Romario rechausse les crampons ++ Pius Suter et Vancouver victorieux

Depuis sa retraite sportive, après une longue carrière dans des clubs brésiliens (Vasco de Gama, Fluminense, Flamengo) et un passage en Europe (PSV Eindhoven, FC Barcelone, Valence), Romario s'est engagé en politique et est sénateur, élu en 2015 et réélu en 2022. À l'América, club fondé en 1904 qui traverse une grave crise économique, Romario jouera donc au côté de son fils, l'attaquant Romarinho, qui a signé en mars.

Il enfilera le maillot de l'América de Rio de Janeiro, club qu'il préside depuis janvier et sous les couleurs duquel il a brièvement joué en 2009, lors du tournoi de deuxième division de l'État de Rio de Janeiro (Campeonato Carioca Serie A2) qui commence en mai et se termine en août.

Avec 23 points, 9 rebonds et 9 passes décisives, "King" James a été l'un des principaux artisans de la victoire face à La Nouvelle-Orléans, avec D'Angelo Russell (21 points) et Anthony Davis (20). Malgré la défaite, les Pelicans de Zion Williamson auront eux une deuxième chance de se qualifier pour le premier tour des play-off.

L'autre affiche n'est pas en reste. Le Bayern Munich accueille pour sa part Arsenal après le nul 2-2 ramené de Londres. Les Bavarois n'ont plus que la Ligue des champions pour sauver leur saison et décrocher un trophée. A l'aller, ils ont surpris en gênant passablement les Gunners. Ceux-ci, aussi engagés dans la lutte pour le titre en Premier League, ont perdu gros dimanche avec la défaite subie à domicile contre Aston Villa (0-2).

Lausanne doit minimiser les erreurs

Damien Riat estime que le coup est tout à fait jouable pour Lausanne en finale Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Deux petites erreurs et deux buts zurichois, le LHC a perdu un match qu'il a globalement dominé. Mais dans le camp vaudois, on sent que le coup est jouable.

C'est un peu le scénario de la demi-finale contre Gottéron qui se répète pour Lausanne. Meilleurs que Zurich dans le jeu et au niveau des occasions, les Lions de Malley ont pourtant quitté la glace battus 2-1. Parce que le "Z" a su profiter de la moindre occasion.

"On perd, mais on a joué un très bon match et on leur a donné peu, analyse Damien Riat, unique buteur du LHC. Seulement sur ce peu qu'on leur donne, ils arrivent à marquer deux goals. On est conscient que ce "peu" peut nous faire mal, mais en même temps on a vu qu'on a fait un bon match."

L'acte II agendé jeudi à Lausanne va logiquement être très important, comme face à Fribourg avec ce match qui se décide en 3e prolongation à la 107e. "Ce n'est que le début des séries, précise Riat. On va rentrer de la même manière devant notre public et on aura toutes nos chances si on minimise ces petites erreurs." Et le buteur genevois du LHC d'ajouter: "Après l'égalisation, la balance a changé de camp. Ce goal les a réveillés, mis en confiance et le momentum a changé."

Appelé à jouer davantage en l'absence de Christian Djoos, Igor Jelovac a profité de l'instant. "J'essaie de rester prêt, explique-t-il. On rêve tous de jouer une finale. Il faut contrôler les émotions. J'ai tenté de garder tout ça le plus simple possible. C'était assez facile au début, parce que tout le monde se regarde."

la recette pour l'emporter jeudi? "On a les capacités de jouer très physique, conclut Jelovac. Le ton a augmenté physiquement sur la fin. Jeudi, il faudra fermer le milieu de la glace et être très attentif."