.

Et que dire de Marco Odermatt? Le patron de la Coupe du monde, si fort dans la discipline, s'est totalement raté pour échouer à la 19e place. Cela signifie qu'il ne marque pas de points puisqu'il est hors du top 15. Heureusement qu'il avait déjà le globe en poche et n'avait aucune pression.

Pour retrouver pareille désillusion chez le Nidwaldien en Super-G, il faut prendre la machine à remonter le temps et filer en mars 2022 à...Kvitfjell. "Odi" avait alors pris la 28e place. Il a ensuite aligné 30 Super-G avec 21 podiums et un 7e rang à Wengen en 2025 comme pire résultat...

Mais Odermatt doit se préserver pour mardi et le géant d'Hafjell. C'est là qu'il devra puiser dans ses réserves pour conserver le globe du géant. Il possède 48 points de marge sur Lucas Pinheiro Braathen.

