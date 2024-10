Rublev et Ruud têtes d'affiche ++ Doublé de Ferrari

New York remporte son premier titre au bout du suspense Après cinq finales perdues depuis la création de la WNBA en 1996, le New York Liberty a enfin cueilli son premier titre dimanche à domicile. Le Liberty a été sacré au bout du suspense, grâce à un succès 67-62 après prolongation face aux Minnesota Lynx lors du match 5 de la finale. Battue notamment l'an passé face à Las Vegas au stade ultime, le Liberty a brisé sa malédiction à l'issue d'un match décisif à couper le souffle. La franchise new-yorkaise a su surmonter un début de match raté et la faillite totale au tir de ses leaders Breanna Stewart (4/15) et Sabrina Ionescu (1/19 dont 1/10 à 3 points) pour dominer des Lynx qui espéraient remporter leur 5e trophée. Dépassé en début de match et incapable de marquer de loin, New York est revenu dans la partie avec des options de jeu à l'intérieur, notamment avec Jonquel Jones (17 points, 6 rebonds), désignée MVP des finales. Le Liberty a repris la main lors du 3e quart-temps, remporté 20-10, mais Minnesota a offert un 4e quart irrespirable dans la superbe ambiance du Barclays Center à Brooklyn. Stewart maîtrise ses nerfs Quelques secondes après avoir manqué deux lancers-francs, Stewart s'est rattrapée sur la ligne des lancers pour égaliser à 60-60, répondre à un nouveau panier de Napheesa Collier (22 points) et arracher la prolongation, Kayla McBride (21 points) manquant la balle de match de loin. Leonie Fiebich (13 points) a libéré le Liberty en marquant à trois points dès le début de la prolongation (le 2e et dernier tir primé pour le Liberty de toute la rencontre!). Et Breanna Stewart a scellé ce sacre historique en réussissant deux nouveaux lancers-francs à 10''1 de la fin de la période supplémentaire.

Rublev et Ruud en têtes d'affiche aux Swiss Indoors Toujours en lice pour une place au Masters de Turin, Andrey Rublev et Casper Ruud sont les principales têtes d'affiche - et les deux seuls top 10 en lice - aux Swiss Indoors de Bâle. Mais les projecteurs seront aussi braqués sur les trois Suisses présents dans le tableau principal. Respectivement demi-finaliste et quart de finaliste à Stockholm cette semaine, Stan Wawrinka et Dominic Stricker sont tous deux parvenus pour la première fois de l'année à gagner deux matches d'affilée. Ils espèrent forcément confirmer ce regain de forme devant leur public. Troisième Helvète en lice, Jérôme Kym a décroché son ticket en battant le junior bâlois Henry Bernet (ATP 940) au 2e tour des qualifications. L'Argovien, vainqueur de deux titres Challenger cette année, rêve de franchir un nouveau palier à l'occasion de son premier match dans un tournoi ATP. Jérôme Kym défiera Ugo Humbert (ATP 16) lundi dès 14h. Quant à Stan Wawrinka et à Dominic Stricker, ils affronteront respectivement Adrian Mannarino (ATP 56) et Tallon Griekspoor (ATP 37) au 1er tour. Le gaucher bernois, quart de finaliste l'an dernier, joue gros: il remet 90 points en jeu, après en avoir glané 50 à Stockholm. Cinq places à attribuer pour le Masters Tête de série no 1 du tableau, Andrey Rublev en découdra avec le Portugais Nuno Borges pour son entrée en lice. La tête de série no 2 Casper Ruud se mesurera pour sa part à l'Espagnol Roberto Bautista Agut au 1er tour. Le Russe et le Norvégien sont respectivement 8e et 7e à la Race, le classement qualificatif pour le Masters. La lutte pour les cinq tickets encore disponibles pour ces Finales ATP battra d'ailleurs son plein à Bâle comme à Vienne, qui accueille également un ATP 500 cette semaine. Tête de série no 3 dans la cité rhénane et 12e de la Race, Stefanos Tsitsipas devra ainsi frapper un grand coup, tout comme la tête de série no 4 Holger Rune.

La maturité de Servette a fait la différence face à Sion Didier Tholot doit trouver des solutions sur le plan offensif Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le FC Sion ne s'en cache pas: il veut s'inspirer de l'évolution récente de Servette, redevenu une des meilleures formations du pays. Mais il lui reste encore du travail pour rivaliser avec les Grenat. Cinq minutes au début de chaque mi-temps. C'est ce qu'il a fallu à Servette pour faire la différence dans ce premier derby du Rhône de la saison (3-0). Deux buts marqués au meilleur des moments, le premier (Crivelli, 5e) pour prendre confiance, le deuxième (Kutesa, 50e) pour assommer des Sédunois qui venaient de manquer une balle d'égalisation. "La défaite est logique" "Servette est une équipe beaucoup plus mature que nous. Ils ont marqué dans les moments importants et ont été bien plus solides", confirme Didier Tholot, lucide à l'heure de la conférence de presse d'après-match. "La défaite est logique, on ne va pas la contester." L'entraîneur du FC Sion regrette la timidité offensive de ses joueurs, qui se sont souvent retrouvés sans solution face au bloc bas grenat. "Quand il aurait fallu centrer, on n'a pas centré, quand il aurait fallu tirer on n'a pas tiré. On n'est pas assez bons offensivement pour gagner ce genre de matches", soupire le technicien français. Son homologue Thomas Häberli certifie pourtant que ce n'était pas une volonté tactique de laisser le ballon aux Valaisans. "C'était surtout dû à la qualité de Sion", assure-t-il. Mais il apparaît clair que l'ouverture du score rapide de Crivelli a permis aux Grenat de limiter la prise de risques. Recherche premier but désespérément Une ouverture du score que Didier Tholot recherche désespérément. La dernière fois que les Valaisans ont marqué les premiers en Super League, ils ont gagné le match. C'était le 10 août face à Winterthour (2-0), la dernière victoire en date du néo-promu en championnat. Il n'y a toutefois pas vraiment de raison de tirer la sonnette d'alarme du côté du FC Sion, qui a encore cinq équipes dans le rétroviseur. "On a toujours dit qu'on allait jouer le maintien", rappelle justement Didier Tholot. "Les points qu'on a pris (réd: 12), on n'aura pas à les prendre. Il faut continuer à bosser, retrouver la sérénité et se montrer plus efficaces que ces derniers temps." Choc au sommet De son côté, Servette peut se satisfaire d'un nouveau derby remporté sans encaisser de but après la victoire contre Lausanne fin septembre (1-0). Les Grenat se sont montrés particulièrement solides pour repousser les 13 corners sédunois. "On a pris pas mal de buts sur coups de pieds arrêtés ces derniers temps, donc il y a du progrès. Et ça nous permet de retrouver un goal average positif", apprécie le capitaine Steve Rouiller. La lourde défaite concédée à Bâle en août (6-0) a en effet mis du temps à être compensée. Ce succès bien géré permet également à Servette de rester dans le wagon de tête, à une longueur de Zurich. Un leader que les Grenat défieront dimanche prochain lors du choc au sommet. "Ce ne sera pas évident car Zurich est aussi en bonne forme (réd: 7 points lors des trois derniers matches). Mais on fait partie des équipes du haut du classement et on devra répondre présent", annonce Steve Rouiller. Une victoire au Letzigrund cimenterait en effet un peu plus un statut de prétendant auquel Servette semble petit à petit s'habituer.

Leclerc remporte le GP des Etats-Unis, Ferrari s'offre le doublé Charles Leclerc a devancé Carlos Sainz pour un doublé Ferrari à Austin Image: KEYSTONE/EPA/JOHN MABANGLO Ferrari a réussi le doublé dimanche à Austin lors du Grand Prix de F1 des Etats-Unis, 18e manche de la saison. Charles Leclerc a devancé Carlos Sainz pour signer sa 8e victoire. Le champion en titre Max Verstappen (Red Bull), leader au classement, a terminé à la 3e place après avoir résisté pendant plus de 20 tours à la pression de son challenger au classement, Lando Norris (McLaren), qui a écopé d'une pénalité de 5 secondes en toute fin de course. En pole avec Max Verstappen à ses côtés sur la première ligne, Lando Norris a cédé la tête dès le premier virage, Verstappen s'est engouffré, de même que les deux Ferraris et Norris n'était plus que 4e. En tête, le Monégasque Charles Leclerc a pris ses aises. Au 25e tour, lorsque Verstappen est rentré aux stands pour changer de pneus, son avance avait déjà augmenté de plus de onze secondes. Leclerc n'a jamais tremblé pour remporter sa 8e victoire, la troisième de la saison après Monaco et l'Italie, avec 8''5 d'avance sur son coéquipier Sainz, qui a permis à Ferrari de fêter son deuxième doublé de la saison. Fin mars, en Australie, c'est l'Espagnol qui avait pris le dessus. Verstappen a pu compléter le podium. Il a certes été devancé par Norris dans les derniers tours, mais le Britannique a reçu une pénalité de cinq secondes pour une manoeuvre de dépassement incorrecte. Au classement du Championnat du monde, Verstappen, qui avait remporté la course de sprint samedi, a porté son avance sur son premier poursuivant à 57 points. Il reste encore cinq Grands Prix et deux sprints à disputer d'ici la fin de la saison.

Le Barça inflige une "manita" à Séville avant de défier le Bayern Trop facile pour le Barça Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garc�a A nouveau porté par son attaquant vedette Robert Lewandowski, Barcelone a fait le plein de confiance dimanche. Ceci en infligeant une correction à Séville à domicile (5-1) lors de la 10e journée. Un bon présage avant d'affronter coup sur coup le Bayern Munich et le Real Madrid la semaine prochaine. L'international polonais, auteur de ses 11e et 12e buts de la saison en championnat, a porté le club catalan (1er, 27 points) vers une neuvième victoire en dix journées, lui permettant de reprendre trois longueurs d'avance sur son rival madrilène en tête du classement, à six jours d'un Clasico qui s'annonce brûlant. Le but de la soirée est venu du pied droit du milieu espagnol Pedri, qui avait permis aux Blaugranas de faire le break d'une superbe frappe de l'extérieur de la surface (28e). Entré en jeu quelques minutes plus tôt, le jeune Pablo Torre a inscrit un doublé en fin de rencontre.

Marseille renoue avec la victoire en surclassant Montpellier 5-0 Mason Greenwood a marqué l'un des 5 buts de l'OM contre Montpellier Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani L'OM a renoué avec la victoire après un nul et une défaite en championnat. Ceci en allant s'imposer chez le mal classé Montpellier (5-0) dimanche lors du dernier match de la 8e journée. Elye Wahi (1re), Amine Harit (36e), Pierre-Emile Hojbjerg (40e), Mason Greenwood (58e) et Luis Henrique (73e) ont marqué pour l'OM, qui revient à trois points du PSG (1er) et de Monaco (2e), dans l'attente du choc contre Paris dimanche prochain au Vélodrome. Ulisses Garcia a joué 79 minutes. Montpellier, avec Omeragic jusqu'à la 55e, a terminé à dix après l'exclusion de Stefan Dzodic (64e) et se retrouve 18e et dernier du classement.

L'Inter Milan s'impose sans briller à Rome Lautaro Martinez célèbre le seul but du match Image: KEYSTONE/EPA/ANGELO CARCONI L'Inter Milan a arraché dans la douleur les trois points de la victoire sur le terrain de l'AS Rome dimanche lors de la 8e journée. Une victoire 1-0 peu convaincante. L'Inter Milan a arraché dans la douleur les trois points de la victoire sur le terrain de l'AS Rome dimanche lors de la 8e journée. Une victoire 1-0 peu convaincante. A l'image des autres cadors de Serie A ce week-end, le champion en titre a souffert, mais a assuré l'essentiel grâce à son capitaine Lautaro Martinez, auteur en contre du seul but de la rencontre à la 60e minute. La sortie sur blessure de leur maître à jouer Hakan Calhanoglu dès la 12e minute a longtemps perturbé les Nerazzurri, bousculés par une Roma volontaire, mais trop brouillonne. Grâce à cette troisième victoire consécutive en championnat, l'Inter, avec Yann Sommer, reste 2e (17 pts) à deux longueurs du leader Naples (19 pts).

Liverpool et Manchester City victorieux Curtis Jones a inscrit le but de la victoire pour Liverpool Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Liverpool a confirmé son statut de leader en Premier League en battant Chelsea 2-1 lors de la 8e journée. Les Reds conservent leur point d'avance sur City qui a battu Wolverhampton à la der (2-1). Un penalty de Salah (29e) et une réussite de Curtis Jones à la 51e ont permis à Liverpool de garder sa première place. A Anfield, les Reds ont surtout été inspirés en répondant très vite à l'égalisation de Nicolas Jackson à la 48e. Les hommes d'Arne Slot ont laissé le ballon aux Blues, mais ils ont été plus tranchants au moment de conclure. Ce succès permet à Liverpool de maintenir sa place en tête avec un point d'avance sur City. Sans Akanji, laissé sur le banc, les joueurs de Pep Guardiola ont eu besoin d'un but de Stones au bout du temps additionnel (95e) pour dompter Wolverhampton (2-1), pourtant lanterne rouge. Le quadruple champion d'Angleterre en titre s'en est sorti sur un corner repris de la tête par Stones, déjà buteur en toute fin de match contre Arsenal (2-2) en septembre. Le but du défenseur anglais a été longuement examiné par la VAR. Sur l'action, son coéquipier Bernardo Silva est venu gêner la sortie du gardien José Sa, sans que l'arbitre n'y ait vu une faute. Manchester City a prolongé sa série d'invincibilité à 31 matches en championnat (25 victoires, 6 nuls), repoussant d'une unité son précédent record établi entre avril 2017 et janvier 2018.

Yverdon et Lausanne s'imposent, Zurich seul leader La joie des Yverdonnois après le but de Cespedes Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La 10e journée de Super League a souri aux clubs vaudois. Yverdon a battu Lugano 2-0 dimanche après-midi, Lausanne-Sport s'imposant sur le même score face à la nouvelle lanterne rouge Winterthour. Yverdon a ainsi mis fin à une série de cinq matches sans défaite de Lugano, qui laisse donc le FC Zurich occuper seul la tête du classement. L'arbitre principale Désirée Grossenbacher a su prendre ses responsabilités dans le premier match de l'histoire de la Super League arbitré par un quatuor 100% féminin. Mme Grundbacher a en effet accordé - judicieusement - un penalty à Yverdon dans les arrêts de jeu de la première mi-temps après consultation de la VAR. Après avoir averti Baradji pour une simulation dans un premier temps, elle a finalement sanctionné Mahou pour sa faute commise sur le milieu yverdonnois. C'est Boris Cespedes qui s'est chargé de transformer le penalty à la 49e, en prenant à contre-pied Amir Saipi. Le gardien luganais a été trompé une deuxième fois à la 58e, après une mésentente avec El Wafi dont la remise de la poitrine s'est transformée en un autogoal sur une action pourtant sans danger. Sans solution dimanche, Lugano reste donc à trois points du FC Zurich et à deux du Servette FC, désormais 2e. Yverdon, qui a porté son invincibilité à trois matches d'affilée, conserve pour sa part la 8e place avec une longueur d'avance sur son rival cantonal Lausanne-Sport. Sanches décisif Un Lausanne-Sport qui a enfin fêté son premier blanchissage de la saison dimanche à la Tuilière. Défense la plus perméable de cette Super League 2024/25 avec 19 buts encaissés, la troupe de Ludovic Magnin a forcé logiquement la décision sur des buts d'Alvyn Sanches (8e) et d'Alban Adjini (23e). Sanchez fut le grand homme du match. L'international M21 a marqué son quatrième but dans ce championnat 2024/25 sur un superbe solo, entamé à mi-terrain par un grand pont et conclu avec un extérieur du pied gauche. Il fut ensuite à l'origine du 2-0, son ouverture trouvant Diabaté qui a remis immédiatement le cuir à Ajdini. Bâle arrache les 3 points Le dernier match de cette 10e journée a vu Bâle s'imposer sur le fil face à St-Gall au Parc St-Jacques (2-1). Mené au score dès la 7e minute, le FCB a renversé la vapeur grâce à un doublé de Kevin Carlos. L'ex-Yverdonnois a marqué le but de la victoire à la 95e, permettant à son équipe de grimper au 5e rang.

Kym rejoint Wawrinka et Stricker dans le tableau principal Jérôme Kym a passé l'écueil des qualifications à Bâle Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jérôme Kym a rejoint Stan Wawrinka et Dominic Stricker dans le tableau principal des Swiss Indoors qui débutent lundi à Bâle. L'Argovien de 21 ans a en effet remporté le derby suisse qui l'opposait à Herny Bernet au 2e et dernier tour des qualifications. Kym (ATP 141) s'est imposé 6-2 6-4 devant le junior bâlois de 17 ans, tombeur de l'ex-no 9 mondial Fabio Fognini samedi au 1er tour de ces qualifications. Il disputera ainsi dans la Halle St-Jacques son premier match officiel sur l'ATP Tour, lui qui pointait au 485e rang en début d'année. Jérôme Kym, qui avait quant à lui battu Arthur Rinderknech (ATP 62) samedi, n'a laissé aucune chance à Henry Bernet (ATP 940). Auteur de 12 aces, il n'a ainsi pas dû faire face à la moindre balle de break et n'a perdu que 13 points sur son engagement.

Naples s'en sort bien face à Empoli Le Napoli d'Antonio Conte a souffert face à Empoli Image: KEYSTONE/EPA/CESARE ABBATE Naples, méconnaissable, a longtemps été chahuté par Empoli mais a fini par s'imposer 1-0 dimanche lors de la 8e journée de Serie A. Les Napolitains gardent leurs aises en tête du Championnat d'Italie. Le Napoli a signé sa sixième victoire de la saison avec beaucoup de réussite, tant Empoli a dominé nettement la première période. L'entrée à l'heure de jeu de Giovanni Simeone pour Romelu Lukaku, transparent, a réveillé l'équipe d'Antonio Conte qui a pris l'avantage sur un pénalty transformé par Khvicha Kvaratskhelia (63e). Naples a donc repris trois longueurs d'avance sur la Juventus Turin, qui a péniblement pris le meilleur sur la Lazio Rome (1-0) samedi. L'Inter Milan de Yann Sommer, champion en titre, peut revenir à deux points en cas de victoire sur le terrain de l'imprévisible AS Rome dimanche en soirée.

Ponti bat son record du monde du 50 pap' Ponti a battu son record du monde du 50 m papillon en petit bassin dimanche Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Noè Ponti tient la toute grande forme. Le Tessinois a battu son propre record du monde du 50 m papillon dans le cadre de la Coupe du monde en petit bassin à Shanghai. Il a nagé en 21''65 dimanche en séries. Auteur d'un record d'Europe sur 100 m papillon et d'un record de Suisse sur 100 m 4 nages vendredi puis d'un record national sur 200 m 4 nages samedi, Noè Ponti a fait encore plus fort dimanche. Il a amélioré de 0''04 la marque qu'il avait établie en décembre dernier lors des Européens. La finale est programmée à 13h02 heure suisse.

Messi clôt la saison régulière avec un triplé Messi a signé un triplé en 12 minutes samedi en MLS Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Lionel Messi a conclu en beauté la saison régulière de MLS samedi. L'Argentin a réussi son deuxième triplé de la semaine pour un succès 6-2 de l'Inter Miami face au New England Revolution. Miami, déjà assuré du meilleur bilan du championnat nord-américain, a atteint 74 points avec cette victoire, un record en MLS (34 rencontres par équipe). L'Inter fera figure de favori pour le titre décerné à l'issue des play-off qui débutent mercredi. Messi (37 ans), déjà auteur d'un triplé avec la sélection argentine face à la Bolivie mardi (6-0) en qualification au Mondial 2026 (zone Amsud), a récidivé samedi à domicile en étant remplaçant au coup d'envoi. Entré à la 58e, l'octuple Ballon d'Or a marqué trois fois en 12 minutes: d'une frappe limpide à l'entrée de la surface (78e), d'un ballon glissé sous le gardien (81e), avant de reprendre un centre acrobatique de Luis Suarez (89e), à chaque fois du pied gauche. L'Argentin champion du monde 2022 a ainsi marqué à 20 reprises en 19 rencontres de saison régulière cette année, lui qui est revenu en septembre d'une coupure de deux mois due à une blessure à une cheville. Miami affrontera au premier tour des play-off soit le CF Montréal, soit Atlanta United, qui disputeront un barrage. Champion en titre, le Columbus Crew, 2e, affrontera New York au 1er tour. A l'Ouest, le Los Angeles FC s'est emparé de la 1re place grâce à son succès contre San Jose (3-1). Champion en 2022, le LAFC affrontera au 1er tour le vainqueur du barrage entre Portland et Vancouver.

Hischier et Meier cumulent 6 points mais les Devils s'inclinent Nico Hischier a signé un doublé en l'espace de 10 secondes samedi Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Nico Hischier (2 buts, 1 assist) et Timo Meier (3 assists) ont brillé de mille feux samedi en NHL. Mais les 6 points cumulés par le Valaisan et l'Appenzellois n'ont pas suffi pour les Devils, battus 6-5 après prolongation par Washington samedi à Newark. Cette partie a épousé un scénario complètement fou. Menés 3-1 après 20' de jeu, les Devils ont répliqué grâce à un doublé de Nico Hischier signé en l'espace de... 10 secondes. Il s'agit du septième doublé le plus rapide réussi dans ce millénaire, le record étant détenu par Nathan Gerbe avec Buffalo en 2011 (2 buts en 5''). New Jersey a ensuite à nouveau accusé deux longueurs de retard avant de revenir à hauteur dès la 53e sur une réussite de Dougie Hamilton. "J'apprécie la façon dont nous avons réagi dans certains secteurs du jeu. Mais en fin de compte, nous ne méritions pas la victoire", a expliqué Hischier à l'issue de ce match. "En ce qui me concerne, j'ai fait un changement difficile en prolongation et le puck a fini au fond des filets", a poursuivi le centre valaisan, qui a cédé sa place au plus mauvais moment en "overtime" pour laisser l'attaquant des Capitals Tom Wilson filer battre Jacob Markström après 4'00 de jeu supplémentaire. Cette défaite est la troisième de la saison pour les Devils en huit matches. Les Capitals ont quant à eux décroché un troisième succès en quatre sorties grâce notamment au 854e but d'Alex Ovechkin en saison régulière. Le Russe a débloqué son compteur dans cet exercice 2024/25 pour se retrouver à 40 buts du record de Wayne Gretzky.