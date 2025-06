Pegula sacrée ++ Marquez victorieux

Djokovic: "Ma meilleure chance" de gagner un 25e majeur Novak Djokovic croit en son étoile à l'heure d'aborder Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, le septuple vainqueur de Wimbledon Novak Djokovic a estimé samedi que le tournoi londonien "pourrait être (sa) meilleure chance" d'y parvenir.

Son dernier sacre majeur remonte à l'US Open 2023.

"Mon souhait est de jouer encore quelques années de plus", a affirmé le Serbe de 38 ans en conférence de presse à deux jours du début du tournoi. "J'adorerais rester en bonne santé physique et motivé mentalement pour continuer à jouer au plus haut niveau", a poursuivi l'actuel sixième joueur mondial.

"Je ne sais pas vraiment si ce Wimbledon sera mon dernier", a déclaré Djokovic, qui avait pris le temps de saluer plus longuement qu'à l'accoutumée le public parisien après sa défaite en demi-finales de Roland-Garros et glissé ensuite que ce revers était peut-être sa dernière apparition porte d'Auteuil.

"Wimbledon pourrait être ma meilleure chance" d'enfin décrocher ce 25e titre en Grand Chelem qui le distinguerait définitivement de l'Australienne Margaret Court, lauréate de 24 trophées majeurs en simple (dont 13 avant le début de l'ère Open en 1968), a estimé le finaliste des six dernières éditions.

"Je me sens bien physiquement" "Même si mon niveau de jeu a été beaucoup plus fluctuant" ces derniers mois "que pendant le reste de ma carrière (...), en Grand Chelem, je suis plutôt constant", s'est félicité Djokovic. "Cette année, j'ai joué deux demi-finales. Malheureusement en Australie, j'ai été contraint d'abandonner" à la fin du premier set contre Alexander Zverev en raison d'une blessure, a-t-il rappelé.

"A Roland-Garros, j'ai été dominé" par le no 1 mondial Jannik Sinner. "Mais je pense que j'ai malgré tout joué à un bon niveau", a apprécié le 6e mondial. "Je me sens bien physiquement, je joue bien à l'entraînement", s'est encore réjoui Nole, qui affrontera le Français Alexandre Müller (ATP 40) au 1er tour.



Pegula prive Swiatek d'un premier titre depuis un an Jessica Pegula a cueilli le titre samedi à Bad Homburg Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Jessica Pegula (WTA 3) a remporté samedi sur le gazon de Bad Homburg son troisième titre de la saison. L'Américaine a ainsi privé Iga Swiatek (WTA 8) d'un 23e trophée qu'elle chasse depuis un an.

A deux jours de Wimbledon (30 juin-13 juillet), Jessica Pegula s'est imposée 6-4 7-5 en finale dans la banlieue nord de Francfort pour s'offrir son deuxième sacre sur gazon, après le WTA 500 de Berlin en 2024, et le neuvième au total sur le circuit WTA.

La finaliste du dernier US Open s'affirme comme une des prétendantes au titre à Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem qui ne compte pas de favorite évidente. Elle entamera son parcours mardi au All England Lawn Tennis Club, contre l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 122).

Iga Swiatek reste elle en quête d'un premier titre sur gazon. Contrairement à Pegula qui avait déjà gagné les tournois d'Austin (dur) et Charleston (terre battue) en 2025, la Polonaise attend depuis son quatrième sacre à Roland-Garros, en juin 2024, de soulever un nouveau trophée.



Marc Marquez remporte la course sprint à Assen Marc Marquez a fêté samedi son 9e succès en 10 sprints disputés cette saison Image: KEYSTONE/EPA/VINCENT JANNINK Marc Marquez (Ducati) a remporté samedi la course sprint du GP des Pays-Bas, 10e manche du championnat du monde de MotoGP.

L'Espagnol a devancé son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini), 2e à 0''351, et l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), 3e à 1''247.

Leader du championnat, Marc Marquez poursuit sa domination sur le sprint: il a remporté 9 des 10 courses disputées dans ce format cette année! L'octuple champion du monde porte son avance sur son dauphin au général, son cadet Alex, à 43 unités. Troisième du championnat, Francesca Bagnaia (Ducati) pointe à 117 longueurs.

Auteur de la pole position sur le circuit d'Assen, Fabio Quartararo (Yamaha) a chuté à quatre tours de l'arrivée alors qu'il occupait la 4e position. Le Français s'élancera également en pole lors de la course principale, dimanche dès 14h.



Espagne: Aitana Bonmati hospitalisée pour une méningite virale Aitana Bonmati a été hospitalisée pour une méningite virale Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Coup dur pour l'Espagne, championne du monde en titre, à quelques jours de l'Euro dames (2-27 juillet en Suisse).

Double lauréate du Ballon d'Or, sa star Aitana Bonmati a été hospitalisée pour une méningite virale, a annoncé la Fédération espagnole (RFEF).

"Les examens médicaux passés par l'internationale Aitana Bonmati ont démontré que la joueuse du FC Barcelone et de la sélection espagnole était atteinte d'une méningite virale", a annoncé la RFEF dans un communiqué.

Aitana Bonmati ne se sentait pas bien jeudi et ne s'était pas entraînée. Elle a ensuite publié sur ses réseaux sociaux une photo la montrant sous perfusion dans un lit d'hôpital en train de regarder ses coéquipières en sélection affronter le Japon vendredi en match de préparation (victoire espagnole 3-1).

A l'issue de cette rencontre, la sélectionneuse espagnole Montse Tomé a indiqué être dans l'expectative quant à la participation de Bonmati à l'Euro. "Nous ne savons pas combien de temps elle sera absente", a déclaré Tomé. "Je ne peux rien dire de plus. Aitana est une joueuse extrêmement importante alors nous allons attendre et compter sur son retour jusqu'à la finale", a-t-elle ajouté.

La méningite est une inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière. La variante virale est moins grave que la variante bactérienne qui peut entraîner la mort en 24 heures.



La Suisse en demi-finale du Mondial de 3x3 Jonathan Dubas et ses équipiers sont en demi-finale du Mondial de 3x3 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse messieurs est à un succès d'une médaille dans la Coupe du monde de 3x3!

Vainqueure 21-15 de la Lettonie samedi en quart de finale, elle défiera la Serbie, double tenante du titre, en demi-finale dimanche (dès 12h heure suisse) à Oulan-Bator.

Vainqueurs de leur poule devant les Pays-Bas, qui alignaient trois champions olympiques de Paris 2024, les deux Jonathan (Dubas et Kazadi) et les frères Jurkovitz (Natan et Thomas) ont créé une nouvelle surprise en sortant la Lettonie. Ils ont inscrit les 8 derniers points du match.

Les chances helvétiques semblaient pourtant minimes à 2'43 de la fin lorsqu'une action à 4 points de Karlis Lasmanis, l'un des deux champions olympiques de Tokyo 2021 alignés par la Lettonie en Mongolie, a permis aux Baltes de prendre l'avantage 15-13. La Suisse venait alors d'encaisser un partiel de 6-1.

Mais le quatuor suisse a maîtrisé son sujet dans le "money time". Thomas Jurkovitz a remis son équipe sur les bons rails en réussissant son troisième panier primé à 1'41 du "buzzer" (16-15). Et son frère aîné a conclu le travail avec un 2/2 au lancer-franc puis un improbable panier à 2 points armé à 20''8 de la fin.

La Suisse figure pour la première fois dans le dernier carré d'une Coupe du monde de 3x3. Les Helvètes défieront donc en demi-finale la Serbie, qui évolue avec trois doubles champions du monde en titre (Marko Brankovic, Dejan Majstorovic et le no 1 mondial Strahinja Stojacic). La finale est prévue dimanche dès 14h25, le match pour le bronze dès 13h25.



Riedi et Golubic joueront leur 1er tour lundi à Wimbledon Issu des qualifications, Leandro Riedi entrera en scène lundi à Wimbledon Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Leandro Riedi et Viktorija Golubic disputeront leur 1er tour lundi à Wimbledon. Les deux autres Suissesses en lice, Belinda Bencic et Jil Teichmann, entreront en scène mardi sur le gazon londonien.

Riedi (ATP 506) disputera le premier match prévu sur le court no 4, dès 12h heure suisse. Le Zurichois se frottera au Britannique Oliver Tarvet (ATP 719), issu comme lui des qualifications. Le vainqueur de ce match devrait logiquement retrouver Carlos Alcaraz au 2e tour.

Golubic (WTA 79) devrait quant à elle entamer sa quinzaine aux alentours de 16h heure suisse. La Zurichoise, quart de finaliste du Majeur londonien en 2021, affrontera l'Américaine Ann Li (WTA 64) dans la troisième partie programmée sur le court no 6.

Comme la coutume le veut, le tenant du titre masculin aura les honneurs d'ouvrir les feux sur le mythique Centre Court lundi, dès 14h30 heure suisse. Double tenant du trophée, Carlos Alcaraz en découdra avec l'Italien Fabio Fognini.



Matthew Schaefer no 1, les Suisses doivent patienter Matthew Schaefer est le no 1 de la draft 2025 de NHL Image: KEYSTONE/AP/Damian Dovarganes Jeune défenseur canadien de 17 ans, Matthew Schaefer a été comme prévu choisi en 1re position par les New York Islanders vendredi lors de la draft de NHL. Aucun Suisse n'a été retenu au 1er tour.

Schaefer évolue à Erie en Ontario Hockey League, comme c'était le cas d'un certain Connor McDavid lorsque ce dernier avait été choisi en 1re position par Edmonton en 2015. Il est en convalescence après avoir été victime d'une fracture de la clavicule en décembre dernier lors des Mondiaux juniors à Ottawa.

Détenteurs du 2e choix dans cette draft organisée à Los Angeles, les San Jose Sharks ont opté pour l'attaquant canadien Michael Misa (18 ans). Le premier joueur européen sélectionné est l'attaquant suédois Anton Frondell (18 ans également), choisi en 3e position par les Chicago Blackhawks.

Les six autres tours sont prévus samedi. Côté suisse, le centre Jamiro Reber (18 ans/Jönköping) et le gardien Elijah Neuenschwander (18 ans/Fribourg-Gottéron) devraient être les premiers choisis. Deux autres joueurs de Gottéron, le défenseur Ludvig Johnson et l'attaquant Jan Dorthe, pourraient être draftés ce week-end.



Kishane Thompson fonce en 9''75 sur 100 m à Kingston Kishane Thompson a couru le 100 m en 9''75 vendredi à Kingston Image: KEYSTONE/AP/ASHLEY LANDIS Kishane Thompson est devenu vendredi à Kingston le sixième meilleur performeur de l'histoire sur 100 m. Le vice-champion olympique a foncé en 9''75 lors des sélections jamaïcaines pour les Mondiaux.

Battu pour 5 millièmes de seconde aux JO de Paris par l'Américain Noah Lyles, avec un chrono de 9''79, Kishane Thompson (23 ans) a amélioré de deux centièmes son record personnel établi en juin 2024 à Kingston déjà. Seuls Justin Gatlin (9''74), Asafa Powell (9''72), Yohan Blake (9''69), Tyson Gay (9''69) et Usain Bolt (9''58), présent à Kingston vendredi, ont couru plus vite la ligne droite.

Kishane Thompson avait déjà réalisé un saisissant 9''80 en demi-finale un peu plus tôt dans la journée. Il s'est imposé en finale devant Oblique Seville (9''83), deuxième homme le plus rapide de la saison sur 100 m dans le monde.

Fraser-Pryce qualifiée La légende Shelly-Ann Fraser-Pryce a quant à elle pris la 3e place du 100 m dames vendredi à Kingston, se qualifiant ainsi à 38 ans pour ses 9es Championnats du monde pour ce qui doit être sa dernière saison. Elle affiche 10 titres mondiaux à son palmarès.

L'octuple médaillée olympique a couru en 10''91, devancée par Tina Clayton (10'81) et par la vice-championne du monde 2022 Shericka Jackson (10''88). Impressionnante en demi-finale, Tia Clayton a coupé son effort en pleine course lors de la finale, blessée.



La Suisse en quart face à la Lettonie L'équipe de Suisse affrontera la Lettonie samedi dès 12h25 (heure suisse) en quart de finale du Mondial de 3x3 à Oulan-Bator. Les Lettons ont battu l'Autriche 21-18 vendredi en play-off.

Deuxième du groupe B derrière les Etats-Unis, la Lettonie partira avec les faveurs du pronostic face à la Suisse. La formation balte s'appuie sur deux champions olympiques de Tokyo 2021, Karlis Lasmanis et Nauris Miezis, qui faisaient également partie de l'équipe classée 4e aux Jeux de Paris 2024.

Mais rien ne semble impossible pour cette équipe de Suisse. Les deux Jonathan (Dubas et Kazadi) et les frères Jurkovitz (Natan et Thomas) ont déjoué les pronostics en terminant en tête de leur groupe. Ils ont ainsi battu les Pays-Bas, qui alignent trois des quatre joueurs sacrés champions olympiques en 2024, et la Lituanie, qui évoluait avec deux des quatre hommes ayant conquis le bronze aux derniers JO.



F1: retrouvailles attendues entre les pilotes McLaren en Autriche Deux semaines après leur accrochage au Canada, le duel entre Oscar Piastri et Lando Norris, les deux pilotes McLaren favoris pour le titre, sera scruté de près ce week-end en Autriche.

Témoin l'an dernier du premier accident de la saison entre Norris et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), alors à la lutte pour la couronne, le magnifique Red Bull Ring, niché dans les montagnes de Styrie, à deux heures de route à l'ouest de la capitale, Vienne, ne pourra pas autant attirer les projecteurs cette année sur les deux premiers du championnat.

En effet, les deux coéquipiers de l'écurie McLaren ont déjà fait couler beaucoup d'encre lors du dernier Grand Prix à Montréal, après que Norris, à la lutte avec Piastri pour la quatrième place, a percuté l'Australien à quelques tours de l'arrivée et a été contraint à l'abandon, cédant encore 12 points à son rival, qui en compte désormais 22 d'avance sur lui.

"Je suis désolé, tout est de ma faute, c'est malheureux et c'était stupide", avait tout de suite déclaré Norris à la radio. Cet accrochage va-t-il laisser des traces chez McLaren, qui a décidé de laisser ses deux pilotes se battre? Pas sûr tant la sérénité règne au sein de l'écurie britannique.

Le GP d'Autriche pourrait déjà donner un aperçu de la réponse, même si le duel entre les deux pilotes risque de se prolonger encore longtemps puisque la mi-saison n'est pas encore atteinte et que les monoplaces de couleur papaye sont bien supérieures à leurs adversaires.

Pilotes traités de la même manière Les consignes d'équipe ne vont pas changer après cet accrochage et les deux pilotes continueront à être traités équitablement selon l'Australien: "Ce qui s'est produit n'était pas idéal, mais nous avons le droit de continuer à nous battre en s'assurant d'éviter tout autre contact à l'avenir. C'est la bonne approche, ce qu'on a fait jusque-là était bien et juste pour tout le monde."

Dans son jardin, Red Bull tentera de son côté de prolonger ses superbes statistiques puisque Verstappen reste sur quatre pole positions consécutives et a déjà gagné quatre fois sur le tracé autrichien.

"Je me suis toujours senti bien ici. Il y a toujours des tracés qui vous conviennent mieux que d'autres et c'est le cas ici pour moi. On a toujours été très solide ces dernières années. Nous ne sommes pas les favoris mais on va essayer de maximiser le potentiel de la voiture pour décrocher un nouveau podium", a expliqué le quadruple champion du monde.

Mercedes, qui reste sur une victoire au Canada grâce à George Russell, voudra réitérer son succès heureux de l'année passée, quand le Britannique avait profité de l'accrochage entre Verstappen et Norris pour l'emporter. La chaleur attendue ce week-end ne devrait toutefois pas favoriser les inconstantes Flèches d'Argent.

Ferrari, qui arrive en Autriche avec des nouvelles pièces, notamment un nouveau fond plat, espère que cela améliorera ses performances insuffisantes en qualifications alors que la voiture se comporte plutôt bien en course, à l'inverse de la plupart des autres équipes.



La Suisse recule au 13e rang Timothé Mumenthaler a réussi 10''30 sur 100 m à Madrid Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Coup de frein pour la Suisse aux Européens par équipe de première division à Madrid. La sélection nationale se classe 13e sur 16 nations après deux des quatre journées.

Alors qu'il reste 24 épreuves, la délégation de Swiss Athletics totalise 92 points. Le meilleur résultat individuel de cette deuxième journée de compétition a été obtenu par le coureur de 800 m Ivan Pelizza, qui a réalisé le troisième meilleur temps de sa carrière en 1'45''44 minutes pour prendre la 5e place.

Sur 100 m, le champion d'Europe du 200 m Timothé Mumenthaler a dû se contenter de la 7e place en 10''30. Sur 400 m, Vincent Gendre a réussi un exploit en établissant son record personnel en 45''65 et en passant pour la première fois de sa carrière sous la barre des 46 secondes.

Les compétitions se poursuivent jusqu'à dimanche. L'objectif de l'équipe de Suisse est d'améliorer la 12e place obtenue en 2023.



Michael Joly passe de Lugano à Ambri Michael Joly quitte Lugano pour Ambri Image: KEYSTONE/PostFinance Du bas du Tessin au haut du canton. Michael Joly passe de Lugano à Ambri où il a signé pour une saison comme on peut le voir dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club léventin.

L'attaquant québécois de 30 ans quitte donc Lugano après deux saisons avec 84 points marqués en 97 parties. Arrivé en 2023, Joly avait inscrit 48 points en autant de matches et formait une ligne redoutable avec Thürkauf et Carr.

Il n'avait disputé que 39 matches la saison dernière et une partie lors du play-out contre Ajoie.



Wembanyama forfait pour l'Euro avec l'équipe de France Victor Wembanyama ne disputera pas l'Eurobasket Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Victor Wembanyama ne figure pas dans le groupe élargi de l'équipe de France de basket annoncé vendredi pour disputer l'Euro (27 août-14 septembre).

Le pivot des Spurs n'a plus joué depuis mi-février en raison d'une thrombose veineuse à l'épaule droite. Il n'a toujours pas repris l'entraînement avec contacts depuis la détection de sa blessure.

Evan Fournier, en délicatesse avec une cheville, et Rudy Gobert sont également absents de cette liste de 18 joueurs. Une liste qui sera réduite à 12 noms pour le tournoi.



Un bon tirage pour les quatre Suisses en lice Belinda Bencic affrontera Alycia Parks au 1er tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Les Suisses ont été plutôt vernis lors du tirage au sort de Wimbledon, effectué vendredi.

Belinda Bencic, Viktorija Golubic et Jil Teichmann affronteront respectivement Alycia Parks, Ann Li et Lucia Bronzetti. Leandro Riedi se mesurera quant à lui à un autre qualifié, Oliver Tarvet.

Battue sèchement au 1er tour à Bad Homburg pour son retour aux affaires, Belinda Bencic (WTA 37) se mesurera pour la troisième fois Alycia Parks (WTA 58). Elle reste sur une défaite face à l'Américaine, en finale du WTA 125 d'Angers, où elle disputait son troisième tournoi après sa pause maternité.

Belinda Bencic pourrait affronter la tête de série no 27 Magda Linette au 2e tour, puis le no 3 mondial Jessica Pegula en 16e de finale. Reste à voir si la championne olympique de Tokyo 2021 est en mesure de défendre pleinement ses chances après la blessure à une main qui l'a contrainte de renoncer à Roland-Garros.

Quart de finaliste en 2021 à Wimbledon, Viktorija Golubic (WTA 79) en découdra elle aussi avec une Américaine au 1er tour sur le gazon londonien. En cas de succès face à la modeste Ann Li (WTA 64), la Zurichoise pourrait affronter la tête de série no 24 Elise Mertens au 2e tour.

Beaucoup moins à l'aise que ses deux compatriotes sur herbe, Jil Teichmann (WTA 92) aura néanmoins un coup à jouer avec un 1er tour face à l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 61), elle aussi plus performante sur terre battue. La gauchère seelandaise pourrait défier la prodige russe Mirra Andreeva (no 7) au 2e tour.

Riedi-Alcaraz au 2e tour? Tirage clément également pour le seul Helvète en lice dans le simple messieurs. Le Zurichois Leandro Riedi (ATP 506) jouera son premier match dans le tableau final d'un tournoi majeur face à l'inconnu Oliver Tarvet (ATP 719), avec la perspective de défier le double tenant du titre Carlos Alcaraz (no 2) au 2e tour.