Ovechkin marque l'histoire ++ Mettraux honorée

NHL: Ovechkin atteint la barre des 900 buts 900 buts en NHL pour Ovechkin Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Le Russe Alex Ovechkin est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 900 buts inscrits en NHL. Il a marqué lors du succès 6-1 de son équipe des Washington Capitals contre les St. Louis Blues.

"C'est très sympa d'être le premier à réaliser ça. C'est un grand moment", a commenté le joueur âgé de 40 ans et qui compte 1504 matchs de NHL.

Quand il a inscrit ce but historique après 2'39 dans le deuxième tiers du match, le public s'est levé comme un seul homme et tous ses coéquipiers se sont précipités sur la glace pour célébrer l'évènement avec lui tandis que des confettis pleuvaient sur la patinoire. Le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue a été incapable de choisir son but préféré: "chaque but est si difficile à marquer que je ne peux pas en distinguer un en particulier", a-t-il souligné.

Ovechkin est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NHL la saison dernière. Il avait alors battu le précédent record de 894 buts détenu par le légendaire canadien Wayne Gretzky.



Justine Mettraux nommée marin féminine de l'année Justine Mettraux a brillé lors du Vendée Globe Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Justine Mettraux a été honorée lors de la cérémonie des récompenses de World Sailing à Dun Laoghaire, en Irlande. La Genevoise a en effet été élue marin féminine de l'année.

La Suissesse avait pris la huitième place du Vendée Globe, étant la première femme à franchir la ligne lors de cette 10e édition de la course. Elle avait aussi battu le record féminin de vitesse pour boucler son tour du monde en 76 jours, 1 heure et 36 minutes.

Le Français Charlie Dalin, vainqueur de ce même Vendée Globe, a lui logiquement reçu le titre de marin de l'année. Il avait lui aussi établi un nouveau record en finissant l'épreuve en 64 jours, 19 heures et 22 minutes.

Les récompenses ont été attribuées sur une base combinée des votes du public et d'un panel d'experts, a indiqué World Sailing.



NBA: les Houston Rockets sur la bonne orbite Amen Thompson face à deux défenseurs de Memphis Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Les Houston Rockets évoluent sur la bonne orbite en NBA. L'équipe de Clint Capela, auteur de 6 points, a fêté un cinquième succès consécutif en s'imposant 124-109 sur le parquet des Memphis Grizzlies.

Les éléments les plus décisifs dans le succès des Rockets ont été l'Américain Amen Thompson et le Turc Alperen Sengün. Ils ont respectivement inscrit 28 et 20 points.

Kyshawn George a pour sa part marqué 9 points avec les Washington Wizards. Cela n'a pas empêché son équipe de subir un net revers 136-107 à Boston contre les Celtics. Les Wizards restent sur six défaites de suite.



Le LS veut poursuivre sur sa lancée face à Nicosie Lausanne-Sport dispute jeudi dès 21h à la Tuilière son troisième match dans la phase de ligue de la Conference League. Vainqueur de ses deux premières parties, le LS doit confirmer.

Tombeurs de Breidablik à domicile (3-0) puis des Hamrun Spartans sur l'île de Malte (1-0), les joueurs du coach Peter Zeidler peuvent faire un pas de plus vers la phase à élimination directe en cas de succès face à l'Omonia Nicosie. L'équipe chypriote n'a glané qu'un point sur ses deux premières sorties.

Dans une compétition où la phase de ligue ne comprend que six journées, une troisième victoire consécutive assurerait pratiquement au Lausanne-Sport un printemps européen. Une réalité qui ne paraissait pas vraiment évidente après la défaite 2-1 à Skopje au match aller du 2e tour qualificatif...

Lausanne a préparé idéalement ce rendez-vous en allant s'imposer 2-1 samedi en Super League sur la pelouse du FC Zurich. L'Omonia Nicosie reste pour sa part sur trois victoires d'affilée dans son championnat national, dont il est le leader avec sept succès en neuf journées.

Bâle doit gagner YB et Bâle, qui se sont neutralisés dimanche dernier au Wankdorf en Super League (0-0), disputent quant à eux la 4e journée de la phase de ligue de l'Europa League jeudi soir. Bien partis avec 6 points glanés en trois matches, les Young Boys - désormais sous la férule de Gerardo Seoane - iront défier le PAOK Salonique en Grèce (21h).

Le FC Bâle n'a en revanche plus vraiment le droit à l'erreur après n'avoir engrangé que 3 points - face au VfB Stuttgart. Les joueurs de Ludovic Magnin, qui ont subi la loi du SC Fribourg et de Lyon, affrontent enfin un adversaire moins redoutable: ils accueillent dès 18h45 le FCSB Bucarest, qui avait été battu 2-0 sur la pelouse d'YB il y a un peu plus d'un mois.



EHT: La Suisse entre en scène à Tampere L'équipe de Suisse dispute cette semaine à Tampere la première étape du Euro Hockey Tour. Les hommes du coach Patrick Fischer entameront ce tournoi jeudi à 17h30 face à leurs hôtes finlandais.

L'heure est encore aux essais en tous genres, même si le sélectionneur a opté par exemple pour un duo de gardiens expérimentés avec Sandro Aeschlimann (30 ans) et Reto Berra (38 ans). Mais les occasions de briller sous le maillot à croix blanche sont rares avant le premier grand rendez-vous de la saison.

Les sélectionnés suisses veulent tous marquer des points dans l'optique des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février), où les places seront très chères en raison de la participation des joueurs de NHL. Le Mondial 2026, qui se déroulera à Zurich et à Fribourg, est certainement aussi présent dans tous les esprits.

L'équipe de Suisse entamera sa saison avec un duel face à la Finlande, qu'elle avait écrasée 8-2 à Brno pour son avant-dernier match avant le Championnat du monde 2025. Les vice-champions du monde en découdront ensuite avec la Suède (samedi à 12h) puis avec la Tchéquie (dimanche à 12h).



Les stars répondent présentes L'Inter a eu chaud contre Almaty Image: KEYSTONE/AP/Spada Les stars se sont illustrées lors de la 4e journée de Ligue des Champions. Haaland, Lamine Yamal, Osimhen et Lautaro Martinez ont marqué pour leurs couleurs.

Opposé au Borussia Dortmund, Manchester City n'a pas tremblé pour un succès 4-1. Erling Haaland ne s'est pas arrêté. Le cyborg norvégien, auteur de 13 buts en 10 journées de Premier League, en est désormais à 5 buts en quatre parties sur la scène européenne.

Haaland a inscrit le 2-0 à la 29e. Mais un autre joueur a capté davantage la lumière sur cette rencontre, c'est Phil Foden. Le Britannique a signé un doublé (22 et 57e) sur deux passes de Reijnders.

A Bruges, le Barça a eu bien de la peine pour ramener un point grâce à son nul 3-3. Les Belges ont joué crânement leur chance pour mener à trois reprises, mais à chaque fois les Catalans sont revenus. D'abord par Ferran Torres, puis par Yamal et un autogoal à la suite d'une balle de ce même Yamal à la 77e.

Mais Barcelone aurait pu tout perdre à la 91e lorsque le portier Szczesny a voulu dribbler Vermant et que ce dernier l'a abusé. Mais la VAR a invalidé le but pour une faute du Belge sur le gardien catalan.

Victor Osimhen y est allé de son triplé en deuxième mi-temps avec Galatasaray face à l'AJax pour une victoire 3-0. L'attaquant nigérian, ancien buteur de Naples, a ouvert le score à la 59e. Puis il a ajouté deux penalties (65 et 78e).

L'Inter de Sommer et Akanji (dès la 81e) a eu chaud pour battre Almaty 2-1. Lautaro Martinez a ouvert le score pour les Italiens. L'Atalanta a de son côté eu beaucoup de chance. A la 90e, Samardzic a inscrit l'unique but de la rencontre au Vélodrome face à l'OM. Mais juste avant cette réussite, les Marseillais auraient pu et dû bénéficier d'un penalty pour une faute de main d'Ederson dans la surface.



Rybakina et Anisimova en demies, Swiatek à terre Amanda Anisimova en demi-finales du Masters Image: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair Amanda Anisimova a déjoué les pronostics en battant Iga Swiatek 6-7 (3/7) 6-4 6-2 à Ryad. Elle se qualifie pour les demies du Masters WTA où elle retrouvera Rybakina qui a dominé Alexandrova 6-4 6-4.

Au terme d'un combat très équilibré pendant deux manches, la 4e joueuse mondiale, menée un set à zéro, a arraché un troisième set décisif en prenant le service de la no 2 mondiale pour le gain de la seconde manche sur le fil.

Il s'agissait de la première mise en jeu perdue par l'une des deux joueuses de cette rencontre ultra serrée.

Dans la dernière manche, Anisimova a accru sa domination sur la gagnante de l'édition 2023 grâce à son jeu fait de puissance et d'audace, bien aidée par les erreurs au service de la Polonaise.

Avec cette victoire acquise après 2h37 de jeu, Anisimova termine 2e du groupe "Serena Williams" et affrontera vendredi la première du groupe "Steffi Graf".

Plus tôt, la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 6) avait pris la première place du groupe en battant la Russe Ekaterina Alexandrova 6-4 6-4, enchaînant une neuvième victoire d'affilée en cette fin de saison.

Contre Alexandrova, qui a remplacé en dernière minute l'Américaine Madison Keys, terrassée par un virus et forfait, Rybakina a été clinique: elle a exploité la seule balle de break qu'elle s'est procurée dans le premier set, à 4-4 pour remporter ensuite la manche en 35 minutes.

Elle a ensuite pris deux fois le service adverse dans la seconde manche, mais elle a laissé Alexandrova revenir à 5-4 et avoir deux balles de 5-5, avant de finir par s'imposer en 1h14.

Rybakina a été la dernière à se qualifier pour ce Masters, grâce à un mois d'octobre tonitruant où elle a enchaîné un quart de finale au WTA 1000 de Wuhan, un titre au WTA 500 de Ningbo, avant de déclarer forfait pour sa demi-finale à Tokyo, se sachant alors assurée d'aller à Ryad.

Elle affrontera vendredi en demi-finale la deuxième du groupe "Steffi Graf". Dans ce groupe, l'Américaine Jessica Pegula affronte jeudi l'Italienne Jasmine Paolini, déjà éliminée, et la Bélarusse Aryna Sabalenka est opposée à l'Américaine Coco Gauff.



Wawrinka n'est pas passé loin Stan Wawrinka battu de peu par Musetti à AThènes Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka (ATP 159) n'a pas signé d'exploit mercredi à Athènes. Le "quadra" vaudois s'est incliné dès le 2e tour de l'ATP 250 disputé dans la capitale grecque.

L'ex-no 3 mondial a été battu 4-6 7/6 (7/5) 6-4 par l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 9), qui préserve ainsi ses chances dans l'optique d'une qualification pour les ATP Finals (9-16 novembre à Turin). Musetti doit cueillir le titre cette semaine pour arracher le huitième ticket au Canadien Félix Auger-Aliassime.

Mercredi, Stan Wawrinka est passé tout près - à deux points pour être précis - de son premier succès de l’année face à un top 10. Il a mené 5/4 dans le tie-break du deuxième set avec deux points à suivre sur son engagement. Mais il a perdu les trois points suivants, avant de concéder le break d’entrée dans la troisième manche.

Le triple vainqueur de Grand Chelem en restera donc à quatre matches remportés sur l'ATP Tour en 2025, dont un au 1er tour à Athènes face à Botic van de Zandschulp et un à Bâle fin octobre. Un maigre butin en comparaison aux 10 succès obtenus au cours d'une année 2024 marquée par une demi-finale à Stockholm.

Stan Wawrinka devrait sauf surprise rempiler pour une saison. En battant Miomir Kecmanovic (ATP 52) à Bâle et en atteignant deux finales sur le circuit Challenger (Aix-en-Provence et Rennes), il a prouvé qu'il pouvait encore espérer réussir l'un ou l'autre coup d'éclat. Et sa passion semble sans limite.



Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié Noah Dettwiler peut être rapatrié en Suisse Image: KEYSTONE/EPA EFE Noah Dettwiler, gravement accidenté il y a dix jours, peut être rapatrié en Suisse. Comme l'a annoncé mercredi son management, l'état de santé du Soleurois de 20 ans s'est amélioré ces derniers jours.

Les médecins traitants en Malaisie ont donné leur feu vert pour le rapatriement du pilote Moto3. Une équipe de la Rega a rendu visite à Dettwiler à l'hôpital de Kuala Lumpur afin de préparer son transport médical. Le vol est prévu pour jeudi, l'arrivée à Zurich est prévue en fin de soirée. Dettwiler sera ensuite directement transporté à l'hôpital, où il subira une opération de la jambe qui n'a pas encore été effectuée. Suivra ensuite une phase de rééducation.

Avant le départ de la course Moto3 à Sepang, le 26 octobre, Dettwiler roulait lentement en bordure de piste pendant le tour de chauffe. Le champion du monde espagnol José Antonio Rueda n'a pas vu son adversaire et a percuté de plein fouet l'arrière de la moto du Suisse, qui a subi plusieurs arrêts cardiaques. Les médecins ont sauvé la vie du jeune homme de 20 ans grâce à des opérations d'urgence. Rueda avait également subi un arrêt cardiaque



"Un excellent championnat": Lausanne face au défi chypriote Le coach du LS Peter Zeidler s'attend à une belle opposition des Chypriotes Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne-Sport se méfie de l'Omonia Nicosie, son adversaire chypriote qu'il accueille jeudi en Conference League (21h). Une équipe évoluant dans "un excellent championnat", selon Peter Zeidler.

"Omonia a probablement un meilleur niveau que Breidablik et Hamrun", les Islandais et les Maltais que le LS a battus lors des deux premières journées de la C4, a estimé l'entraîneur lausannois mercredi en conférence de presse d'avant-match.

Pour tenter de situer le niveau de l'Omonia, actuel leader du championnat chypriote, Peter Zeidler a évoqué la victoire de l'AEK Larnaca sur la pelouse de Crystal Palace (1-0), l'un des candidats à la victoire finale en Conference League. "D'ailleurs, Omonia est devant Paphos, une équipe qui joue la Ligue des champions", a appuyé le capitaine du LS Olivier Custodio, lui aussi présent en conférence de presse.

"Ce n'est pas le meilleur championnat d'Europe, mais c'est un excellent championnat", a jugé Zeidler. Le technicien allemand s'attend donc à affronter une "équipe forte, très forte", qui a besoin de s'imposer à la Tuilière après n'avoir récolté qu'un point en deux matches (défaite 1-0 contre Mayence, 1-1 face aux Kosovars de Drita).

Sans Gabriel Sigua Peter Zeidler se méfie surtout de l'expérimenté attaquant monténégrin Stefan Jovetic, "un très grand joueur" passé notamment par Manchester City et l'Inter Milan. "On a beaucoup de respect pour cet adversaire, mais on visera la victoire malgré tout", a lancé le coach du LS.

Jeudi, ce dernier sera encore privé de son milieu de terrain géorgien Gabriel Sigua, qui devrait toutefois être disponible pour le derby contre le FC Sion dimanche en Super League (16h30). Un match tout aussi important que le duel européen, même si "comme disent les grands philosophes, le prochain match est toujours celui qui compte le plus", s'est amusé Peter Zeidler.

Toujours aussi excité à l'idée de diriger son équipe sur la scène européenne, l'ancien entraîneur de Saint-Gall a assuré qu'il n'avait nullement besoin de motiver ses joueurs. "Le plus embêtant, c'est de devoir expliquer aux remplaçants pourquoi ils ne commencent pas le match", a-t-il lâché.

Mais la victoire arrachée sur le terrain du FCZ dimanche en championnat (2-1) a prouvé que les seconds couteaux du LS "pouvaient faire la différence". "On a fait un grand pas vers l'avant à Zurich, les remplaçants jouent un très grand rôle", a souligné Zeidler.

Reste à voir si le Malien Gaoussou Diakité (20 ans), qui a joué une mi-temps malade avant de céder sa place au Letzigrund, aura retrouvé l'entièreté de ses moyens jeudi. Le LS a de toute façon "des alternatives avec Alban Ajdini qui monte en puissance, le jeune (Enzo) Kana-Biyik ou Seydou Traoré qui revient de blessure", a encore dit le mentor de la Tuilière.

Proche d'un printemps européen En cas de victoire, Lausanne compterait 9 points et serait pratiquement assuré de disputer au moins les barrages d'accession aux 8es de finale ce printemps. L'année dernière, il fallait finir avec 7 unités pour terminer parmi les 24 meilleures équipes de la phase de ligue.

Un bel objectif pour le club vaudois, qui devrait évoluer dans d'excellentes conditions jeudi. "Il va faire beau, pas trop froid et on sera bien soutenus par notre public. On sait qu'il faut faire un très beau match pour obtenir quelque chose, mais on en est capables", a promis Peter Zeidler.



YB: Edimilson Fernandes au repos forcé pour de longs mois Edimilson Fernandes est au repos forcé pour plusieurs mois Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Young Boys devra composer pendant "plusieurs mois" sans Edimilson Fernandes, déplore mercredi le club bernois. Le milieu valaisan s'est blessé au mollet gauche dimanche face à Bâle en Super League.

L'international suisse de 29 ans, qui s'était blessé tout seul après un quart d'heure de jeu, souffre d'une "grave lésion musculaire et tendineuse dans le mollet gauche". La blessure sera traitée de manière conservatrice, souligne encore YB dans son communiqué



L'Inter et l'AC Milan officiellement co-propriétaires de San Siro L'Inter et l'AC Milan sont désormais officiellement co-propriétaires du stade San Siro Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter et l'AC Milan sont devenus officiellement co-propriétaires de San Siro, qui appartenait jusque-là à la ville de Milan. Il s'agit d'une étape cruciale dans leur projet de nouveau stade.

"L'AC Milan et l'Inter annoncent qu'ils ont signé ce (mercredi) l'acte de vente avec la municipalité de Milan pour l'acquisition de l'espace urbain San Siro, composé du stade Meazza et des terrains environnants", ont annoncé les deux clubs dans un communiqué commun.

La vente du stade avait été acceptée par le conseil municipal de Milan le 30 septembre dernier au terme de plus de onze heures de débats, par 24 voix pour, vingt contre et deux abstentions.

L'AC Milan et l'Inter ont déboursé 197 millions d'euros pour l'actuel stade et les parkings adjacents où ils comptent construire leur nouveau stade qu'ils continueront de partager. Le nouveau San Siro, d'une capacité de 71'500 places, doit être livré en 2031 et coûtera aux deux clubs 1,2 milliard d'euros. Il sera conçu par les cabinets d'architectes Foster + Partners et MANICA.

L'actuel stade, l'un des plus emblématiques du football européen, souvent comparé à une cathédrale de béton, est le plus grand d'Italie avec ses 75'000 places. Mais l'enceinte, inaugurée en 1926 et rénovée à plusieurs reprises depuis, n'est plus adaptée aux besoins des spectateurs comme des clubs qui veulent accroître leurs recettes tirées de l'exploitation du stade.

Des vestiges à intégrer San Siro, connu également sous le nom de stade Giuseppe-Meazza, sera détruit en grande partie une fois que les travaux de construction du nouveau stade seront en voie d'achèvement. Les vestiges du stade, dont l'une des tribunes est classée monument historique, doivent être intégrés dans un projet immobilier de bureaux et d'installations sportives.

Le stade de San Siro sera cet hiver le cadre de la cérémonie d'ouverture des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février).



Aebischer et Fassnacht de retour, Yakin convoque 25 joueurs Michel Aebischer fait son retour en s閘ection Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Murat Yakin a retenu 25 joueurs pour les deux derniers matches des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Sa sélection est sans surprise. Michel Aebischer et Christian Fassnacht sont de retour pour affronter la Suède le 15 novembre à Genève et le Kosovo le 18 à Pristina.

"C'est dommage que Remo (Freuler) ait dû déclarer forfait" en raison d'une fracture de clavicule, a déploré d'emblée Murat Yakin mercredi en conférence de presse. "Mais notre réservoir est suffisamment important à ce poste pour compenser son absence", a-t-il ajouté dans la foulée.

"Djibril Sow, Michel Aebischer et Vincent Sierro ont tous les trois les qualités pour le remplacer", a-t-il enchaîné. Le sélectionneur n'a en revanche pas convoqué un Ardon Jashari tout juste remis d'une fracture d'un péroné. "Ardon n'est pas encore à 100%, il doit d'abord retrouver ses marques à l'entraînement en club", a souligné Murat Yakin à propos du milieu de terrain de l'AC Milan.

Le Bâlois n'a pas non plus retenu Noah Okafor ou Marc Giger en attaque. Il redonne en revanche sa chance au milieu offensif des Young Boys Christian Fassnacht, auteur de 6 buts et 3 passes décisives cette saison en Super League. Le milieu de la Fiorentina Simon Sohm, qui avait dû renoncer au dernier moment au rassemblement d'octobre, est également bien présent.

Pour mémoire, la Suisse occupe la 1re place du groupe B des éliminatoires avec 10 points au compteur soit 3 de plus que le Kosovo qu'elle affrontera le 18 novembre à Pristina lors de la dernière journée. Les hommes de Murat Yakin espèrent valider leur ticket pour le Mondial 2026 dès le 15 novembre face à la Suède.



Venus Williams va disputer, à 45 ans, le tournoi d'Auckland Venus Williams jouera à Auckland en janvier Image: KEYSTONE/FR172147 AP L'ex-no 1 mondial Venus Williams n'a pas encore décidé de ranger sa raquette. A 45 ans, l'Américaine va disputer le tournoi d'Auckland au mois de janvier, ont annoncé mercredi les organisateurs.

L'aînée des soeurs Williams, aux sept titres de Grand Chelem, a bénéficié d'une invitation pour disputer ce tournoi au début de l'année (5-11 janvier), placé juste avant l'Open d'Australie (18 janvier - 1er février).

Absente du circuit pendant près d'un an et demi, elle avait fait son retour sur les courts en juillet au tournoi de Washington. Pour ce come-back, elle avait fait face à sa compatriote Peyton Stearns, 24 ans et 35e joueuse mondiale... qui n'était pas née lorsque Venus Williams avait soulevé son premier trophée à Wimbledon en 2000. Celle-ci avait gagné la rencontre en deux sets.

Venus Williams avait ensuite disputé deux autres rencontres en simple lors de l'été, toutes deux perdues, à Cincinnnati et à l'US Open, non sans prendre un set à la 13e joueuse mondiale, la Tchèque Karolina Muchova, à New York.

"Influence profonde" "Elle est l'une des grandes joueuses de l'ère moderne et ses performances sur le terrain parlent d'elles-mêmes", a déclaré le directeur du tournoi d'Auckland Nicolas Lamperin, assurant qu'elle était dans une "forme et une condition remarquables". "Venus a eu une influence profonde sur l'évolution du tennis féminin et a inspiré la prochaine génération par sa passion inébranlable pour ce sport", a-t-il ajouté.

Venus Williams, qui avait remporté l'Auckland Classic en 2015, a remporté cinq titres en simple à Wimbledon, deux US Open et une médaille d'or olympique à Sydney en 2000. Nicolas Lamperin a estimé que c'était un "privilège" de la revoir jouer à Auckland. "Tous les fans de sport devraient saisir cette occasion pour voir l'une des plus grandes joueuses de tous les temps en action", a-t-il dit.

