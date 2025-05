Peter Knäbel président de l'ASF ++ Les Pacers font le break

Lara Marti souffre d'une déchirure des ligaments croisés Lara Marti ne pourra pas disputer l'Euro à domicile Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Lara Marti doit enterrer ses espoirs de participer à l'Euro à domicile.

La défenseuse suisse du RB Leipzig s'est déchiré un ligament croisé du genou gauche à l'entraînement et sera absente plusieurs mois, a annoncé son club sur les réseaux sociaux.

A la place de Marti, Laia Ballesté (Espanyol Barcelone) va rejoindre lundi à Saillon le camp de l'équipe de Suisse pour les deux derniers matches de la Ligue des Nations, a pour sa part précisé l'ASF. Avec Coumba Sow (Bâle) et Noemi Ivelj (GC), la sélectionneuse nationale Pia Sundhage a en outre nommé deux autres joueuses. Le cadre suisse pour les matches en France (30 mai) et contre la Norvège (3 juin) compte ainsi 25 joueuses.



Peter Knäbel élu à la présidence de l'ASF Peter Knäbel est le nouveau président de l'ASF Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Seul candidat en lice, Peter Knäbel (58 ans) a été élu par acclamation à la présidence de l'Association suisse (ASF) samedi lors de l'assemblée des délégués à Ittigen.

Issu de la Ligue nationale (SFL), une entité autonome au sein de l'ASF, Knäbel succède à deux représentants de la Ligue Amateur, Peter Gilliéron (2009-2019) ainsi que le Vaudois Dominique Blanc (2019-2025). Il prendra ses fonctions à la fin juin.

Son élection était acquise depuis le 2 mai, date à laquelle son adversaire zurichois Sandro Stroppa s'était retiré de la course. Désigné par le camp amateur, Stroppa avait pris cette décision après que la 1re Ligue avait annoncé soutenir la candidature de Peter Knäbel. La SFL, acquise à Knäbel, et la 1re Ligue représentent 54 voix lors de l'élection contre 47 pour la Ligue Amateur.

Soleurois d'adoption, Peter Knäbel s'appuie sur une solide expérience à tous les échelons du football. Knäbel, qui a grandi en Allemagne, a disputé plus de 200 matchs en tant que professionnel en Bundesliga et a rejoint le FC Winterthur en 1998 en tant qu'entraîneur-joueur.

Un analyste méticuleux Après avoir mené "Winti" à la promotion en ex-LNB en 2000 avec la double casquette, c'est dans ce même club qu'il a commencé son travail avec la relève. Il l'a poursuivi au FC Bâle à partir de 2003, période durant laquelle le club a produit des talents comme Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri.

Considéré comme un analyste méticuleux, Knäbel a ensuite oeuvré à l'ASF, entre 2009 et 2014 en tant que directeur technique, avec notamment la responsabilité du concept national de promotion des jeunes talents. Ces dernières années, il a occupé différentes fonctions, notamment au SV Hambourg et à Schalke 04, ainsi qu'en tant que consultant de la chaîne SRF.



Les Pacers enfoncent le clou face aux Knicks Pascal Siakam a brillé vendredi face aux Knicks en inscrivant 39 points Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Les Pacers ont pris une option sur une place dans les Finales NBA.

Indiana est allé s'imposer une deuxième fois sur le parquet des New York Knicks vendredi (114-109) pour mener 2-0 en finale de la Conférence Est. Les deux prochains matches auront lieu à Indianapolis.

Battus en prolongation dans un acte I où ils comptaient 14 points d'avance à 2'51 de la fin du temps réglementaire, les Knicks n'ont pas réussi à relever la tête. La franchise new-yorkaise a craqué à l'entame du quatrième quart vendredi, concédant un partiel de 13-4 pour accuser 9 longueurs de retard à 9'17 du "buzzer" (94-85).

Un 9-0 a permis aux Knicks d'entretenir l'espoir et de revenir à 1 point (110-109) avec 14 secondes à jouer. Mais les Pacers ont rentré leurs quatre derniers lancers-francs, alors que Jalen Brunson a manqué la cible à 3 points à 8''1 de la fin alors qu'il pouvait permettre à New York d'égaliser à 112-112.

Brunson a pourtant livré la marchandise, cumulant 36 points (à 5/12 derrière l'arc) et 11 rebonds pour un différentiel de +4. Mais l'homme du match fut l'ailier fort d'Indiana Pascal Siakam. Le Camerounais, champion NBA avec Toronto en 2019, a réussi 39 points, 5 rebonds et 3 passes décisives.

Les Pacers, toujours en quête d'un premier titre NBA, sont donc à deux succès d'une deuxième "grande" finale après celle disputée en 2000. Ils s'étaient alors inclinés en six matches face aux Lakers du duo Kobe Bryant/Shaquille O'Neal, après avoir vaincu... les Knicks (4-2) en finale de Conférence.



Les Stars perdent l'avantage de la glace face aux Oilers Portier d'Edmonton, Stuart Skinner a signé un blanchissage vendredi face à Dallas Image: KEYSTONE/AP/LM Otero Dallas a perdu l'avantage de la glace en finale de la Conférence Ouest de NHL face à Edmonton.

Les Stars de Lian Bichsel se sont inclinés 3-0 vendredi au Texas face aux Oilers, qui ont ainsi égalisé à 1-1 dans la série. Les deux prochains matches auront lieu dans la métropole canadienne.

La belle série des Stars, qui avaient gagné leurs sept précédents matches disputés à domicile, a pris fin de manière abrupte. Les Oilers ont ouvert la marque après 5'51 en supériorité numérique et ont classé l'affaire en fin de deuxième période avec deux buts inscrits en l'espace de 73 secondes de jeu.

L'homme du match fut Ryan Nugent-Hopkins. Le centre canadien de 32 ans, no 1 de la draft 2011, s'est fait l'auteur du 1-0 en déviant un puissant tir armé de la ligne bleue par Evan Bouchard. Et il a signé la passe décisive sur le 3-0 à 37e, son tir du poignet étant alors redirigé par Connor Brown.

La deuxième étoile du match est revenue au gardien d'Edmonton Stuart Skinner, qui a réussi 25 arrêts pour s'offrir son troisième blanchissage dans ces play-off 2025. Son vis-à-vis Jake Oettinger a également fait face à 25 tirs cadrés dans cette partie, mais il a capitulé à trois reprises.

Le "rookie" Lian Bichsel n'a pas grand-chose à se reprocher. Aligné durant 12'50, le défenseur soleurois de 21 ans affiche un bilan équilibré au terme de cette rencontre. Auteur de 4 charges, il a écopé d'une pénalité sans conséquence à la 51e, alors que les Stars étaient déjà menés 3-0.



Djokovic pour un 100e titre historique Novak Djokovic a l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire du tennis samedi. Le Serbe de 38 ans s'adjugera son 100e titre ATP s'il bat Hubert Hurkacz en finale du Geneva Open.

L'ex-no 1 mondial est bloqué à 99 titres depuis son sacre dans le tournoi olympique de Paris 2024 l'été dernier. Depuis, il a connu la défaite dans les deux finales qu'il a pu disputer, l'automne dernier à Shanghai et en mars à Miami.

L'occasion est belle sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives, où il semble en mission jusqu'ici cette semaine. Novak Djokovic peut en tout cas s'appuyer sur une statistique: il a remporté les sept premiers duels qu'il a livrés face à Hubert Hurkacz.

Nole peut devenir le troisième joueur de l'histoire du tennis masculin à atteindre la barre des 100 titres. Jimmy Connors mène ce classement avec 109 trophées à son palmarès, devant le Bâlois Roger Federer qui s'est arrêté à 103.

Cette finale sera la 143e pour Novak Djokovic, la 35e sur terre battue. Hubert Hurkacz jouera pour sa part sa 12e finale (8 titres jusqu'ici), la première depuis le mois de juin 2024 à Halle où il avait subi la loi du no 1 mondial Jannik Sinner.



Un derby "chaud" samedi entre Servette et Lausanne Le derby entre Servette et Lausanne vaudra son pesant de suspense samedi (18h00) au Stade de Genève, avec les Coupes d'Europe en toile de fond à l'occasion de la dernière journée de Super League.

Pour être sûrs d'accéder au tour de qualification de la Ligue des champions la saison prochaine, les Grenat doivent l'emporter. Deuxième du classement derrière le champion Bâle, Servette compte deux points d'avance sur les Young Boys et reste sous la menace des Bernois.

En cas de victoire à Lugano, et si Servette (3e l'an dernier) ne bat pas Lausanne, YB devancerait de toute façon les Genevois. Les joueurs de Giorgio Contini auraient en effet gagné un match de plus, en plus d'une différence de buts favorable. Mais Servette a son destin entre ses mains.

Lugano de son côté voudra sauver sa saison et assurer sa 4e place synonyme de participation aux qualifications de la Conference League. Pour cela, les Tessinois auront intérêt à gagner, comme YB.

A 1 point de Lugano, Lausanne et Lucerne n'ont pas dit leur dernier mot pour la 4e place. Lucerne s'en va affronter Bâle au Parc St-Jacques, un sacré défi si l'on sait que l'équipe végète ces dernières semaines. Mais le FCB aura peut-être déjà la tête à sa finale de la Coupe, le 1er juin contre Bienne.

Avant cette dernière journée, c'est le grand remue-ménage à Lugano. Le club a annoncé vendredi se séparer pour la saison prochaine du Tchèque Roman Macek, des Argentins Milton Valenzuela et Ignacio Aliseda, du Polonais Kacper Przybylko ainsi que de Boris Babic et Allan Arigoni.



La Suisse doit éviter l'excès de confiance face au Danemark La Suisse se prépare à affronter le Danemark samedi à Stockholm (18h20) en demi-finale du Championnat du monde.

La chance d'accéder à une nouvelle finale est réelle, mais attention à l'excès de confiance. En cas de succès, les Helvètes se mesureraient à la Suède ou aux Etats-Unis en finale (dimanche à 20h20).

Interrogé après la victoire contre l'Autriche (6-0) sur son adversaire préféré en demi-finale, Patrick Fischer avait soigneusement évité le piège en ne donnant aucun nom. Mais après l'incroyable victoire du Danemark sur le Canada (2-1) jeudi soir, difficile d'imaginer le sélectionneur faire la moue à l'idée de défier les Danois pour une place en finale.

Pour se rassurer, rien de tel que de se fier aux statistiques. La Suisse a fait face aux Scandinaves à neuf reprises au Championnat du monde pour...neuf succès. La dernière occurrence? Il y a treize jours pour le deuxième match du Mondial à Herning et une victoire 5-2, après avoir été mené 2-1. Plutôt encourageant donc. Mais attention, lors des derniers JO de Pékin, les Helvètes avaient subi une défaite mortifiante 5-3 lors du tour de qualification.

L'expérience penche en faveur de la Suisse La force de cette équipe de Suisse version 2025, c'est une solidité défensive impressionnante. Après avoir encaissé cinq buts en ouverture contre les Tchèques, les joueurs de Patrick Fischer ont sorti le coffre-fort. Deux buts contre le Danemark, un contre l'Allemagne et un face aux Kazakhs. Et à part ces trois rencontres? Quatre blanchissages, dont trois pour Leonardo Genoni.

Autre avantage en faveur de la Team Fischer, elle possède l'expérience de ces moments grâce aux campagnes de 2013, 2018 et 2024 et ce n'est vraiment pas négligeable. Si Nino Niederreiter est le seul des trois argentés de l'histoire suisse avec Roman Josi et Reto Berra à être de l'équipe aujourd'hui, Genoni, Fora, Kukan, Fiala et Ambühl ont eux déjà disputé deux finales mondiales.

La pression sera logiquement sur les Suisses, et les Danois vont tenter de jouer avec ça. Et le visage de l'équipe a changé depuis leur dernier affrontement. Jonas Rondbjerg (Vegas) et surtout Nikolaj Ehlers (Winnipeg) sont arrivés pour aider leur sélection à sortir l'Allemagne et le Canada. Buteur lors des deux derniers matches, Ehlers a de solides liens avec la Suisse, puisqu'il a passé six ans à Bienne, grimpant les échelons pour arriver jusqu'à la première équipe.

Le Danemark? Une famille selon Ehlers Après la victoire contre le Canada jeudi soir, Nikolaj Ehlers est passé au micro de SRF: "C'est difficile de dire comment je me sens en ce moment. En hockey, tu as toujours une chance. Une bonne équipe peut avoir une mauvaise journée. Nous avons certainement eu une bonne journée. Le Canada a eu très souvent le puck, mais pas de grandes occasions et c'est grâce à nous. Nous avons super bien joué les deux premiers tiers et nous nous sommes donné une chance au troisième tiers. C'est incroyable!"

Débarqué mardi, comme son coéquipier des Jets Nino Niederreiter, Ehlers a immédiatement amené sa pierre à l'édifice comme la star de cette sélection qu'il est. "C'est une équipe très spéciale, nous sommes une famille, c'est pour cela que je suis rentré à la maison,a-t-il ajouté. Je suis très, très fier!"

Le fils de l'entraîneur Heinz Ehlers, aujourd'hui assistant à Bâle en Swiss League et qui a mené Viège au barrage contre Ajoie, se réjouit de défier cette Suisse qu'il connaît si bien. "Ce duel contre Nino sera amusant, conclut-il. J'ai déjà joué avec quelques joueurs suisses, vu que j'y ai vécu pendant six ans. Nous savons à quel point la Suisse est bonne et nous devrons jouer incroyablement bien, comme contre le Canada."



Un quatrième "Scudetto" pour Naples Romelu Lukaku a inscrit le but de la sécurité pour Naples, qui a remporté vendredi son 4e Scudetto Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Naples a conquis vendredi le quatrième "Scudetto" de son histoire, le deuxième en trois ans.

La formation entraînée par Antonio Conte a conservé un point d'avance sur l'inter Milan de Yann Sommer vendredi après les deux matches avancés de la 38e journée.

Devancé d'un point avant cette ultime ronde, l'Inter s'est retrouvé virtuellement en tête de la Serie A pendant quelque vingt minutes seulement, après que Stefan De Vrij avait ouvert la marque à Côme à la 20e minute. Mais l'espoir des Nerazzurri de conserver le titre conquis un an plus tôt fut de courte durée.

Naples a en effet débloqué la situation face à Cagliari à la 42e sur une réussite de son international écossais Scott McTominay. Et les Napolitains ont très vite su se mettre à l'abri en deuxième mi-temps, l'attaquant belge Romelu Lukaku doublant la mise dès la 51e. La messe était alors dite.

Le club de l'international suisse Noah Okafor - resté sur le banc vendredi - s'est finalement imposé 2-0, pour le plus grand bonheur de ses supporters massés dans le stade Diego Armando Maradona. L'Inter l'a emporté sur le même score à Cagliari, Joaquin Correa scellant également le score à la 51e.

Les Milanais, qui visaient un 21e "Scudetto", devront rapidement oublier cette déception. Le gardien bâlois Yann Sommer et ses équipiers ont une semaine pour préparer LE grand rendez-vous de leur saison, la finale de la Ligue des champions prévue le 31 mai à Munich face au Paris St-Germain.



La force de cette équipe de Suisse? C'est le collectif! Pour Christoph Bertschy, le collectif est LA grande force de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse est bien arrivée à Stockholm. Vendredi soir, les joueurs ont pu prendre possession de leurs nouveaux "bureaux" avant la demi-finale du Mondial contre le Danemark samedi (18h20).

Après la victoire jeudi après-midi face à l'Autriche en quarts de finale, c'était entraînement optionnel pour les hommes de Patrick Fischer. Certains sont allés se dégourdir les jambes en tenue sur la glace, tandis que d'autres - la grande majorité - se sont plutôt offert une sorte de décrassage ou de réveil musculaire.

En parlant de muscles, Nico Hischier est passé en tenue de sport, sans boiter. Malheureusement pour la Suisse - et même si sa rééducation semble bien se passer, le Haut-Valaisan ne pourra pas miraculeusement se retrouver sur la glace face au Danemark puisqu'il a été remplacé numériquement par Nino Niederreiter.

"On jouait aux cartes" Place donc au Danemark, cet adversaire surprise qui est parvenu à battre le grand Canada de Sidney Crosby et Nathan MacKinnon et à s'inviter dans le dernier carré. Est-ce que l'équipe a suivi cet exploit? "On jouait aux cartes en même temps et tout à coup on a entendu les commentateurs crier. On est alors tous allé regarder", raconte Christoph Bertschy.

"Tout le monde pensait que le Canada allait s'en sortir, mais les Danois se sont présentés de la meilleure des manières. Pour nous, ce ne sera pas facile de les battre samedi", assure-t-il. Le fait d'affronter un adversaire déjà rencontré lors de la phase de poules permet-il d'avoir quelques certitudes? "Non, c'est un nouveau match, juge Christoph Bertschy. On s'est développé, eux aussi. On sait que le Danemark sera prêt et nous aussi."

Malgré tout, la présence dans l'équipe de plusieurs garçons ayant déjà vécu le stress d'une demi-finale mondiale ne doit pas faire de mal. "Alors c'est clair que d'avoir déjà joué ce genre de matches, c'est de la bonne expérience. Mais chaque match est différent, estime l'attaquant de Fribourg. Ceux qui l'ont déjà vécu sauront en tous les cas à quoi s'attendre."

Quand on lui demande quelle est la force de cette sélection 2025, le Singinois n'hésite pas un instant: "C'est nous, c'est cela notre force, on est ensemble les uns pour les autres." Cet état d'esprit a jusqu'ici plutôt réussi à la Suisse, puisqu'elle reste sur sept succès consécutifs. A elle d'aller chercher le huitième dès 18h20 samedi.



Djokovic rejoint Hurkacz en finale à Genève Novak Djokovic jouera la finale à Genève, où il partira en quête d'un 100e titre Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Novak Djokovic (ATP 6) est à nouveau à une victoire d'un 100e titre ATP. L'ex-no 1 mondial s'est hissé en finale du Geneva Open, où il affrontera Hubert Hurkacz (ATP 31) samedi dès 15h.

Tête de série no 2 du tableau sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives, Novak Djokovic s'est imposé 6-4 6-7 (6/8) 6-1 devant le qualifié britannique Cameron Norrie (ATP 90) dans la seconde demi-finale. Il a parfaitement su se reprendre après la perte du deuxième set, dans lequel il s'était retrouvé mené 2-5.

Nole semblait pourtant avoir fait le plus dur en recollant à 5-5 dans cette deuxième manche, après avoir écarté une balle de set sur son engagement à 2-5. Il a d'ailleurs bénéficié d'une première balle de match dans le tie-break, à 6/5, mais son retour de service a fini sa course dans le filet.

Novak Djokovic a toutefois retrouvé très vite toute sa concentration et tout son relâchement. Il a entamé à la perfection la troisième manche, remportant 12 des 13 premiers points - avec un break au passage - pour mener 3-0. Il a enfoncé le clou en signant un dernier break dans le sixième jeu, avant de conclure tranquillement.

Le Serbe de 38 ans disputera samedi sa 143e finale sur le circuit, la troisième depuis son 99e sacre qui avait eu pour cadre le tournoi olympique de Paris 2024. L'homme aux 24 titres du Grand Chelem partira favori face à Hubert Hurkacz: il a battu le Polonais à sept reprises en sept duels.



Pedersen remporte la 13e étape, Del Toro toujours en rose Mads Pedersen a fêté vendredi son 4e succès d'étape dans le Giro 2025 Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le Danois Mads Pedersen a remporté la 13e étape du Tour d'Italie vendredi à Vicence. Le Mexicain Isaac del Toro a quant à lui conservé le maillot rose de leader au général.

C'est déjà la quatrième victoire dans ce Giro pour Mads Pedersen. Le coureur de Lidl-Trek, champion du monde sur route en 2019, avait remporté trois des cinq premières étapes.

Le Danois s'est imposé devant le Belge Wout Van Aert et Isaac del Toro à l'issue d'un sprint en côte. Devancé de 2'' sur la ligne, Del Toro a tout de même repris 5'' supplémentaires à son dauphin au général et coéquipier Juan Ayuso, qu'il devance désormais de 38''.



Waltert battue au 3e tour des qualifications Simona Waltert a été battue au dernier tour des qualifs à Paris Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Comme Rebeka Masarova (WTA 124) la veille, Simona Waltert (WTA 137) a échoué au 3e et dernier tour des qualifications vendredi.

La Grisonne, qui s'était hissée au 2e tour du tableau principal il y a deux ans à Paris après être sortie des qualifications, s'est inclinée 6-2 6-4 devant la Tchèque de 18 ans Tereza Valentova (WTA 174).

Belinda Bencic (WTA 39) ayant déclaré forfait pour le rendez-vous parisien, Viktorija Golubic (WTA 82) et Jil Teichmann (WTA 98) seront donc les deux seules Suissesses en lice dans le tableau du simple dames à la Porte d'Auteuil. A moins que Masarova ou Waltert ne soit repêchée en tant que "lucky loser".



Bencic forfait pour Roland-Garros Belinda Bencic est forfait pour Roland-Garros Image: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ Belinda Bencic déclare forfait pour Roland-Garros. Elle explique vendredi sur X après avoir ressenti il y a deux jours à l'entraînement une résurgence de sa blessure à un bras.

"La blessure à un bras qui m'a forcée à me retirer (début mai, ndlr) du tournoi de Rome s'est à nouveau aggravée", écrit l'ex-no 4 mondiale et championne olympique à Tokyo en 2021.

"Mais la très bonne nouvelle est qu'avec deux semaines de repos, je pourrai guérir complètement. Je ferai tout mon possible pour accélérer le processus et revenir pour la saison sur herbe", poursuit-elle.

A Paris, l'actuelle 39e mondiale n'aurait été qu'outsider au mieux, même si elle a remporté le tournoi WTA 500 d'Abou Dhabi en février, dix mois après être devenue maman.



Hubert Hurkacz premier finaliste du Geneva Open Hubert Hurkacz est le premier finaliste du Geneva Open Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Hubert Hurkacz (ATP 31) est le premier finaliste du Geneva Open 2025. Le Polonais a dominé le qualifié Sebastian Ofner (ATP 128) 6-3 6-4 dans une première finale qui n'a duré que 60 minutes.

Ce match, son sixième en sept jours sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives, fut celui de trop pour Sebastian Ofner. L'Autrichien n'a jamais eu sa chance face à un Hubert Hurkacz bien trop solide. Sa défaite aurait pu être plus nette encore s'il n'avait pas écarté quatre balles de double break au total dans la deuxième manche.

Tête de série no 8 du tableau, Hubert Hurkacz a sorti le grand jeu sur son engagement, ne perdant que 7 points au total en 10 jeux de service. Le Polonais de 28 ans jouera samedi dès 15h sa première finale de l'année, la première depuis juin 2024 à Halle. L'ex-no 6 mondial, qui affrontera Novak Djokovic (ATP 6) ou Cameron Norrie (ATP 90) samedi, vise un 9e titre sur le circuit principal.