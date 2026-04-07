Retour gagnant de Niederreiter ++ Genève égalise

Les Devils virent leur manager général Tom Fitzgerald n'est plus le manager des Devils Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun Les Devils ont viré leur manager général Tom Fitzgerald, a annoncé l'équipe des Suisses Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler lundi.

New Jersey ne possède plus qu'un infime espoir de disputer les play-off de NHL.

Tom Fitzgerald, qui occupait ce poste depuis janvier 2020, n'est pas parvenu à ramener la franchise de Newark vers les sommets espérés. New Jersey a certes établi un record de points pour la franchise en saison régulière en 2022/23 (112), mais les Devils n'ont disputé que deux fois les play-off depuis son arrivée (2023, 2025) pour une seule série remportée (en 2023).

La pression a été de plus en plus forte sur ses épaules durant un championnat 2025/26 décevant. Auteurs d'un début d'exercice remarquable (huit succès dans leurs neuf premiers matches), les Devils ont vécu un automne et un début d'hiver bien compliqué. Ils sont pour l'heure à sept points d'une place en play-off, alors qu'il ne leur reste que cinq matches à jouer en saison régulière.



L'actu du football féminin Le Servette Chênois de Cristian Toro n'est plus invaincu Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League DERNIERE JOURNEE. Lors de la dernière journée de la saison régulière, Aarau s'est assuré la dernière place disponible pour les play-off. Lucerne et Thoune disputeront le tour de promotion/relégation avec Yverdon et Sion. Après 15 victoires et deux nuls, le Servette a pour sa part subi sa première défaite dans ce championnat 2025/26 en s'inclinant 1-0 à Bâle.

LA SUITE. Les quarts de finale des play-off débuteront le 24 avril avec les matchs aller. Les rencontres seront les suivantes: Servette - Aarau, YB - Rapperswil, Bâle - Saint-Gall, GC - FC Zurich. Avant, l'équipe de Suisse devra disputer des matches décisifs dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde contre la Turquie, le 14 avril à Zurich et quatre jours plus tard à Sinop.

Les Suissesses dans les ligues étrangères ITALIE. Alayah Pilgrim a fait son retour en Serie A après près de trois mois d’absence pour blessure (lésion du cartilage d'un genou). Et l’attaquante de 22 ans a immédiatement joué un rôle décisif dans la victoire 4-3 de l’AS Roma contre Côme. L'internationale suisse est entrée en jeu après la pause alors que le score était de 2-3 et a couronné son retour à la 54e minute en inscrivant le but de la victoire.

Lia Wälti a également joué un rôle décisif dans la victoire 2-1 de la Juventus Turin à Florence. La Bernoise a délivré la passe décisive sur le but de la victoire après un peu moins d’une heure de jeu. Malgré ce succès, la défense du titre n’est plus qu’une possibilité théorique. Le retard de la Juve, actuellement 3e, s’élève à onze points sur la tête à quatre journées de la fin.

ANGLETERRE. Manchester City est en demi-finale de la FA Cup. Le leader de la Super League anglaise s'est imposé 1-0 face à Birmingham. Iman Beney, qui n'avait fait que de brèves apparitions en championnat ces derniers temps, a signé la passe décisive pour le seul but de la rencontre après huit minutes.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib est en route vers le titre avec le FC Barcelone. Les Catalanes ont fêté leur 16e victoire consécutive en s'imposant 6-0 face à Badalone et comptent désormais 13 points d'avance sur leur premier poursuivant, le Real Madrid, à cinq journées de la fin. Schertenleib a marqué le troisième but de cette victoire écrasante à la 52e minute d'un tir lointain.



Retour gagnant pour Niederreiter Nino Niederreiter (62/au centre) a signé un retour gagnant lundi avec les Jets Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Absent sur blessure depuis son retour des JO de Milan-Cortina, Nino Niederreiter a signé un retour gagnant lundi en NHL. L'attaquant grison et les Jets ont décroché un net succès (6-2) face à Seattle.

El Nino, qui avait manqué les 20 derniers matches des Jets, a au droit à 11'20 de jeu face au Kraken. Il n'a pas inscrit de point, mais a terminé cette partie avec un bilan de +2. Les Jets se sont montrés particulièrement efficaces en supériorité numérique, marquant trois fois dans cette situation.

Cette victoire, la quatrième dans ses cinq dernières sorties, permet à Winnipeg de se retrouver à trois points du dernier ticket disponible pour les play-off à l'Ouest. Cette deuxième "wildcard" est passée en mains des Los Angeles Kings, vainqueurs lundi d'un autre adversaire direct, Nashville, qui pointe à une longueur de L.A.

Privés jusqu'au terme de la saison de Kevin Fiala, les Kings se sont imposés 3-2 aux tirs au but face aux Predators de Roman Josi. Ce dernier a brillé, inscrivant son 13e but de la saison, le 2-2 (45e), après avoir réalisé son 40e assist sur le 1-1 de Steven Stamkos. Le défenseur bernois a passé 28'09 sur la glace, pour un bilan de +1.

Autre défenseur bernois, Janis Moser a également connu la défaite, le Lightning s'inclinant 4-2 dans l'antre des Buffalo Sabres lors d'un choc entre les deux meilleures équipes de l'Atlantic Division. Le Seelandais a été aligné durant un peu moins de 20 minutes, pour un différentiel de -1.



Ligue des champions: Le Real accueille le Bayern Les quarts de finale aller de la Ligue des champions figurent au menu de la semaine, et les deux premiers matches se disputent mardi. Le choc de la soirée aura pour cadre le stade Santiago Bernabeu.

Le Real Madrid accueille dès 21h un Bayern Munich largement en tête de la Bundesliga. Les Merengues jouent leur saison sur cette double confrontation: Kylian Mbappé et Cie ont probablement vu leurs espoirs de titre national s'envoler samedi avec cette défaite subie à Majorque qui les repousse à 7 points du Barça, à huit journées de la fin de la Liga.

Les Madrilènes peuvent néanmoins aborder avec un certain optimisme ce duel. Convaincants tombeurs de Manchester City en 8es de finale, ils peuvent aussi s'appuyer sur un historique favorable: le Real est sorti vainqueur des quatre dernières doubles confrontations face au "Rekordmeister" sur la scène européenne, la dernière fois en demi-finale de la Ligue des champions 2023/24.

Eliminé par une équipe de 2e division (Southampton) samedi en Coupe d'Angleterre, le leader de la Premier League Arsenal se déplace pour sa part à Lisbonne pour y affronter le Sporting dans le même temps. Les Gunners, invaincus cette saison en Ligue des champions (9 victoires, 1 nul), partent avec les faveurs des pronostics. Mais les Londoniens se méfieront d'une équipe qui les avait éliminés en 8es de finale de l'édition 2022/23 de l'Europa League.



NL: Matthew Verboon a sonné le glas des espoirs fribourgeois Matthew Verboon a stoppé l'élan fribourgeois en fin de rencontre lundi. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Aigles ont pris leur revanche en demi-finale lundi en battant Fribourg 7-3 à domicile. Les Genevois ont dû réagir face au retour des Dragons, avant que Matthew Verboon ne délivre les siens.

Alors que la messe semblait dite après deux tiers, le réveil des Fribourgeois dans la dernière période a fait douter les joueurs de Ville Peltonen. Julien Sprunger a inscrit son 412e but en carrière à la 46e, avant que Christoph Bertschy ne réalise un doublé (49e/52e).

Un temps mort décisif Après la 3e réussite fribourgeoise, Peltonen a demandé un temps mort. "Ce qui s'est dit entre les joueurs et moi reste entre nous. Ce que je peux vous dire, c'est que cela a marché", a glissé l'impénétrable Finlandais.

Mais son protégé Matthew Verboon s'est montré plus loquace pour expliquer comment les Genevois ont mis fin au momentum de leurs adversaires. "Nous avons concédé le premier but sur une erreur de sortie de zone, et puis tout d'un coup, c'était 4-3. Pendant le temps mort, nous nous sommes dit qu'avant le match, nous aurions signé pour mener d'un but à 5 minutes de la fin. Nous sommes repartis avec ça en tête", a-t-il expliqué.

À la 56e, l'attaquant de 26 ans est parvenu à mettre les Aigles à l'abri. "Nous avons pris la décision de changer quelque chose dans la zone offensive. Sur ce but, j'ai eu le bon timing pour marquer", s'est-il réjoui.

"Ils allaient sortir le gardien" Sa réussite a soulagé tout le banc genevois, qui craignait de céder et de partir en prolongation. "Lorsque nous avons inscrit le 5-3, nous avons pu nous détendre un peu. Nous avons encore dû défendre, mais nous savions qu'ils allaient sortir le gardien, donc nous avons joué avec plus de confiance", a soutenu le natif de l'Ontario.

Jan Rutta a en effet profité de la cage vide pour inscrire le 6-3 à la 58e, avant que Vincent Praplan ne parachève le succès genevois trente secondes avant la sirène. Les Aigles retourneront mercredi à Fribourg avec la possibilité d'arracher l'avantage de la glace aux Dragons au terme de l'acte III.



Napoli revient à sept points de l'Inter Kevin De Bruyne et Naples ont battu Milan 1-0 Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Naples n'a pas dit son dernier mot: le champion d'Italie en titre est venu à bout de l'AC Milan (1-0) lundi lors de la 31e journée de Serie A pour s'emparer de la 2e place à sept points de l'Inter.

Au lendemain de leur démonstration contre l'AS Rome (5-2), les joueurs de l'Inter, leaders du championnat avec neuf points d'avance en début de journée, avaient les yeux fixés sur le stade Diego-Armando-Maradona. Un nul entre leurs deux principaux rivaux pour le titre aurait fait grandement leurs affaires, mais la victoire du Napoli, arrachée à la 79e, n'est pas non plus pour leur déplaire.

A sept journées du terme de la saison, soit un maximum de 21 points à empocher, les Nerazzurri sont solidement installés en tête du championnat avec sept longueurs d'avance sur leur nouveau dauphin, Naples, tandis que l'AC Milan a rétrogradé à la 3e place, à neuf longueurs.

Intense et équilibré, le choc de la 31e journée entre le Napoli et le Milan a tenu ses promesses et a été décidé en faveur du club hôte par Matteo Politano, l'un des internationaux italiens qui ont participé à la nouvelle déroute de la Nazionale, privée de Mondial-2026 par la Bosnie-Herzégovine. L'équipe d'Antonio Conte a enchaîné une cinquième victoire de suite et peut encore, comme la saison dernière, coiffer l'Inter sur le poteau.



Genève contient Fribourg et se relance Reto Berra a encaissé quatre buts et n'a pas fini le match Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève a contenu le retour de Fribourg dans le dernier tiers pour s'imposer 7-3 aux Vernets lundi en demi-finale de National League. Les Aigles reviennent à 1-1 dans la série.

Après deux tiers maîtrisés de main de maître par les hommes de Ville Peltonen, l'avantage de quatre buts a failli ne pas suffire face au réveil des Dragons, revenus à 4-3 à huit minutes du terme. Mais les Aigles ont tenu bon, et ont validé leur premier succès à domicile face à Fribourg depuis septembre 2025 grâce aux réussites de Matthew Verboon (56e), Jan Rutta (58e, dans la cage vide) et enfin Vincent Praplan dans la dernière minute.

Tout comme lors de l'acte I, ce sont les Genevois qui ont frappé les premiers. Vili Saarijärvi a profité d'une pénalité fribourgeoise et un surnombre bien évitable pour ouvrir la marque à 2'22, après seulement quatre secondes à 5 contre 4.

Profitant d'un mauvais dégagement des Dragons, Giancarlo Chanton a fait glisser le puck entre les jambières de Reto Berra pour doubler la mise à la 24e. Jimmy Vesey (27e) et Tim Bozon (34e) ont pris de vitesse la défense des Dragons pour mener 4-0 et provoquer le remplacement de Berra par Loïc Galley.

Le réveil tardif des Dragons Mais Fribourg n'avait pas dit son dernier mot. Le capitaine Julien Sprunger a sauvé l'honneur des siens en inscrivant le 4-1 à la 46e pour son 412e but (avec 412 assists). Deux minutes plus tard, Christoph Bertschy a mis fin à l'incroyable inefficacité fribourgeoise en supériorité numérique.

La troupe de Roger Rönnberg s'était jusqu'ici montrée incapable de profiter de cet avantage depuis la fin de la saison régulière, soit plus d'une heure de pénalités cumulées. Bertschy a encore marqué son 3e but dans cette série face à Genève-Servette à la 52e, sans parvenir à renverser la partie.



Zurich égalise face à Davos Chris Baltisberger a inscrit le but décisif contre Davos Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Zurich est revenu à 1-1 dans sa demi-finale des play-off de National League face à Davos lundi soir. Les Lions l'ont emporté 3-1 à domicile.

Battu de manière assez imméritée à Davos samedi, le "Z" a réagi devant ses fans. Le double tenant du titre a attendu la 25e pour trouver l'ouverture en power-play. Fröden a eu une inspiration géniale pour Balcers, placé là où Sven ANdrighetto a l'habitude d'avoir son bureau. Toujours blessé, l'ailier des Lions doit encore ronger son frein.

Les Grisons ont répliqué en jeu de puissance à la 33e par Frehner. Mais la troupe de Marco Bayer a réussi un excellent troisième tiers pour passer devant à la 46e grâce à Chris Baltisberger, toujours d'attaque lorsque vient le temps des séries printanières.

Et à la 54e, c'est Rohrer qui a bien travaillé devant la cage d'Aeschlimann pour inscrire le 3-1 de la sécurité.



Servette gagne encore sans encaisser Le gardien Joël Mall a réalisé l'arrêt sur cette action mais il s'est blessé et a dû sortir Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette remonte à la 8e place à l'issue de de la 32e journée de Super League. Les Genevois ont battu Lucerne 3-0 à la Praille.

Les Grenat ont su faire la différence autour de la mi-temps. C'est tout d'abord Stevanovic qui a inscrit de la tête le 1-0 à la 40e. Puis au retour des vestiaires, les joueurs de Gourvennec n'ont pas traîné pour planter le 2-0 par Cognat après une très jolie triangulation et une belle finition (46e).

Le SFC serait certainement bien plus heureux de cette victoire sans la sortie sur blessure du gardien Joël Mall, touché sur l'une des rares offensives lucernoises après le but de Cognat. Le gardien chypriote a dévié l'envoi d'Oscar Kabwit, mais l'attaquant congolais a percuté le portier après son tir.

Le jeu fut arrêté pendant plusieurs minutes et c'est Jérémy Frick qui a pris place dans les buts genevois. Lucerne a logiquement poussé, même timidement, et Servette a trouvé une troisième fois la faille par Junior Kadile à la 97e. Comme depuis son arrivée, le Français est l'un des rayons de soleil côté grenat. Après le 5-0 contre GC, le SFC a de nouveau marqué sans encaisser.

Dans le dernier match de cette journée, St-Gall s'est imposé 2-1 contre Zurich. Vogt a inscrit le but décisif à la 76e pour les Brodeurs.



Sion se rit de GC Liam Chipperfield jubile après le 2-0 valaisan Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Sion a remporté une belle victoire à Zurich lors de la 32e journée de Super League. Les Valaisans ont dominé GC 4-0.

Les hommes de Didier Tholot ont directement pris les commandes en ouvrant la marque dès la 3e par Nikovazi d'une tête à bout portant après une belle passe de Surdez.

Face à des Sauterelles relativement inoffensives, les Sédunois ont toutefois dû attendre la 66e pour doubler la mise grâce à Liam Chipperfield, très bien servi par Chouaref. Le 3-0 est tombé à la 74e des pieds de Kabacalman sur penalty.

Le triomphe valaisan fut total à la 90e lorsque Winsley Boteli a inscrit son sixième but cette saison pour le 4-0 après un joli crochet et une frappe légèrement déviée dans le but par un défenseur zurichois.

Cette victoire permet aux hommes de Didier Tholot de prendre la 5e place à YB et de revenir à quatre longueurs de Bâle. GC enchaîne lui un cinquième revers de rang et possède cinq points d'avance sur la lanterne rouge Winterthour dans un classement où l'on retrouve les trois clubs zurichois en fond de cale.



Wawrinka s'incline au 1er tour à Monte-Carlo Stan Wawrinka a été battu au 1er tour à Monte-Carlo lundi Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Stan Wawrinka (ATP 104) ne défiera pas Carlos Alcaraz au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Le Vaudois de 41 ans a manqué le rendez-vous dont il rêvait avec le no 1 mondial en s'inclinant dès le 1er tour.

Le vainqueur de l'édition 2014 du tournoi monégasque a été battu 7-5 7-5 par l'Argentin Sebastian Baez (ATP 65) lundi après-midi sur la terre battue de la Principauté. Il a pourtant pris un livré un début de match parfait pour mener 4-1 après avoir signé le break dans le quatrième jeu.

Mais Stan Wawrinka n'a pas pu maintenir ce niveau de jeu, commettant pas moins de 41 fautes directes au final. Ex-no 18 mondial, Sebastian Baez s'est à l'inverse montré de plus en plus solide à l'échange, et de plus en plus difficile à déborder. Même s'il a tremblé au moment de conclure alors qu'il menait 7-5 5-1.

Déjà battu d'entrée dans le Challenger de Naples pour ses débuts sur terre battue, Stan Wawrinka s'est même procuré deux balles de 6-5 sur son engagement, après s'être retrouvé à trois reprises à deux points de la défaite. Mais Sebastian Baez a alors serré sa garde, signant son sixième break avant de conclure après 1h47 de jeu.

Wawrinka subit ainsi un premier coup d'arrêt dans sa dernière saison. Il avait passé le 1er tour dans les quatre tournois qu'il avait jusqu'ici disputés sur l'ATP Tour en 2026, notamment à l'Open d'Australie où il avait atteint le 3e tour. Il tentera de se reprendre la semaine prochaine dans l'ATP 500 de Barcelone, où il a également reçu une invitation.



Le crève-coeur de Roman Burruchaga Roman Burruchaga (ici à Gstaad en 2025) a vécu un crève-coeur dimanche à Houston Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Fils du champion du monde 1986 de football Jorge Burruchaga, Roman Burruchaga a manqué une opportunité peut-être unique de remporter un titre ATP dimanche.

L'Argentin s'est incliné face à Tommy Paul en finale à Houston malgré trois balles de match en sa faveur.

Roman Burruchaga, qui disputait à 24 ans sa première finale sur le circuit principal, a été battu 6-1 3-6 7-5 par l'Américain. Il a raté trois balles de match sur le service adverse à 5-4 dans la manche décisive, commettant la faute sur deux d'entre elles.

Tommy Paul s'est parfaitement repris après avoir frisé la correctionnelle, signant le break décisif dans la foulée avant de conclure sur sa première occasion. L'Américain de 28 ans a ainsi cueilli son cinquième titre ATP, mais le premier sur terre battue.

Roman Burruchaga a tout de même atteint la 62e place mondiale lundi, son meilleur classement, après avoir gagné 15 rangs. Tommy Paul est quant à lui remonté de la 21e à la 18e place. L'Américain s'était hissé jusqu'au 8e rang l'été dernier.



Six à la suite pour les Rockets Alperen Sengun a inscrit le panier de la victoire pour Houston face aux Warriors Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. Vásque Les Rockets montent en puissance à moins de deux semaines du début des play-off de NBA. Houston est allé s'imposer 117-116 dimanche à Golden State pour cueillir sa sixième victoire consécutive.

La franchise texane a forcé la décision grâce à un "layup" d'Alperen Sengun à 11 secondes de la fin. L'arrière-vedette de Golden State Stephen Curry, qui faisait son retour après plus de deux mois d'absence sur blessure, a quant à lui manqué la cible sur sa dernière tentative à 3 points à 2''1 du "buzzer".

Kevin Durant fut encore une fois l'homme du match dans le camp des Rockets, avec ses 31 points, 8 rebonds, 8 assists et 3 contres. Alperen Sengun a quant à lui cumulé 24 rebonds, 7 passes décisives et 6 rebonds, alors que Stephen Curry a terminé meilleur marqueur des Warriors avec ses 29 points.

Le pivot genevois Clint Capela n'a quant à lui eu droit qu'à quatre petites minutes de jeu du côté des Rockets (0 point, 2 rebonds). Son équipe, qui a encore quatre matches au programme en saison régulière, peut toujours espérer accrocher la 3e place à l'Ouest: avec 49 victoires et 29 défaites, Houston est sur les talons des Lakers (3es, 50-28) et de Denver (4e, 50-28).



Les Devils gagnent à Montréal Timo Meier (28) ouvre la marque face à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Les Devils conservent un mince espoir de disputer les play-off de NHL. New Jersey est allé s'imposer 3-0 dimanche à Montréal, grâce notamment à un but de Timo Meier.

Battus aux tirs au but par ce même adversaire 24 heures plus tôt à Newark, les Devils ont cueilli un 12e succès dans leurs 18 derniers matches pour pointer à sept longueurs de la deuxième "wildcard" disponible dans la Conférence Est. Ils ont aussi mis fin à la série de huit succès de Montréal, qui a néanmoins validé son ticket pour les play-off dimanche.

C'est Timo Meier qui a ouvert la marque après 10'47 d'un tir à bout portant. L'Appenzellois a profitant d'un superbe travail préparatoire de Jack Hughes (2 assists dimanche) pour inscrire son 24e but de la saison, le 7e dans ses 12 dernières sorties. Son capitaine Nico Hischier n'a pas inscrit de point, mais son remarquable travail défensif lui a valu la deuxième étoile.

New Jersey, qui a également aligné son défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (4 tirs bloqués dimanche), n'a plus le droit à l'erreur dans la lutte pour une place en play-off. Les Devils ont encore cinq matches à jouer en saison régulière, face à cinq adversaires directs dans la course aux séries finales: Philadelphie, Pittsburgh, Detroit, Ottawa et Boston.

Les Blues du centre zurichois Pius Suter peuvent également toujours y croire. St. Louis a cueilli deux points précieux dimanche sur la glace de l'Avalanche, s'imposant 3-2 grâce à un triplé de Robert Thomas. La franchise du Missouri revient ainsi à trois points des Predators de Roman Josi, qui détiennent pour leur la deuxième "wildcard" à l'Ouest, avec encore six matches à jouer.

